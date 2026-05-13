Рим-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев вышел в четвертьфинал, с кем сыграет

Медведев — снова в 1/4 финала Рима! Он вышел на чистое третье место по победам в сезоне
Александр Насонов
Медведев — снова в 1/4 финала Рима!
Комментарии
Даниил пробился в восьмёрку лучших одновременно с Рублёвым и Хачановым. Ранее такого не бывало на крупных турнирах.

Во вторник, 12 мая, на турнире серии «Мастерс» в Риме состоялись матчи четвёртого круга в одиночном разряде. Последним по времени стоял поединок с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева. Ранее в этот игровой день в четвертьфинал вышли Карен Хачанов и Андрей Рублёв, так что были надежды на максимальное представительство россиян в топ-8 турнира — три человека.

Медведев, посеянный под седьмым номером, в третьем круге одержал волевую победу над Пабло Льямасом Руисом (3:6, 6:4, 6:2). Это был первый матч Даниила на турнире, так как во втором круге ему не пришлось играть ввиду снятия Томаша Махача. А сегодня в соперниках у него оказался аргентинец Тьяго Агустин Тиранте, 69-я ракетка мира. В предыдущих двух матчах Тиранте выбил сеяных теннисистов — Кэмерона Норри и Флавио Коболли. Причём в обеих этих играх аргентинец не отдал ни сета.

ATP-1000. Рим-2026. Турнирная сетка

Перед матчем Медведев отметил подачу Тиранте. «Он здорово подаёт. Я с ним никогда не играл, но если смотреть только на радар, то подача у него… Даже Опелка или Мпетчи Перрикар, может, так не подают, поэтому очень интересно будет посмотреть, как я на корте справлюсь с этой подачей. Ну вообще матчи-то он проигрывает, и даже с такой подачей. Поэтому будет интересно. Я с ним никогда не играл и не тренировался. Поэтому поговорим с тренером по матчу и уже будем работать», — сказал он в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

В начале матча Медведев сразу же отдал подачу — Тиранте был хорош на приёме и за счёт этого сделал брейк. Однако развить успех аргентинец не смог. С первой подачей у него были проблемы, и россиянин сравнял счёт — 1:1. А после 2:2 Даниил взял два гейма подряд, что обусловило его победу в первом сете. В пятом гейме он отыграл брейк-пойнт, образовавшийся вследствие двойной ошибки, а затем вновь взял подачу соперника, после чего подтвердил брейк — 5:2. При 5:3 ничто не помешало Медведеву подать на партию — 6:3 за 39 минут. Он провёл сет значительно чище соперника: по активно выигранным очкам Даниил превзошёл его (девять против восьми), невынужденных ошибок оказалось меньше (пять против 13).

Нельзя сказать, что Медведев доминировал, но его преимущество было заметно невооружённым глазом. Вторую партию он начал с брейка, подтвердил его, и в дальнейшем у него не было проблем на подаче — ни одного брейк-пойнта. Более того, в пятом гейме Даниил снова удачно отработал на приёме и повёл 4:1 с двумя брейками. Совсем простым этот сет не получился, так как Тиранте продолжал ловить свои шансы на приёме, но упустил все три брейк-пойнта в шестом гейме — 5:1 в пользу Медведева. Россиянин мог не доводить дело до подачи на матч, но упустил три матчбола на приёме. Это ни на что не повлияло: после перехода Даниил отподавал должным образом и вышел в четвертьфинал — 6:3, 6:2 за 1 час 23 минуты.

Медведев во второй раз в карьере вышел в 1/4 финала Рима — три года назад он завоевал здесь титул, пока единственный для себя на грунте. Россиянин в 27-й раз сыграет в четвертьфинале на «Мастерсе». В этом сезоне у него уже 15 побед в 16 матчах с игроками не из топ-50; единственное такое поражение нанёс ему в Монте-Карло Маттео Берреттини, победивший тогда 6:0, 6:0. В этом сезоне у Даниила стало 18 побед и ни одного поражения в матчах, в которых он брал первый сет. А по количеству побед в сезоне (23) он обошёл Карлоса Алькараса и Артюра Фиса (оба — по 22). Впереди лишь Александр Зверев (28) и Янник Синнер (33).

Кроме того, любопытно, что впервые в истории Медведев, Рублёв и Хачанов одновременно вышли в четвертьфинал турнира с участием всех сильнейших, то есть «Мастерса» либо ТБШ.

За полуфинал Медведев сразится с лаки-лузером Мартином Ландалусом, 94-й ракеткой мира. 20-летний испанец в своём поединке четвёртого круга одолел Хамада Меджедовича — 7:5, 6:4.

«Мастерс» в Риме завершится 17 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

