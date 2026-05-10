Александр Бублик проиграл Лёнеру Тьену в третьем круге Мастерса в Риме — теннисист из Казахстана матерился, видео стало вирусным

«Медведев сейчас смеётся». Страдания Бублика с американцем в Риме разошлись на мемы
Михаил Георгиев
Александр проиграл Лёнеру Тьену и лично ощутил то, через что ранее прошёл лучший теннисист России.

11-я ракетка мира Александр Бублик уступил американцу Лёнеру Тьену (6:4, 3:6, 5:7) в третьем круге «Мастерса» в Риме. Александр забрал первую партию и, казалось, спокойно закроет матч, но Тьен не собирался сдаваться. Со второго сета у Бублика начались серьёзные проблемы на корте. Александр сполна прочувствовал на себе изматывающий стиль игры Лёнера, от которого ранее среди прочих настрадался Даниил Медведев.

Во второй партии Бублик позволил сопернику сделать брейк и при счёте 2:4 разбил ракетку. В следующем гейме казахстанский теннисист отправил мяч в аут после подачи и разразился гневной тирадой.

«Мне плохо от этого. Мне плохо, что я не попадаю», — корректная версия высказывания Бублика в адрес своего тренерского штаба – в реальности он использовал куда более жёсткую ненормативную лексику.

Александр Бублик

Фото: Julian Finney/Getty Images

Бублик даже по своим меркам очень много ругался в заключительной части матча с Тьеном. Основной посыл Александра был следующим: «Почему я?». Бублик намекал, что именно против него соперник показывает свой лучший теннис.

Александр вспомнил Алекса Молчана, Виталия Сачко и Ринки Хидзикату – не входящих в топ-100 игроков, которым он недавно сенсационно проигрывал на турнирах в Мюнхене, Метце и Индиан-Уэллсе соответственно.

«Где они? Молчан, Сачко, Хидзиката. Где они? Почему против меня?» — матерясь, спрашивал Бублик у своего тренера Артёма Супрунова.

В какой-то степени Молчан, Сачко и Хидзиката действительно прыгнули выше головы в матчах с Бубликом, но упоминание их в одном контексте с Лёнером не совсем уместно. 21-я ракетка мира Тьен благодаря выходу в четвёртый круг Рима поднимется как минимум на рекордное в карьере 18-е место в рейтинге ATP. Это далеко не предел для 20-летнего американца, который, как показала практика, конкурентоспособен даже на медленном грунте. Ранее он в основном блистал на харде, где уже обыгрывал Александра Зверева и трижды побеждал Даниила Медведева, в том числе на двух последних турнирах «Большого шлема» Australian Open.

Лёнер Тьен

Фото: Julian Finney/Getty Images

Чемпион US Open — 2021 и экс первая ракетка мира Медведев в лице Тьена словно встретил более молодую версию себя. Американец тоже очень хорош на приёме и способен вытащить любые мячи, а невынужденных ошибок на ровном месте от него соперникам ждать практически не приходится. Теперь изматывающий стиль Лёнера сполна прочувствовал на себе Бублик, который в третьем сете едва успевал отдышаться между розыгрышами.

Эмоции Александра моментально стали вирусными и разошлись на мемы в Сети.

«Наверное, Медведев сейчас сидит и смеётся в телевизор, наблюдая, как Тьен переигрывает Бублика. Должно быть, забавно, когда подобное происходит не с тобой», — пошутил популярный теннисный аккаунт Sis Chasing.

«Лёнер Тьен одержал свою первую победу над игроком топ-50 на грунте, выбив Александра Бублика. Он стал самым молодым американцем, вышедшим в четвёртый круг «Мастерса» в Риме с 2002 года, когда это удалось Энди Роддику», — отмечает интересную статистическую деталь Univers Tennis.

«Это лучший результат в карьере Тьена на грунте», — выделил прогресс американца португальский журналист Жозе Моргаду.

«Тьен совершил камбэк после проигранного сета и продемонстрировал серьёзную психологическую устойчивость на медленном грунте. Бублик и другие фавориты проигрывают один за другим, а этот юный теннисист заявляет о себе», — констатировал аккаунт Tennis AI.

