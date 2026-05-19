«Скользко, бетон, песка нет». Грунт «Ролан Гаррос» максимально медленный и приятен не всем

Грунтовая часть теннисного сезона длится примерно два месяца – с апреля по июнь. За это время проходят крупные «Мастерсы» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, а также турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

На мэйджоре в Париже уже играют матчи квалификации, а с 24 мая стартует основная сетка с участием топ-игроков. Чем же примечательно покрытие, на котором очень скоро будут сражаться за титул лучшие теннисисты планеты?

Что из себя представляет грунт

Изначально в теннисе основным покрытием была трава. На ней проводили Уимблдон, US Open и Australian Open. Только во второй половине XX века «Шлемы» в Австралии и США перешли на хард.

«Ролан Гаррос» остаётся верен традициям и играется на грунте с самого первого розыгрыша в 1891 году. Конечно, это была не одна лишь классическая глина даже в те времена. Ещё тогда инженер Шарль Буана предложил для смягчения покрытия использовать подложку из известняка и первым стандартизировал корты «Ролан Гаррос».

В современную эпоху производственный процесс изменился. Остался лишь классический глиняный цвет кортов, основой которого теперь является охра. Это природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины. В Париже её называют «красным золотом». После укладки охру опрыскивают хлоридом кальция, чтобы поверхность не пересыхала и сохраняла насыщенный цвет.

Грунтовые корты «Ролан Гаррос» требуют особого ухода Фото: Getty Images

Основным навыком на грунте считается умение скользить. 14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль освоил это искусство лучше всех остальных, но Новак Джокович тоже был очень хорош в данном компоненте и мог взять в Париже больше трёх титулов, если бы не беспрецедентное доминирование испанца. Даже 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер тоже наверняка выиграл бы не один «Ролан Гаррос», не будь Рафа его конкурентом. Надаль уже зачехлил ракетку и расчистил путь для остальных.

Мастерами игры на грунте стали молодые звёзды Карлос Алькарас и Янник Синнер, превосходство которых над остальными распространяется на все покрытия. Одними из наиболее ярко выраженных грунтовиков являются двукратный финалист парижского мэйджора Каспер Рууд и ныне травмированный итальянец Лоренцо Музетти, но Новак Джокович и Александр Зверев тоже очень хороши на глине. При этом из действующих игроков топ-10 в качестве самого нелюбимого покрытия грунт определённо назовут Феликс Оже-Альяссим, Алекс де Минор, Бен Шелтон, Даниил Медведев и Тейлор Фриц. Возможно, исключением станет лишь Александр Бублик, который в прошлом году дошёл на «РГ» до четвертьфинала и взял два титула на турнирах категории ATP-250 в Китцбюэле и Гштааде.

В новейшей истории тенниса лучшей на грунте может считаться четырёхкратная чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Швёнтек. Хотя последние полтора года полька переживает кризис. Как ни странно, на грунте она начала играть едва ли не хуже всего, а в прошлом сезоне взяла свой единственный «Шлем» на Уимблдоне, хотя трава казалась для неё самым неудобным покрытием. Швёнтек входит в число главных претенденток на титул в этом году, но Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Мирра Андреева, Кори Гауфф и ещё ряд теннисисток более чем способны составить ей конкуренцию.

Ига Швёнтек — четырёхкратная чемпионка «Ролан Гаррос» Фото: Tim Goode/Getty Images

Компания Supersol занимается обслуживанием грунта на «Ролан Гаррос» уже около четверти века. Ежегодно она поставляет в Париж от 50 до 80 т грунта (всего производит около 2000 т глины в год). Это единственный производитель материала для теннисных кортов, использующий продукцию собственной дробильной фабрики, расположенной в регионе Уаза в 70 км от Парижа. Там дробят глиняный кирпич с дефектами. Данное французское производство высоко котируется во всём мире.

Качество кирпичной крошки каждый год проверяется в лаборатории. Отборные материалы готовятся примерно за 15 дней до старта «Ролан Гаррос». Крошку производят из сырья битого кирпича, которое перерабатывается и измельчается. Именно при переработке этой бракованной обожжённой глины, поступающей с кирпичных заводов на севере Франции, получается цвет охры.

Компания также поставляет на мэйджор известняк, потому что кирпичная крошка – только одна из частей теннисного корта. Глиняный порошок образует слой толщиной 2 мм, под которым скрывается несколько различных материалов толщиной примерно 80 см. Вторым слоем после крошки идёт известняк, превращённый в порошок и уплотнённый на 6-7 см. Компания добывает известняк краон в карьерах Сен-Максимен и в Уазе. Для проведения «Ролан Гаррос» необходимо примерно 60 т данного материала.

Грунт на «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Под крошкой и известняком находится прослойка клинкера – прогоревшего угля. На «Ролан Гаррос» клинкер применяется для поддержания хорошего увлажнения и находится на глубине 7-8 см. Четвёртым из пяти слоёв идёт щебень (до 30 см), а лежит всё вышеупомянутое на дренирующем слое из гравия.

