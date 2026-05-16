«Идеальная тактика Даниила». Медведев заставил Синнера страдать и восхитил теннисный мир

Россиянин всё-таки проиграл Яннику за два дня в трёх сетах, но это был самый тяжёлый успех первой ракетки мира за многие месяцы.

Девятая ракетка мира Даниил Медведев уступил лидеру рейтинга ATP Яннику Синнеру (2:6, 7:5, 4:6) в полуфинале «Мастерса» в Риме. Соперником итальянца в битве за титул станет 25-я ракетка мира Каспер Рууд.

Синнер ведёт 4-0 по личным встречам с Руудом, в том числе громил норвежца (6:0, 6:1) год назад в четвертьфинале Рима. Сейчас Каспер должен навязать Яннику более достойное сопротивление. Отчасти благодаря Даниилу Медведеву, который заметно истощил первую ракетку мира.

Медведев проиграл Синнеру пятый раз подряд. Даниил уступил в 10 из 11 последних матчей с Янником и отстаёт — 7-10 — в личных встречах за карьеру. Последний раз Медведев побеждал итальянца в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Статистика для Медведева выглядит неутешительно, однако сейчас ему нечего стыдиться. В Риме Даниил доставил Синнеру максимально много трудностей на фоне остальных соперников. Вчера матч остановили из-за дождя в третьем сете. Янник в тот момент вёл с брейком 4:2, но у Медведева был реальный шанс отыграться.

Дело в том, что Синнер очень плохо чувствовал себя. Во втором сете его вырвало прямо на корте. Итальянец с трудом передвигался, выглядел вспотевшим, бледным и физически истощённым. Медведев предполагал, что у соперника начались судороги, поэтому пытался спорить по поводу его медицинского тайм-аута с судьёй на вышке.

Чемпионка US Open – 2015 Флавия Пеннетта высказала мнение, что Синнер пережил паническую атаку.

«Мне кажется, выглядело так, будто у Янника случилась паническая атака, словно он не мог дышать. Но он себя успокоил. На Australian Open — 2025 такое случилось впервые, и он не знал, как её распознать. Может, сейчас он способен понимать, когда такое происходит», — сказала Пеннетта в эфире Sky Sport Italia.

Такое состояние Синнера в значительной степени объясняется игрой Медведева. Даниил в своём фирменном стиле втянул Янника в долгие розыгрыши и не давал тому лёгких очков, вытаскивая практически любой удар при минимуме невынужденных ошибок.

В общем, Медведев действовал в стиле, который когда-то позволял ему лидировать — 6-0 по «личкам» с Синнером до стремительного прогресса итальянца. Как видно, подобная манера всё ещё неудобна для Янника. Это доказывает и их предыдущая встреча в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где итальянец дожимал россиянина только на тай-брейках в двух партиях.

В третьем сете Синнер немного пришёл в себя, а Медведев немного потерял концентрацию. Итальянец повёл с брейком, но интрига сохранялась. Лёгких геймов у Янника не было, а камбэк Даниила не выглядел чем-то из разряда фантастики. К сожалению, в ход встречи вмешался дождь, и её перенесли с пятницы на субботу. Опять же, хоть Даниил уступал с брейком, однако именно ему пауза из-за погодной стихии точно была невыгодна, а Синнер, наоборот, получил возможность отдохнуть и всё-таки забрал пару геймов на своей подаче за примерно 10 минут доигровки.

24-летний Синнер вышел в 14-й финал на «Мастерсах». Его баланс на этой стадии пока составляет 9-4. Он стал вторым игроком после Новака Джоковича, которому удалось выйти в решающий матч как минимум на шести проведённых «Мастерсах» кряду. Также он оказался вторым теннисистом в истории, дошедшим до финала на первых пяти «Мастерсах» сезона. Ранее это удавалось только Рафаэлю Надалю в 2011-м.

Синнер теперь имеет в активе 33 подряд победы, укрепляя свой же рекорд и увеличивая отрыв от Джоковича (31). На этом отрезке Янник отдал всего три сета – Бенжамену Бонзи, Томашу Махачу и Медведеву. Встречи с Бонзи и Махачем в Риме и Монте-Карло были первыми-вторыми для Янника на турнирах, и он уступил соперникам только на тай-брейках. Это выглядело как своего рода небольшая расслабленность итальянца, а сомнений в его итоговом успехе практически не возникало.

