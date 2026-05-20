Синнер и 13 легенд: голосуем за чемпионов, которым не хватает «РГ» до карьерного «Шлема»

Грунт — покрытие особенное. Главное доказательство — 14 великих теннисистов, у которых «Ролан Гаррос» остался единственной непокорённой на пути к карьерному «Шлему» вершиной. В этом списке собраны и мастера прошлого, и недавние звёзды. Как думаете, кто из них самый-самый? Пишите своё мнение в комментариях!
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Мартина Хингис (Швейцария)
Удивительный факт: разносторонняя Хингис дважды играла в финалах «Ролан Гаррос», но главный грунтовый трофей ей так и не дался. В 1997 году её остановила Ива Майоли, а в 1999-м — Штеффи Граф. Зато сам 1997 год стал триумфальным для 17-летней швейцарки. Она взяла три титула «Большого шлема» и была в одном выигранном матче от исторического календарного «Шлема». Своё доминирование в тот период Мартина подтвердила ещё двумя победами на Australian Open в 1998 и 1999 годах.
Пит Сампрас (США)
Пит Сампрас много лет удерживал звание абсолютного лидера мужского тура со своими 14 титулами ТБШ. Впоследствии его обошли Роджер Федерер (20 побед), Рафаэль Надаль (22) и Новак Джокович (24). В активе знаменитого американца семь титулов на Уимблдоне (больше только у Федерера — восемь), пять трофеев US Open и две победы на Australian Open. А вот грунтовый «Ролан Гаррос» так и остался для Пита недосягаемым. Ближе всего к финалу он подобрался в 1996 году, но уступил в полуфинальном трёхсетовом матче будущему триумфатору Парижа Евгению Кафельникову.
Борис Беккер (Германия)
В 1980-х Борис Беккер шокировал теннисную общественность: к 18 годам молодой немец уже дважды праздновал победу на Уимблдоне! Свой третий титул в Лондоне он взял в 1989-м, в том же сезоне добавив к нему и трофей US Open. Позже, в 1991 и 1996 годах, Борису покорился Открытый чемпионат Австралии. С грунтовым «Ролан Гаррос» у немца так и не сложилось — три полуфинала и ни одного решающего матча. На пути к парижскому финалу его поочередно останавливали Матс Виландер (1987), Стефан Эдберг (1989) и Андре Агасси (1991). Точку в карьере Беккер поставил на Уимблдоне-1999, уйдя из большого спорта ещё до своего 32-летия.
Джимми Коннорс (США)
Коннорс до сих пор удерживает историческое лидерство в мужском теннисе по трём важнейшим показателям: 109 титулов, 1557 матчей и 1274 победы. Самым успешным для американца стал домашний US Open, который он выиграл целых пять раз. Ещё в его активе две победы на Уимблдоне и одна — на Australian Open. А вот грунтовый «Ролан Гаррос» Джимми так и не покорился: четыре раза он выходил в полуфинал, но потерпел поражения во всех четырёх матчах.
Стефан Эдберг (Швеция)
В активе Стефана Эдберга по два титула в Австралии, Лондоне и Нью-Йорке. Но парижский грунт упорно не поддавался шведу и его излюбленному стилю serve-and-volley («подача — выход к сетке»). Лишь раз в карьере Эдберг пробился в финал «Ролан Гаррос» — случилось это в 1989 году. Тогда в затяжном пятисетовом триллере он проиграл 17-летнему американскому вундеркинду Майклу Чангу – 1:6, 6:3, 6:4, 4:6, 2:6. Больше до подобных высот во Франции Стефан не добирался, ни разу не сыграв даже в полуфинале.
Янник Синнер (Италия)
Синнер — один из двух главных доминаторов современного мужского тура. На счету первой ракетки мира уже четыре победы на ТБШ. Итальянец дважды забирал трофей на Australian Open, то же самое делал на US Open, а в 2025 году добавил в свою коллекцию чемпионство на Уимблдоне. Для карьерного «Шлема» Яннику не хватает только одной победы — на «Ролан Гаррос». В 2025 году Янник остановился буквально в шаге от исторического достижения, проиграв Карлосу Алькарасу в самом продолжительном финале в истории грунтового мэйджора.
