Два новых правила, дикий скандал из-за денег. На «Ролан Гаррос» будет полно сюрпризов

С 24 мая по 7 июня состоится Открытый чемпионат Франции, более известный как «Ролан Гаррос». Это второй турнир «Большого шлема» в сезоне и единственный, который проходит на грунтовом покрытии.

Сильнейшие теннисисты планеты уже съезжаются в Париж, где очень скоро сразятся за титул. Что нужно знать о грунтовом мэйджоре?

Что такое «Ролан Гаррос» и где он проходит

Открытый чемпионат Франции – один из старейших теннисных турниров на планете, впервые состоявшийся в 1891 году. Назван в честь французского героя Первой мировой войны Ролана Гарроса – пионера французской авиации.

Главный корт носит имя Филиппа Шатрье – экс-президента Федерации тенниса Франции. Центральная арена «Ролан Гаррос» вмещает 15 000 зрителей. Второй по значимости корт назван в честь Сюзан Ленглен – легендарной французской теннисистки. Эта площадка может принять 10 068 человек. Арены имени Шатрье и Ленглен обладают раздвижной крышей, что позволяет не прерывать матчи во время дождя. Хотя во Франции пришли к этому гораздо позже других «Шлемов» — Australian Open, Уимблдона и US Open: корт Шатрье получил крышу в 2020 году, а арена Леглен – только в 2024-м.

Центральный корт «Ролан Гаррос» Фото: Julian Finney/Getty Images

Третья по статусу площадка «Ролан Гаррос» носит имя французской теннисистки Симоны Матьё и рассчитана на 5000 мест. Второстепенные арены обладают следующими характеристиками: Корт 14 – 2200 мест, Корт 7 – 1500 мест, Корт 9 – 750 мест. У 10 из 20 турнирных площадок вообще нет трибун, но на всех есть искусственное освещение. Корт 1, который когда-то был третьим по значимости и вмещал 3800 человек, снесли в 2019 году и за счёт него расширили площадь Мушкетеров, на которой болельщики смотрят матчи на большом экране.

На «Ролан Гаррос» впервые разрешат умные браслеты

Технологии всё активнее врываются в спорт. Теннис не является исключением. На Australian Open – 2026 суперзвёздные игроки Карлос Алькарас, Янник Синнер и Арина Соболенко попали в необычную ситуацию. Лидерам мужского и женского мировых рейтингов запретили носить умные браслеты – гаджеты, которые в режиме реального времени измеряют пульс, сердечный ритм, уровень стресса, температуру тела, насыщение крови кислородом и показатели восстановления.

Алькарас, Соболенко и Синнер недоумевали по поводу такого странного правила. Теннисные чиновники прислушались к ним и отменили этот запрет на «Ролан Гаррос». Впервые игрокам разрешено использовать технологическое устройства для отслеживания своих показателей на корте. На Уимблдоне и US Open тоже последуют советам коллег из Парижа.

«Решение Федерации тенниса Франции (FFT) разрешить использование носимых устройств на «Ролан Гаррос» в этом году является важной вехой. Данные — это не стероиды. Доступ к точным сведениям не подрывает конкуренцию. Он укрепляет спорт и поддерживает игроков», — отметили производители гаджетов в пресс-релизе.

Личное пространство для игроков

Ещё одной резонансной темой для обсуждения на Australian Open — 2026 стала конфиденциальность игроков. Американка Кори Гауфф после неудачи в четвертьфинальном матче с Элиной Свитолиной искала укромное место, чтобы выразить своё разочарование. Она разбила ракетку в подтрибунном тоннеле, но попала в объектив камер.

Видео с Гауфф быстро распространилось в социальных сетях. После этого Кори и другие звёзды тенниса выразили обеспокоенность по поводу отсутствия личного пространства для игроков.

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо поддержала теннисистов и гарантировала, что повсеместно наблюдающих за спортсменками камер в Париже не будет.

«Игрокам нужно личное пространство. Веб-камеры на нашем турнире не станут устанавливать», — сказала Моресмо на одной из недавних пресс-конференций.

Амели Моресмо Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

При этом Моресмо ещё думает над решением другой проблемы. В прошлом году «Ролан Гаррос» подвергался критике за то, что в вечерний прайм-тайм чаще назначались мужские матчи, чем женские. Организаторы всё-таки не собираются искусственно продвигать женские игры, а будут смотреть на конкретную вывеску с именами участников, перед формированием расписания на день.

«Мы обсудим график по ходу дела. Ничего не может быть решено окончательно и ничего не предопределено. Всё зависит от жеребьёвки, сетки и имён в той или иной паре в конкретный день», — заявила Моресмо.

Скандал с призовыми деньгами

Руководство «Ролан Гаррос» пошло навстречу игрокам в плане использования гаджетов и предоставления личного пространства, но с денежным вопросом всё не так гладко.

Перед стартом недавнего крупного турнира в Риме Открытый чемпионат Франции объявил, что призовой фонд турнира в этом году вырастет на 9,5% и составит € 61,7 млн, а чемпионы у мужчин и у женщин получат по € 2,8 млн.

Есть номинальный рост выплат, но игроков не устраивает доля, которую они получают от доходов турнира. Она снизилась с 15,5% в 2024 году до 14,3% в этом. Теннисисты ранее называли конкретное требование – они хотят получать 22% от доходов, чтобы «Шлемы» соответствовали стандартам турниров ATP и WTA.

