Медведев сразится с Синнером за финал Рима! Даниил после дождя выдал яркий камбэк

В четверг, 14 мая, на супертурнире в Риме завершились матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде. В вечерней программе выступал чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев. Если учесть, что Андрей Рублёв ранее в этот день проиграл Яннику Синнеру, то Медведев, седьмой сеяный, оставался единственным россиянином в сетке. Также в женском турнире прошли полуфиналы, а в парном разряде выступили Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Соперником Даниила, чемпиона Рима-2023, в отчётной встрече был лаки-лузер Мартин Ландалус, 94-я ракетка мира. 20-летний испанец потихоньку осваивается в туре. В этом году он впервые в карьере дошёл до четвертьфинала на уровне ATP, причём не где-нибудь, а на «Мастерсе» в Майами. Таким образом, в матче с Медведевым Ландалус, до этого выбивший, в частности, Марина Чилича и Хамада Меджедовича, сражался за крупнейшее достижение в карьере.

В первых геймах преимущество было у Ландалуса. Испанский теннисист уверенно отподавал в первом гейме, а на приёме играл не менее активно, применяя в том числе и укороченные, и добился брейка, а потом ещё и подал под ноль — 3:0. Все эти события уместились в девять минут. А после четвёртого гейма стало совсем уж тревожно. Медведев снова отдал подачу Ландалусу, не собиравшемуся отступать от избранной агрессивной стратегии с укороченными ударами. На задней линии испанец тоже регулярно переигрывал россиянина. В пятом гейме Мартин вновь чётко отподавал, а в седьмом — ушёл с 0:30 и закрыл сет. Да, Даниил до этого размочил счёт, но радости от этого было мало — 1:6 всего за 26 минут. Ну, хотя бы злополучный матч с Маттео Берреттини можно не вспоминать…

В первом гейме второй партии Медведев подал под ноль — очень важный момент с точки зрения уверенности в себе. А в четвёртом гейме проблемы на подаче впервые в матче появились и у Ландалуса. Мартин допустил две двойные ошибки, отыграл двойной брейк-пойнт, потом ещё один, а вот четвёртым шансом Даниил воспользовался. Увы, уйти в отрыв он не смог. Ландалус выдал обратный брейк, а по ходу шестого гейма внезапно зарядил дождь, и игру пришлось прервать при счёте 40:30 на подаче испанца, пребывавшего в шаге от того, чтобы сравнять счёт.

Пауза продлилась всего 15 минут, и по возобновлении игры Ландалус восстановил равенство — 3:3. Медведев вроде бы перехватил инициативу и в следующих двух геймах отдал всего два очка, однако при 5:3 не смог подать на сет, получив очередной приём навылет на брейк-пойнте. Несмотря на обидную неудачу, россиянин всё же взял вторую партию. В 10-м гейме он реализовал первый же сетбол на приёме — 6:4 за 48 минут чистого времени. В этом сете Даниил показал нужный уровень: на 10 активно выигранных очков пришлось всего пять невынужденных ошибок. Кроме того, он переиграл оппонента на задней линии, взяв 19 очков и отдав 12.

В третьей партии Медведев сразу же отдал свой гейм, допустив целых три двойных ошибки, в том числе на брейк-пойнте. После этого Даниил пообщался с женой Дарьей, присутствовавшей на трибунах.

Даниил: Скажи мне, почему не работает?

Дарья: Давай-давай, следующий гейм…

Даниил: Почему твоя штука не работает? Я просто подачу подаю, она не попадает.

В первой половине сета Ландалус удерживал подачу, а вот в шестом гейме Медведев смог ответить ему брейком. На последнем «ровно» россиянин перетерпел соперника в долгом обмене, а на втором брейк-пойнте принял навылет — 3:3.

В восьмом гейме Даниил тоже проявил недюжинное упорство на приёме, но на этот раз Мартин отыграл все три брейк-пойнта (скрытые матчболы!) — 4:4. В 10-м гейме Медведев мог всё заканчивать, однако упустил все три матчбола, теперь уже настоящих, не скрытых. Ландалус даже в критические моменты не стеснялся укорачивать, и россиянин не находил этому противоядия.

