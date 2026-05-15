В столице Италии на финишную прямую выходит объединённый супертурнир. На корт в этот день выйдут и три россиянина.

Медведев сражается с Синнером за финал Рима! Ещё сыграют Мирра и Диана в паре. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на грунтовом супертурнире в Риме. В пятницу у женщин впервые будет выходной, а мужчины полностью разыграют полуфиналы. Кроме того, определятся финалисты в женском парном и мужском парном разрядах. На корты среди прочих выйдут и три россиянина. В мужском одиночном разряде это Даниил Медведев (седьмой номер посева), который сразится с Янником Синнером (1), а в женской паре Мирра Андреева и Диана Шнайдер поспорят с австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой.