Рублёв и Хачанов — в 1/4 финала «Мастерса» в Риме! Андрей дальше поборется с Синнером

Во вторник, 12 мая, на итальянском соревновании в Риме завершались сражения за выход в четвертьфинал. В этот день свои поединки провели и российские теннисисты, в числе которых были Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Но обо всём по порядку.

Первым из вышеупомянутых спортсменов за попадание в следующий круг боролся Хачанов, получивший 13-й номер посева на турнире. Высокий рейтинг позволил Карену начать путь по сетке со второго круга, а не с первого. На этой стадии наш теннисист сошёлся с экс-россиянином Александром Шевченко, представляющим сейчас Казахстан. Серебряному призёру ОИ-2020 понадобился 1 час 44 минуты, чтобы справиться с соперником — 6:4, 6:4.

В третьем круге Хачанову пришлось куда тяжелее: спортсмен встретился на корте с 54-й ракеткой мира Ботиком ван де Зандсхулпом и потратил аж 2,5 часа на волевую победу над представителем Нидерландов — 5:7, 6:4, 6:4. Таким образом, россиянин третий год подряд пробился в четвёртый круг Рима и 17-й раз в карьере добрался до этой стадии на «Мастерсах».

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Карен подробно рассказал, как ему удалось отыграться в битве с ван де Зандсхулпом. «Самое главное, на самом деле, — это головой быть полностью в матче, сфокусированным на своём деле — что мне нужно делать. То есть, несмотря на какие-то сложности, которые были в конце первого сета. На приёме вообще не было возможности, не было шансов. Он и правда очень хорошо подавал. А я сыграл не очень, наверное, один хороший гейм у него получился, в принципе, и из-за этого я проиграл первый сет.

Но самое главное, что я остался в матче и продолжал навязывать свою игру. Ощущение было, что я уровень игры даже чуть приподнял, поэтому, в принципе, и удалось перехватить эту динамику. Когда вы вы боретесь-боретесь, и я вырвался чуть вперёд во втором сете и смог сохранить это преимущество до конца второго, и, в принципе, в третьем сете тоже. Я рад, что я смог и ментально, и физически, да и, в принципе, по игре переиграть его с 0:1 по счёту после первого сета», — заявил спортсмен.

В 1/8 финала итальянского соревнования Хачанов боролся с 20-летним Дино Прижмичем, с которым до этого поединка ни разу не встречался. Юный хорват в данный момент находится в мировой классификации на наивысшей для себя позиции — 79-й строчке. На уровне тура у спортсмена нет ни одного титула, однако он взял три «челленджера», после чего проиграл четыре финала подряд на соревнованиях этой категории.

Прижмич уже успел пошуметь в Риме: теннисист пробился в основную сетку соревнования через квалификацию, после чего закрыл в первом круге венгра Мартона Фучовича (6:4, 6:3), затем сенсационно справился с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем (2:6, 6:2, 6:4) и следом обыграл 33-ю ракетку мира Уго Умбера (6:1, 7:5).

На старте матча между Хачановым и Прижмичем развернулась ожесточённая борьба в каждом гейме. Карен сразу же заработал два брейк-пойнта и добился успеха — 1:0. Хорват тут же бросился возвращать потерянное, но все три шанса упустил. Зато россиянин отлично воспользовался ошибками Дино и сделал ещё один брейк — 3:0. Под конец сета наш теннисист снова взял подачу соперника, поставив на приёме победную точку — 6:1.

В стартовой партии спортсмены допустили одинаковое количество двойных ошибок (2). Процент попадания первой подачи у Хачанова и Прижмича вышел практически идентичным, однако Дино оказался чуть лучше по этому аспекту — 50% против 49%. Зато Карен стал лидером по эйсам — три у россиянина и одна у хорвата.

Второй сет начался с того, что теннисисты обменялись брейками — 1:1, а затем начали уверенно брать свои подачи. В девятом гейме шансы получить преимущество заработал Прижмич, однако реализовать их не смог. В итоге судьба партии решалась на тай-брейке, где увереннее и точнее был Хачанов — 6:1, 7:6 (7:2).

