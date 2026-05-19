Ролан Гаррос — 2026: общий призовой фонд, будет ли бойкот, сравнение с Australian Open, Уимблдоном, US Open

«Ролан Гаррос» заплатит игрокам $ 72 млн — рекорд турнира. Но те поговаривают о бойкоте
Александр Насонов
«Ролан Гаррос» заплатит игрокам $ 72 млн
Синнер, Соболенко и другие ведущие теннисисты недовольны, что доля призовых в общей прибыли снизилась.

С 24 мая по 7 июня в Париже пройдёт очередное «издание» турнира «Ролан Гаррос», единственного мэйджора, который проводится на грунте. До старта Открытого чемпионата Франции почти неделя, однако турнир уже мелькает в заголовках. А всё потому, что тема призовых приобрела особую остроту. Почему же игроки намекают на возможный бойкот ТБШ, ведь им постоянно увеличивают призовые? Давайте разбираться.

В этом году чемпионы «Ролан Гаррос» в одиночном разряде среди женщин и мужчин получат по € 2,8 млн, что на 9,8% больше, чем в прошлом году. Наибольшую прибавку ощутят теннисисты, выбывшие на ранних стадиях. Игроки, уступившие на этапе квалификации, получат почти на 13% больше, чем в прошлом году, а те, кто вылетит в первом круге основной сетки — на 11,5% больше, нежели год назад.

Рост призовых на «Ролан Гаррос» (2025-2026), €

2026ПризовыеРост, %
Титул2 800 0009,80
Финал1 400 0009,80
1/2 финала750 0008,70
1/4 финала470 0006,82
Четвёртый круг285 0007,55
Третий круг187 00011,31
Второй круг130 00011,11
Первый круг87 00011,54
Квалификация, финал48 00011,63
Квалификация, второй круг33 00011,86
Квалификация, первый круг24 00014,29

Кроме того, в этом году победители в парном разряде среди женщин и мужчин получат по € 600 тыс., а победители в смешанном парном разряде — € 122 тыс.

Призовые на «Ролан Гаррос» — 2026, €

СтадияОдиночный разрядПарный разрядМикст
Титул2 800 000600 000122 000
Финал1 400 000300 00061 000
1/2 финала750 000150 00031 000
1/4 финала470 00082 00017 500
1/8 финала285 00045 00010 000
1/16 финала187 00029,0005000
1/32 финала130 00019 000
1/64 финала87 000
Квалификация, финал48 000
Квалификация, второй круг33 000
Квалификация, первый круг24 000

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции составит рекордные € 61 723 000 (почти $ 72 млн по текущему курсу), что на 9,53% больше, чем в прошлом году.

«Организаторы турнира приняли решение продолжить поддержку отборочных раундов, чтобы помочь тем игрокам, кто больше всего нуждается в финансовой помощи для покрытия расходов на сезон и поддержания своей профессиональной формы. Общий призовой фонд квалификации увеличен на 12,9%. Призовой фонд основной сетки вырос на 10,1% по сравнению с 2025 годом. Особое внимание уделено первым трём кругам одиночного разряда, призовой фонд которых увеличен на 11,11-11,54%. Организаторы турнира также решили увеличить призовой фонд всех остальных кругов основной сетки на 6,82-9,80% по сравнению с 2025 годом», — сказано в заявлении французской федерации тенниса.

Однако, несмотря на эти рекордные цифры, увеличение призового фонда не помогло успокоить растущее среди теннисистов недовольство. Основная проблема заключается не в абсолютном размере призовых, а в доле доходов турнира, распределяемой между участниками. По разным оценкам, призовой фонд 2026 года составляет примерно 14-15% от общей выручки «Ролан Гаррос», что значительно ниже 22%, на которых они настаивают, и меньше, чем обычно распределяется на совместных турнирах ATP и WTA.

Кроме того, предложенное французской федерацией увеличение призового фонда почти вдвое превышает прошлогодний показатель (то есть рост призовых 2025 года в сравнении с 2024-м), однако не дотягивает до роста, зафиксированного в прошлом году на US Open и Australian Open. Призовой фонд прошлогоднего US Open вырос на 20%, а Australian Open — почти на 16%.

Группа из 20 ведущих теннисистов, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Арину Соболенко, опубликовала совместное заявление, в котором выразила разочарование уровнем призовых, предлагаемых на Открытом чемпионате Франции. Из россиян заявление подписали Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева, сообщает The Guardian.

«Ролан Гаррос» получил € 395 млн дохода в 2025 году, что на 14% больше, чем сезоном ранее, но призовые деньги выросли всего на 5,4%, что снизило долю игроков в выручке до 14,3%. С предполагаемым доходом более чем в € 400 млн на турнире этого года призовые деньги, вероятно, всё ещё будут составлять менее 15% от дохода, что намного меньше, чем 22%, которые игроки запросили, чтобы привести турнир «Большого шлема» в соответствии с турами ATP и WTA. Поскольку «Ролан Гаррос» стремится к рекордным доходам, игроки получают всё меньшую долю той ценности, которую они помогают создавать.

Более важно, что это объявление никак не решает структурные проблемы, которые игроки последовательно и разумно поднимали за последний год. Не было никакого обсуждения вопросов благополучия игроков и никакого прогресса в создании формального механизма консультаций с игроками в процессе принятия решений на турнирах «Большого шлема».

«Шлемы» по-прежнему сопротивляются переменам. Отсутствие консультаций с игроками и продолжающееся отсутствие инвестиций в благосостояние игроков отражают систему, которая не соответствует интересам тех, кто занимает центральное место в успехе спорта», — говорится в заявлении игроков.

И ведущие теннисисты прямым текстом высказываются о возможности бойкота, пусть и весьма осторожно. Во время турнира в Риме многие из них ответили на соответствующий вопрос на пресс-конференции. «Некоторые вещи на турнирах «Большого шлема» действительно несправедливы. В какой-то момент придётся прибегнуть к бойкоту, если это будет единственный способ защитить наши права. Если до этого дойдёт, полагаю, мы, игроки, сможем объединиться, потому что некоторые вещи на турнирах «Большого шлема» действительно несправедливы для нас», — рассказала Арина Соболенко.

«Если большинство скажет, что мы не играем и бойкотируем — тогда я поддержу, это не проблема», — говорила Елена Рыбакина.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко

Елена Рыбакина и Арина Соболенко

Фото: Daniel Pockett /Getty Images

«Если бы все действовали вместе и договорились — да, я могу это представить. Это не про меня лично. Это про будущее спорта и про игроков, особенно тех, кто не получает таких же преимуществ, как топ-игроки. Если все договорятся — да. Но не хотела бы быть единственной, кто не играет. Тогда это вызывает много разговоров, я останусь одна. Поэтому нужен общий диалог», — заявила Кори Гауфф.

«Сейчас на некоторых турнирах призовые меньше, чем были раньше. Если посмотреть на отдельные турниры, победитель получает меньше, чем 15 лет назад. Есть такие недели — я сам проверял по официальным финансовым документам. Так что — да, мы заслуживаем уважения. И если завтра я получу сообщение, что мы все не едем на турниры «Большого шлема», значит, мы не едем. Я вместе с ребятами», — сказал Александр Бублик.

«Все эти деньги – мы хотим, чтобы они распределялись между всеми, насколько это возможно, потому что это пойдёт и на квал, то есть это уже захватит, получается, топ-250 в каком-то смысле, и так далее. Поэтому насчёт бойкота лично ничего не могу сказать, я поддержу любое решение игроков, которое будет лучше для игроков и для тенниса», — такое мнение высказал Даниил Медведев.

И даже при этом общий призовой фонд «Ролан Гаррос» уже почти догнал Уимблдон. Впрочем, если учесть предыдущие сезоны, есть все основания полагать, что в Лондоне в 2026-м вновь повысят выплаты и оторвутся от «РГ».

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2026«РГ»-2026Уимблдон-2025US Open — 2025
Общий призовой фонд, $ млн7571,772,890
Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн2,793,254,085
