Самсонова не защитила очки за прошлый финал Страсбурга. Звонарёва в Рабате тоже проиграла

Ещё буквально в воскресенье поклонники тенниса следили за битвой спортсменок на последнем грунтовом «тысячнике» — в Риме, а уже на следующий день, в понедельник, 18 мая, все уже переместились вместе со спортсменками на соревнования поскромнее. Стартовали турниры WTA-500 в Страсбурге и WTA-250 в Рабате соответственно, где выступили и россиянки — Людмила Самсонова и Вера Звонарёва. Но обо всём по порядку.

«Пятисотник» в Страсбурге появился в женском календаре в 1987-м, однако он не всегда носил такой статус. С 2021-го по 2023-й у турнира был ранг WTA-250, а вот повысили его только в 2024-м. За всё это время российским спортсменкам удалось лишь дважды стать чемпионками: в 2010-м Мария Шарапова впервые подняла над головой кубок, а в 2018-м её дело продолжила Анастасия Павлюченкова.

Анастасия Павлюченкова, Страсбург-2018 Фото: Zuma/TASS

А вот финалистками французского соревнования отечественные теннисистки становились чаще: в 1999-м до решающего матча добралась Елена Лиховцева (не справилась с Дженнифер Каприати), спустя 24 (!) года за трофей поборолась Анна Блинкова (потерпела поражение от Элины Свитолиной), а последней, кому удалось дать бой в титульном сражении, стала Людмила Самсонова в 2025-м (проиграла Елене Рыбакиной).

В текущем розыгрыше «пятисотника» в Страсбурге в основную сетку заявились две россиянки: Екатерина Александрова (2) и Людмила Самсонова (6). Несмотря на статус сеяной, Самсоновой не удалось пропустить первый круг, в отличие от Александровой. Только спортсменкам из топ-4 удалось избежать выступления в стартовом круге и начать со следующего.

Первой соперницей Людмилы на французском турнире стала экс-россиянка Дарья Касаткина. В данный момент представительница Австралии занимает всего лишь 62-ю строчку в рейтинге, хотя в самом начале года была 40-й ракеткой мира, ну а лучший результат Дарьи — восьмое место, которого она достигла в октябре 2022-го. В коллекции у спортсменки восемь трофеев, однако последний свой титул на уровне тура она завоевала в 2024 году.

До старта матча в Страсбурге Касаткина и Самсонова пересекались на корте всего два раза, причём обе встречи забрала Людмила. Наша теннисистка обыгрывала представительницу Австралии в третьем круге Индиан-Уэллса-2025 (2:6, 6:3, 6:2) и на этой же стадии на Уимблдоне-2025 (6:2, 6:3). Отметим, что спортсменкам до этого момента удалось сразиться друг с другом на всех покрытиях, кроме грунта.

Самсонова неплохо вошла в поединок с Касаткиной и сделала брейк уже в третьем гейме — 2:1, после чего закрепила его — 3:1. Счёт дошёл до 4:3 в пользу Людмилы, как вдруг Дарья забрала подачу соперницы и восстановила равновесие — 4:4. Дальше теннисистки обменялись брейками — 5:5. Представительнице Австралии удалось выйти вперёд — 6:5, а следом и принять на сет — 7:5.

В первой партии Людмила не сделала двойных ошибок, а вот Дарья допустила одну. При этом Касаткина стала лидером по количеству эйсов — два против одного. Процент попадания первой подачи у спортсменок оказался практически идентичным — 76% у россиянки и 75% у представительницы Австралии.

Людмила Самсонова Фото: MB Media/Getty Images

Во втором сете случилась обратная ситуация: первой брейка добилась Касаткина — 3:1, а следом увеличила преимущество — 4:1. Однако в седьмом гейме Самсоновой удалось дать бой сопернице и забрать её подачу — 3:4. Но на этом вся борьба Людмилы закончилась: сначала она упустила свой гейм — 3:5, а следом и Дарьи — 5:7, 3:6.

Таким образом, Самсонова не смогла защитить очки за прошлогодний финал Страсбурга! В мировой классификации Людмила находится на 20-й строчке, однако в лайв-рейтинге она уже стоит на 26-м месте. Дарья Касаткина на французском соревновании дальше поборется с Питон Стирнс.

Турнир WTA-250 в Рабате появился позже, чем «пятисотник» в Страсбурге, и тут россиянки тоже успели оставить свой след в истории. Соревнование присутствует в женском календаре с 2001-го и всегда носило статус WTA-250, однако оно не всегда проводилось в Рабате: сначала состязания шло в Касабланке (2001-2004), затем — в Рабате (2005-2006), после чего — в Фесе (2007-2012), следом — в Марракеше (2013-2015), а с 2016-го турнир опять перебрался в Рабат.

Стать победительницей соревнования в Рабате из российских теннисисток удалось только в 2017 году Анастасии Павлюченковой, которая обыграла итальянку Франческу Сквьявоне. А в 2009-м в Фесе до решающего противостояния добралась Екатерина Макарова, которая в итоге уступила испанской спортсменке Анабель Медине-Гарригес.

Анастасия Павлюченкова, Рабат-2017 Фото: frmt.ma

В основную сетку Рабата-2026 пробилась только одна отечественная теннисистка — Вера Звонарёва. Россиянке пришлось пройти через два круга квалификации, по ходу которой она с «баранкой» разгромила итальянку Дилетту Керубини (6:1, 6:0) и ещё обыграла свою соотечественницу Анастасию Золотарёву (6:4, 6:4).

За выход во второй круг соревнования в Марокко Звонарёва сражалась с 20-летней Петрой Марчинко, которой перед началом матча уступала по личным встречам со счётом 0-1. Юная хорватка сейчас располагается на 76-м месте в мировой классификации, что не так далеко от её наивысшего достижения в карьере — 69-я строчка, на которую она забралась в феврале 2026-го. На уровне тура у теннисистки нет титулов, однако она является чемпионкой соревнования категории WTA-125 в Риме-2025.

На старте сражения теннисистки обменялись брейками — 1-1. Затем Петра резко вырвалась вперёд, попутно забрав подачу соперницы — 4:1. Звонарёвой удалось отыграть три брейк-пойнта и удержать свой гейм — 2:4. Дальше Вера под ноль проиграла два гейма подряд, а вместе с ними и сет — 2:6.

Вера Звонарёва Фото: Mathias Schulz/Newhouse Media/MB Media/Getty Images

За первую партию спортсменки не сделали эйсов, но допустили по одной двойной ошибке. Процент попадания первой подачи у Марчинко был низким — 59%, а вот у Звонарёвой этот параметр игры был повыше — 73%.

До счёта 3:3 теннисистки брали только свои подачи, однако в седьмом гейме Звонарёва добралась до брейк-пойнта, который ей, впрочем, не удалось реализовать — 4:3 в пользу Марчинко. Следом спортсменки взяли ещё по одному гейму, после чего Петра на приёме поставила победную точку в матче — 6:2, 6:4.

Таким образом, Вере не удалось пробиться во второй круг соревнования в Марокко, а это значит, что россиянок в сетке больше не осталось. Петра Марчинко в следующем круге поборется с победительницей матча Франческа Джонс — Елизавета Котляр.

Турнир в Страсбурге проходит с 17 по 23 мая, а соревнование в Рабате — с 18 по 23 мая.