Звёзды мужского и женского туров выпустили совместное заявление, под которым свои подписи поставили Кори Гауфф, Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Эмма Наварро, Мэдисон Киз, Чжэн Циньвэнь, Жасмин Паолини, Паула Бадоса, Мирра Андреева, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Новак Джокович, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Стефанос Циципас, Алекс де Минор, Тейлор Фриц.

Во время турнира в Риме многие топ-игроки, включая Соболенко, Синнера и Джоковича, даже грозились бойкотом ТБШ. Хачанов, Рублёв, Медведев и другие готовы их поддержать, если необходимо. До снятий дело не дошло, но теннисисты ясно дали понять, что собираются бороться за свои права. «Ролан Гаррос» и другие «Шлемы» вряд ли полностью удовлетворят их требования, однако в какой-то степени могут пойти на уступки.

Церемонии чествования для Монфиса, Вавринки и Гарсии

Год назад организаторы «Ролан Гаррос» устроили грандиозные проводы для рекордсмена — 14-кратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля. Король грунта получил заслуженную дань уважения за достижения в Париже и не сдержал слёз, когда рядом находились его главные соперники Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.

В этом году тоже не обойдётся без трогательных моментов. Гаэль Монфис, Стэн Вавринка и Каролин Гарсия будут отмечены за свои заслуги на корте. 21 мая Монфис проведёт мероприятие «Гаэль и друзья», доходы от которого пойдут на благотворительность. В нём примут участие Жо-Вильфрид Цонга, Ришар Гаске и пока неназванные звёзды футбола. 39-летний Монфис завершает карьеру в конце этого года.

«Это будет особенный вечер. У Гаэля долгая история, полная любви и эмоций, связанная с «Ролан Гаррос», но он также и шоумен. 21 мая в 19:30 мы дадим ему полную свободу действий: теннис с участием лучших игроков, шоу и люди, не связанные с теннисным миром, будут рядом с ним. Конечно, в день его последнего матча мы отдадим ему более традиционную дань уважения. Такую, какую обычно отдаём нашим чемпионам», — сказала Моресмо.

Гаэль Монфис и Стэн Вавринка проведут последний «Ролан Гаррос» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Чемпион «РГ»-2015 Вавринка получит специальную церемонию после своего последнего матча. 40-летний швейцарец тоже проводит последний год в туре. Многие турниры отдают ему дань уважения, Открытый чемпионат Франции исключением не станет. Церемония в честь Гарсии, которая завершила карьеру в 2025 году, пройдёт между двумя полуфинальными матчами женского турнира.

Синнер идёт за карьерным «Шлемом», редкий шанс для Джоковича

Первая ракетка мира Янник Синнер – абсолютный фаворит «Ролан Гаррос» в мужской сетке. Янник выиграл все грунтовые «Мастерсы» сезона — в Монте-Карло, Мадриде и Риме, что в истории тенниса делал только Рафаэль Надаль. При том что выдающимся специалистом по игре на грунте итальянца назвать было сложно. До этого года на данном покрытии он взял всего один титул – на скромном турнире категории ATP-250 в Умаге в 2022-м.

Янник Синнер доминирует на грунте в этом сезоне Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Доминирование Синнера на корте становится всё более сильным, а в отсутствие травмированного Карлоса Алькараса создаётся впечатление, что итальянца вообще никто не способен остановить. Своё мнение на этот счёт есть у Даниила Медведева, который в полуфинале Рима заметно истощил Янника и заставил его нервничать до конца третьего сета, пусть даже россиянин в итоге выиграть и не смог.

Снятие Алькараса также предоставляет едва ли не лучшую возможность для Новака Джоковича наконец-то завоевать вожделенный 25-й «Шлем». Победа и над Синнером, и над Алькарасом на одном турнире видится слишком сложной задачей для серба, которому 22 мая исполнится 39 лет. Но выбить одного из них он ещё способен, что доказал на Australian Open — 2026, одолев Синнера в полуфинале. Сейчас Джокович максимально сконцентрирован на «Ролан Гаррос», хотя его форма вызывает вопросы. Он провёл всего один матч на грунте, уступив хорвату Дино Прижмичу во втором круге Рима.

Третья ракетка мира Александр Зверев будет стремиться взять свой первый «Шлем». У него в отсутствие Алькараса тоже есть шанс. Правда, настораживают девять подряд поражений Александра от Синнера. Немец вполне способен дойти до финала, но если его соперником там будет Янник, то победа видится крайне маловероятным сценарием.

Соболенко и Рыбакина постараются взять реванш за ранние неудачи на грунте

В женской сетке главными претендентками на титул являются Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Настораживает лишь то, что во время грунтовой части сезона две первые ракетки мира не были лучшими теннисистками на корте.

Соболенко проиграла Хейли Баптист в четвертьфинале Мадрида и Соране Кырсте в третьем круге Рима. Рыбакина взяла титул на «пятисотнике» в Штутгарте, но вылетала от Анастасии Потаповой в четвёртом круге Мадрида и от Элины Свитолиной в четвертьфинале Рима.

Мирра Андреева, Кори Гауфф, Марта Костюк и та же Свитолина во время грунтовой части сезона выглядели увереннее, чем Соболенко и Рыбакина. На турнире «Большого шлема» всё может измениться, однако доминирование Арины и Елены на грунте в любом случае не выглядит столь однозначно, как на харде.

Вполне возможно, «Ролан Гаррос» обретёт сенсационную чемпионку. Речь не только об Андреевой и упомянутых выше теннисистках, но и о ком-то совершенно неожиданном, ведь WTA-тур часто преподносит подобные сюрпризы.