19-летняя Мирра против шестикратной чемпионки ТБШ в паре. Кто выйдет в 1/4 финала Рима?

Андреева уже несколько раз побеждала Элисе Мертенс, но это было в соревновании дуэтов. А как получится в одиночке?

Лидер российского тенниса Мирра Андреева продолжает успешно продвигаться по сетке соревнования категории WTA-1000 в Риме. 19-летняя спортсменка второй год подряд вышла в четвёртый круг итальянского турнира и третий раз подряд добралась до этой стадии на «тысячнике». Чтобы пройти дальше, Андреевой необходимо справиться с Элисе Мертенс. Кто же такая эта бельгийка и что о ней известно? Рассказываем.

Путёвку в 1/8 финала Рима Мирра завоевала после трудовой победы над Викторией Голубич. Россиянка уверенно взяла стартовый сет у представительницы Швейцарии, однако уступила вторую партию. В итоге в решающем отрезке матча наша спортсменка повесила сопернице «баранку» и завершила практически двухчасовой (1 час 59 минут) поединок — 1:6, 6:4, 6:0.

Выиграв сражение с Голубич, Андреева четвёртый раз в сезоне и 13-й в карьере попала в четвёртый круг на соревнованиях категории WTA-1000. А ещё Мирра теперь является самой молодой теннисисткой, одержавшей 50 и более побед на «тысячниках». Ранее это достижение принадлежало другой россиянке — Марии Шараповой.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мирра рассказала, как ей удалось одолеть Викторию Голубич. «Матч был непростой, на самом деле. Я очень хорошо играла в первом сете, а также в начале второго. Но после 2:0 и 40:15, конечно, у меня была пара ошибок, она тоже начала хорошо играть. Поменялись немного кондиции тоже. Чувствовала, что я как будто не могу дальше также продолжать активно забивать. И она как будто всё возвращала и уже брала инициативу в свои руки. Поэтому очень рада, что после такого второго сета, немножечко провального, получилось вернуться и хорошо отыграть третий», — заявила спортсменка.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Россиянка также поделилась, как справилась с непростыми для себя условиями во время поединка со швейцаркой на турнире в Риме. «Конечно, когда меняются кондиции, становится и темнее, и холоднее тоже. Мы как раз сейчас разговаривали с командой — да, мяч особо не летит, гораздо сложнее закончить розыгрыш. Да и я тоже стала играть немного пассивнее, и она хорошо сыграла, в какие-то моменты воспользовалась этим хорошо. И из-за этого, я считаю, счёт пошёл в её [Голубич] пользу», — отметила теннисистка.

Особую мотивацию показывать хорошие результаты на корте Андреевой наверняка добавляет присутствие её любимой собачки на итальянском соревновании. В интервью «Чемпионату» Мирра весело поделилась, как проводит время с Рэсси в перерыве между матчами и тренировками. «Да, собака сейчас здесь. Она вместе с мамой, они сейчас уехали в отель уже, потому что поздно. Но она смотрела матч до какого-то момента, пока ей не нужно было тоже сходить в туалет. Поэтому мама с ней ушла. Но да, мы сейчас очень много проводим времени вместе, тоже стараюсь с ней и на прогулки выходить, всё делать, что нужно, чтобы она жила в комфорте. Так что да, сейчас мы много времени с ней проводим», — сообщила серебряный призёр ОИ-2024 в паре.

В Риме российской спортсменке необходимо защитить рейтинговые очки за прошлогодний четвертьфинал, а для выполнения этой задачи Мирре осталось только выиграть грядущее сражение у 30-летней Элисе Мертенс. В мировой классификации бельгийка сейчас стоит на 22-м месте, а в ноябре 2018 года она находилась на 12-й позиции и была близка к тому, чтобы войти в десятку лучших теннисисток.

В одиночке Мертенс завоевала 10 трофеев, включая два «пятисотника» в Дохе-2019 и Мельбурне-2021. Карьера в паре сложилась у Элисе ещё лучше, ведь она является обладательницей 24 титулов, в числе которых также шесть ТБШ и два Итоговых турнира WTA. Кроме того, в этом разряде бельгийка поднималась на первую строчку в рейтинге, а в данный момент она находится на третьем месте.

Элисе Мертенс Фото: Julian Finney/Getty Images

На соревновании в Риме Элисе получила 21-й номер посева и благодаря нахождению в числе высокорейтинговых спортсменок пропустила стартовый круг. Во втором круге Мертенс сошлась с представительницей Венгрии Панной Удварди и в двух сетах обыграла соперницу — 6:4, 6:2. Далее бельгийке досталась прошлогодняя чемпионка турнира Жасмин Паолини, однако Мертенс не дрогнула и сумела выбить итальянку из сетки — 4:6, 7:6, 6:3 за 2 часа 44 минуты.

С Андреевой Мертенс ранее не пересекалась на корте в одиночном разряде, а вот в парных поединках они боролись друг с другом три раза, причём последние встречи прошли не так давно. В паре с Дианой Шнайдер Мирра побеждала Элисе и Чжан Шуай в четвертьфинале Мадрида-2026 (7:5, 6:3), а ещё россиянка в дуэте с Викторией Мбоко одерживала верх над бельгийкой и вышеупомянутой китаянкой в первом круге Индиан-Уэллса-2026 (6:4, 4:6, [10:8]). В свою очередь, Мертенс вместе с Вероникой Кудерметовой обыгрывала Андрееву и Шнайдер в четвертьфинале US Open — 2025 (6:4, 6:2).

Кроме того, Андреева и Мертенс неплохо общаются вне теннисных баталий и даже вместе тренируются. Например, год назад Мирра и Элисе проводили спарринг в итальянской столице. Предыдущий розыгрыш римского турнира завершился для россиянки четвертьфиналом, а для бельгийки — четвёртым кругом.

До старта четвёртого круга Андреева поделилась мыслями о грядущей встрече на корте с Мертенс. «Я играла против неё только в паре. Она очень непростой игрок, причём и в паре, и в одиночке, поэтому посмотрим, что [тренер] Кончита [Мартинес] придумает. Поговорим по поводу плана — как с ней надо играть. И я надеюсь, что всё пройдёт хорошо», — заявила спортсменка в беседе с «Чемпионатом».

Мирра также с восторгом высказалась о победе Элисе над предыдущей чемпионкой Рима Жасмин Паолини. «Она сейчас хорошо играет, и она, по-моему, до этого тоже обыгрывала топовых теннисисток. Я помню, у неё в Дубае был очень хороший матч с Коко Гауфф. Она там на сумасшедшем тай-брейке проиграла, хотя первый сет и взяла. Я смотрела эту встречу. Так что она, конечно, непростой игрок. Поэтому я буду готовиться, как к любому другому матчу, на все 100%», — отметила россиянка.

Скорее всего, матч россияне и бельгийки получится не самым простым для обеих спортсменок, к тому же и Андреева, и Мертенс провели накануне сложные трёхсетовые поединки со своими соперницами. Для защиты прошлогодних очков Мирре осталось сделать всего один шаг. Удастся ли ей? Скоро узнаем!

Женский турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».