Онлайн-трансляция Рима-2026: Хачанов, Самсонова, Шнайдер, Рыбакина, Бублик, Осака, Потапова, сетка, расписание, где смотреть

Самсонова рвётся в 4-й круг «тысячника» в Риме! Ещё сыграют Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Даниил Сальников
В столице Италии набирает обороты объединённый супертурнир. На корты в этот день выйдут и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на грунтовом супертурнире в Риме. В воскресенье женщины завершат третий круг. А мужчины начнут эту стадию соревнований. На корты среди прочих выйдут и три россиянина — Карен Хачанов (13-й номер посева), Людмила Самсонова (20) и Диана Шнайдер (19). Также из топ-10 сыграют свои поединки Елена Рыбакина (2), Ига Швёнтек (4), Джессика Пегула (5), Александр Зверев (2), Лоренцо Музетти (8), Александр Бублик (9) и другие. Следите за всеми подробностями игрового дня в нашем лайве.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 13:30 МСК
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
10 мая 2026, воскресенье. 15:30 МСК
10 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
10 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Расписание воскресенья
Расписание воскресенья

В воскресенье на «тысячнике» в Риме очень насыщенное расписание. Вот за кем будем сегодня следить.

Топ-матчи воскресенья в теннисе: Хачанов, Самсонова, Шнайдер, Рыбакина, Бублик в Риме.

WTA-1000. Рим. 3-й круг

13:30*. Людмила Самсонова (20) — Анастасия Потапова (Q)

15:30. Наоми Осака (15) — Диана Шнайдер (19)

17:00. Александра Эала — Елена Рыбакина (2)

ATP Masters 1000. Рим. 3-й круг

15:00. Карен Хачанов (13) — Ботик ван де Зандсхулп

16:30. Лёнер Тьен (19) — Александр Бублик (9)

* московское время.
