В столице Италии всё ближе развязка на объединённом супертурнире. На корт в этот день выйдут и три россиянина.

Мирра и Диана рвутся в парный финал Рима! Ещё доиграют матч Медведев с Синнером. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на грунтовом супертурнире в Риме. В субботу у женщин будет определена чемпионка в одиночном разряде. Кроме того, должны быть доиграны матчи, не завершившиеся накануне из-за дождя. В парном полуфинале Мирра Андреева и Диана Шнайдер поспорят за место в финале с австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой. А также Даниил Медведев (7-й номер посева) и Янник Синнер (1) продолжат выяснять отношения в матче, прерванном накануне при счёте 6:2, 5:7, 4:2.