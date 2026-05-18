Две чемпионки ТБШ и девять россиян: кто сыграет в мужском и женском отборах «Ролан Гаррос»

На неделе, предшествующей старту основного турнира, в Париже пройдёт квалификация Открытого чемпионата Франции, формат которой остался прежним. Чтобы попасть в основную одиночную сетку, теннисистам необходимо выиграть три матча — первый круг, второй круг и финал. В квалификационных соревнованиях примут участие 128 мужчин и 128 женщин, и в результате этой борьбы право выступить в основном турнире получат по 16 сильнейших игроков в каждом разряде.

В скобках указаны место в рейтинге ATP/WTA и возраст.

Роман Сафиуллин (142, 28)

В мужской сетке выступят два российских теннисиста. Один из них — Сафиуллин, четвертьфиналист Уимблдона 2023 года. Лучшим результатом Романа на «Ролан Гаррос» является выход во второй круг в сезоне-2021, а год назад он выбыл здесь в первом круге. В этом году россиянин ещё не участвовал в основных сетках на уровне ATP, сосредоточившись на «челленджерах».

В первом круге нынешнего отбора соперником Сафиуллина, посеянного под 30-м номером, станет эстонский теннисист Марк Лаял. В случае победы Роман сыграет с победителем пары Йоэль Шверцлер (Австрия) — Клеман Шидех (Франция), а в финале его может ждать норвежец Николай Будков Кьер (14), который, напомним, на «Мастерсе» в Мадриде дошёл до третьего круга, где уступил Даниилу Медведеву.

Илья Симакин (259, 22)

Симакин никогда не играл не только в основных сетках турниров «Большого шлема», но и даже в квалификациях. Первым соперником Ильи в отборе станет канадец Лиам Драсль, во втором круге возможна встреча с первым сеяным Йеспером де Йонгом, а в финале — со Стефано Травальей (29).

Какие ещё любопытные имена есть в мужской сетке? Во-первых, это, конечно, бывшая третья ракетка мира Григор Димитров. Болгарин откатился в рейтинге и теперь вынужден проходить квалификацию. «Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», где Димитров не выходил в полуфинал. Тут его лучший результат — четвертьфинал в 2024 году. В минувшем сезоне Григор уступил в первом же матче в Париже. На старте этого отбора он сразится с португальцем Жайме Фарией, 10-м сеяным. А вообще, главное достижение в карьере Димитрова — титул на Итоговом чемпионате ATP 2017 года.

Григор Димитров Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Любопытно, что теннисист, уступивший Григору в финале того Итогового, тоже выступит в квалификации «Ролан Гаррос» — 2026. Речь о бывшей седьмой ракетке мира Давиде Гоффене. Бельгиец уже объявил, что после этого сезона завершит выступления, и в отбор ему дали уайлд-кард. Гоффен четырежды выходил в четвертьфинал на мэйджорах, в том числе однажды — на «Ролан Гаррос» (в 2016 году). В прошлом сезоне он пропустил французский ТБШ. На старте квалификации Давид сыграет с Чун Син Ценом (Тайвань).

Ещё один интересный ветеран — грузин Николоз Басилашвили, девятый сеяный. На только-только завершившемся «Мастерсе» в Риме бывший 16-й номер рейтинга ATP добрался до четвёртого круга, где уступил Андрею Рублёву. На «Ролан Гаррос», правда, Басилашвили никогда не проходил третий круг, да и там побывал лишь однажды — ещё в 2017-м. Год назад Николоз проиграл во Франции в первом круге. Он начнёт отбор встречей с Педро Боскардином Диасом (Бразилия).

Алина Корнеева (120, 18)

А в женской сетке сыграют семь россиянок. Корнеева пока лишь однажды выступала в основной сетке ТБШ. На Australian Open 2024 года Алина дошла до второго круга. С тех пор она ещё четырежды пыталась пройти квалификацию — неудачно. А в отборе «Ролан Гаррос» примет участие впервые. Корнеева получила 15-й номер посева и в первом матче сразится с японкой Нао Хибино. Во втором круге её может ожидать Аранча Рус, а в финале — Мэддисон Инглис (31).

