Хачанов выдал камбэк в Риме! В четвёртом круге его поджидает обидчик Джоковича

В воскресенье, 10 мая, на супертурнире в Риме в мужской сетке начались матчи третьего круга, а в женской завершились поединки этой же стадии. В этот игровой день прошли три встречи с участием представителей России. За выход в четвёртый круг сражались Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер.

Хачанов, имевший 13-й номер посева, вышел на корт с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов, 54-й ракеткой мира. Россиянин во втором круге выбил представителя Казахстана Александра Шевченко (6:4, 6:4), а ван де Зандсхулп отметился волевой победой над Александром Ковачевичем (2:6, 6:2, 7:6 (7:5)). В личных встречах у Карена с Ботиком было 1-1, причём последний их очный матч состоялся ещё в 2023 году, а на грунте они вообще никогда не играли друг с другом.

В первом сете оба теннисиста хорошо подавали, особенно ван де Зандсхулп. Процент попадания первым мячом у него составил 80%, а на первой подаче он взял 92% очков (22 из 24). Показатели Хачанова были чуть менее убедительные: 63% и 73% (16 из 22) соответственно. В шестом гейме россиянин отыграл три брейк-пойнта, и казалось, что всё идёт к тай-брейку. Однако всё решили мелочи. Ботик так и не подарил Карену ни одного брейк-пойнта, а в 12-м гейме использовал первый же сетбол на приёме. На брейк-пойнте представитель Нидерландов затянул Хачанова в долгий обмен, подготовил атаку и на 30-м ударе пробил навылет с хафкорта — 7:5 за 48 минут.

Во второй партии Хачанову пришлось проявить характер и волю к победе — ван де Зандсхулп-то играл не менее уверенно, чем в первом сете. В четвёртом гейме россиянин рисковал отдать подачу, но ушёл с брейк-пойнта. И это было только начало. В седьмом гейме Карен с четвёртого брейк-пойнта дожал Ботика, что позволило ему выйти подавать на сет в 10-м гейме. Здесь тоже пришлось сцепить зубы и бороться. И упорство Хачанова окупилось: он отыграл ещё два брейк-пойнта и со второго сетбола закончил партию — 6:4 за 58 минут.

В третьем сете ван де Зандсхулп сбавил и принялся ошибаться, в том числе на подаче (пять двойных за партию), а Хачанов в целом держал нужный уровень. Россиянин чётко подавал (75% попадания первым мячом) — в первых трёх геймах на его подаче не было даже намёка на брейк-пойнты. Сам же Карен сделал брейк в третьем гейме, а в седьмом закрепил преимущество и при 5:2 вышел подавать на матч. С первой попытки он не смог это сделать, а вот при 5:4 всё получилось. Камбэк состоялся: 5:7, 6:4, 6:4 за 2 часа 26 минут.

Так Хачанов в пятый раз из девяти попыток вышел в четвёртый круг Рима, в том числе в третий раз подряд. Теперь у него есть 10 побед на пяти из девяти «Мастерсов» (в Париже Карен выиграл 18 матчей, в Канаде — 16, в Цинциннати — 11, в Майами — 10). Хачанов впервые в этом сезоне сыграет в 1/8 финала «Мастерса» — в Майами и Мадриде он покидал турнир после третьего круга.

В четвёртом круге Хачанова ожидает встреча с 20-летним квалифаером из Хорватии Дино Прижмичем. Напомним, во втором круге Прижмич, занимающий 79-е место в рейтинге ATP, выбил самого Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:4). А в третьем круге Дино едва не повесил «баранку» Уго Умберу (6:1, 7:5).

Людмила Самсонова (20) играла с бывшей российской, а ныне австрийской теннисисткой Анастасией Потаповой (Q), занимающей 38-е место в рейтинге WTA. Самсонова стартовала на турнире с победы над Энн Ли (6:4, 6:3), а Потапова неожиданно выбила 11-ю сеяную Каролину Мухову — 6:3, 6:2.

В предыдущих двух матчах с Самсоновой Потапова одержала две победы, в том числе на грунте Штутгарта-2024 (6:4, 4:6, 6:3). В этот раз Людмила тоже потерпела поражение. В первом сете россиянке не хватало стабильности на подаче, несмотря на хороший процент попадания первым мячом (70%). Во втором гейме она отыграла три брейк-пойнта, а вот после этого дважды подряд отдавала подачу сопернице. Поэтому одного брейка, сделанного в промежутке, Самсоновой не хватило. Потапова в девятом гейме подала на партию — 6:3 за 47 минут.

Во втором сете у Людмилы было ещё меньше возможностей. Анастасия забрала первые четыре гейма, и судьба встречи фактически была решена. В восьмом гейме Потапова подала на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 28 минут.

Диана Шнайдер (19) сражалась с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой (15). Осака во втором круге одолела Еву Лис (6:4, 4:6, 6:3), а Шнайдер одержала волевую победу над Талией Гибсон — 5:7, 6:1, 6:1.

Стартовый сет Осака выиграла за явным преимуществом. В первых трёх геймах японка отдала только одно очко и повела 3:0 с брейком. Шнайдер много ошибалась и сумела взять лишь один гейм. В шестом гейме россиянка снова не смогла удержать подачу, после чего её соперница подала на партию — 6:1 всего за 24 минуты.

Диане так и не удалось обрести уровень, необходимый для победы над четырёхкратной чемпионкой ТБШ. Она, правда, смогла ответить сопернице обратным брейком в четвёртом гейме, после чего счёт стал 2:2. Однако после этого Шнайдер проиграла четыре гейма подряд — 6:1, 6:2 в пользу Осаки всего за 56 минут.

Шнайдер не смогла защитить очки за прошлогодний четвертьфинал и в лучшем случае с 20-го места в рейтинге WTA опустится на 24-е (а может оказаться и ниже). Сегодняшнее поражение стало восьмым подряд для Дианы в матчах с теннисистками из топ-20. Таким образом, в четвёртый круг из россиянок вышли только Мирра Андреева и Анна Калинская.

А в парном разряде Анна Калинская и Ива Йович успешно преодолели первый круг (1/16 финала). Они играли с японкой Эри Ходзуми и Фансянь У с Китайского Тайбэя. В первом сете соперницы российско-американской пары при 5:4 не подали на партию, однако со второй попытки, уже в 12-м гейме, справились с задачей, взяв решающее очко, — 7:5.

Во втором сете Калинская и Йович взяли реванш, причём им хватило одного брейка, сделанного в четвёртом гейме. Борьба была напряжённой: пять геймов подряд в середине партии заканчивались на решающем мяче. В девятом гейме Анна и Ива подали на сет — 6:3. А на тай-брейке до 10 очков, который проводится вместо третьей партии, Калинская и Йович использовали первый же матчбол — 5:7, 6:3, [10:6] за 1 час 52 минуты.

Всего же в женском парном разряде в Риме заявлено шесть пар с участием российских теннисисток, в том числе дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Супертурнир в Риме закончится 17 мая. За всеми событиями из столицы Италии следите на «Чемпионате».