Турнир в Риме-2026: как сыграл Андрей Рублёв, соперник Янник Синнер, статистика, сетка, результат, личные встречи, где смотреть

Рублёв не смог остановить Синнера в Риме. Андрей проиграл Яннику третий матч подряд
Маргарита Сальникова
Андрей Рублёв
Итальянец может сразиться с Медведевым или перспективным испанцем Ландалусом в битве за финал.

В четверг, 14 мая, на «Мастерсе» в Риме завершались четвертьфинальные поединки и разыгрывались путёвки в следующий круг. Из российских спортсменов в этот день среди прочих боролся Андрей Рублёв, которому в качестве соперника достался лидер рейтинга и четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер. Но обо всём по порядку.

Рублёв и Хачанов — в 1/4 финала «Мастерса» в Риме! Андрей дальше поборется с Синнером
Для выхода в четвертьфинал Рима Рублёву необходимо было справиться со 117-й ракеткой мира Николозом Басилашвили. Казалось, матч завершится лёгкой победой Андрея в двух сетах, но не тут-то было. Поединок между спортсменами растянулся аж на 2 часа 15 минут и три партии! И всё же одержать верх удалось именно россиянину, который одолел грузина со счётом 3:6, 7:6, 6:2.

Рим (м). 4-й круг
12 мая 2026, вторник. 18:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 5 2
         
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

В послематчевом интервью Рублёв поделился мыслями о ходе встречи, отметив, как трудно ему было бороться с соперником. «Это было непросто, совсем непросто. Было очень тяжело. Нико играл невероятно на протяжении двух сетов. Так что я рад, что смог остаться в игре, продолжать бороться. И в итоге мне удалось всё перевернуть», — заявил спортсмен.

«Лучше играть, когда прохладно и пасмурно». Рублёв — после выхода в четвёртый круг Рима
Андрей также рассказал, что помогло ему не сломаться после проигранного первого сета и всё-таки пробиться в следующий круг. «Честно, не знаю, как удаётся проходить через такие тяжёлые моменты… Думаю, надо просто продолжать бороться, и всё. Бороться, сохранять концентрацию, сражаться за каждый мяч. Потому что то, как он иногда пробивает, требует огромных усилий, невозможно постоянно бить с такой мощью. А он на протяжении полутора сетов бил практически из любых позиций, неважно, хорошая это позиция или плохая. Так что было очевидно, что в какой-то момент хотя бы немного ошибок появится. И я просто старался бороться, оставаться в игре и ждать момента, когда он даст немного возможностей или чуть сбавит темп, чтобы попытаться этим воспользоваться. И в итоге, шаг за шагом, мне удалось перевернуть матч», — отметил теннисист.

ATP-1000. Рим. Турнирная сетка

В четвертьфинале итальянского «Мастерса» Рублёв сошёлся с очень непростым соперником — Янником Синнером. Четырёхкратный чемпион ТБШ по ходу домашнего соревнования успел обыграть во втором круге австрийца Себастьяна Офнера, затем – закрыть австралийца Алексея Попырина и победить в четвёртом круге своего соотечественника Андреа Пеллегрино.

Перед стартом поединка Синнера и Рублёва в Риме история личных встреч была совсем не на стороне россиянина — он уступал Яннику со счётом 3-7. Наш теннисист обыгрывал итальянца во втором круге Вены-2020 (2:1, отказ Синнера), в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2022 (1:6, 6:4, 2:0, отказ Синнера) и в четвертьфинале Монреаля-2024 (6:3, 1:6, 6:2). А вот Синнер оказывался сильнее Рублёва в четвертьфинале Барселоны-2021, в третьем круге Монте-Карло-2022, в четвёртом круге Майами-2023, в полуфинале Вены-2023, в четвертьфинале Australian Open — 2024, на этой же стадии в Цинциннати-2024 и в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Накануне битвы с лидером рейтинга Рублёв забавно высказался о грядущем противостоянии. «Янник выиграл матчей 20 с лишним подряд (31. – Прим. «Чемпионата»)? Он приближается к поражению. Чем больше он побеждает, тем ближе он к этому (смеётся). Воодушевлён ли я предстоящим вызовом? Эм… Я в порядке (смеётся). Я не воодушевлён, но и не плохо себя чувствую. Я в порядке. Если вы спросите меня, предпочёл ли бы я сыграть с кем-то другим, то, конечно, я отвечу, что предпочёл бы. Но если бы я хотел проверить себя против Янника, то да, тоже. Я бы хотел проверить себя против Янника», — сообщил россиянин.

В матче с Андреем Янник выиграл жеребьёвку, но выбрал приём. Рублёв начал гейм на своей подаче хорошо, и скоро счёт стал 40:15. Однако после этого итальянец выиграл восемь (!) очков подряд и повёл — 2:0. Во время второй своей подачи Андрея подбадривал Марат Сафин, который из бокса при малейшей паузе всё время подсказывал ему: «Давай, давай. Поверь, что ты можешь победить, элементарно обыграть его. Атакуй с коротких мячей». Россиянин выполнил все установки тренера и чуть сократил отставание — 1:2. А затем наш теннисист и вовсе добрался до брейк-пойнтов. Но в самые важные моменты Янник был на высоте — 3:1. Следующую подачу Рублёв забрал уверенно и спокойно, а вот затем случился провал: два гейма соперника и один свой он отдал под ноль, а потом позволил Синнеру подать на сет — 6:2.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Теннисисты не сделали ни одной двойной ошибки в первой партии. Лидером по эйсам стал Янник (2), а вот Андрей не отметился подобным результатом. Процент попадания первой подачи у Рублёва оказался очень низким — 48%. Впрочем, у Синнера этот аспект игры тоже не оказался высоким — 62%.

Начало второго сета было похоже на старт первой партии: Рублёв сразу же позволил Синнеру повести с брейком — 1:0. После этого Андрей хорошо действовал на своей подаче, однако при счёте 3:1 в пользу Янника наш теннисист вновь провалил свой гейм. Четыре раза было «ровно», один брейк-пойнт отыграл россиянин, а вот со вторым не справился — 4:1. Зато тут же Рублёв получил шанс вернуть одну потерю, Сафин при этом не выдержал и крикнул: «Не могу понять, почему ты не можешь его обыграть». Андрей собрался и дожал итальянца — 2:4. Однако в оставшееся время матча россиянин перевернуть ход игры не смог и уступил со счётом 2:6, 4:6.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Таким образом, Рублёв не смог пройти дальше по сетке Рима. Андрей на этом турнире мог собрать все полуфиналы «Мастерсов», но увы. За решающий матч на итальянском турнире Янник Синнер поборется с Даниилом Медведевым или Мартином Ландалусом.

Мужской турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

