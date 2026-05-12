Опять Гауфф. Мирра в пятый раз проиграла американке и осталась без полуфинала Рима

Во вторник, 12 мая, на турнире WTA-1000 в Риме состоялись первые четвертьфиналы в одиночном разряде. В восьмёрку лучших в столице Италии вышла только одна российская теннисистка, а именно Мирра Андреева. Год назад Андреева на этом турнире потерпела поражение как раз в 1/4 финала, так что самое время было улучшать результат.

Задача осложнялась тем, что соперницей Андреевой, посеянной под восьмым номером, была двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Кори Гауфф (3). Именно она и остановила россиянку год назад. И общий счёт личных встреч был 4-0 в пользу американки. Первые два поединка состоялись ещё в 2023 году, когда Мирре было 16 лет. В третьем круге «Ролан Гаррос» Гауфф победила со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1, а во втором круге US Open — 6:3, 6:2. Другие два матча состоялись прошлой весной, в четвертьфиналах Мадрида и Рима. В Испании Кори выиграла со счётом 7:5, 6:1, а в Италии — 6:4, 7:6 (7:5).

С другой стороны, Гауфф в предыдущих встречах на турнире испытывала проблемы. И в третьем круге с Соланой Сьеррой, и в четвёртом с Ивой Йович американка проигрывала первый сет, а потом добивалась волевой победы. Так что с ней можно и нужно было бороться.

«Посмотрим, что Кончита (Мартинес, тренер. – Прим. «Чемпионата») мне расскажет. Понятно, я с ней много раз играла, в том числе и в прошлом году — в Мадриде и Риме. Сейчас опять с ней оказались в четвертьфинале, как в прошлом году, поэтому, конечно, матч будет непростой. Она боец, очень хорошо играет, поэтому посмотрим, что Кончита придумает. Ну и, конечно, мне кажется, что я сейчас тоже набираю хороший уровень на грунте. Кажется, матч будет очень интересным», — говорила Андреева после выхода в четвертьфинал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Двукратная победительница ТБШ Светлана Кузнецова дала Мирре совет. «Коко – фаворит, но надо настроиться на соперницу, подумать над тактическими вариациями. На мой взгляд, нужно постараться менять скорость через удар справа. Мирра стала чаще играть резаным ударом, Коко это не очень любит. При этом Андреева достаточно удобная соперница для Гауфф, поэтому в любом случае нужно постараться играть побыстрее, активнее и по возможности постоянно менять темп», — написала она в своём телеграм-канале.

Мирра Андреева и Кори Гауфф в Риме в 2025 году Фото: Dan Istitene/Getty Images

Обе теннисистки начали свои первые геймы с двойных ошибок, но это не помешало каждой из них удержать свою подачу. И Андреева, и Гауфф были не против устраивать долгие обмены и выигрывали их с переменным успехом. А уже в третьем гейме довольно неожиданно случился брейк. Россиянка заработала двойной брейк-пойнт, американка первый из них отыграла, а на втором сорвала удар. Подтверждая брейк, Мирра спокойно отподавала и чуть оторвалась в счёте — 3:1. Нельзя не отметить шикарный укороченный, который получился у неё на последнем мяче.

Андреева играла не только точно, но и умно. Благодаря этому она в пятом гейме снова вышла на двойной брейк-пойнт, но тут использовать его не получилось. Гауфф при первом удобном случае принялась атаковать, и под этим натиском Мирре приходилось тяжеловато. Кори и на приёме стала действовать агрессивно, и это вкупе с ошибками Андреевой на задней линии привело к тому, что россиянка под ноль отдала подачу. И счёт сравнялся — 3:3.

Однако Гауфф слишком уж увлеклась атаками — у Андреевой проходили обводящие, во многом благодаря которым она сделала второй брейк. На это у американки уже не нашлось ответа. В оставшихся двух своих геймах Мирра отподавала под ноль и выиграла партию — 6:4 за 37 минут. Статистика активно выигранных очков и невынужденных ошибок оказалась зеркальной: у Андреевой — 10 и семь соответственно, у её соперницы — семь и 10 соответственно.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете Гауфф едва не отдала гейм с 40:0, но отыграла брейк-пойнт, а потом и сама взяла чужую подачу, после чего подтвердила брейк — 3:0. Вроде и не катастрофа, ведь брейк-то всего один, однако спастись Андреева не смогла, хотя в пятом гейме у неё был брейк-пойнт. А восьмой гейм Мирра начала с двух двойных ошибок подряд (всего их за партию оказалось четыре), и Кори сравняла общий счёт — 6:2 за 37 минут. В этом сете американка превзошла россиянку по ключевым показателям: по проценту попадания первой подачи — 80% против 54%, по виннерам — восемь против пяти, по невынужденным ошибкам — восемь против 11.

Кори Гауфф Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Решающую партию Андреева начала с брейка. Однако Гауфф не сдалась и оформила обратный брейк, а в четвёртом гейме додавила Мирру с четвёртого брейк-пойнта. Россиянка тоже не собиралась сдаваться, несмотря на 1:3, и уже в следующем гейме заработала два брейк-пойнта, но Кори была начеку и взяла четвёртый гейм подряд. Затем Андреева снова проиграла подачу (не удалось уйти с тройного брейк-пойнта), и Гауфф, имея 5:1, приготовилась подавать на матч.

Конец игры? Как бы не так! В шестом гейме американка потерпела неудачу, потом упустила матчбол на приёме и вновь вышла подавать, уже при 5:3. Мирра отыграла ещё один матчбол, теперь уже на подаче соперницы, и отыграла и второй брейк! Россиянке, не изменявшей своему атакующему теннису, оставалось сделать последний шаг, чтобы сравнять счёт, — нужно было удержать подачу в 10-м гейме. Увы, не вышло, хотя даже геймболы были. Гауфф упустила ещё два матчбола, однако после череды «ровно» взяла два очка подряд и победила — 4:6, 6:2, 6:4 за 2 часа 20 минут. Констатируем: атакующий теннис в исполнении Мирры было очень интересно и приятно смотреть, и если бы не ошибки… Ну и Кори, конечно, здорово оборонялась.

Так Андреева потерпела пятое поражение в пятом матче с Гауфф. 21-летняя Американка в четвёртый раз вышла в полуфинал Рима, в том числе в третий раз подряд — впервые со времён Каролины Плишковой (2019-2021) — и стала самой молодой теннисисткой, сделавшей это, со времён Амели Моресмо (1999-2001). Кори одержала 35-ю победу над топ-10.

В полуфинале Гауфф сразится с 36-летней Сораной Кырстей. В третьем круге Кырстя, напомним, сенсационно выбила четырёхкратную чемпионку ТБШ Арину Соболенко, затем расправилась с Линдой Носковой, а в 1/4 финала обыграла победительницу «Ролан Гаррос» 2017 года Елену Остапенко — 6:1, 7:6 (7:0).

Также сегодня свой матч 1/8 финала в Риме проведёт Даниил Медведев.