Медведев перевёл полуфинал с Синнером в третий сет. А потом Рим накрыло ливнем

В пятницу, 15 мая, на супертурнире в Риме проходили полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Центральной встречей дня был поединок с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева и четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Янника Синнера. Соперник Медведеву достался самый сложный из всех возможных. Выйдя в полуфинал, Синнер побил рекорд Новака Джоковича по продолжительности победной серии на «Мастерсах». И Даниил, разумеется, не был фаворитом матча. Янник шёл по сетке без потери сетов, а вот его соперник на пути к полуфиналу отдал две партии, в том числе в предыдущем поединке с Мартином Ландалусом.

По личным встречам Синнер вёл со счётом 9-7 — при этом на грунте они прежде не играли. Медведев победил в первых шести матчах, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе в финале Australian Open — 2024 с 2:0 по сетам, потом взял верх в рамках четвертьфинала Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, уступил в четвертьфинале US Open — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6, в четвертьфинале Шанхая — 1:6, 4:6 и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 3:6, 4:6. Это всё в 2024 году были матчи, с тех пор пути теннисистов на протяжении почти полутора лет не пересекались. А нынешней весной Даниил уступил Яннику в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе на двух тай-брейках — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7), причём на втором вёл 4:0.

Несмотря на такую статистику, Медведев верил, что обыграть Синнера возможно. «Как играть? Очень просто: так, как это делал Мартин [Ландалус] в первом сете, идти с максимумом силы и каждый мяч забивать по линии. Это шутка, но в каком-то смысле если хочешь обыграть Янника, то должен показывать свой лучший теннис. Мы не сумасшедшие, ты не будешь все мячи забивать по линии – у тебя должен быть хороший день, чтобы все удары и подача получались, чтобы оказывать на него давление. Сделать это не так просто.

Это теннис, это спорт. Всё возможно. Он уступает гораздо меньше, чем побеждает, но, как сказал мой друг Андрей Рублёв, в какой-то момент он должен проиграть. Когда выйду на корт, постараюсь заставить его проиграть следующий матч», — говорил после победы в 1/4 финала Даниил, чьи слова приводит Punto de Break.

Синнер со старта включил максимальный темп и на приёме играл едва ли не агрессивнее, чем на подаче. Медведев ничего не мог поделать: итальянец давил, ходил к сетке и быстро забирал геймы один за другим. В первых четырёх геймах Даниил смог взять лишь два очка у Янника. Потом он немного утихомирился, и россиянин смог взять два гейма на своей подаче, да и то после «ровно». А Синнер в четырёх своих геймах отдал только два очка за всю партию. В восьмом гейме он подал на сет — 6:2 за 32 минуты.

В начале второй партии неожиданно замаячила безумная надежда на камбэк. Медведев словно раскрепостился, а Синнер стал чуть чаще ошибаться, и этого хватило для того, чтобы взять первые три гейма — 3:0 с брейком. Следующие два гейма стали украшением всего матча. И будь Даниил чуть удачливее на этом отрезке, всё могло бы сложиться в его пользу. Но нет: Янник отыграл ещё три брейк-пойнта, а потом добился брейка, реализовав второй брейк-пойнт. В эти минуты итальянцу приходилось тяжело — с физической точки зрения, он тяжело дышал и испытывал тошноту.

Несмотря на это, фаворит забрал свой гейм и сравнял счёт — 3:3. Если учесть все проблемы Синнера, он мог полагаться на подачу, и она его, в общем-то, не подводила. В остальном Медведев переигрывал грозного соперника, хотя брейк-пойнтов у него долгое время не было. И лишь в 12-м гейме россиянин дожал итальянца! Даниил, реализовав третий сетбол на приёме, перевёл матч в решающую партию — 7:5 за 1 час 9 минут. А Янник, проиграв сет, принял таблетки, которые должны были улучшить его физическое состояние.

Помогли ли они итальянцу? Возможно. При счёте 1:1 Синнер добился брейка — в основном на ошибках Медведева. Выиграв этот гейм, Янник радостно заорал — редчайшее проявление эмоций с его стороны. В пятом гейме он упустил ещё один брейк-пойнт, а на переходе к нему вышел врач, начавший массировать теннисисту правое бедро. А Даниил в это время пообщался с судьёй на вышке. Он уточнял правила — ведь медицинский перерыв брать нельзя, если желание игрока взять паузу вызвано исключительно судорогами.

После этой паузы до дождя удалось полностью отыграть лишь один гейм. Игра была прервана при счёте 2:4, «больше» на подаче Медведева. А через час с небольшим было принято окончательное решение о переносе оставшейся части матча на субботу, 16 мая. Такая же судьба постигла и парный полуфинал, в котором должны были сыграть Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Победитель матча Синнер — Медведев в финале сразится с Каспером Руудом, который в полуфинале разгромил Лучано Дардери — 6:1, 6:1. Рууд в 27-й раз сыграет в финале ATP, в том числе в четвёртый раз — на «Мастерсах». Каспер стал шестым действующим игроком, доходившим до финала на всех грунтовых «Мастерсах» (после Джоковича, Алькараса, Циципаса, Синнера и Вавринки). Норвежец вернётся в топ-20 рейтинга.