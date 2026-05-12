«То, что Янник занял такую жёсткую позицию по призовым — это круто!» Медведев — в Риме

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Риме начал борьбу только с третьего круга. Россиянину пришлось ликвидировать отставание в один сет от испанца Пабло Льямаса Руиса. С этой задачей он успешно справился — 3:6, 6:4, 6:2 — и проследовал в 4-й раунд, где померится силами с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте. О том, каким для него получился поздний старт на турнире, а также про другие темы Даниил рассказал представителям зарубежных СМИ, а также ответил на вопросы «Чемпионата».

— Даниил, каким получился для тебя стартовый матч в Риме?

— В целом, мне понравилось, как я играл, потому что это был мой первый матч здесь. Также я доволен, как смог поднять свой уровень, а затем находить удачные удары — иногда выигрышные, иногда укороченные, иногда с хорошим забегом. А он играл просто невероятно. Мне показалось, что нам обоим везло в некоторых моментах, а в некоторых не везло. Так что, думаю, это был очень-очень интересный матч. Мне понравилось играть, и думаю, что смотреть со стороны было тоже весело.

— Ты сегодня казался таким спокойным по сравнению с Монте-Карло. Почему такая разница?

— В Монте-Карло было тяжело. Ты можешь проиграть 3:6, 3:6, и нужно начинать думать: «Хорошо, нужно ли мне завтра поработать над своим форхендом, бэкхендом, может быть, над передвижением по грунту?» А если ты проигрываешь 0:6, 0:6, нужно просто расслабиться, перезагрузиться и постараться сыграть лучше в следующем матче. И Мадрид для этого был хорош. Я провел три действительно отличных матча в Мадриде, даже тот, который проиграл Флавио [Коболли]. Поэтому здесь у меня была уже совсем другая энергия и получился совсем другой матч, причём с очень сильным соперником. Я рад, что мне удалось победить.

— Без Карлоса Алькараса, как ты думаешь, кто-нибудь сможет обыграть Янника Синнера здесь или в Париже?

— Скажем так, любой может — любой, от первого до последнего раунда, в спорте всегда случаются сенсации. Но он играет невероятно. У него редко бывают плохие дни. Так что, как вы говорите, обычно, когда у вас есть, например, Карлос, может быть, Новак, который обыграл его в Австралии, вы можете сказать: «Окей, они могут с ним соперничать». Я имею в виду, я так и сделал в Индиан-Уэллсе. А на грунте — не знаю. Я никогда не играл с ним на грунте. Но когда он играет так, мне хочется сказать, что у всех одинаковые шансы его обыграть, правда очень низкие. Но это же спорт! Так что не удивляйтесь, если это произойдет.

Ну а затем Даниил Медведев дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

— Каково это — начинать турнир с понедельника второй недели, когда уже очень многие сошли с дистанции — Новак Джокович, Бен Шелтон, Александр Бублик, даже Арина Соболенко? Как ты всю неделю готовился, настраивался? Не засиделся ли?

— Ну, я просто тренировался. В принципе, скажем так, ты просто тренируешься, готовишься. В день, когда снялся Махач, я об этом ещё не знал утром, поэтому я очень расстроился, что пришлось вставать так рано. А я не люблю вставать так рано. Мне в 6:45 пришлось вставать. Приехал на корты, готовился к матчу и тут узнал, что он снялся. Потренировались и поехали домой отдыхать. Узнал уже здесь. Да, такое бывает, заболел. Надеюсь, что у него ничего серьёзного. А я со своей стороны мог только готовиться дальше и рад, что в итоге, получилось сегодня победить.

— Дальше у тебя соперник Тиранте, который выбил Коболли, хотя некоторые уже настраивались увидеть вторую серию твоего с ним противостояния, начатого в Мадриде. Что скажешь про Тиранте — почему он победил?

— Он здорово подаёт. Я с ним никогда не играл, но если смотреть только на радар, то подача у него… Даже Опелка или Мпетчи Перрикар, может, так не подают, поэтому очень интересно будет посмотреть, как на корте справляться с этой подачей. Ну вообще матчи то он проигрывает, и даже с такой подачей. Поэтому будет интересно. Я с ним никогда не играл и не тренировался. Поэтому поговорим с тренером по матчу и уже будем работать.

— Чем тут в Риме занимаются твои любимые девушки? Видели, конечно, твою жену Дашу в боксе. Но когда появится Алиса?

— Нет, Алиса сейчас не здесь, не в Риме. Обе дочки в Монако. Они были в Мадриде, да. А так, я думаю, на самом деле уже скоро, потому что теннис — такой вид спорта, что, скажем так, в боксе нельзя повеселиться. То есть она всё равно ещё в таком возрасте, когда может ей надоесть это всё через сет. Поэтому, я думаю, уже скоро. Она уже привыкает к теннису и скоро, возможно, уже будет сидеть в боксе.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images



— Новак Джокович проиграл тут в Риме очень рано, хотя все ждали его возвращения на грунт. Остаётся ли он всё равно опасным соперником на «Ролан Гаррос»?

— Новак всегда опасен. Он вон на Australian Open cыграл в финале. Что бы с ним ни случилось, когда он в турнире, он всегда опасен. Я так понимаю, он был немного травмирован после Индиан-Уэллса, поэтому ему было непросто играть. Я смотрел матч, ещё и Прижмич играл очень хорошо. Это теннис, это бывает, но опять же Новак опасен всегда и везде. На Олимпиаде вот примерно мы это видели.

— Открывает ли это возможность, скажем так, узнать нового победителя на «Ролан Гаррос» среди тех, кто там не побеждал. Допустим, Янник ждёт этой победы для «Карьерного шлема».

— Я как раз так и хотел сказать — а как же Янник? А потом вспомнил, что он действительно там не побеждал. Это один из немногих турниров, где он ещё не выиграл. Но это спорт, и тут как бы всё возможно, и Янник может проиграть, а может и выиграть, потому что он выигрывает сейчас почти все турниры. Я как бы со своей стороны за этим слежу. Если я проиграл в турнире, то можно следить за какими-то вот такими развязками. А когда я в турнире, то я настраиваюсь на свои матчи, на своих соперников. Это то, что я буду делать и там.

— Хотел спросить по поводу возможного бойкота «Ролан Гаррос». Теоретически он вообще возможен? И как ты к этой ситуации относишься, что все игроки вдруг объединятся.

— Я всё-таки уже какое-то время нахожусь в туре, и то, что я вижу — наверное, игроки не были никогда так объединены. Когда я так говорю, я не говорю про каких-то конкретных игроков, что вот мы там все сидим в раздевалке и объединяемся. Но получается, что у нас есть представитель, которому игроки доверяют, который занимается этими вопросами. Естественно, как и всегда, все игроки могут много чего говорить, но пока это не скажет Янник, Арина, Ига, может быть, я, но сейчас я не в той позиции, скажем так, как раньше, а также Новак, то остальных как бы «Большие шлемы» не будут бояться. То, что Яник занял такую жёсткую позицию — это круто, это показывает, что он хороший человек и заботится не только о себе. Потому что ему это большой картины не сделает, и он сам это знает, но он заботится обо всех остальных, и опять же — об игроках более низкого уровня. Потому что все эти деньги мы хотим, чтобы они распределялись всем, насколько это возможно, потому что это пойдёт и на квал, то есть это уже захватит, получается, топ-250 в каком-то смысле, и так далее. Поэтому насчёт бойкота я лично ничего не могу сказать, я поддержу любое решение игроков, которое будет лучше для игроков и для тенниса.

Турнир в Риме проходит с 5 по 17 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».