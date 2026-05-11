Мирра 10-й раз в карьере вышла в 1/4 финала на «тысячнике»! Рублёв — в 4-м круге Рима

В понедельник, 11 мая, на женском соревновании в Риме проводились сражения за выход в четвертьфинал, а на мужском турнире — за попадание в четвёртый круг. Пробиться в следующий круг стремились и российские теннисисты, среди которых также были Андрей Рублёв, Анна Калинская и Мирра Андреева. Но обо всём по порядку.

На итальянском «Мастерсе» Рублёв благодаря статусу сеяного (12) стартовал со второго круга, а не с первого. Теннисист встретился на корте с сербом Миомиром Кецмановичем, занимающим в мировой классификации 70-ю строчку. В итоге Андрей потратил всего 1 час 15 минут на то, чтобы справиться с соперником — 6:4, 6:4. Таким образом, россиянин выиграл третий поединок подряд у Кецмановича, причём их встречи прошли с периодичностью в три года.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андрей рассказал, как ему удалось подобрать ключи к игре Миомира. «Я же его знаю давно, мы с ним много раз играли. Точнее, матчей не так много было – всего пару. А вот тренировались мы с ним довольно часто. Так что знаю я его давно и знаю, что у него очень хороший удар слева. Он может играть очень быстро в ритме слева. Это если, конечно, у него есть на это время. При этом он может хорошо пробивать и справа. В принципе, так сегодня всё и было. Сначала мы с ним хорошо играли в темпе, он выдерживал, где-то добавлял, где-то у него получалось хорошо. Но это до момента, когда у меня получилось его брейкануть. И тут я как-то почувствовал чуть больше уверенности, как-то посвободнее стал играть. И это мне ещё больше в итоге помогло», — заявил спортсмен.

На пресс-конференции Рублёв поделился мыслями насчёт своего уровня игры в данный момент. «Мне нравится то, что я делаю. Мне нравится, как я играю, особенно на тренировках. Конечно, когда дело доходит до чего-то совершенно другого, нелегко перенести это из-за эмоций, мыслей и тому подобного. Но я думаю, что сегодня, если рассматривать последние четыре года, когда тут выступал, особенно в первых кругах, с точки зрения самой игры я определённо действовал намного лучше, чем во всех моих прошлых выступлениях здесь», — отметил россиянин.

За попадание в 1/8 финала Рима Андрей должен был побороться с 26-летним Алехандро Давидович-Фокиной. Испанец в ноябре 2025-го был 14-й ракеткой мира, однако сейчас он опустился в рейтинге и располагается на 23-й строчке. За всю карьеру он не завоевал ни одного титула на уровне тура, при этом пять раз принимал участие в финалах соревнований ранга ATP, в том числе и на «Мастерсе» в Монте-Карло-2022.

Давидович-Фокину полноправно можно назвать «клиентом» Рублёва, ведь россиянин до этого дня выиграл у соперника аж шесть сражений и потерпел всего одно поражение — 6-1. Так, олимпийский чемпион в миксте побеждал Алехандро на «Ролан Гаррос» — 2020, в Дубае-2023, в Риме-2023, в Мадриде-2024, в Пекине-2024 и Торонто-2025. В свою очередь, испанец одержал единственную победу над Андреем на домашнем для себя турнире в Барселоне-2025.

Перед очередной битвой с Алехандро россиянин поделился ожиданиями от грядущего матча. «С Давидовичем у нас уже приличная история наших баталий накопилась – драматичных, с отыгранными матчболами, с потерянными сетами, брейками и так далее. Даже взять наш последний матч в Канаде. Там было 6:7, 7:6, потом пошёл третий сет. Поэтому если сейчас мне достанется опять Давидович, то надеюсь, что выиграю уже просто без драмы, а более уверенно», — подчеркнул теннисист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Рублёв уверенно начал поединок с Алехандро, забрав под ноль подачу соперника уже в третьем гейме — 2:1. Впрочем, испанец тут же сделал обратный брейк — 2:2. В шестом гейме Давидович-Фокина снова добрался до брейк-пойнта, но шанс свой не реализовал — 3:3. А вот Рублёв при счёте 4:4 здорово воспользовался ошибками соперника и добился преимущества — 5:4. После этого наш теннисист подал на сет и поставил точку в партии — 6:4.

