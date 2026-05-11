«Меня здесь классно поддерживают. Это очень помогает». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме

Карен Хачанов одержал волевую победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом — 5:7, 6:4, 6:4 за 2,5 часа — и первым из российских мужчин пробился в четвёртый круг «Мастерса» в Риме. О том, как он ощущал себя во время этой битвы, что думает о следующем сопернике, который сенсационно выбил из сетки Новака Джоковича, и как относится к возможному бойкоту «Ролан Гаррос», россиянин рассказал в интервью «Чемпионату».

— Карен, снаружи матч смотрелся драматично. А как всё было изнутри?

— Как я и говорил, самое главное, на самом деле, — это головой быть полностью в матче, сфокусированным на своём деле — что мне нужно делать. То есть, несмотря на какие-то сложности, которые были в конце первого сета. На приёме вообще не было возможности, не было шансов. Он и правда очень хорошо подавал. А я сыграл не очень, наверное. Один хороший гейм у него получился, в принципе, и из-за этого я проиграл первый сет. Но самое главное, что я остался в матче и продолжал навязывать свою игру. Ощущение было, что я уровень игры даже чуть приподнял, поэтому, в принципе, и удалось перехватить эту динамику. Когда вы боретесь-боретесь… И я вырвался чуть вперёд во втором сете и смог сохранить это преимущество до конца второго, и, в принципе, в третьем сете тоже. Я рад, что я смог и ментально, и физически, да и, в принципе, по игре переиграть его с 0:1 по счёту после первого сета.

— Видел графику к матчу, что приём второй подачи соперника у тебя был очень близко к задней линии по сравнению со средними показателями по ATP. Так случайно получилось или так ты целенаправленно старался играть?

— Да, я и в первом матче, на самом деле, с Саней Шевченко, тоже решил, что буду больше входить в корт. Опять же, всегда это зависит от соперника, зависит от турнира, зависит от условий. То есть, например, в Мадриде я принимал часто вторую сзади, опять же, если в первом квадрате. Во втором квадрате я почти всегда вхожу. Всегда вопрос в том, какие розыгрыши, наверное, на первой подаче и на второй ты выигрываешь? Есть ли у тебя преимущество и нужно ли навязать свою инициативу? Поэтому у меня была задача — не давать ему времени. То есть я старался принимать ближе, плотнее, жёстче, чтобы именно давить на него со второго мяча, чтобы реализовать атаку со своей стороны.

— Эмоции ты держал в себе, держал. И в момент, когда ты дожал его и сделал брейк во втором сете, ты это всё выплеснул, закричал. Прямо действительно ты почувствовал, что в этот момент прорвало?

— Это да. Это ощущения инстинктивные какие-то. Когда-то ты больше сфокусирован, а когда-то ты чувствуешь, что тебе надо выплеснуть эмоции. Мы уже про это говорили, что ты проживаешь какую-то маленькую жизнь — через каждый матч, через эти моменты. Поэтому ты в моменте чувствуешь, что тебе больше нужно — быть более спокойным или, наоборот, как-то зарядиться энергией. Отмечу, что с первого матча меня здесь очень классно поддерживают. Мне это правда помогает. Я не раз говорил, что я люблю, когда трибуны полные, я люблю, когда есть атмосфера на корте. Они придают мне энергию и, наверное, дополнительную мотивацию.

— Как раз перед турниром мы говорили, что теоретически в четвёртом круге может быть матч с Новаком Джоковичем. Но ты сейчас тут, а вместо него оказался Прижмич. Удивился ли ты этой ситуации? Как тебе сам этот теннисист?

— Не совсем удивился. Но, опять же, когда Новак проигрывает на достаточно ранних стадиях — это бывает очень редко и это удивляет. Но, опять же, у Новика, мне кажется, как он говорил, есть какие-то проблемы. Может быть, физические сейчас уже потихоньку начинаются. Он поэтому и не играл до этого. То есть он начал грунтовый сезон только сейчас — с Рима. Хотя обычно, я помню, когда-то он играл в Монако — это были первые его турниры. Ему всегда тоже было непросто начинать именно на грунте — точнее, не было такого, что он прямо всегда выигрывал или хорошо играл в Монако — эти первые турниры на грунте. Так что ему надо было войти в игру. А Прижмич — такой игрок, который не дал ему войти, так скажем. То есть он цеплялся, он реализовывал возможности, которые у него появились. И, в принципе, взял их. То есть это с одной стороны и удивило на этом турнире, а с другой стороны, в данных реалиях — не так и сильно.

— Объясни, пожалуйста, этот детектив по поводу парного разряда. Сначала вы с Андреем Рублёвым говорили, что в нём играть не собирались. Потом публикуют сетку — и вы там есть. Я вчера Андрея спрашиваю, он отвечает, что вообще не в курсе, как так получилось, и что пообщается с Кареном. И в итоге вы снялись.

— Да, если честно, мы не планировали играть в паре в Мадриде и в Риме. Видимо, я изначально не заявился в Мадриде, а заявился здесь. И я увидел это, что мы в сетке, — а мы здесь не планировали играть. И плюс, конечно же, всё зависит от одиночных матчей. То есть и Андрей тоже хотел больше уже фокусироваться на одиночке, потому что пара начинается здесь со второй недели — с сегодняшнего или завтрашнего дня. Я тоже как бы смотрю, какие у меня матчи — тяжёлые или не тяжёлые. Иногда, знаете, пара может быть тебе в плюс, а иногда, наверное, и не совсем. То есть мы как-то на этой неделе почувствовали, что лучше в это время тренироваться, спокойно этот день отдать на отдых, вместо того чтобы сидеть и ждать потенциально, не знаю, какого-то ещё третьего или четвёртого матча. В итоге решили здесь в паре не играть.

Карен Хачанов

— Хотел спросить про ситуацию с распределением призовых на «Ролан Гаррос». Ты в ней как-то участвуешь? Реален ли вообще бойкот — что с турнира снимутся все ведущие игроки?

— Если честно, я лично в этих разговорах не участвую, но я про эти разговоры, конечно же, слышал. И если возникнет такая ситуация, то я, конечно, за. Но не потому, что я как все, а просто это всё правда — то, что уже не раз обсуждалось. То есть теннисисты не жалуются на призовые. Конечно же, у нас, будем объективны, призовые очень сильно увеличиваются и увеличились с момента, когда играло бывшее поколение. Но, опять же, мы же сравниваем себя как спорт. Это один из ведущих в мире видов спорта по просмотрам, да по всему. Тогда почему турниры на фоне растущих доходов из раза в раз делают выплаты нам гораздо меньше? То есть это же просто вопрос справедливости, наверное. То есть это же теннисисты своей игрой для них зарабатывают эти доходы. Да, мы отдаём себе отчёт, что сами по себе призовые хорошие, но почему они нечестно распределены? Не так, как в других видах спорта? Так что основной вопрос в этом. Вот и всё.

