Хачанов не дошёл до 1/2 финала «Мастерса» в Риме. Его остановил трёхкратный финалист ТБШ

В среду, 13 мая, на «Мастерсе» в Риме проводились первые четвертьфинальные поединки. В следующий раунд в этот день стремился попасть первый из трёх российских спортсменов, добравшихся до этой стадии соревнований, — Карен Хачанов, который сошёлся на корте с трёхкратным финалистом ТБШ Каспером Руудом. Но обо всём по порядку.

Наш теннисист попал в восьмёрку сильнейших после победы в двух сетах над 79-й ракеткой мира Дино Прижмичем — 6:1, 7:6. Хачанов потратил почти 2 часа (1 час 57 минут) на то, чтобы взять верх над хорватским соперником, ранее сенсационно выбившим из сетки самого Новака Джоковича, и впервые в карьере пробиться в четвертьфинал Рима. Для Карена это уже 11-й выход в данную стадию на соревнованиях категории ATP-1000.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» россиянин рассказал, как на него влияет поддержка трибун, отметив особенно тёплую публику в итальянской столице. «Когда-то ты больше сфокусирован, а когда-то ты чувствуешь, что тебе надо выплеснуть эмоции. Мы уже про это говорили, что ты проживаешь какую-то маленькую жизнь — через каждый матч, через эти моменты. Поэтому ты в моменте чувствуешь, что тебе больше нужно — быть более спокойным или, наоборот, как-то зарядиться энергией. Отмечу, что с первого матча меня здесь очень классно поддерживают. Мне это правда помогает. Я не раз говорил, что я люблю, когда трибуны полные, я люблю, когда есть атмосфера на корте. Они придают мне энергию и, наверное, дополнительную мотивацию», — заявил спортсмен.

Кроме того, Карен поделился, как относится к римскому соревнованию и к самому городу, а также к условиям игры на этом турнире. «Рим я очень люблю. И сам турнир реально один из моих… Можно прямо сказать — занести в список любимых. Люблю город очень. Супруга тоже любит город, да и детям в том году очень тут понравилось. Так что здесь, в принципе, классно организован турнир. Ну а корты оставляют желать лучшего, реально. Это если уж совсем «по чесноку» говорить. Но всё остальное здесь просто супер — очень много людей, все любят теннис, детей миллионы везде. Нет, правда, классно. А если погода ещё хорошая, то супер всё», — отметил теннисист.

Побороться за выход в полуфинал итальянского «Мастерса» серебряному призёру ОИ-2020 предстояло с Каспером Руудом. В 2022 году норвежец был аж второй ракеткой мира, однако позже он выпал даже из топ-10 и в данный момент располагается на 25-м месте в рейтинге. За карьеру 27-летний теннисист выиграл 14 трофеев, а ещё трижды добирался до решающего матча на ТБШ — «Ролан Гаррос» — 2022, US Open — 2022 и «Ролан Гаррос» — 2023, правда, во всех случаях проиграл.

На соревновании в Риме норвежец вошёл в число сеяных спортсменов, благодаря чему пропустил первый раунд и стартовал со второго. Путь Рууда по сетке начался матчем с американцем Захари Свайдой, которого теннисист легко закрыл — 6:1, 6:3, следом Каспер в двух сетах обыграл 13-ю ракетку мира Иржи Легечку — 6:3, 6:4, а в четвёртом круге норвежский спортсмен выбил Лоренцо Музетти, занимающего в рейтинге 10-ю строчку, — 6:3, 6:1.

По личным встречам между Кареном и Каспером небольшое преимущество было у норвежца — 2-1, однако последний поединок выиграл россиянин. Рууд обыгрывал Хачанова в первом круге Рима-2020 (6:3, 3:6, 6:1) и в полуфинале US Open — 2022 (7:6, 6:2, 5:7, 6:2), а наш теннисист взял реванш в четвёртом раунде Торонто-2025 (6:4, 7:5).

Начало матча между теннисистами в Риме предвещало упорную борьбу. На первой же подаче норвежца счёт три раза был «ровно», при этом россиянин свой гейм взял гораздо увереннее — 1:1. Всё изменилось в четвёртом гейме: Карен повёл 30-0, а затем отдал четыре очка подряд — 1:3. После этого на корте царил уже только Каспер. Норвежца не остановил даже дождь, который потихоньку начал моросить. В оставшееся время первого сета Рууд забрал два гейма из трёх под ноль, а Хачанов смог выиграть только одно очко — 1:6.

По проценту попадания первой подачи вперёд уверенно вышел Хачанов — 87%, а вот у Рууда он составил всего 63%. Карен также не допустил двойных ошибок, а вот Каспер всё-таки сделал одну. Зато норвежец отличился эйсами — 2, чем не смог похвастать россиянин — 0.

Небольшой перерыв между сетами и пауза из-за дождя пошли Хачанову на пользу. Россиянин хорошо провёл свой гейм, благодаря чему выбился в лидеры — 1:0. Однако после этого судья остановил игру, теннисистов увели в подтрибунное помещение, а корт накрыли брезентом. После ещё большей паузы из-за дождя Карен продолжил диктовать свои условия норвежцу. Сразу же россиянин сделал брейк, потом подтвердил его, а затем вновь взял подачу Рууда — 4:0. Каспера было не узнать. Одна ошибка у него следовала за другой. Очень быстро наш спортсмен добрался до подачи на сет и уверенно поставил победную точку в партии — 6:1.

А вот решающий сет начался для Хачанова очень неудачно: россиянин сразу же позволил Рууду добиться преимущества — 2:0. Не успел Карен опомниться, как норвежец взял ещё одну его подачу — 4:0. Однако тут же Каспер под ноль потерял свой гейм — 4:1. Но это не остановило Рууда: под конец партии он вновь сделал брейк и завершил поединок в свою пользу — 1:6, 6:1, 6:2.

Таким образом, Хачанов не смог выйти в полуфинал Рима. Рууд же впервые с Мадрида-2025 пробился в эту стадию на «Мастерсе». В следующем раунде Каспера ждёт победитель матча Рафаэль Ходар — Лучано Дардери.

Мужской турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая.