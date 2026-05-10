У финалистки юниорского AO — третий взрослый трофей подряд! Тупицына осваивает про-тур

Новая неделя – новые чемпионы на «челленджерах» и турнирах серии ITF! Рассказываем, кто из российских теннисистов поборолся за трофеи в эти выходные, 9 и 10 мая.

Звезда последних нескольких недель – 17-летняя россиянка Екатерина Тупицына. Ещё в январе она играла в финале юниорского Australian Open, а уже на этой неделе взяла третий взрослый турнир подряд! Все трофеи пришли к Тупицыной в Египте: первые два – в Шарм-эш-Шейхе, последний – в Хургаде. Каждое из удачных соревнований относится к категории W15.

На этой неделе Екатерина получила седьмой номер посева, который оправдывала до последнего матча. В финале россиянка переиграла пятую сеяную, 766-ю ракетку мира 18-летнюю итальянку Ноэми Мейнс – 6:4, 6:0.

Тупицына тренируется в академии Александра Островского в Химках, помогает ей легендарный наставник Борис Собкин. Подробнее о теннисном пути, тренировочном процессе и переходе из юниоров во взрослые поговорили с Екатериной в этом году.

С трофеем минувшую неделю также завершила 641-я ракетка мира Виктория Милованова. 19-летняя россиянка выиграла турнир серии W35 в Монастире, одолев в финале француженку Ясмин Мансури (№396). Соперница Виктории в рейтинге WTA опережает россиянку на 245 позиций. При этом Миловановой удалось взять верх за 2,5 часа и со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

Виктория добирается минимум до четвертьфинала на четырёх последних турнирах ITF. За трофей россиянка в этом году тоже боролась – на турнире категории W15 в Шарм-эш-Шейхе. Но там её остановила немка Селина Даль.

Милованова так же, как и Тупицына, занимается в академии Александра Островского. Тренирует спортсменку Павел Таубер.

До финала в эти выходные также добралась 16-летняя россиянка Кристина Лютова. В феврале этого года спортсменка провела серию удачных турниров ITF в Соединённых Штатах, взлетела в рейтинге WTA и стала первой спортсменкой 2010 года рождения в топ-500.

На этой неделе Лютова играла крупные соревнования серии W100 в Индиан-Харбор-Бич. По пути Кристина уже одолела экс 41-ю ракетку мира Аранчу Рус. В финале россиянке предстоит сразиться с 207-м номером рейтинга Хулией Риерой.

За большой трофей россиянки на этой неделе поборолись и в паре. Точнее, одна наша спортсменка – 26-летняя уроженка Санкт-Петербурга Мария Козырева – в паре с представительницей Бразилии Лаурой Пигосси выиграла турнир серии WTA-125 в Стамбуле.

Для Козыревой это четвёртая победа на «челленджере» в текущем сезоне! Такое успешное начало года и, в частности, удачное выступление в Турции помогут Марии закрепиться на 55-й строчке парного рейтинга WTA.

Кстати, в Мадриде наш корреспондент пообщался с россиянкой.

«Мой путь был довольно-таки долгий. Мне в этом году будет уже 27 лет. Я долгое время провела за рубежом, а не в родном Санкт-Петербурге. Я окончила университет в Штатах, и у меня два образования, поэтому профессиональная карьера всё время как-то откладывалась, откладывалась. И вот года два-три назад постепенно, с самых низов, с «пятнашек» в Тунисе начинала подниматься. Теперь играю на таких крупных турнирах», — рассказала Козырева про свой путь в интервью для «Чемпионата».

Удача в эти выходные постучалась и в двери российского дуэта Ксения Ласкутова/Элина Неплий. 29-летняя и 28-летняя спортсменки дошли до финала на турнире серии W35 в Тумкуре (Индия), но дотянулись до кубков, так и не выйдя на корт. Их соперницы Зузанна Павликовская/Вайдехи Чаудхари снялись с решающего матча. Так, Ласкутова завоевала второй парный трофей в сезоне, Неплий – первый.

А вот 25-летней россиянке Екатерине Овчаренко и её напарнице из Бразилии Ингрид Гамарре-Мартинс удача в эти выходные не улыбнулась. Первые сеяные в финале турнира серии W75 в Сен-Годенс (Франция) уступили шведскому дуэту Кайсе Вильде Хеннеманн/Лизе Заар на решающем тай-брейке – 7:6 (7:5), 5:7, [7:10].

Чистый русский финал состоялся на соревнованиях категории W50 в Лопоте (Грузия). Там 18-летняя Мария Головина и 22-летняя Екатерина Маклакова одолели 17-летнюю Алину Юневу и 35-летнюю Виталию Дьяченко. Встреча завершилась за 1 час 13 минут и со счётом 6:4, 6:3.

Знаменательным стало возвращение Дьяченко в тур. Виталия не выступала с октября из-за травмы. В апреле она сыграла первые матчи, а на этой неделе добралась до долгожданного финала. Напомним, уроженка Сочи в начале 2010-х в одиночном рейтинге WTA занимала 71-ю строчку, а в парном – 60-ю.

