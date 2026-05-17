Синнер — новый чемпион Рима! Янник стал вторым, кто собрал карьерный «Золотой Мастерс»

В воскресенье, 17 мая, на «Мастерсе» в Риме состоялся финальный матч. За титул сражались четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер и трёхкратный финалист мэйджоров Каспер Рууд. Синнер стоял на пороге исторического достижения: он стремился стать вторым игроком в истории (после Новака Джоковича), собравшим карьерный «Золотой Мастерс», то есть выигравшим все девять турниров серии ATP Masters 1000. Ну а Рууд, разумеется, нацеливался на сенсацию. Кроме того, заранее было известно, что у турнира в Риме будет новый чемпион.

У Синнера перед финалом формально было на один день отдыха меньше, чем у Рууда. Но этот фактор вряд ли имел такое уж большое значение. Да, итальянец в субботу выходил на корт, а норвежец свой полуфинал выиграл ещё в пятницу. Однако Янник в доигровке матча с Даниилом Медведевым вряд ли затратил много сил, поскольку в субботу они полностью сыграли лишь три гейма.

Рууд, говоря о предстоящем финале, ещё не знал, кто станет его соперником. «Будет тяжёлая встреча, вне зависимости от соперника. Либо это будет парень, который, кажется, просто не может проиграть, либо это будет Даниил, который уже побеждал на этом турнире. Оба отличные игроки и невероятные атлеты. Если это будет Янник, для меня это будет ещё одно испытание. Надеюсь, смогу как-то отомстить за наш прошлый матч… Посмотреть, смогу ли сыграть лучше. Легко не будет при любом раскладе.

Очень горд и счастлив, что впервые вышел в финал здесь. Хорошее ощущение после немного проблемного года. Эти события действительно как бы дали толчок сезону. Посмотрим, смогу ли продолжить в том же духе», — говорил Каспер на корте после победы в полуфинале.

Синнер, со своей стороны, уже знал, что играть ему предстоит с Руудом. «Думаю, сейчас он играет намного лучше, чем тогда, когда мы встречались в прошлом году. Будет очень тяжело. Каждый матч, каждая неделя, даже если ты играешь с одним и тем же соперником из недели в неделю, чувствуется совершенно по-другому.

Особый турнир для меня. Особый турнир для итальянцев. Я просто постараюсь сделать всё возможное. Если получится — буду очень доволен. Если нет — финал «Мастерса» всё равно отличный результат», — говорил Янник на корте после выхода в финал.

В личных встречах Синнер доминировал: четыре победы в четырёх матчах. В 1/4 финала Рима год назад итальянец отдал всего один гейм — 6:0, 6:1. Вот какая сложная задача стояла перед Руудом.

Против Рууда в этом матче был не только Синнер, но и трибуны, активно поддерживавшие своего соотечественника. Но это не помешало норвежцу быстро взять первые два гейма и повести 2:0 с брейком. Яннику понадобилось какое-то время, чтобы войти в игру. Кто знает, как развивались бы события, подтверди Каспер брейк. Однако он этого не сделал, и после этого его соперник сравнял счёт — 2:2. Потом до 4:4 включительно брейк-пойнтов не было, а в девятом гейме Синнер вовремя задействовал укороченные и взял чужую подачу, после чего подал на партию — 6:4 за 49 минут.

Второй сет Синнер начал с брейка, и надежды Рууда на камбэк фактически устремились к нулю. Янник подкрутил подачу (с 52% попадания первой в стартовой партии до 77%), и реальной возможности бороться с ним уже не было. Тем не менее Каспер не сдавался и восьмом гейме даже заработал брейк-пойнт, однако итальянец не позволил оппоненту сравнять счёт. Это позволило Синнеру сохранить отрыв в брейк. В 10-м гейме он под ноль подал на титул — 6:4, 6:4 за 1 час 45 минут.

Синнер, одержавший пятую победу в пяти матчах с Руудом, завоевал пятый титул в сезоне и 29-й — в карьере. Итальянец взял свой 10-й «Мастерс» в возрасте до 25 лет и повторил тем самым достижение легендарного Роджера Федерера. Больше «Мастерсов» в этом возрасте выиграли лишь Новак Джокович (11) и Рафаэль Надаль (19). Янник стал первым игроком в истории, взявшим шесть «Мастерсов» подряд. Эта его серия началась ещё на «Мастерсе» в Париже. Турнир в Риме впервые за 50 лет выиграл местный теннисист — в 1976 году победил Адриано Панатта.

Наконец, главное достижение Синнера. Он стал лишь вторым игроком в истории, собравшим карьерный «Золотой Мастерс». Иными словами, Янник как минимум по разу выигрывал каждый из девяти «Мастерсов». Подобным может похвастаться только Новак Джокович, который не менее трёх раз брал все «Мастерсы», кроме Монте-Карло (в княжестве у него два титула). Также итальянец, выигравший на этом уровне уже 34 матча подряд, стал вторым игроком в истории (после Рафаэля Надаля), взявшим все три грунтовых «Мастерса» в один сезон.

Кроме того, Синнер за титул заработал € 1 007 165 призовых, а Рууд за финал — € 535 585.

Супертурнир в Риме завершён. В женской части соревнований одиночный титул завоевала украинка Элина Свитолина, а в парном разряде россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли третий совместный трофей в карьере.