В 11-м гейме уже Медведев отыграл брейк-пойнт, то есть скрытый матчбол. Даниил рискнул на брейк-пойнте — Мартин сорвал ответный удар. И поплатился. В последнем гейме неопытный испанец не взял ни очка на подаче, и Медведев победил — 1:6, 6:4, 7:5 за 2 часа 24 минуты чистого времени.

Медведев одержал 50-ю в карьере победу на грунте (при 37 поражениях). На этом покрытии он в четвёртый раз сыграет в полуфинале — впервые после победного для себя Рима-2023. В Монте-Карло-2019 он остановился на этой стадии, а в Барселоне в том же году дошёл до финала. Нынешний полуфинал станет для Даниила четвёртым в сезоне — после Брисбена, Дубая и Индиан-Уэллса. Он в 18-й раз в карьере сыграет в 1/2 финала на «Мастерсе». Кроме того, в ближайший понедельник Медведев впервые с марта 2025 года вернётся в топ-8 рейтинга ATP.

За финал Даниил Медведев сразится с Янником Синнером. В личных встречах у них 9-7 в пользу Синнера, но на грунте они ещё не играли друг с другом. Медведев не побеждал итальянца, взявшего последние четыре очных встречи, с четвертьфинала Уимблдона-2024. А в другом полуфинале встретятся Каспер Рууд и Лучано Дардери, выигравшие свои матчи в предыдущий день.

В женском парном разряде состоялся четвертьфинал с участием Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Россиянки играли с Анной Данилиной из Казахстана и американкой Эйжей Мухаммад, шестыми сеяными. Первый сет Андреева и Шнайдер провели слабее соперниц. Данилина и Мухаммад какое-то время избегали брейк-пойнтов в своих геймах, а на приёме искали свои шансы и дважды брали чужую подачу. С первой попытки, когда счёт был 5:2, они не смогли закрыть партию, однако со второй добились успеха — 6:4 за 39 минут.

Во втором сете Мирра и Диана взяли убедительный реванш. В этой партии был зафиксирован только один брейк-пойнт. В шестом гейме россиянки удачно отработали на приёме, отдав лишь одно очко. Это позволило им подать на сет в девятом гейме — 6:3 за 34 минуты. А на тай-брейке до 10 очков Андреева и Шнайдер ушли с двойного матчбола и сами реализовали свой первый же матчбол — 4:6, 6:3, [11:9] за 1 час 31 минуту.

В полуфинале Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с австралийско-американской парой Сторм Хантер/Джессика Пегула.

А в одиночных полуфиналах определялись участницы титульного матча. Сорана Кырстя (26) противостояла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема» Кори Гауфф (3).

Кырстя начала матч с брейка и удерживала его, однако во второй половине стартового сета её преимущество сошло на нет. У Гауфф поначалу не было шансов на приёме, но потом она освоилась и в восьмом гейме отыграла один брейк, а после этого — и второй. Американка закончила партию серией из четырёх выигранных геймов — 6:4 за 41 минуту.

Во втором сете Кори дважды выходила вперёд с брейком. Кырстя не опускала рук и оба раза отвечала обратным брейком. Однако в концовке Сорана дрогнула и в третий раз отдала подачу. После этого Гауфф под ноль подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 18 минут.

22-летняя Гауфф во второй раз подряд вышла в финал Рима. И стала самой молодой американкой, добившейся этого достижения, со времён Винус Уильямс (1998 и 1999 годы). В этом сезоне Кори одержала 18-ю победу над теннисисткой, не входящей в топ-20 (при трёх поражениях), в том числе девятую подряд.

Кроме того, Гауфф в седьмой раз в карьере сыграет в финале «тысячника». Её статистика в предыдущих шести титульных матчах на этом уровне — три победы и три поражения. Всего же на уровне WTA Кори в 16-й раз сразится за трофей (её статистика в предыдущих таких матчах — 11 побед и четыре поражения).

А шестикратная победительница ТБШ Ига Швёнтек (4), трижды бравшая титул в Риме, вышла на корт с украинкой Элиной Свитолиной (7).

На момент публикации матч ещё не начался.