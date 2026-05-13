«Он большой талант». В 1/4 финала Рима Медведев сыграет с 20-летней звездой из Испании

Близится к развязке «Мастерс» в Риме. Дело дошло уже до четвертьфинальных матчей. Впервые в 1/4 финала в рамках одного турнира ATP-1000 вышли сразу три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Первая ракетка России Даниил Медведев за выход в полуфинал поборется с 20-летним испанцем Мартином Ландалусом, который уже успел отметиться заметными достижениями. Рассказываем, чем может быть интересна предстоящая встреча.

Мартин Ландалус родился в Мадриде в семье, увлекающейся теннисом. Его отец до сих пор играет на турнирах ITF для ветеранов, а мама, хоть и не выступала на профессиональном уровне, стала первым тренером своих детей. У Мартина есть старший брат и старшая сестра. Все они в детстве занимались теннисом, однако до больших турниров добрался только младший.

Ландалус с раннего возраста занимался в академии Рафаэля Надаля, которого до сих пор считает своим кумиром. Иногда ему удавалось тренироваться с самим Рафаэлем. Во многих интервью Мартин отмечал, что именно благодаря великому испанцу он мог прогрессировать и улучшать многие аспекты своей игры. «Первый раз я потренировался с Рафой в 14 лет. У нас была двухчасовая тренировка, всё прошло прекрасно, я вернулся домой. А затем мне сказали: «Ладно, теперь потренируйся с Рафой на грунте». Это было очень эмоционально. Сперва я сильно переживал, но он оказался очень доброжелательным. Получилось отличное занятие.

Впоследствии мы ещё несколько раз тренировались, и думаю, что в некоторых аспектах я прибавил именно благодаря ему. Даже к травяному сезону я готовился с ним. Он давал советы, как прогрессировать. В его академии очень здорово тренироваться — там отличные специалисты и сильные теннисисты. Я люблю там работать, провёл там предсезонку. Думаю, я многое почерпнул у него, многому научился в его академии», — рассказал 20-летний теннисист в интервью Tennis Channel.

С 14 лет Мартин тренируется под руководством бывшего профессионального теннисиста Оскара Бурриезы. С ним Ландалус выиграл юниорский US Open — 2022 в одиночном разряде, достиг первой строчки юниорского рейтинга ITF и добился внушительной статистики в юниорском туре: 85 побед при 25 поражениях. На счету 20-летнего спортсмена уже есть два титула на уровне «челленджеров»: в Ольбии-2024 (Италия) и Орлеане-2025 (Франция).

Талант теннисиста отмечал и вторая ракетка мира Карлос Алькарас: «Ландалус, на мой взгляд, большой талант. У меня была возможность потренироваться с ним перед поездкой в Монте-Карло. Думаю, у Рафаэля Ходара и Мартина Ландалуса большое будущее – они будут помогать друг другу прогрессировать и выходить на топ-уровень».

Дебют юного испанца на недомашних «Мастерсах» состоялся в Майами в 2024-м, где он получил уайлд-кард. В первом матче Мартин обыграл своего соотечественника Хауме Мунара, но во втором круге уступил американцу Бену Шелтону. Тем не менее победа над Мунаром стала первой у Ландалуса в основной сетке турниров АТР.

Через два года, в Майами-2026, Ландалус совершил уже настоящий прорыв. Впервые в карьере он дошёл до четвертьфинала на турнире серии ATP-1000. Сначала Мартин сыграл два круга квалификации, а затем в основной сетке одолел американца Маркоса Гирона (6:3, 7:6, 77-й в мире), итальянца Лучано Дардери (6:3, 6:7, 6:4, 20-я ракетка мира), россиянина Карена Хачанова (6:3, 7:6, 15-е место в рейтинге) и представителя США Себастьяна Корду (2:6, 7:6, 6:4, 43-я ракетка мира). В 1/4 финала юного испанца остановил чех Иржи Легечка, победив со счётом 7:6, 7:5. Тем не менее Ландалус запомнился на турнире яркими матчами против теннисистов из топ-50 рейтинга, хотя сам на тот момент был 150-м. Успехи в Майами помогли Мартину приблизиться уже к первой сотне теннисистов.

В основную сетку текущего «Мастерса» в Риме испанец попал в статусе лаки-лузера и без борьбы прошёл во второй круг, заменив сеяного Валантена Вашеро (14). Во втором раунде Мартин обыграл чемпиона ТБШ хорвата Марина Чилича — 6:4, 6:4, в третьем — итальянца Маттию Беллуччи (6:4, 6:3), а в четвёртом — серба Хамада Меджедовича (7:5, 6:4). Таким образом, Ландалус повторил свой лучший результат на турнирах ATP-1000, снова выйдя в четвертьфинал. В лайв-рейтинге ATP он уже переместился на 62-ю строчку. Теперь за выход в 1/2 финала ему предстоит сразиться с Даниилом Медведевым.

Медведев сыграл в Риме пока только два матча. Первый круг он пропускал, будучи седьмым сеяным, а со встречи во втором раунде соперник россиянина Томаш Махач снялся из-за болезни. Поэтому Даниил начал свой путь в столице Италии только с третьего круга. Сначала он одержал волевую победу над испанцем Пабло Льямасом Руисом (3:6, 6:4, 6:2), а затем обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте со счётом 6:3, 6:2.

Россиянин во второй раз в своей карьере вышел в четвертьфинал турнира в Риме, и он же стал для него 27-м четвертьфиналом на «Мастерсах». А по общему числу побед за сезон (23) Медведев опередил Карлоса Алькараса и Артюра Фиса (у обоих по 22). Впереди только Александр Зверев (28) и Янник Синнер (33).

Кроме того, этот результат позволил Даниилу добиться редкого статистического достижения: он стал третьим действующим теннисистом, которому удавалось более одного раза выходить в 1/4 финала и дальше на всех девяти турнирах серии «Мастерс». Ранее подобного показателя стабильности добивались лишь Новак Джокович и Александр Зверев.

Даниил Медведев и Мартин Ландалус не провели пока ни одной очной встречи. Матч в Риме станет первым поединком теннисистов. По окончании матча с Тиранте россиянин высказался о предстоящей игре: «Это, наверное, вообще чудо, играть «Мастерс» и встречаться, получается, с тремя игроками в первый раз. Это редкость. Мартин очень хорошо играет, очень перспективный, поэтому нужно быть готовым на 100%. В плане тактики поговорим с тренером, надо быть готовым» — отметил Даниил в интервью изданию «Больше!».

Удастся ли Медведеву победить Ландалуса? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в четверг, 14 мая.

«Мастерс» в Риме проходит с 6 по 17 мая.