Совсем иная ситуация была с Медведевым в Риме. Даниил первым более чем за полгода на «Мастерсах» забрал у Янника сет, сделав на брейк больше. А ещё изрядно истощил итальянца, когда тот едва передвигался по корту. Ещё неизвестно, чем бы всё закончилось, не вмешайся дождь в ход поединка, но Синнер в любом случае пережил много неприятных моментов из-за игры Медведева.

«Это был совершенно другой вызов. Если честно, очень непростой. Обычно у меня никогда не бывает проблем со сном, но этой ночью было тяжело. Матч был почти закончен в третьем сете, а тебе нужно снова выходить на корт. Никогда не знаешь, что может произойти. По сути, это новый старт матча, снова появляются нервы. Я очень доволен тем, как справился с этой ситуацией, и очень рад снова выйти в финал. Завтра будет ещё один очень тяжёлый день.

Очень счастлив, что этот матч наконец закончился. Думаю, сейчас Каспер Рууд играет намного лучше, чем в прошлом году. Будет очень тяжело. Каждый матч, каждая неделя – совершенно разные, даже если ты играешь с одним и тем же соперником. Я просто счастлив снова стоять здесь и быть в финале. Для меня это особенный турнир. Особенный турнир для всех итальянцев. Я просто постараюсь показать лучший теннис. Если всё получится, буду очень счастлив. Если нет, то финал «Мастерса» – это всё равно потрясающий результат», – сказал Синнер после матча.

Мало кто вообще ожидал увидеть Медведева в полуфинале Рима на неудобном медленном грунте, пусть даже россиянин брал здесь титул в 2023-м. Форма Даниила перед «Ролан Гаррос» внушает оптимизм. На этом «Шлеме» его матч с Синнером в случае дождя не прерывали бы из-за наличия крыши на главных кортах, так что если Медведев доберётся до итальянца, то с такой игрой вполне может рассчитывать на реванш в Париже даже при возникновении походной стихии.

«Приятно играть в такой хороший теннис. Даже в первом сете я считаю, что выступил не так уж плохо. Во втором сете мне удалось поднять свой уровень. Сегодня всё прошло немного быстро. В какой-то степени рад, что счёт в финальном гейме был 30:30, а ещё я отыграл пару матчболов на своей подаче. Очень доволен уровнем. Разочарован поражением. Что касается уверенности, то, знаете, каждая неделя приносит что-то новое. Хорошо, что мы достигли такого уровня перед «Ролан Гаррос», но это будет новый этап. Посмотрим, что из этого выйдет», — заявил Медведев после матча.

Медведев однозначно заслужил лишь комплименты в свой адрес от теннисного сообщества.

«Первая ракетка мира Синнер столкнулся с серьёзным сопротивлением со стороны Медведева. Во втором сете Даниил затягивал розыгрыши, и это приносило ему результат», — отмечает Just Tennis.

«Синнер в матче с Медведевым столкнулся с бо́льшими трудностями, нежели ожидалось, но всё же обеспечил себе место в финале. Итальянцу осталась всего одна победа до завоевания единственного из девяти титулов серии «Мастерса», которых нет в его коллекции. Это рекорд, который ранее покорялся только Новаку Джоковичу», — пишет портал Noticias.

«Даниилу Медведеву не повезло, но он сыграл очень хорошо», — констатировал популярный теннисный блогер Pavvy G.

«Третий сет Янника Синнера стал подобием четвёртой четверти Майкла Джордана в Солт-Лейк-Сити в финале НБА 1997 года: 15 очков, включая решающий трёхочковый бросок после передачи Скотти Пиппена за 25 секунд до сирены. «Гриппозная игра» в теннисном стиле», — нашёл аналогию с баскетболом итальянский журналист Джорджо Спаллуто.

«Медведев поставил Синнера в самое уязвимое положение за многие месяцы. Даниил сделал это, используя идеальную тактику, которая заставила Янника физически истощиться почти до предела и вызвала у него рвоту.

Россиянин блистал во втором сете. Вот почему Синнер чуть не сломался физически. Медведев сплёл для него паутину, а Янник с лёгкостью в неё ввязался. У россиянина почти всё получилось идеально, но такая игра требует предельной точности и идеальной физической формы на длинной дистанции — чего он не смог выдержать в третьем сете», — написал испанский обозреватель Хосе Морон.