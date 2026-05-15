Медведев гарантировал себе камбэк в топ-8 рейтинга! Если обыграет Синнера – станет седьмым

Последний грунтовый «Мастерс» подбирается к завершению, в сетке осталось всего четыре игрока. Путёвку в решающий матч в Риме в одном из полуфиналов разыграют лидер российского тенниса Даниил Медведев и четырёхкратный чемпион ТБШ Янник Синнер. Спортсмены боролись друг с другом совсем недавно — в титульном сражении в Индиан-Уэллсе-2026, и победу тогда одержал итальянец. А каким будет результат в столице Италии?

В четвертьфинале Рима Медведев сошёлся на корте с 94-й ракеткой мира Мартином Ландалусом-Лакамбра. Несмотря на низкий рейтинг и меньший опыт соперника, сражение растянулось аж на три сета и почти на 2,5 часа (2 часа 24 минуты) чистого времени, без учёта перерыва на дождь. 20-летний испанец неожиданно выиграл у россиянина стартовую партию, из-за чего Медведеву пришлось оформлять камбэк — 1:6, 6:4, 7:5. По ходу матча Даниил очень нервничал и даже спорил с женой, сидевшей в боксе.

В послематчевом интервью россиянин прокомментировал исход непростого поединка. «Думаю, последние два матча я провёл великолепно. Первый сет сегодня, конечно, мог бы сыграть лучше, потому что проиграл его со счётом 1:6. В то же время не думаю, что мог там что-то существенно изменить. А третий сет был действительно на очень высоком уровне. Особенно в конце. Показалось, что мне немного не повезло, и я мог бы быть более решительным, чтобы забрать победу раньше. Но мне нравится, как я играл. С нетерпением жду продолжения», — заявил теннисист.

Под конец беседы с корреспондентом на корте Даниил и вовсе рассыпался в комплиментах юному испанцу и высоко оценил его уровень. «В начале он играл нереально. Если будет играть так, как в первом сете, в каждом сете каждого матча, то к концу года попадёт в топ-5, в Турин, после Синнера и Алькараса. Но, знаете, когда ты молод, тебе тяжело провести весь матч вот так. Даже у Янника [Синнера] раньше были с этим проблемы, однако он справился. Мы это видели.

Так что я просто боролся, мне удалось немного войти в свой ритм во втором сете, а затем, после дождя, я не знаю почему, он начал играть немного медленнее, так что я справился. На самом деле, с этого момента я чувствовал, что контролирую ход игры. Рад, что мне удалось одержать победу», — отметил спортсмен.

Для Медведева это уже 50-я в карьере победа на грунте и пятый выигранный матч на этом покрытии в сезоне. Лидер российского тенниса также в четвёртый раз в 2026 году добрался до полуфинала: до этого он боролся за выход решающий матч в Брисбене, Дубае и Индиан-Уэллсе, причём на всех трёх турнирах он потом сражался в титульных поединках. А ещё наш спортсмен в 18-й раз в карьере примет участие в этой стадии на «Мастерсах» и во второй раз — на турнире в Риме.

Дальше по сетке итальянского соревнования Даниила ждёт мегасерьёзное испытание — встреча с лидером рейтинга Янником Синнером. Итальянец на пути к полуфиналу уверенно обыграл австрийца Себастьяна Офнера (6:3, 6:4), повесил «баранку» австралийцу Алексею Попырину (6:2, 6:0), закрыл соотечественника Андреа Пеллегрино (6:2, 6:3) и справился с россиянином Андреем Рублёвым (6:2, 6:4).

Отметим, что за весь турнир в Риме четырёхкратный чемпион ТБШ не проиграл ни одного сета! Последний раз Синнер уступал партию во втором круге Мадрида в матче с французом Бенжаменом Бонзи, занимавшим на тот момент 104-ю строчку в рейтинге (6:7, 6:1, 6:4). Более того, начиная с Индиан-Уэллса Янник отдал оппонентам всего два сета: один — вышеупомянутому Бонзи, а ещё одну партию итальянец потерял в матче с Томашем Махачем в третьем раунде Монте-Карло (6:1, 6:7, 6:3).

На «Мастерсах» лидер рейтинга одержал уже 32-ю победу подряд, обойдя по этому показателю легендарного Новака Джоковича. А ещё Синнер выиграл 121 матч из 150 на турнирах категории ATP-1000, только Рафаэль Надаль чаще побеждал в первых 150 поединках на соревнованиях такого уровня (123).

Счёт личных встреч между Янником и Даниилом Медведевым — 9-7 в пользу итальянца. Изначально наш теннисист вёл у соперника со счётом 6-0, однако вскоре Синнер набрал ход и выиграл пять раз подряд — 5-6. Даниил лишь однажды обыграл его после этого, а затем Янник победил в ещё четырёх поединках.

Так, последнюю победу над итальянцем россиянин одержал в четвертьфинале Уимблдона-2024 – 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3. А в финале Индиан-Уэллса-2026 прошло самое свежее противостояние между теннисистами, где Синнер закрыл Медведева на двух тай-брейках – 7:6, 7:6 – и завоевал трофей. Отметим, что на грунте Даниилу и Яннику встречаться ещё не доводилось.

На пресс-конференции перед полуфиналом в Риме россиянин ответил на вопрос журналиста о том, как же одолеть такого сильного соперника, как Синнер. «Очень легко: играть так, как Мартин в первом сете, выкладываться по полной и направлять мяч строго по линиям. Это небольшая шутка, но, чтобы победить Янника, тебе нужно играть в свой лучший теннис. Мы не сумасшедшие, я не собираюсь бить в линию при каждом ударе. Тебе нужно провести хороший день, чтобы твои удары и подача работали, ты должен оказывать на него давление. Это нелегко сделать. Опять же, это теннис, это спорт, всё возможно. Он проигрывает гораздо меньше, чем побеждает. Как сказал мой друг Андрей [Рублёв], он всё равно потерпит поражение в какой-то момент. Когда выйду на корт, постараюсь заставить его проиграть следующий матч», — заявил теннисист.

А ещё Даниил высказался, каково ему играть с Янником. «Мне нужно много думать о своём теннисе. Я играл с Янником в Индиан-Уэллсе, конечно, это не грунтовый корт был, но я хорошо сражался. Было близко в одном сете. Это то, что собираюсь попытаться сделать. Янник — отличный игрок, лучший в мире. Это отличный тест, чтобы попытаться показать свой лучший результат», — сообщил спортсмен.

Исход очередной битвы Медведева и Синнера предугадать очень сложно, однако отметим, что Даниил по итогам турнира точно вернётся в топ-8 рейтинга ATP. Причём россиянин войдёт в восьмёрку сильнейших теннисистов мира впервые с марта 2025 года. Сейчас наш теннисист занимает восьмую строчку в лайв-рейтинге, а в случае победы над Янником поднимется на седьмое место.

Мужской турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая.