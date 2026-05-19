«Ролан Гаррос» заплатит игрокам $ 72 млн — рекорд турнира. Но те поговаривают о бойкоте

С 24 мая по 7 июня в Париже пройдёт очередное «издание» турнира «Ролан Гаррос», единственного мэйджора, который проводится на грунте. До старта Открытого чемпионата Франции почти неделя, однако турнир уже мелькает в заголовках. А всё потому, что тема призовых приобрела особую остроту. Почему же игроки намекают на возможный бойкот ТБШ, ведь им постоянно увеличивают призовые? Давайте разбираться.

В этом году чемпионы «Ролан Гаррос» в одиночном разряде среди женщин и мужчин получат по € 2,8 млн, что на 9,8% больше, чем в прошлом году. Наибольшую прибавку ощутят теннисисты, выбывшие на ранних стадиях. Игроки, уступившие на этапе квалификации, получат почти на 13% больше, чем в прошлом году, а те, кто вылетит в первом круге основной сетки — на 11,5% больше, нежели год назад.

Рост призовых на «Ролан Гаррос» (2025-2026), €

2026 Призовые Рост, % Титул 2 800 000 9,80 Финал 1 400 000 9,80 1/2 финала 750 000 8,70 1/4 финала 470 000 6,82 Четвёртый круг 285 000 7,55 Третий круг 187 000 11,31 Второй круг 130 000 11,11 Первый круг 87 000 11,54 Квалификация, финал 48 000 11,63 Квалификация, второй круг 33 000 11,86 Квалификация, первый круг 24 000 14,29

Кроме того, в этом году победители в парном разряде среди женщин и мужчин получат по € 600 тыс., а победители в смешанном парном разряде — € 122 тыс.

Призовые на «Ролан Гаррос» — 2026, €

Стадия Одиночный разряд Парный разряд Микст Титул 2 800 000 600 000 122 000 Финал 1 400 000 300 000 61 000 1/2 финала 750 000 150 000 31 000 1/4 финала 470 000 82 000 17 500 1/8 финала 285 000 45 000 10 000 1/16 финала 187 000 29,000 5000 1/32 финала 130 000 19 000 – 1/64 финала 87 000 – – Квалификация, финал 48 000 – – Квалификация, второй круг 33 000 – – Квалификация, первый круг 24 000 – –

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции составит рекордные € 61 723 000 (почти $ 72 млн по текущему курсу), что на 9,53% больше, чем в прошлом году.

«Организаторы турнира приняли решение продолжить поддержку отборочных раундов, чтобы помочь тем игрокам, кто больше всего нуждается в финансовой помощи для покрытия расходов на сезон и поддержания своей профессиональной формы. Общий призовой фонд квалификации увеличен на 12,9%. Призовой фонд основной сетки вырос на 10,1% по сравнению с 2025 годом. Особое внимание уделено первым трём кругам одиночного разряда, призовой фонд которых увеличен на 11,11-11,54%. Организаторы турнира также решили увеличить призовой фонд всех остальных кругов основной сетки на 6,82-9,80% по сравнению с 2025 годом», — сказано в заявлении французской федерации тенниса.

Однако, несмотря на эти рекордные цифры, увеличение призового фонда не помогло успокоить растущее среди теннисистов недовольство. Основная проблема заключается не в абсолютном размере призовых, а в доле доходов турнира, распределяемой между участниками. По разным оценкам, призовой фонд 2026 года составляет примерно 14-15% от общей выручки «Ролан Гаррос», что значительно ниже 22%, на которых они настаивают, и меньше, чем обычно распределяется на совместных турнирах ATP и WTA.

Кроме того, предложенное французской федерацией увеличение призового фонда почти вдвое превышает прошлогодний показатель (то есть рост призовых 2025 года в сравнении с 2024-м), однако не дотягивает до роста, зафиксированного в прошлом году на US Open и Australian Open. Призовой фонд прошлогоднего US Open вырос на 20%, а Australian Open — почти на 16%.

Группа из 20 ведущих теннисистов, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Арину Соболенко, опубликовала совместное заявление, в котором выразила разочарование уровнем призовых, предлагаемых на Открытом чемпионате Франции. Из россиян заявление подписали Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева, сообщает The Guardian.

«Ролан Гаррос» получил € 395 млн дохода в 2025 году, что на 14% больше, чем сезоном ранее, но призовые деньги выросли всего на 5,4%, что снизило долю игроков в выручке до 14,3%. С предполагаемым доходом более чем в € 400 млн на турнире этого года призовые деньги, вероятно, всё ещё будут составлять менее 15% от дохода, что намного меньше, чем 22%, которые игроки запросили, чтобы привести турнир «Большого шлема» в соответствии с турами ATP и WTA. Поскольку «Ролан Гаррос» стремится к рекордным доходам, игроки получают всё меньшую долю той ценности, которую они помогают создавать.

Более важно, что это объявление никак не решает структурные проблемы, которые игроки последовательно и разумно поднимали за последний год. Не было никакого обсуждения вопросов благополучия игроков и никакого прогресса в создании формального механизма консультаций с игроками в процессе принятия решений на турнирах «Большого шлема».

«Шлемы» по-прежнему сопротивляются переменам. Отсутствие консультаций с игроками и продолжающееся отсутствие инвестиций в благосостояние игроков отражают систему, которая не соответствует интересам тех, кто занимает центральное место в успехе спорта», — говорится в заявлении игроков.

И ведущие теннисисты прямым текстом высказываются о возможности бойкота, пусть и весьма осторожно. Во время турнира в Риме многие из них ответили на соответствующий вопрос на пресс-конференции. «Некоторые вещи на турнирах «Большого шлема» действительно несправедливы. В какой-то момент придётся прибегнуть к бойкоту, если это будет единственный способ защитить наши права. Если до этого дойдёт, полагаю, мы, игроки, сможем объединиться, потому что некоторые вещи на турнирах «Большого шлема» действительно несправедливы для нас», — рассказала Арина Соболенко.

«Если большинство скажет, что мы не играем и бойкотируем — тогда я поддержу, это не проблема», — говорила Елена Рыбакина.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко Фото: Daniel Pockett /Getty Images

«Если бы все действовали вместе и договорились — да, я могу это представить. Это не про меня лично. Это про будущее спорта и про игроков, особенно тех, кто не получает таких же преимуществ, как топ-игроки. Если все договорятся — да. Но не хотела бы быть единственной, кто не играет. Тогда это вызывает много разговоров, я останусь одна. Поэтому нужен общий диалог», — заявила Кори Гауфф.

«Сейчас на некоторых турнирах призовые меньше, чем были раньше. Если посмотреть на отдельные турниры, победитель получает меньше, чем 15 лет назад. Есть такие недели — я сам проверял по официальным финансовым документам. Так что — да, мы заслуживаем уважения. И если завтра я получу сообщение, что мы все не едем на турниры «Большого шлема», значит, мы не едем. Я вместе с ребятами», — сказал Александр Бублик.

«Все эти деньги – мы хотим, чтобы они распределялись между всеми, насколько это возможно, потому что это пойдёт и на квал, то есть это уже захватит, получается, топ-250 в каком-то смысле, и так далее. Поэтому насчёт бойкота лично ничего не могу сказать, я поддержу любое решение игроков, которое будет лучше для игроков и для тенниса», — такое мнение высказал Даниил Медведев.

И даже при этом общий призовой фонд «Ролан Гаррос» уже почти догнал Уимблдон. Впрочем, если учесть предыдущие сезоны, есть все основания полагать, что в Лондоне в 2026-м вновь повысят выплаты и оторвутся от «РГ».

Призовые на турнирах «Большого шлема», $