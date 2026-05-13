«Мирра должна гордиться своей стойкостью». Драма Андреевой в Риме тронула теннисный мир

Первая ракетка России Мирра Андреева уступила американке Кори Гауфф (6:4, 2:6, 4:6) в четвертьфинале «тысячника» в Риме. Для Андреевой случилось неприятное дежавю – год назад она тоже проиграла Гауфф в столице Италии на этой же стадии.

Теперь общий баланс личных встреч Мирры с Кори составляет 0-5, но на этот раз россиянка была ближе всего к успеху и едва не совершила суперкамбэк.

Гауфф смело можно назвать самой неудобной соперницей для Мирры. 19-летняя россиянка не раз обыгрывала более титулованных Арину Соболенко и Игу Швёнтек, но матчи с американкой ей вообще не удавались.

До сегодняшнего дня Андреева взяла всего один сет в противостояниях с Кори – на тай-брейке их первого противостояния на «Ролан Гаррос» — 2023, после чего отдала две партии со счётом 1:6. После этого Гауфф уложилась в пару сетов, одолев Мирру на US Open – 2023, а также в Мадриде и Риме в прошлом году.

Почему американка настолько неудобна для Андреевой? Основная причина кроется в стиле игры Кори. Гауфф уязвима на подаче и форхенде, но является едва ли не лучшей принимающей в туре. Скорости и выносливости Кори позавидует любая теннисистка. Она способна вытащить даже самые безнадёжные мячи, поэтому соперницам необходимо «перебить» её. Андреева играет не в таком силовом стиле, поэтому с Гауфф у неё постоянно возникают проблемы. Конечно, у самой Кори бывают матчи с огромным количеством брака, но пока такие дни не выпадали на поединки с Миррой.

Седьмая ракетка мира Андреева была нацелена прервать неприятный тренд противостояний с четвёртой сеяной в Риме Гауфф. Россиянка вышла максимально заряженной на первый сет и сделала ранний брейк. Соперница ответила тем же и сделала счёт 3:3, однако Мирра моментально ещё раз взяла её подачу и спокойно довела партию до победы.

Кори была намного лучше во втором сете и в большей части третьего, по ходу которого лидировала 5:1. Андреева после этого собралась и отыграла два брейка, попутно ликвидировав пару матчболов. В 10-м гейме Мирра подавала на то, чтобы сравнять счёт и окончательно деморализовать соперницу. К сожалению, суперкамбэка россиянки не получилось. В затяжном гейме американка всё-таки закрыла встречу с пятого матчбола.

Гауфф четвёртый раз в карьере вышла в полуфинал Рима. По этому показателю в возрасте до 23 лет она сравнялась с Мартиной Хингис. Больше полуфиналов было только у Габриэлы Сабатини (7), Также 22-летняя американка стала первой теннисисткой после Каролины Плишковой (2019-2021), которая вышла в три полуфинала итальянского «тысячника» подряд. Кроме того, Гауфф одержала 35-ю победу над соперницей из топ-10. За выход в финал четвёртая ракетка мира сыграет с румынкой Сораной Кырстей.

«Я горжусь тем, что снова смогла сохранить психологический настрой. В третьем сете у меня было большое преимущество, но потом счёт стал немного напряжённым. Мирра – отличная теннисистка. Она способна выигрывать такие матчи. Я кое-чему научилась», — сказала Гауфф в интервью на корте.

Андреева снова проиграла Гауфф, причём очень обидным образом, если учитывать ход третьего сета. Тем не менее Мирра навязала Кори наибольшее сопротивление за всё время. Постепенно россиянка подбирает ключи к игре американки и наверняка скоро размочит статистику личных встреч, но пока ей приходится переживать обидный проигрыш.

Теннисное сообщество осталось в восторге от драматизма матча Гауфф – Андреева и не скупилось на комплименты россиянке, которая показала классный теннис, несмотря на поражение.

«Ух ты, какой матч между Кори Гауфф и Миррой Андреевой! Казалось, Гауфф легко перевернёт ход игры, но Андреева, отыгравшись со счёта 1:5 в третьем сете, открыла в себе второе дыхание, сократив отставание до 4:5. В 10-м гейме, который длился 13 минут, у Мирры было пять гейм-пойнтов, в целом она отыграла четыре матчбола. В конце концов, Гауфф нашла способ победить. Обе теннисистки отлично играли на задней линии, используя глубину, вращение и разнообразие стилей. Андреева диктовала ход игры бо́льшую часть времени, но защита Гауфф была неумолима и постоянно заставляла соперницу ошибаться.

Мне показалось, что в трансляции слишком много внимания уделили психологическим трудностям Андреевой по ходу матча, но она не сдалась. Потеряв темп и отстав в третьем сете, она могла бы легко выбыть из игры, однако вместо этого продолжала бороться и почти переломила ход матча. Мирра должна гордиться собой за проявленную сегодня стойкость, даже если счёт в личных встреч с Гауфф она ещё не открыла», — написал американский спортивный журналист Бреннер Мортон.

«Гауфф всё-таки снова выжила и прошла Мирру Андрееву. Американке приходится проходить через сложные матчи на этом турнире», — отмечает аккаунт Tiempo De Tenis.

«Драматичный маршрут гораздо интереснее», — охарактеризовал встречу официальный аккаунт «тысячника» в Риме.

«Гауфф и Андреева провели поистине захватывающий матч. Однако победить могла только одна теннисистка, и это сделала американка, которая переломила ход игры после неудачного первого сета. Это была очень равная встреча. Андреева едва не спаслась, отыграв четыре матчбола, но в итоге с пятой попытки уроженка Атланты одержала победу. Теперь в полуфинале её ждет Сорана Кырстя», — пишет портал Punto De Break.

«Да, Мирра Андреева проиграла, но матч был гораздо более напряжённым, чем может показаться по итоговому счёту. В третьем сете она уступала 1:5, однако всё же сумела спастись и была буквально в одном мяче от того, чтобы счёт стал 5:5. Это не выглядело как провал — скорее, несколько неудачных розыгрышей в самые неподходящие моменты решили исход встречи. Андреева была гораздо ближе к полному камбэку, чем многие думают, глядя только на итоговый результат», — отмечает сайт Polymarket.

«Как бы просто это ни звучало, сегодня результат стал следствием невынужденных ошибок. Шансов у Мирры в матче с Кори было много, и это здорово, но реализовать их не смогла. Удачи на «Ролан Гаррос»», — написала легендарная российская теннисистка Светлана Кузнецова в соцсетях.