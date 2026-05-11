«Лучше играть, когда прохладно и пасмурно». Рублёв — после выхода в четвёртый круг Рима

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Риме обыграл второго соперника подряд с одинаковым счётом — 6:4, 6:4. На этот раз он одолел испанца Алехандро Давидович-Фокину. О непростых погодных условиях, изменившемся поведении на корте и возможном бойкоте ТБШ со стороны топ-теннисистов россиянин рассказал представителям зарубежных СМИ, а также ответил на вопросы «Чемпионата».

— Отличная игра, Андрей! Ветер был довольно сильный. Насколько ты доволен тем, как справился с ним в ключевые моменты?

— Да, сегодня были сумасшедшие условия, особенно утром. Не знаю, какие они сейчас. Был ужасный ветер, было сложно что-либо сделать… В таких условиях теннис невозможен. Нельзя по-настоящему бить по мячу, сложнее диктовать ход игры, потому что мяч просто движется, и всё. В итоге я как-то смог играть в таких условиях, и я нашёл выход благодаря укороченным ударам, благодаря слайсам, благодаря некоторым другим приёмам. Это в итоге помогло мне выиграть важные моменты, сделав это в самое подходящее время.

— Что для тебя сейчас главное, когда ты выходишь на корт? Я не имею в виду результат — и именно, что ты хочешь от себя?

— Честно говоря, я даже не знаю. С удовольствием бы объяснил. Наверное, чтобы просто быть свободнее.

— Я вспоминаю все эти истории, когда игроки теряют контроль над собой на корте. Это типа такой истерики, которую устроил Даниил Медведев в Монте-Карло. У тебя чего-то подобного было много за карьеру. Можешь рассказать, что ты чувствуешь, какое разочарование испытываешь? Насколько важен этот психологический аспект спорта?

— Конечно, дело тут не в теннисе. У всех наверняка бывают такие ситуации в жизни, когда вы просто теряете контроль над собой. Потому что что-то случилось и вы теряете контроль. Конечно, это не обязательно должен быть теннис. Просто дело в том, что в теннисе мы одни, а за нами наблюдают. Но в жизни это случается со всеми. Когда кто-то говорит вам что-то плохое, или вас увольняют, или вы теряете деньги, или вас чуть не сбивает машина, или кто-то бьёт вас по лицу, вы становитесь агрессивным. Это случается со всеми, и подобное происходит на корте, просто некоторые люди справляются с этим лучше, другие же позволяют эмоциям взять над собой верх. Я как раз из тех парней, кто позволяет эмоциям взять верх. Просто мне показалось, что сегодня у нас были такие условия, и я смог выиграть матч, используя разные приёмы, которые помогают мне в важные моменты. Так что я подумал: «Вау, я могу сделать что-то по-другому», и благодаря этому смог выиграть сегодняшний матч.

Потому что если бы всё то же самое было раньше, в таких условиях я бы так не поступал. Я бы всё равно пытался бить, находил бы способ победить ударами, и, конечно, был бы сильнее. Может быть, я бы и выиграл матч, но это было бы сложнее. А сегодня так: «Ладно, ладно! Бить нелегко. Поэтому я либо жду идеального момента и пробиваю, либо просто пытаюсь сделать что-то по-другому».

Андрей Рублёв

Ну а затем Андрей Рублёв дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

— Про особенности сегодняшней погоды ты немножко сказал. А вчера ты тренировался, когда было сыро, пасмурно. Какие условия тебе комфортнее: как сегодня во время матча — солнце и ветрено — или вчерашние?

— Ну, конечно, как вчера. Вчера было холодно и пасмурно. Конечно, ты в любом случае не все мячи попадаешь, но тебе ничего не мешает. Сразу нет этих отмазок: ни солнца, ни ветра, ни жары. То есть погода прямо идеальная, прохладная, как раз для игры. Плюс когда пасмурно, то солнце не мешает. А из-за того, что прохладно, то медленнее всё летит в разы, то есть у тебя есть намного больше времени. И конечно, когда ветер, солнце, то порой и не понимаешь, что происходит.

— Что сегодня для тебя подготовил Алехандро Давидович-Фокина? Какие-то моменты, которые тебе приходилось преодолевать.

— Тяжело сказать. И опять же, когда такой ветер, там уже сразу игра стирается — тут уже речь не про уровень игры, а про то, кто как лучше адаптируется и использует эту ситуацию стратегически правильнее. То есть ты сразу уже не можешь подавать постоянно со всей силы. Дальше — сразу ты не можешь уже… Вот, допустим, он любит тоже бить по мячу, как и я, собственно. А с такой погодой ты уже этого делать не можешь, у тебя сразу этот момент убирается. То есть тут ты должен где-то терпеть, где-то – просто отыграть, где-то выжидать. А иногда надо просто, не думая, ударить, потому что там ничего другого не сделать. И поэтому здесь уже тяжело оценивать уровень соперника. Но в моменте, конечно, у него был шанс, потому что он вёл в первом сете 3:2 и у него был брейк-пойнт.

— Дальше у тебя определяется соперник в матче Накашима — Басилашвили. Один выбил из сетки Шелтона, другой — Карреньо-Бусту. Что про каждого скажешь?

— Я с ними обоими играл, причём с каждым достаточно уже давно. Обоим проигрывал, и у каждого выигрывал. Будет интересный матч. Сейчас они как раз между собой играют на моём же корте, с такой же погодой. Посмотрим. Они оба любят бить, играть активно, оба любят сильно подавать, поэтому с такой погодой им обоим будет сложно. Посмотрим, кто там дальше выйдет.

— Насколько я понимаю, дальше у тебя не будет дня отдыха?

— Серьёзно не будет?

— Вроде весь четвёртый круг дальше «склеивается» в один день. Так было сегодня у женщин, а завтра должно быть у мужчин.

— Я не знал, кстати. Посмотрим. Надеюсь всё-таки, что ещё денёк хотя бы отдохнуть дадут — было бы прикольно.

— Спрашивал у Карена по поводу возможного бойкота «Ролан Гаррос» из-за не очень корректного деления призовых. Как ты к этому относишься? Реально ли такое?

— Будет ли бойкот — я вообще без понятия. Но в целом, конечно, я поддерживаю игроков, хотя бы потому, что я тоже один из представителей. Я не могу не поддерживать. Слышал, что говорит Янник и другие ребята в целом говорят. Тут даже главное, что в целом у них возможностей много. И даже банально там — не то что призовые или не призовые, а они не участвуют никак в развитии тенниса. Не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров. Конечно, кроме своих. В свои турниры они вкладывают — тут вопросов нет. А в целом в развитие тенниса… То есть этим всем занимается ATP, а наша организация очень лимитирована в этом плане финансово. То есть, если какая-то даже минимальная помощь будет со стороны «Шлемов», это сразу очень сильно скажется. Ну и развяжет всем руки, развернёт плечи, потому что у них возможностей очень много, а делается минимально.