Средняя стоимость грунтового корта составляет примерно € 47 000. Это меньше открытого харда (€ 58 000) или синтетики (€ 67 000). Проблемой является высокая стоимость обслуживания грунтовых площадок. Зимой в Париже покрытие становится непригодным – мороз делает его скользким и травмоопасным. «Ролан Гаррос» обновляет свои корты каждый год, перестилая два верхних слоя. В регионах с более тёплым климатом вроде Южной Америки грунтовые корты могут прослужить до 15 лет при должном уходе.

На «Ролан Гаррос» грунт отличается от остальных крупных турниров

Грунт можно назвать наиболее однородным покрытием, но на «Ролан Гаррос» и других крупных турнирах в Монте-Карло, Мадриде и Риме он различается. В первую очередь речь идёт о показателе скорости Court Pace Rating (CPR).

В Мадриде CPR кортов равен 30,5. До недавних пор это было сопоставимо с хардовым «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе, но в 2026-м американцы увеличили скорость до 39. В любом случае многие теннисисты сравнивают игру на грунте Мадрида именно с хардом.

«Мадрид обычно очень сильно отличается. У меня ощущение, что в этом году они положили больше грунта. То есть обычно он прямо, наверное, самый жёсткий такой грунт, то есть очень мало именно песка, а в основном это бетон, на котором можно скользить. И если уж совсем быть честным, я не могу сказать, что мне это очень нравилось, но при этом я понимал, что если в какой-то момент найти свою игру, то, наверное, на таком грунте у меня может что-то получиться. Но в этом вот году мне как будто даже больше нравится. То есть тут больше стало песка, даже когда скользишь, то он больше рыхлится, этот грунт. Мне очень нравится, мне вроде бы подходит, и эта высота над уровнем моря даёт какую-то небольшую возможность подавать. Это та возможность, которой на других грунтовых кортах как раз и нет», — рассказывал Даниил Медведев в интервью «Чемпионату».

Монте-Карло с показателем CPR 26,7 и особенно Рим (25,3) считаются наиболее близкими к «Ролан Гаррос» (21).

«Ролан Гаррос» со временем меняется. Когда я только начинал, в Париже были корты точь-в-точь как в Мадриде. Был бетон, на котором можно было скользить. И там мне очень нравилось, потому что нет высоты, мяч пониже отскакивает. Мне очень нравилось там играть. При этом я же проигрывал в первых кругах. То есть я говорю это не потому, что побеждал на «Ролан Гаррос», а просто мне нравилось играть на том грунте. И, наверное, последние года три-четыре он совершенно поменялся, там очень много грунта теперь, особенно если играть на центральном корте. То есть он максимально рыхлый, очень много грунта, мячи они поменяли на Wilson — на самые тяжёлые вообще в мире. И игра совершенно поменялась. Но всё равно, опять же, все, кто умеет играть на грунте, те и показывают хорошие результаты. То есть нет такого, что после этого совершенно поменялись победители матчей. Но игра поменялась, и поэтому сейчас, наверное, ближе всего к «Ролан Гаррос» и нет турнира, потому что везде играют Dunlop, они всё-таки летят — быстрые мячи. А там у них Wilson — то есть совершенно другая игра. Но если по самому грунту говорить, то, наверное, Рим поближе», — говорил Медведев.

Андрей Рублёв не в восторге от грунта на «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Андрей Рублёв придерживается иного мнения. Для него грунт в Риме совершенно не похож на «Ролан Гаррос», как минимум на второстепенных кортах.

«Вообще не вижу схожести. Не знаю, сейчас как-то в последние годы в Париже, особенно если ты не играешь на стадионе, то там вообще как будто не на грунте — скользко, бетон, а самого песка особо и нет. Даже не знаю, на что это похоже… Да ни на что. Они как-то изменились. Даже до пандемии, если ты на стадионе, то там ты уже играешь, там уже чуть грунта побольше, и такое какое-то более грунтовое покрытие получается. А на маленьких кортах песка почти нет. Не знаю, посмотрим, как будет в этом году. Но последние года два-три грунта там вообще как будто нет», — приводит слова Рублёва «Чемпионат».

Рублёв выиграл за карьеру два «Мастерса» — оба на самом быстром грунте в Монте-Карло (2023) и Мадриде (2024). На «Ролан Гаррос» при этом у него действительно не такие впечатляющие результаты – 67% побед, как и на Уимблдоне, но хуже показателей на Australian Open (69%) и US Open (73%). Возможно, именно слишком медленный грунт в Париже мешал Андрею выступить здесь лучше, потому что глиняное покрытие для него точно не назовёшь совсем неудобным, как для того же Медведева.

В сезоне-2026 теннис внезапно получил новую доминирующую силу на грунте. Первая ракетка мира Янник Синнер поочерёдно выиграл «Мастерсы» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, что ранее удавалось только королю данного покрытия Рафаэлю Надалю. Синнер считается явным фаворитом «Ролан Гаррос», особенно в отсутствие травмированного чемпиона последних двух лет Карлоса Алькараса. Хотя заранее присуждать титул Яннику не стоит. Синнер отлично умеет приспосабливаться к новым условиям, однако коварный грунт Парижа может создать неприятности даже ему.