Анжелика Кербер (Германия)
Анжелика Кербер — ещё одна яркая представительница этого списка, которая окончательно повесила ракетку на гвоздь после Олимпиады-2024 в Париже. Экс первая ракетка мира трижды праздновала победу на мэйджорах: в 2016-м ей покорились Australian Open и US Open, а в 2018-м — травяной Уимблдон. Собрать карьерный «Шлем» Кербер помешал только грунтовый «Ролан Гаррос». Там её максимумом стали четвертьфиналы в 2012 и 2018 годах, дальше пройти немка так и не сумела.
Линдсей Дэвенпорт (США)
Дэвенпорт собрала три разных титула «Большого шлема»: сначала взяла домашний US Open — 1998, затем — Уимблдон-1999 и, наконец, Australian Open — 2000. Но с «Ролан Гаррос» у экс первой ракетки мира не сложилось — она ни разу не добралась до финала. Её лучшим результатом в Париже стал полуфинал в 1998-м, где её остановила будущая победительница Аранча Санчес. Зато феноменальная стабильность позволила Линдсей четырежды финишировать в статусе первой ракетки мира по итогам сезона (в 1998, 2001, 2004 и 2005 годах).
Артур Эш (США)
Артур Эш, в честь которого названа центральная арена US Open, также лишился шанса на карьерный «Шлем» из-за грунта. Свой путь на мэйджорах американец начал с победы на домашнем чемпионате в 1968 году, в 1970-м покорил Австралию, а в 1975-м взял Уимблдон. Камнем преткновения стал «Ролан Гаррос», где экс вторая ракетка мира два года подряд (1970, 1971) оступался на стадии четвертьфинала. Жизнь великого теннисиста оборвалась рано: в 1993 году 49-летний Эш умер от пневмонии, с которой не справился его ослабленный из-за СПИДа организм.
Джон Ньюкомб (Австралия)
Семикратный чемпион турниров ТБШ Джон Ньюкомб грунтовый «Ролан Гаррос» откровенно недолюбливал и периодически вообще игнорировал поездки в Париж. Лучшим результатом австралийца на французских кортах стали скромные четвертьфиналы в 1965 и 1969 годах. В остальное же время Ньюкомб выступал на местном грунте без особых успехов, регулярно зачехляя ракетку уже в первых кругах.
Эшли Купер (Австралия)
Эшли Купер — один из главных лидеров мирового тенниса конца 1950-х. В 1957-м бывшая первая ракетка мира покорил домашний чемпионат Австралии, а в 1958-м выдал феноменальный сезон, выиграв три титула ТБШ из четырёх возможных. Единственной осечкой на пути к календарному «Шлему» стал «Ролан Гаррос». Парижский грунт так и остался для австралийца заколдованным: он трижды доходил до полуфинальной стадии соревнований, но каждый раз останавливался в шаге от финала.
Фрэнк Седжман (Австралия)
Фрэнк Седжман — настоящий долгожитель тенниса, ему уже 98 лет! В его активе по две победы на Australian Open (1949, 1950) и US Open (1951, 1952). В шаге от карьерного «Шлема» австралиец оказался в 1952 году: он взял Уимблдон и мог собрать даже календарный «Шлем», если бы не «Ролан Гаррос». Увы, в Париже дорогу к титулу ему преградил Ярослав Дробны — трёхкратный чемпион ТБШ, выступавший тогда под флагом Египта.
Вирджиния Уэйд (Великобритания)
Звезда 1970-х Вирджиния Уэйд собрала три разных титула «Большого шлема» — на US Open (1968), Australian Open (1972) и Уимблдоне (1977), но до звания первой ракетки мира так и не добралась, остававшись максимум второй. На «Ролан Гаррос» британка дальше четвертьфинала (в 1970 и 1972 годах) не проходила. На родине Уэйд долгие десятилетия оставалась культовой фигурой и последней британской чемпионкой ТБШ. Лишь в 2012 году чёрную для британцев полосу прервал Энди Маррей, а в женском туре повторить успех Вирджинии удалось только Эмме Радукану на US Open в 2021 году.
Луиза Броу-Клапп (США)
Луиза Броу-Клапп — четырёхкратная чемпионка Уимблдона, которая также по разу увозила одиночные титулы с Australian Open и US Open. А вот в Париже на «Ролан Гаррос» американка трижды останавливалась в полуфиналах. Зато в парах и миксте Луизе покорились все вершины мирового тенниса! Её суммарная статистика в дуэтах просто поражает: 21 титул «Большого шлема» в женском парном разряде и еще восемь побед в смешанных парах. Прославленная теннисистка ушла из жизни в феврале 2014 года, дожив до 90 лет.