Рублёв не смог остановить Синнера в Риме. Андрей проиграл Яннику третий матч подряд

В четверг, 14 мая, на «Мастерсе» в Риме завершались четвертьфинальные поединки и разыгрывались путёвки в следующий круг. Из российских спортсменов в этот день среди прочих боролся Андрей Рублёв, которому в качестве соперника достался лидер рейтинга и четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер. Но обо всём по порядку.

Для выхода в четвертьфинал Рима Рублёву необходимо было справиться со 117-й ракеткой мира Николозом Басилашвили. Казалось, матч завершится лёгкой победой Андрея в двух сетах, но не тут-то было. Поединок между спортсменами растянулся аж на 2 часа 15 минут и три партии! И всё же одержать верх удалось именно россиянину, который одолел грузина со счётом 3:6, 7:6, 6:2.

В послематчевом интервью Рублёв поделился мыслями о ходе встречи, отметив, как трудно ему было бороться с соперником. «Это было непросто, совсем непросто. Было очень тяжело. Нико играл невероятно на протяжении двух сетов. Так что я рад, что смог остаться в игре, продолжать бороться. И в итоге мне удалось всё перевернуть», — заявил спортсмен.

Андрей также рассказал, что помогло ему не сломаться после проигранного первого сета и всё-таки пробиться в следующий круг. «Честно, не знаю, как удаётся проходить через такие тяжёлые моменты… Думаю, надо просто продолжать бороться, и всё. Бороться, сохранять концентрацию, сражаться за каждый мяч. Потому что то, как он иногда пробивает, требует огромных усилий, невозможно постоянно бить с такой мощью. А он на протяжении полутора сетов бил практически из любых позиций, неважно, хорошая это позиция или плохая. Так что было очевидно, что в какой-то момент хотя бы немного ошибок появится. И я просто старался бороться, оставаться в игре и ждать момента, когда он даст немного возможностей или чуть сбавит темп, чтобы попытаться этим воспользоваться. И в итоге, шаг за шагом, мне удалось перевернуть матч», — отметил теннисист.

В четвертьфинале итальянского «Мастерса» Рублёв сошёлся с очень непростым соперником — Янником Синнером. Четырёхкратный чемпион ТБШ по ходу домашнего соревнования успел обыграть во втором круге австрийца Себастьяна Офнера, затем – закрыть австралийца Алексея Попырина и победить в четвёртом круге своего соотечественника Андреа Пеллегрино.

Перед стартом поединка Синнера и Рублёва в Риме история личных встреч была совсем не на стороне россиянина — он уступал Яннику со счётом 3-7. Наш теннисист обыгрывал итальянца во втором круге Вены-2020 (2:1, отказ Синнера), в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2022 (1:6, 6:4, 2:0, отказ Синнера) и в четвертьфинале Монреаля-2024 (6:3, 1:6, 6:2). А вот Синнер оказывался сильнее Рублёва в четвертьфинале Барселоны-2021, в третьем круге Монте-Карло-2022, в четвёртом круге Майами-2023, в полуфинале Вены-2023, в четвертьфинале Australian Open — 2024, на этой же стадии в Цинциннати-2024 и в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Андрей Рублёв Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Накануне битвы с лидером рейтинга Рублёв забавно высказался о грядущем противостоянии. «Янник выиграл матчей 20 с лишним подряд (31. – Прим. «Чемпионата»)? Он приближается к поражению. Чем больше он побеждает, тем ближе он к этому (смеётся). Воодушевлён ли я предстоящим вызовом? Эм… Я в порядке (смеётся). Я не воодушевлён, но и не плохо себя чувствую. Я в порядке. Если вы спросите меня, предпочёл ли бы я сыграть с кем-то другим, то, конечно, я отвечу, что предпочёл бы. Но если бы я хотел проверить себя против Янника, то да, тоже. Я бы хотел проверить себя против Янника», — сообщил россиянин.

В матче с Андреем Янник выиграл жеребьёвку, но выбрал приём. Рублёв начал гейм на своей подаче хорошо, и скоро счёт стал 40:15. Однако после этого итальянец выиграл восемь (!) очков подряд и повёл — 2:0. Во время второй своей подачи Андрея подбадривал Марат Сафин, который из бокса при малейшей паузе всё время подсказывал ему: «Давай, давай. Поверь, что ты можешь победить, элементарно обыграть его. Атакуй с коротких мячей». Россиянин выполнил все установки тренера и чуть сократил отставание — 1:2. А затем наш теннисист и вовсе добрался до брейк-пойнтов. Но в самые важные моменты Янник был на высоте — 3:1. Следующую подачу Рублёв забрал уверенно и спокойно, а вот затем случился провал: два гейма соперника и один свой он отдал под ноль, а потом позволил Синнеру подать на сет — 6:2.

Янник Синнер Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Теннисисты не сделали ни одной двойной ошибки в первой партии. Лидером по эйсам стал Янник (2), а вот Андрей не отметился подобным результатом. Процент попадания первой подачи у Рублёва оказался очень низким — 48%. Впрочем, у Синнера этот аспект игры тоже не оказался высоким — 62%.

Начало второго сета было похоже на старт первой партии: Рублёв сразу же позволил Синнеру повести с брейком — 1:0. После этого Андрей хорошо действовал на своей подаче, однако при счёте 3:1 в пользу Янника наш теннисист вновь провалил свой гейм. Четыре раза было «ровно», один брейк-пойнт отыграл россиянин, а вот со вторым не справился — 4:1. Зато тут же Рублёв получил шанс вернуть одну потерю, Сафин при этом не выдержал и крикнул: «Не могу понять, почему ты не можешь его обыграть». Андрей собрался и дожал итальянца — 2:4. Однако в оставшееся время матча россиянин перевернуть ход игры не смог и уступил со счётом 2:6, 4:6.

Таким образом, Рублёв не смог пройти дальше по сетке Рима. Андрей на этом турнире мог собрать все полуфиналы «Мастерсов», но увы. За решающий матч на итальянском турнире Янник Синнер поборется с Даниилом Медведевым или Мартином Ландалусом.

Мужской турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».