Алина Чараева (122, 23)

Чараева уже трижды пробовала пройти квалификацию на ТБШ — как раз на последних трёх мэйджорах (хронологически), — но пока что её попытки не увенчались успехом. В отборе же парижского турнира она сыграет впервые. В стартовом круге Алина выйдет на корт с итальянкой Лукрецией Стефанини. Теннисистка, выигравшая этот матч, далее сразится либо с Лючией Бронцетти, либо с Варварой Лепченко, а в финале вероятна встреча с Дарьей Семенистой (7) из Латвии.

Полина Яценко (163, 22)

На Australian Open — 2026 Яценко впервые приняла участие в отборе ТБШ, однако проиграла на первой же стадии. В этот раз она стартует матчем с местной теннисисткой Кароль Монне. В полуфинале квалификации Полина может сыграть с Майей Хвалинской (8), а в финале — с Сюзан Ламенс (17).

Татьяна Прозорова (178, 22)

Прозорова лишь однажды, на US Open 2023 года, играла в основной сетке на мэйджоре. И тогда Татьяна потерпела поражение в первом круге. После этого россиянка ещё трижды пробовала пройти отбор, но дальше второго круга нигде не выбиралась. Квалификацию «Ролан Гаррос» — 2025 она покинула после первого же матча. Первой соперницей Прозоровой в нынешнем отборе станет Нома Ноа-Акугуэ из Германии. Далее возможна встреча с Синьей Краус (2), а в финале — с Тамарой Зиданшек (22).

Анастасия Гасанова (196, 27)

Четыре года назад Гасанова прошла квалификацию на «Ролан Гаррос» и дебютировала в основной сетке на мэйджорах. Тогда Анастасия уступила в первой же встрече, с тех пор ещё трижды пробовала пробиться в основу, однако пока неудачно. Особенно обидно было на Australian Open в этом году: тогда россиянка дошла до финала квалификации. В первом круге отбора «РГ»-2026 Гасанову ожидает бельгийка Гретье Миннен. В полуфинале россиянка может встретиться с Лолой Радивоевич (32), в финале — с Маяр Шериф (9).

Елена Приданкина (220, 20)

Начиная с Australian Open 2025 года Приданкина неизменно участвует в отборе ТБШ, однако пробиться в основной турнир ей пока не удавалось. В прошлогодней квалификации «Ролан Гаррос» Елена уступила в первой же встрече. Первой соперницей россиянки в отборе станет Виктория Хименес-Касинцева (6), представляющая Андорру. А во втором не исключено российское дерби с Юлией Авдеевой.

Юлия Авдеева (240, 23)

Два года назад Авдеева на «Ролан Гаррос» с первой попытки прошла квалификацию ТБШ. В тот раз Юлия проиграла в первом круге основной сетки. Позднее в том же году она пробовала пройти отбор на Уимблдоне и US Open, но уступала в первом же круге. Теперь россиянка возвращается в квалификацию и начнёт турнир матчем с француженкой Элиджей Инисан. А та теннисистка, которая выйдет в финал из этого узла сетки, куда попали Приданкина и Авдеева, в последнем матче квалификации может встретиться с Химено Сакацумэ (21).

***

По-настоящему громких имён в женской квалификации «Ролан Гаррос» два. В отборе выступят ни много ни мало две чемпионки ТБШ, а именно Слоан Стивенс, выигравшая US Open 2017 года, и Бьянка Андрееску (25), взявшая тот же турнир два года спустя. Стивенс доходила до финала на «Ролан Гаррос» — в сезоне-2018. После этого она ещё дважды пробивалась в четвертьфинал в Париже, а в последний раз играла здесь в 2024-м и уступила в первом круге. На старте нынешней квалификации Слоан сыграет с другой американкой Кэрол Ян Су Ли.

Андрееску после своей победы на US Open даже близко не подбиралась к чему-либо подобному. На «Ролан Гаррос» её лучшим результатом является выход в третий круг (2023 и 2024 годы). А в прошлом сезоне канадка не прошла второй круг квалификации. В этот раз она начнёт отбор поединком с Дафне Мпетчи Перрикар, младшей сестрой Джованни.

Квалификация «Ролан Гаррос» пройдёт с 18 по 23 мая. Соревнования в одиночных сетках начнутся 24 мая и завершатся 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».