Медведев уступил Синнеру в доигровке полуфинала Рима. Янник повторил 3 уникальных рекорда

В субботу, 16 мая, на супертурнире в Риме состоялись встречи, которые из-за дождя не удалось закончить в предыдущий игровой день. Даниил Медведев и Янник Синнер выясняли отношения в полуфинале, а в парном разряде в матче 1/2 финала выступили Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые вообще не выходили на корт в пятницу.
По логике вещей, перенос доигровки на следующий день пошёл на пользу Синнеру. Итальянец уверенно забрал первый сет со счётом 6:2, однако во втором резко сдал физически, и Медведев перевёл игру в решающую партию — 7:5. В ней матч был остановлен при счёте 2:4, «больше» на подаче россиянина. Этот гейм Даниил взял, начав доигровку с эйса, но впереди-то всё равно был Янник — 4:3 с брейком.
И Синнер не позволил сопернику завершить камбэк. В восьмом гейме Янник подал под ноль, в девятом Медведев наошибался, однако всё же отыграл двойной матчбол. А в 10-м итальянец подал на матч, использовав первый же матчбол, — 6:2, 5:7, 6:4 за 2 часа 34 минуты чистого времени.
Синнер обновил свой же рекорд по победной серии на «Мастерсах»: теперь у него 33 выигранных поединка подряд. Янник стал первым итальянцем в Открытую эру, который дважды подряд выходил в финал Рима. Он в 14-й раз сыграет в финале «Мастерса».
Кроме того, Синнер установил сразу три уникальных рекорда, каждый из которых ранее покорялся только одному теннисисту. Во-первых, итальянец стал вторым игроком, вышедшим в финал на шести «Мастерсах» подряд, — после Новака Джоковича, который делал это в 2015-2016 годах. Во-вторых, Янник оказался вторым теннисистом, вышедшим в финал на всех первых пяти «Мастерсах» в сезоне, — после Рафаэля Надаля (2011). В-третьих, Синнер повторил ещё одно достижение, которое ранее покорялось только Надалю, а именно — вышел в финал на всех грунтовых «Мастерсах» в сезоне. Испанец делал это в 2007, 2009, 2010, 2011 и 2013 годах. Причём только в 2010-м Рафа выиграл все три финала.
* * *
А Мирра Андреева и Диана Шнайдер в борьбе за выход в финал сражались с австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой. В первом сете Андреева и Шнайдер учинили разгром соперницам. В четырёх своих геймах они отдали всего три очка. На приёме российские теннисистки дважды делали брейк и всего за 23 минуты закрыли партию — 6:1.
На момент публикации материала в матче идёт второй сет.
