«Во время первого поединка даже не понимала, что отыграла 9 матчболов». Калинская — в Риме

Анна Калинская успешно продвигается по сетке Рима. Впервые в карьере она сумела добраться до четвёртого круга на грунтовом «тысячнике», причём обыграла очень непростых соперниц — Катержину Синякову и Белинду Бенчич. Кроме того, россиянка одержала в столице Италии победу в первом круге и парного разряда, после чего ответила на несколько вопросов корреспондента «Чемпионата».

— Хочу сначала спросить про первый матч на турнире — с Катержиной Синяковой. Ты отразила пять матчболов во втором сете, потом ещё четыре — в третьем. Как ты себя подбадривала в эти моменты, чтобы не опустить руки?

— На самом деле, в том матче, несмотря на то что много чего не получалось, я быстро могла настраиваться на следующий розыгрыш и не думать об ошибках, а только о том, чтобы как можно быстрее их исправить. И когда я играла, то не чувствовала, что было столько матчболов, потому что в моменте я не понимала просто этого, только знала, что за каждый мяч нужно бороться. Но действительно, это очень запоминающийся матч в карьере. Я очень рада, что смогла выиграть. И когда я его завершила со своего первого же матчбола, я просто не могла в это поверить.

— Ты уже говорила, что не помнишь подобных матчей в профессиональной своей карьере. А было ли что-то подобное в юниорах или, может быть, в детском возрасте?

— Ну, такого я не помню.

— Как вообще обычно ты восстанавливаешься после таких долгих поединков, где были такие качели и всё близко к поражению? Ты много раз спасалась, да и сам матч был довольно долгим.

— Да, получился ещё и самый долгий матч в моей карьере — три с половиной часа. На следующий день ничего такого особенного — просто сходила к физио, немного потренировалась, сделала разгрузку, больше растяжку, чтобы восстановить мышцы. К тому же я играла второй матч для себя, а вообще это был третий круг, поздно вечером. И мне это было на пользу.

— Почему здесь на парном турнире ты заявилась не с Сораной Кырстей?

— Я хотела тут играть пару и спросила, будет ли она со мной играть. Она говорит: «Если я одиночку раньше отыграю, то я не буду ради пары тут оставаться, потому что тут пара очень поздно начинается, по сравнению с другими турнирами». И она сказала, что не будет тут пару играть. А на «Ролан Гаррос» мы заявились. Потом через день она передумала, но я уже нашла напарницу, и было уже с моей стороны некрасиво что-то менять.

— Ты успела поздравить Сорану с победой над Соболенко? И вообще, как ты отреагировала на это?

— Да, я видела её в раздевалке после матча, я очень за неё рада. Это действительно такая особенная победа, хотя я к Арине тоже очень хорошо отношусь. Но для Сораны же это первый раз в её жизни, по-моему, когда она её обыграла. Не знаю точно, сколько они играли.

— В её карьере это вообще самая первая победа именно над первой ракеткой мира.

— Да, я очень за неё рада. Неожиданно она, конечно, победила. Мы хорошо с ней общаемся, я знаю, как она тренируется, как старается, поэтому я прямо очень сильно за неё рада.

— А ты её не думала отговорить завершать карьеру после этого сезона? Она же собиралась. Типа, ну зачем тебе уходить? Давай ещё.

— Я думаю, сейчас не самый подходящий момент разговаривать об этом, но я спрошу у неё.

— Как ты нашла себе в пару Иву Йович? И как у вас с ней получилось выиграть сегодня?

— На самом деле, тренер договорилась за меня. Я сказала, что только за. Мы достаточно дружно сыграли первый матч, было непросто, потому что я давно не играла пару, а если и играла, то рано выбывала из турнира. А тут первый раз играла с Ивой, нужно было найти общий контакт. Я, в принципе, довольна, нам было непросто, потому что наши соперницы — обе девочки-парницы — очень они быстро перехватывали инициативу, и надо было адаптироваться под парную игру. Ну, мы рады, что справились, и ещё один матч хотя бы сыграем.

— Как тебе обстановка здесь в Риме? Всё-таки такой нестандартный турнир, всё близко, болельщики везде ходят, кричат. Понятно, что у вас своя безопасная зона есть. Но они, допустим, на тренировочных кортах через забор тянутся, автограф просят.

— Ну, тут хорошая охрана, если сравнивать с другими турнирами. А так я стараюсь, конечно, не гулять тут, спокойно тут не пройдёшься. Но очень приятно, что столько фанатов, и меня так поддерживали, особенно в первом матче. Это прямо как футбольная атмосфера была. Мне тут нравится на стадионе, и здорово, что тут очень много деревьев, зелени вокруг и статуи красивые. Что говорить — особенный турнир.

— Не раз уже поднимался вопрос по поводу камер в зонах для игроков. И оттуда идут трансляции, допустим, из спортзала, или где-то в коридоре, когда теннисист готовится к выходу на корт. Как ты относишься к таким вещам? И к недавней новости, что «Ролан Гаррос» собирается все камеры в «подтрибунках» запретить?

— Ну, я думаю, что всё-таки там как раз был перебор с камерами в том случае с Коко Гауфф. Я считаю, это правильно — надо, чтобы нам можно было как-то немного расслабиться, а не думать о том, что тебя постоянно снимают, а сфокусироваться на том, что тебе надо делать — спокойно, то есть быть в комфортной атмосфере.

— Тебя лично такие моменты задевали?

— Ну, конечно, иногда не очень комфортно просто постоянно знать, что, может быть, сейчас где-то будет что-то в интернете. Мне спокойнее, когда себя не ограничиваешь. А не думать: «Что там? А вдруг я куда-то там попаду?» Да даже не куда-то попаду, а, допустим, услышат мой разговор с тренером, может, какие-то эмоции. И потом люди это неправильно воспримут или какие-то неприятные ситуации возникнут. Я думаю, что нужна какая-то приватность.

Анна Калинская Фото: Robert Prange/Getty Images

— Ты сказала про зелень и статуи. Они ведь не только тут на «Форо Италико», но и вообще по всему Риму в огромном количестве. Есть какие-то тут особо любимые места у тебя в городе?

— В этом году я мало где была. Я один раз только вышла в город — было очень много туристов. Так что особо я пока никуда не ходила. Да и слава богу, я просто не успеваю, потому что у меня матчи и в одиночке, и в паре. В прошлом году я сходила в Ватикан первый раз. Мне очень понравилось. Около Колизея была, но внутрь я не успела зайти, они закрывались. В целом, да, мне очень Италия нравится. Ну и, конечно, местная еда.

— Привезла ли ты сюда своих знаменитых собачек?

— Нет, к сожалению, нет. И очень об этом жалею.

— В следующем матче у тебя непростая соперница — Елена Остапенко. Что ты про неё скажешь? Как нужно играть с ней, чтобы справиться?

— А когда интервью выходит? Чтобы она не прочитала.

— До матча. Тогда без своих секретов, а просто про её игру скажи, чем она опасна.

— Опасна она своими ударами — она очень агрессивный игрок. У неё мяч очень сильно летит и по углам. Поэтому важно её двигать. И прошлый матч, когда мы с ней играли в Дубае, был очень сложный, конечно. Плюс это другое покрытие. Мы с ней ни разу не играли на грунте, поэтому посмотрим, как это будет. Ведь раз другое покрытие, то и другая немного игра. Но буду готовиться, и посмотрим.

Турнир в Риме проходит с 5 по 17 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».