Рим-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Елена Рыбакина, Элина Свитолина, Ига Швёнтек, Рафаэль Ходар

Рыбакина проиграла украинке битву за полуфинал Рима. А Мирра и Диана вышли в топ-8 в паре
Александр Насонов
Рыбакина проиграла битву за полуфинал Рима
Елена упустила шанс ещё немного приблизиться в лайв-рейтинге к Арине Соболенко.

В среду, 13 мая, на супертурнире в Риме у мужчин прошли первые четвертьфиналы, а в женском одиночном разряде завершились матчи этой же стадии. В женской сетке россиянки не играли — Мирра Андреева, единственная представительница страны в 1/4 финала, выбыла в предыдущий игровой день. И наиболее интригующей виделась встреча с участием двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан, и украинки Элины Свитолиной.

Обе теннисистки мощно выступали в предыдущих матчах. Рыбакина, посеянная под вторым номером, не проиграла ни сета за три матча, отдав при этом 14 геймов. Свитолина (7) тоже не потеряла ни партии, а геймов проиграла всего 12. Правда, уровень оппозиции у неё был гораздо ниже: Ноэми Базилетти, Хейли Баптист и Никола Бартунькова. Рыбакина же, чемпионка Рима 2023 года, выбила Марию Саккари, Александру Эалу и Каролину Плишкову.

WTA-1000. Рим-2026. Турнирная сетка

В личных встречах казахстанская теннисистка вела со счётом 4-3, однако на грунте уступала — 1-2. Свитолина побеждала на этом покрытии в финале Страсбурга-2020 и в третьем круге Мадрида-2025, а Рыбакина оказалась сильнее в четвёртом раунде «Ролан Гаррос» — 2024. Последний матч между ними состоялся в полуфинале Индиан-Уэллса-2026, и там Елена выиграла в двух сетах — 7:5, 6:4.

В первом сете у Рыбакиной был крайне низкий процент попадания первой подачи (38%), но это не мешало ей брать свои геймы, причём без брейк-пойнтов. Елена и на первом мяче, и на втором брала подавляющее большинство очков, не оставляя шансов Свитолиной. А в геймах на подаче украинки брейк-пойнты возникали всё время. В середине партии она их отыгрывала, а вот в начале и в конце не смогла. Рыбакина выиграла сет с двумя брейками — 6:2 за 40 минут.

Во второй партии проблемы на подаче были уже не только у Свитолиной, но и у Рыбакиной, допустившей три двойные ошибки. Теннисистки упустили массу брейк-пойнтов, при этом украинка в пятом гейме взяла подачу соперницы и за счёт этого вышла вперёд. Элина удержала перевес и в 10-м гейме сравняла счёт по сетам — 6:4 за 53 минуты. Елену же подвела слабая игра на втором мяче, на котором она взяла всего 33% очков (шесть из 18).

В третьей партии Рыбакина подтянула процент попадания первым мячом, просевший во втором сете (было 49%, стало 69%), однако проблем от этого меньше не стало. Более того, Елена трижды подряд отдавала подачу, чего с ней не случалось очень давно. Даже двух брейков, сделанных в ответ, не хватило. Свитолина всё время вела в счёте и в 10-м гейме подала на матч — 2:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 25 минут.

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 21:00 МСК
Элина Свитолина
Украина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Свитолина, двукратная чемпионка Рима (2017 и 2018 годы), снова вышла в полуфинал. Украинка в 15-й раз добралась до этой стадии на «тысячниках», в том числе в четвёртый раз — на грунте. В этом сезоне она одержала пятую победу над игроками топ-10 (при трёх поражениях). А Рыбакина упустила возможность ещё немного приблизиться в лайв-рейтинге к Арине Соболенко. У белоруски в ближайший понедельник окажется 9960 очков, у казахстанской теннисистки — 8705.

В полуфинале Свитолина сразится с шестикратной победительницей мэйджоров Игой Швёнтек (4). Польская теннисистка, трижды выигрывавшая «тысячник» в Риме, доказала, что и на этой раз с ней приходится считаться, несмотря на игровые проблемы, преследующие её в последнее время. Швёнтек отдала всего три гейма Джессике Пегуле (5) — 6:1, 6:2 за 1 час 8 минут. Брейк-пойнтов у Пегулы не было, а полька сделала по два брейка в каждом из сетов.

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 14:15 МСК
Джессика Пегула
США
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига в 22-й раз в карьере вышла в полуфинал «тысячника» — впервые с Цинциннати-2025. С пятой попытки она победила в четвертьфинале в этом сезоне — до этого были поражения на Australian Open, в Дохе, Индиан-Уэллсе и Штутгарте — и впервые же обыграла представительницу первой десятки в этом году (после четырёх поражений в четырёх таких матчах).

А другая полуфинальная пара определилась ещё вчера. Её составят Сорана Кырстя и Кори Гауфф, выбившая Мирру Андрееву.

Частично Андреева могла компенсировать неудачу выступлением в парном разряде — вместе с Дианой Шнайдер. Во втором круге они играли с Се Шувэй и Ван Синьюй, представляющими Китайский Тайбэй и Китай соответственно. Россиянки первыми заработали брейк-пойнт — в седьмом гейме, но не смогли выиграть решающее очко (при 40-40). В восьмом гейме Андреева и Шнайдер добились брейка, однако после этого начался дождь, из-за чего игра надолго была прервана.

По возобновлении встречи Мирра и Диана не подали на сет, и их соперницы сравняли счёт — 5:5. Последние два гейма, впрочем, забрали российские теннисистки — 7:5 за 47 минут чистого времени. А во второй партии МиДи ни разу не отдали подачу, а сами дважды брали геймы на приёме — 7:5, 6:2 за 1 час 20 минут чистого времени.

Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
13 мая 2026, среда. 16:15 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Китай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Россия
Андреева и Шнайдер стали единственными представительницами России на стадии 1/4 финала. За выход в полуфинал они сразятся с Анной Данилиной и Эйжей Мухаммад, шестыми сеяными.

В вечернем мужском четвертьфинале 19-летний испанец Рафаэль Ходар (32) играл с итальянцем Лучано Дардери (18).

На момент публикации материала матч ещё не начался.

Рим (м). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 23:50 МСК
Рафаэль Ходар
Испания
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
6
5
         
Лучано Дардери
Италия
Ранее в этот игровой день Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал. Подробнее о встрече Хачанова с норвежцем Каспером Руудом читайте в отдельном материале.

А в четверг, 14 мая, свои четвертьфиналы проведут Даниил Медведев и Андрей Рублёв, которые сразятся с Мартином Ландалусом и Янником Синнером соответственно.