Лидером по проценту попадания первой подачи стал Давидович-Фокина — 83%, а вот у Рублёва этот аспект оказался куда хуже — 68%. Теннисисты не сделали ни одного эйса, однако Андрей допустил двойную ошибку, чем не отметился Алехандро.

Вторая партия прошла в равной борьбе: Рублёв и Давидович-Фокина хорошо играли на своих подачах, не подпуская друг друга даже к брейк-пойнтам. Всё решил первый же гейм, когда Андрей под ноль сделал брейк. В итоге с минимальным преимуществом россиянин завершил партию, а вместе с ней и всё сражение — 6:4, 6:4 за 1 час 15 минут.

К концу поединка процент попадания первой подачи у Рублёва улучшился и составил 72%, тогда как у Давидович-Фокины — 85%. Соотношение эйсов и двойных ошибок: 1/1 у Андрея и 0/0 — у Алехандро.

Таким образом, Рублёв впервые в этом сезоне одержал две победы подряд на соревновании категории ATP-1000. Также Андрей впервые с Цинциннати-2025 вышел в четвёртый круг на «Мастерсе». Дальше в Риме россиянин поборется с Николозом Басилашвили.

Пробиться в следующий круг Рима также стремилась Анна Калинская, получившая 22-й номер посева. Во втором круге россиянка сражалась на корте с Катержиной Синяковой 3 часа 31 минуту и всё-таки одержала волевую победу над соперницей — 4:6, 7:6, 7:5. Поединок получился очень тяжёлым и напряжённым для Калинской: она отыграла аж пять матчболов во втором сете и ещё четыре — в решающей партии.

В третьем круге Анна боролась с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич, находящейся сейчас в рейтинге на 12-й строчке. В итоге россиянка всего за 1 час 30 минут закрыла представительницу Швейцарии и вышла в четвёртый круг на итальянском соревновании — 6:4, 6:3. Таким образом, Калинская впервые в карьере пробилась в 1/8 финала Рима и второй раз попала в эту стадию на «тысячнике» в текущем сезоне.

Соперницей нашей теннисистки в четвёртом круге стала чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко. В мировой классификации теннисистка из Латвии сейчас находится на 36-м месте, хотя в 2018 году она занимала пятую позицию. В коллекции у Остапенко девять трофеев, включая вышеупомянутый грунтовый ТБШ.

Перед стартом поединка Анны и Елены россиянке принадлежало незыблемое преимущество по счёту личных встреч — 4-0. Калинская одерживала верх над Остапенко в первом круге Аделаиды-2023, в третьем круге Дубая-2024, в этой же стадии в Майами-2024 и на старте Дубая-2026. Примечательно, что все эти сражения наша спортсменка выиграла на хардовом покрытии.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Калинская высказалась о стиле игры Остапенко накануне встречи с представительницей Латвии. «Опасна она своими ударами — она очень агрессивный игрок. У неё мяч очень сильно летит и по углам. Поэтому важно её двигать. И прошлый матч, когда мы с ней играли в Дубае, был очень сложный, конечно. Плюс это другое покрытие. Мы с ней ни разу не играли на грунте, поэтому посмотрим, как это будет. Ведь раз другое покрытие, то и другая немного игра. Но буду готовиться, и посмотрим», — сообщила спортсменка.

Едва начался поединок, как Остапенко поймала Калинскую на ошибках и заработала два брейк-пойнта. Однако Елена не реализовала свои шансы — 1:1. Зато в следующий раз представительница Латвии сумела дожать Анну — 3:1. После этого наша теннисистка отдала очередную подачу и вообще не взяла ни одного гейма в партии — 6:1 в пользу Остапенко.

В стартовом сете процент попадания первой подачи у Калинской оказался немного выше (56%), чем у Остапенко — (50%). Зато Елена стала лидером по количеству эйсов — три против одного. Россиянка допустила аж три двойные ошибки, тогда как представительница Латвии — одну.

На старте второй партии Калинская наконец наладила свою подачу и уверенно её держала до счёта 2:2. Впрочем, создать проблемы для Остапенко Анна тоже никак не могла. В пятом гейме Елена заработала тройной брейк-пойнт и со второй попытки добилась своего — 3:2. После этого геймы брала только представительница Латвии, которая и победила с итоговым счётом 6:1, 6:2 за 1 час 11 минут.

За весь поединок Елена сделала аж восемь эйсов, а Анна — всего два. Количество двойных ошибок у теннисисток получилось одинаковым — по четыре. По проценту попадания первой подачи лучше оказалась Калинская — 64% против 58%.

Таким образом, Анна потерпела поражение от Елены впервые за пять сражений с ней! Представительница Латвии дальше померится силами с румынкой Сораной Кырстей, которая прославилась на этом турнире, выбив пару кругов назад первую ракетку мира Арину Соболенко.

Последней из российских девушек в этот день боролась Мирра Андреева. К этому матчу она осталась единственной нашей теннисисткой в женском одиночном разряде. В 1/8 финала Рима 19-летняя спортсменка попала после тяжёлой победы над швейцаркой Викторией Голубич. Андреевой понадобилось почти два часа (1 час 59 минут), чтобы одолеть 90-ю ракетку мира — 6:1, 4:6, 6:0. Таким образом, Мирра четвёртый раз в сезоне и 13-й в карьере пробилась в четвёртый круг на соревнованиях категории WTA-1000.

В качестве соперницы на стадии 1/8 финала итальянского супертурнира Андреевой досталась 30-летняя Элисе Мертенс. Сейчас бельгийка является 22-й ракеткой мира, хотя в ноябре 2018 года она располагалась в рейтинге на 10 позиций выше. За карьеру Элисе выиграла 10 титулов, в том числе на двух соревнованиях категории WTA-500 — в Дохе-2019 и Мельбурне-2021. На корте Андреева и Мертенс ранее ни разу не пересекались в одиночном разряде.

Накануне встречи с бельгийкой в Риме россиянка поделилась с «Чемпионатом» мыслями о сопернице. «Я играла против неё только в паре. Она очень непростой игрок, причём и в паре, и в одиночке, поэтому посмотрим, что [тренер] Кончита [Мартинес] придумает. Поговорим по поводу плана — как с ней надо играть. И я надеюсь, что всё пройдёт хорошо», — отметила теннисистка.

Нелегко пришлось Мирре уже на старте матча: в третьем гейме Мертенс вцепилась в подачу россиянки и заработала двойной брейк-пойнт. Однако наша теннисистка не дрогнула и подачу сохранила — 2:1. И тут же отыгрываться пришлось Элисе! Андреева проявила настойчивость и добилась преимущества — 3:1. После этого седьмая ракетка мира сделала ещё один брейк — 5:1. А вот подать на сет с первого раза у 19-летней спортсменки не получилось — 5:2. Только со второй попытки Мирра поставила точку в партии — 6:3.

Теннисистки исполнили одинаковое количество эйсов в стартовой партии (2), а также у них оказался идентичным процент попадания первой подачи — 71%. А вот двойных ошибок Андреева допустила больше, чем Мертенс — две против одной

Вторая партия не отличалась большим количеством ни брейков, ни брейк-пойнтов. Лишь в седьмом гейме Мирра, поддавив соперницу, с первой же попытки взяла чужую подачу — 4:3. Настоящая борьба развернулась когда Мирра заработала первые матчболы во время приёма на поединок. Мертенс отыграла два, а с третьим уже не справилась — 6:3, 6:3.

Таким образом, Андреева защитила рейтинговые очки за прошлогодний четвертьфинал Рима. Россиянка также 10-й раз в карьере и третий раз в сезоне добралась до этой стадии на «тысячнике». Дальше на итальянском соревновании Мирра встретится с американкой Кори Гауфф, с которой у неё не самый приятный баланс встреч — 0-4.

