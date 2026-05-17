Эрика Андреева выиграла первый турнир в сезоне! В рейтинге WTA она вернётся в топ-250

Новая неделя – новые чемпионы! Продолжаем следить за молодыми российскими теннисистами и рассказываем, кто добрался до трофеев в эти выходные, 16 и 17 мая.

Самым крупным у одиночников стал финал турнира категории W75 в Загребе (Хорватия), в котором сыграла Эрика Андреева (№306). 21-летняя россиянка впервые после победы в Гамбурге (W75) в октябре поборолась за трофей на уровне ITF.

В решающей встрече Андреева-старшая сразилась с 100-й ракеткой мира Эллой Зайдель. Девушки встречались один раз – на «челленджере» в Андорре три года назад. Тогда победа в двух сетах осталась за Эрикой, и уступать в этом противостоянии россиянка не планировала.

Андреева за 2 часа 11 минут одержала победу над Зайдель и выиграла первый турнир в сезоне и пятый – в карьере. В рейтинге WTA Эрика вернётся в топ-245 (+62 позиции).

Успешной эта неделя оказалась и для 23-летней Алины Тихоновой. Теннисистка представляет город Самару и только-только поднимается во взрослом рейтинге. В WTA она располагается на 1179-й строчке. Однако минувший турнир точно добавит спортсменке очков и уверенности.

Всё же Тихонова выиграла свой первый трофей на про-уровне! Случилось это на турнире серии W15 в Луане (Китай). В решающем матче Алина разобралась с хозяйкой кортов, 692-й ракеткой мира Цзяи Ван – 5:7, 6:1, 6:0.

А на турнире такой же категории в Бухаресте (Румыния) 18-летняя Валерия Артемьева и 16-летняя Фелицата Дорофеева-Рыбас разыграли русский финал! Обе девушки – москвички. Каждая входит в топ-1000 взрослого рейтинга и борется за дебютный трофей в карьере.

Удачную неделю также провела 22-летняя уроженка Екатеринбурга Екатерина Маклакова (№579). На турнире серии W25 в Хургаде (Египет) россиянка сыграла сразу в двух финалах: одиночном и парном. Только вот в обоих, увы, уступила.

В одиночке россиянка проиграла 538-й ракетке мира из Италии Камилле Дзанолини — 6:2, 2:6, 3:6. В паре Камилла и Екатерина тоже пересеклись. Дзанолини в дуэте с Ламис Аль-Хуссейн Абдель Азиз одолела Маклакову и 28-летнюю россиянку Элину Неплий — 1:6, 6:3, [11:9].

Екатерина Маклакова Фото: из личного архива Екатерины Маклаковой

Парни на этой неделе тоже не остались без финалов. 28-летний Кирилл Киватцев на турнире категории M25 в итальянском городке Реджо-Эмилия втиснулся в решающий поединок местных игроков. В дуэте с Томмазо Компаньюччи они переиграли хозяев корта Массимо Джунту и Якопо Билардо – 7:5, 7:6 (7:5). Кстати, первому из пары соперников Кирилл уступил на старте одиночного турнира. В рейтинге ATP россиянин занимает 540-ю позицию.

Параллельно на соревнованиях серии M15 в Габороне (Ботсвана) 19-летний россиянин Тимофей Дерепаско второй раз за полтора месяца сразился за трофей в паре. Первый пришёлся на начало апреля, когда россиянин вместе с чехом Даниэлем Синяковым выиграл турнир той же категории в Шарм-эш-Шейхе. Теперь Тимофей сыграл в дуэте с 29-летним немцем Эдисоном Амбарзумяном. Однако до победы в матче с третьими сеяными Стефаном Вуйичем/Таем Хостом добраться не удалось – 6:7 (5:7), 4:6.