За весь поединок Карен сделал семь эйсов, тогда как Дино — всего один. В то же время Прижмич оказался стабильнее в плане двойных ошибок — две у хорвата и три у россиянина. По проценту попадания первой подачи Хачанов всего на 1% оказался лучше — 59%, чем соперник — 58%.

Таким образом, россиянин впервые в карьере вышел в четвертьфинал Рима, а также 11-й раз добрался до этой стадии на «Мастерсе». Дальше Хачанов поборется с норвежцем Каспером Руудом.

Последним из отечественных спортсменов в этот день играл Андрей Рублёв, которому противостоял 34-летний Николоз Басилашвили. В мае 2019-го грузин был 16-й ракеткой мира, однако сейчас он мощно опустился в рейтинге и располагается всего лишь на 117-м месте. За всю карьеру спортсмен выиграл пять трофеев, причём последний он завоевал аж пять лет назад — в 2021 году.

По счёту личных встреч перед началом матча минимальное преимущество над соперником было у Рублёва — 4-3. Андрей оказывался сильнее Басилашвили в первом круге Цинциннати-2019 (6:7, 6:4, 6:2), в стартовом круге Роттердама-2020 (6:2, 6:3), в полуфинале Галле-2021 (6:1, 3:6, 6:3) и в четвертьфинале Монпелье-2025 (5:2, отказ Николоза). В свою очередь, грузин побеждал россиянина во втором круге Дохи-2019 (6:3, 6:4), в финале Гамбурга-2019 (7:5, 4:6, 6:3) и в первом круге Галле-2022 (7:6, 6:4).

Тяжело Рублёв входил в матч с Басилашвили: в первом же гейме на его подаче Николоз заработал четыре брейк-пойнта, но Андрей выстоял — 1:1. А вот в следующий раз отразить все атаки грузина россиянин не смог — 1:3. Очень старался россиянин вернуть потерянное, нервничал, злился на себя и ракетку. В итоге даже получил предупреждение от судьи Орели Турт за сильное выражение эмоций. В шестом гейме Басилашвили получил шанс сделать ещё один брейк, но наш теннисист в самый важный момент оказался на высоте — 2:4. Впрочем, изменить ситуацию на корте в свою пользу Рублёв в этой партии так и не смог — 3:6.

С минимальным преимуществом в лидеры по проценту попадания первой подачи выбился Андрей — 59% против 56%. Рублёв также сделал больше эйсов (5), чем Басилашвили (2). А вот количество двойных ошибок у теннисистов вышло одинаковым — по две.

Перерыв не пошёл на пользу Рублёву: в первом же гейме второго сета Андрей отдал подачу. На эмоциях россиянин закричал своё любимое «хау мэни таймс!» и из-за того, что это было второе предупреждение, наш теннисист получил штрафное очко. Возможно, это слегка охладило пыл Андрея: он стал действовать чуть спокойнее, и это, в свою очередь, принесло плоды. Сначала Рублёв наладил подачу, а в четвёртом гейме и вовсе сделал обратный брейк — 2:2. После этого теннисисты брали свои подачи и перевели партию на тай-брейк. А там Рублёв проявил настырность, добившись единственного мини-брейка — 7:6 (7:5).

Воодушевлённый успехом Рублёв в самом начале третьего сета стал поддавливать Басилашвили и заставил его ошибаться. С первого же брейк-пойнта Андрей добился успеха — 1:0. В этот момент стало понятно, что у россиянина осталось куда больше сил. В пятом гейме наш теннисист увеличил преимущество — 4:1. Тут же Николоз добрался до тройного брейк-пойнта, но все шансы растерял — 5:1. В итоге Рублёв с пятого матчбола довёл поединок до победы — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Таким образом, россиянин 16-й раз в карьере вышел в четвертьфинал на «Мастерсе». Рублёв также второй раз попал в восьмёрку сильнейших в Риме и первый — с 2021 года. Далее Андрей поборется с лидером рейтинга Янником Синнером.

