Камбэк Медведева! Он одержал 100-ю победу на «Мастерсах» в 2020-х и вышел в 4-й круг Рима

В понедельник, 11 мая, на «Мастерсе» в Риме проходили заключительные матчи третьего круга в одиночном разряде. На выход в четвёртый круг претендовали, в частности, чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев и четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Янник Синнер. Медведев защищал очки за 1/8 финала — именно такой результат Даниил показал год назад, — ну а Синнер намеревался продлить победную серию на «Мастерсах», начатую ещё в Париже в прошлом году.

Так вышло, что Медведев начал путь на текущем турнире с третьего круга. В первом круге россиянин, посеянный седьмым, имел bye, а во втором избежал необходимости выходить на корт, так как его соперник Томаш Махач снялся ещё до начала встречи. За выход в четвёртый круг Даниил сражался с малоизвестным испанцем Пабло Льямасом Руисом, 139-й ракеткой мира. Льямас Руис редко играет на уровне ATP, но в Риме его победная серия в преддверии поединка с Медведевым составляла четыре матча. Две из этих встреч Пабло выиграл в квалификации, а ещё две — уже в основной сетке. И все эти игры, что интересно, были трёхсетовыми и заняли в общей сложности 9 часов 26 минут.

Льямаса Руиса не смутил статус соперника, и он уверенно играл на приёме в первом гейме. Медведев же ошибался и с самого начала подарил оппоненту брейк. На брейк-пойнте россиянин допустил неточность в довольно долгом обмене. Пабло подтвердил ранний брейк, и в этой связи интересно было посмотреть, чем в дальнейшем ответит ему Даниил. Получалось не очень: Медведев и свои геймы забирал с трудом, а уж о брейк-пойнтах и речи не было. В пятом гейме чемпион Рима-2023 ушёл с двойного брейк-пойнта и не дал Льямасу Руису уйти в ещё больший отрыв.

Вторая половина стартового сета проходила примерно в том же ключе. Льямас Руис переигрывал Медведева на задней линии и заслуженно забрал партию. В девятом гейме он реализовал второй сетбол на приёме — 6:3 за 41 минуту. Пабло в этом сете показал положительный баланс активно выигранных очков (11/7), а Даниил — отрицательный (5/12). Отдав партию, он принялся ругаться.

В первом гейме второго сета Медведев наконец-то заработал брейк-пойнт, но не смог его реализовать. И лишь в пятом гейме Даниил, который в этой партии играл активнее, агрессивнее (не без неточностей, конечно, особенно с форхенда), сделал то, чего от него ожидали. Российский теннисист отработал на приёме и впервые вышел вперёд в счёте — 3:2 с брейком.

Медведев подтвердил брейк, и после этого можно было вздохнуть спокойнее. Даниил избежал нервотрёпки, держал подачу и в 10-м гейме подал на партию — 6:4 за 45 минут. В этом сете россиянин собрал 11 виннеров и 14 невынужденных ошибок, а Льямас Руис — восемь и 10 соответственно.

Решающую партию Медведев взял на классе. Ну и Льямас Руис ощутимо сдал, что никак не может удивить, если вспомнить, сколько он до этого провёл на корте. Россиянин начал сет с брейка, в своих геймах действовал чётко, в пятом гейме ещё раз взял чужую подачу — с третьего брейк-пойнта, испанец решил поупираться.

Счёт стал 4:1 в пользу Даниила, однако Пабло сражался до конца. В шестом гейме он неожиданно добился брейка, а потом заработал геймболы, но не удержал подачу. Медведев сделал второй брейк подряд и подал на матч — 3:6, 6:4, 6:2 за 2 часа 9 минут.

Так Медведев в четвёртый раз подряд вышел в четвёртый круг в Риме. В 2023 году он завоевал здесь титул, а вот потом дважды подряд останавливался на стадии 1/8 финала. Также Даниил стал третьим теннисистом, который в этой декаде (если считать с 2020 года включительно) выиграл не менее 100 матчей на «Мастерсах» (при 41 поражении). У Янника Синнера 118 побед (с учётом сегодняшней, о которой ниже) и 28 поражений, у Александра Зверева — 116 побед и 41 поражение. А по количеству побед в этом сезоне (22) Медведев теперь идёт вровень с Карлосом Алькарасом и Артюром Фисом. Впереди только Александр Зверев (28) и Янник Синнер (32 с учётом сегодняшней).

В четвёртом круге Медведев сразится с победителем матча Флавио Коболли (Италия, 10) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

А Янник Синнер (1) противостоял австралийцу Алексею Попырину. Первый номер рейтинга ATP катком прошёлся по сопернику, замыкающему топ-60. В первом сете Попырин ещё более-менее держался и даже смог заработать брейк-пойнт, но это был его максимум. Синнер забрал партию с двумя брейками, а во втором сете и вовсе навесил «баранку», отдав лишь два очка в трёх своих геймах. Янник в высшей степени уверенно вышел в четвёртый круг — 6:2, 6:0 за 1 час 7 минут — и сыграет теперь со своим соотечественником Андреа Пеллегрино. Итальянский квалифаер, занимающий 155-е место в мировой классификации, к радости местных болельщиков, выбил Фрэнсиса Тиафо (20) — 7:6 (10:8), 6:1.

«Мне кажется, сегодня ветер дул в одном направлении. Не нужно было сильно менять свою игру. В то же время, когда играешь по ветру, стараешься немного больше двигать мяч. А когда играешь против ветра, обычно стараешься действовать более плоско. Но в целом я показал очень хорошую игру. Условия были очень непростыми. Он очень сильно подаёт. Его процент попадания первой подачи был не очень высоким, это мне немного помогло, я очень хорошо принимал вторую подачу. Рад пройти в следующий круг», — сказал Синнер в интервью на корте.

Синнер одержал 25-ю победу подряд — все эти встречи выиграны им на «Мастерсах». Итальянец повторил достижение Новака Джоковича, который в сезоне-2015 тоже взял первые 25 матчей на этом уровне. Рекорд принадлежит тому же Джоковичу — в 2011 году Новак выдал серию из 31 победы на «Мастерсах» со старта сезона. Если посчитать прошлый сезон, то у Янника, ставшего чемпионом Парижа, уже 30 побед подряд на ATP Masters 1000. По этому показателю он оставил позади Роджера Федерера (29) и повторил одно из достижений Джоковича (30). А рекорд тоже принадлежит сербу — это уже упоминавшаяся серия из 31 победы на «Мастерсах», которую он выдал в начале сезона-2011.

Кроме того, Синнер установил исторический рекорд. До него никому не удавалось выиграть первые 25 матчей на первых пяти «Мастерсах» сезона. Серии Джоковича, упомянутые в предыдущем абзаце, тут не подходят, потому что в 2011 году Новак пропустил Монте-Карло, а в 2015-м — Мадрид.

Ранее в этот день в четвёртый круг вышли Андрей Рублёв и Мирра Андреева, а Анна Калинская завершила борьбу.

