Мирра и Диана вышли в финал Рима в паре! Для МиДи это будет второй решающий матч подряд

В субботу, 16 мая, на соревновании категории WTA-1000 в Риме разыгрывалась последняя путёвка в решающий матч в парном разряде. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сражались за попадание в следующую стадию с австралийско-американским дуэтом Сторм Хантер/Джессика Пегула. Но обо всём по порядку.

В прошлом году на итальянском турнире МиДи получили шестой номер посева, а вот в текущем розыгрыше они такого статуса не удостоились. По ходу Рима-2025 Андреева и Шнайдер обыграли чешско-датский тандем Линда Носкова/Клара Таусон, затем закрыли Чан Хаочин и Джулиану Олмос, а в четвертьфинале россиянки и вовсе выбили первых сеяных Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф. Однако в следующем круге наш дуэт не справился с чемпионками ОИ-2024 Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Перед прибытием в столицу Италии в этом году россиянки блестяще провели соревнование в Мадриде-2026, где на своём первом совместном турнире после воссоединения добрались аж до решающего сражения. В финале Мирра и Диана сошлись с двукратными чемпионками ТБШ Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд, однако справиться с соперницами они не смогли. Тем не менее в парном рейтинге Андреева поднялась на 23-е место, а Шнайдер — на 21-ю строчку.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Диана рассказала, какие эмоции испытывала от участия в решающем матче Мадрида в паре. «Я была очень рада, что мы с Миррой вышли в финал. Опять же, это у нас был первый турнир после перерыва, вообще получила просто колоссальное удовольствие в принципе от самой игры. Поэтому, когда мы уже вышли в финал, для меня больше уже было просто удовольствие от того, что мы с Миррой как бы делим этот момент вместе. Так что мне был не столько важен результат, сколько я получила очень много положительных эмоций от того турнира», — заявила теннисистка.

А Андреева в интервью «Чемпионату» поделилась, какие у них со Шнайдер взаимоотношения на корте и вне его. «С Дианой мы часто ребячимся, нам очень нравится веселиться. Мы всегда смеёмся и рассказываем друг другу смешные истории. Иногда так сильно смеёмся, что потом обе плачем. Понятно, с ней чувствую, что мы обе превращаемся в маленьких детей, которые просто любят веселиться.

Иногда с другими людьми я более серьёзна, мне нужно быть немного более зрелой и вести себя как взрослая. Мне нравится, что могу сочетать в себе эти две личности. Нравится, что рядом есть люди, с которыми могу по-настоящему повеселиться, пошутить и посмеяться, есть люди, с которыми мне приходится быть серьёзной. Нравится, что внутри меня сочетаются две личности», — отметила спортсменка.

В Риме-2026 серебряные призёры ОИ-2024 в стартовом круге одолели украинско-американский дуэт Людмила Киченок/Дезире Кравчик — 6:3, 6:7, [10:6], затем россиянки в двух сетах обыграли Се Шувэй и Ван Синьюй — 7:5, 6:2, а в четвертьфинале Андреева и Шнайдер справились с шестыми сеяными Анной Данилиной и Эйжей Мухаммад — 4:6, 6:3, [11:9].

За выход в решающий матч на итальянском «тысячнике» Мирра и Диана боролись с австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой, с которыми ранее никогда не пересекались на корте в этом разряде. Отметим, что поединок теннисисток должен был пройти ещё в пятницу, однако коррективы в планы внёс ливень. В парной мировой классификации Хантер в данный момент занимает 18-ю позицию, а вот Пегула располагается всего лишь на 111-м месте.

В коллекции у Сторм 10 трофеев, включая пять турниров категории WTA-1000 — Гвадалахара-2022, Рим-2023, Гвадалахара-2023, Дубай-2024 и Ухань-2025. В паре австралийка также играла в решающем матче на Уимблдоне-2023, а ещё добиралась до полуфиналов на US Open — 2022 и Australian Open — 2024. Кроме того, в этом разряде Хантер поднималась на первую строчку в рейтинге в ноябре 2023 года.

У Джессики успехи в дуэте чуть скромнее, если говорить о трофеях: она взяла семь титулов, включая три «тысячника» — Доха-2022, Торонто-2022 и Майами-2023. А ещё американка участвовала в финале «Ролан Гаррос» — 2022, в полуфинале Australian Open — 2023 и в четвертьфиналах US Open — 2023 и Уимблдона-2024. Как и Сторм Хантер, Пегула была первой ракеткой мира в парном разряде.

В матч с Хантер и Пегулой МиДи здорово вошли, взяв сначала свою подачу, а затем и гейм соперниц — 2:0. Следом россиянки ещё увеличили преимущество — 3:0. После этого Джессика и Сторм размочили счёт в поединке — 1:3. Дальше австралийско-американская пара ничего не смогла поделать с соперницами, вследствие чего Мирра и Диана взяли три гейма подряд, а вместе с ними и партию — 6:1.

Лидерами по эйсам стали Андреева и Шнайдер (3), а вот Хантер и Пегула ни одну подачу навылет не исполнили. Обе пары не допустили двойных ошибок в этой партии. По проценту попадания первой подачи Мирра и Диана немного обошли соперниц — 58% против 50%.

Четыре гейма подряд дуэты брали только свои подачи, а затем МиДи удалось добиться брейка — 3:2, и следом закрепить его — 4:2. После этого Андреева и Шнайдер взяли ещё один гейм Пегулы и Хантер, после чего успешно подали на матч — 6:1, 6:2 за 54 минуты.

Таким образом, Мирра и Диана вышли в пятый в карьере и второй в сезоне финал. Андреева и Шнайдер также третий раз примут участие в решающем матче на «тысячнике», а также теннисистки на втором турнире подряд вышли в эту стадию. За трофей россиянки поборются с Кристиной Букшей и Николь Меликар-Мартинес.

Женский парный турнир в Риме проходит с 10 по 16 мая.