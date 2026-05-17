Мирра и Диана выиграли первый «тысячник» в сезоне! Это уже третий их трофей в карьере

В воскресенье, 17 мая, на соревновании категории WTA-1000 в Риме проводилось финальное сражение в парном разряде. Наш российский дуэт Мирра Андреева / Диана Шнайдер боролся за трофей итальянского «тысячника» с седьмыми сеяными Кристиной Букшей и Николь Меликар-Мартинес. Но обо всём по порядку.

В решающий поединок Андреева и Шнайдер вышли после разгромной победы над Сторм Хантер и Джессикой Пегулой. Серебряные призёры Олимпиады-2024 провели на корте с австралийско-американским тандемом всего 54 минуты чистого времени (матч несколько раз прерывался из-за дождя) — 6:1, 6:2. Так, Мирра и Диана завоевали пятую в карьере и вторую в сезоне путёвку в финал, а ещё россиянки на втором турнире подряд пробились в эту стадию.

За совместные выступления МиДи выиграли два титула, а ещё они боролись в финале Олимпийских игр — 2024, где в итоге уступили и завоевали серебряные медали. Одержать победу россиянкам удалось на «пятисотнике» в Брисбене-2025 и на «тысячнике» в Майами-2025, а вот на соревновании категории WTA-1000 в Мадриде-2026 они потерпели поражение.

Перед началом супертурнира в Риме Андреева занимала 23-ю позицию в парной мировой классификации, а Шнайдер стояла на две строчки выше — на 21-й. Успешные выступления в итальянской столице переместили Мирру на 19-е место в лайв-рейтинге, а Диана встала на 18-е. При этом от своего рекорда обе девушки далеки — 19-летняя теннисистка максимально была 12-й ракеткой мира, а 22-летняя спортсменка — 8-й ракеткой мира.

За трофей Андреева и Шнайдер сражались с седьмыми сеяными Кристиной Букшей и Николь Меликар-Мартинес. Испанка и американка на итальянском «тысячнике» в двух сетах закрыли чешскую пару Есика Малецкова / Мириам Шкох, справились с Надеждой Киченок и Александрой Крунич, затем прошли в полуфинале после снятия Кори Гауфф и Кэти Макнелли, а в битве за решающий матч выбили вторых сеяных Катержину Синякову и Тэйлор Таунсенд.

Совместно Букша и Меликар-Мартинес одержали верх в 18 матчах и потерпели 8 поражений. Для их дуэта это уже второй финал на уровне тура, до этого они боролись в решающем поединке в Монтеррее-2025, где в итоге завоевали титул. За парную карьеру Кристина завоевала 8 трофеев, а вот Николь в разы опытнее — она становилась чемпионкой аж 19 раз!

В июле 2023 года Меликар-Мартинес поднялась на наивысшую для себя 6-ю строчку, а сейчас она занимает всего лишь 16-е место в парной мировой классификации. При этом Букша в данный момент располагается на 17-й позиции в рейтинге, что не так далеко от её лучшего результата — 16-я строчка, на которую она забралась в марте текущего сезона.

Николь Меликар-Мартинес и Кристина Букша Фото: Domenico Cippitelli/Getty Images

Андреева и Шнайдер ранее никогда не играли с дуэтом Букша / Меликар-Мартинес, однако наши теннисистки сражались с соперницами по решающему поединку в Риме, когда те состояли в других тандемах. Так, МиДи обыгрывали Кристину и её напарницу Мию Като в финале Майами-2025, а ещё наши теннисистки побеждали испанку и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале Олимпиады-2024. Также Андреева и Шнайдер побеждали Николь и Людмилу Самсонову в первом круге Мадрида-2025.

Отлично начали финал Мирра и Диана, взяв подачу соперниц уже на старте партии — 2:0. В пятом гейме МиДи позволили дуэту Букша / Меликар-Мартинес сделать обратный брейк — 3:2. Но в концовке партии россиянки ещё раз поймали Кристину и Николь на ошибках и снова получили преимущество — 5:3, которое уже не упустили и довели сет до победы — 6:3.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Domenico Cippitelli/Getty Images

В стартовой партии Андреева и Шнайдер насорили двойными ошибками — 3, а вот соперницы этим не отличились. При этом оба тандема не сделали ни одного эйса. По проценту попадания первой подачи немного впереди оказались Меликар-Мартинес и Букша — 68% против 65%.

Второй сет Мирра и Диана сразу начали с брейка — 1:0, а затем подтвердили его — 2:0. К этому моменту наши теннисистки выиграли уже пять геймов подряд! При счёте 3:1 Андреева и Шнайдер могли ещё раз взять подачу Меликар-Мартинес и Букши, но испано-американский дуэт отыграл три брейк-пойнта — 3:2. В итоге россиянки довели поединок до победы со счётом 6:3, 6:3.

Таким образом, МиДи выиграли уже третий в карьере и второй на «тысячнике» трофей. Для Андреевой и Шнайдер это также первый титул в сезоне. По итогам Рима Мирра станет 19-й ракеткой мира, а Диана — 18-й. В чемпионской гонке из дуэт переместился с 16-го места на 8-е, что позволило им включиться в борьбу за путёвки на Итоговый турнир.

Женский парный турнир в Риме проходил с 10 по 17 мая.