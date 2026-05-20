«Этот календарь ухудшает здоровье женщин». Кудерметова не торопится возвращаться на корт

В начале текущего сезона отказ россиянки Вероники Кудерметовой от участия в Australian Open стал большой неожиданностью. Позднее она дала более подробное объяснение этому решению: в конце прошлого года теннисистка перенесла операцию. Вероника ещё ни разу не выходила на корт в 2026-м, а её последнее появление на соревнованиях состоялось 8 ноября — в финальном матче парного разряда Итогового турнира WTA Finals, где она одержала победу в дуэте с Элисе Мертенс. В одиночном разряде россиянка завершила выступления ещё раньше — проиграла Жасмин Паолини во втором круге турнира в Нинбо (Китай) в октябре 2025-го.

Отсутствие на турнирах WTA привело Кудерметову к падению в рейтинге до 87-й строчки, а дата возвращения на корт пока неизвестна. Итальянское издание Ubitennis взяло интервью у Вероники, в котором теннисистка откровенно рассказала о множестве насущных тем прошлого года — от конфликта с Хольгером Руне до смены спортивного гражданства у сестры Полины (теперь она представляет Узбекистан) и вопроса о плотном календаре турниров.

В первую очередь Вероника отметила, что на данный момент, согласно медицинским показателям, её восстановление идёт по плану, но она предпочитает не торопиться с заявлениями и не раскрывать все подробности.

Кудерметова — обладательница 10 титулов WTA в парном разряде, в том числе победительница Уимблдона (2025) и двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025). В одиночке на её счету пока только два трофея: на соревнованиях WTA-500 в Чарльстоне (2021) и Токио (2023). В интервью россиянка подвела небольшие итоги своей карьеры и поделилась тем, что нового узнала о себе за время длительного перерыва в теннисе: «Да, в 29 лет человек уже достаточно зрелый. Благодаря перерыву в моей карьере появилась возможность взглянуть на жизнь по-настоящему. Я осознала, что теннис — лишь малая её часть и мне нужно шире смотреть на вещи. Поэтому я горжусь уже достигнутыми в теннисе результатами. Что касается будущего, то время покажет. Я могу с уверенностью сказать, что по возвращении буду смотреть на всё иначе», — рассказала она.

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс с трофеями после победы на Уимблдоне-2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вероника также порассуждала о возможности выступать только в паре на различных турнирах, но заявила, что одиночный разряд всегда был и остаётся для неё приоритетным: «На самом деле это забавно: не зацикливаться на парном разряде. Мне он не особо по душе… Может, и не стоит ничего менять? Одиночный теннис всегда был моим приоритетом, и пока я сохраняю конкурентоспособность, буду продолжать выступать в одиночке. У этого стиля своя особая энергетика, и он мне по душе. В дальнейшем, когда физическая нагрузка возрастёт, возможно, я перейду на игру только в парном разряде».

Любопытным стал тот факт, что у Кудерметовой за довольно долгое время выступлений в WTA-туре не появилось настоящих подруг. Тем не менее россиянка отметила, что в туре её восхищает дружба Жасмин Паолини и Сары Эррани, играющих вместе в парном разряде. «У каждого своё представление о том, что такое дружба. Для меня важно, чтобы в жизни было максимум два-три настоящих друга. Итак, в туре у меня нет подруг — есть знакомые девушки, с которыми у меня отличные отношения. Возможно, после завершения карьеры в теннисе некоторые из этих связей перерастут во что-то большее, но пока мы играем, мы — соперницы.

Главная особенность Жасмин и Сары — это их уникальные отношения, которые редко встретишь в туре. Они всегда вместе и поддерживают друг друга на корте. Сара неизменно присутствует на одиночных матчах Жасмин, всегда рядом с ней в раздевалке — как тренер и более опытный наставник. Кроме того, Сара всегда без колебаний отдаёт предпочтение одиночным матчам Жасмин. По-моему, именно доверие и преданность друг другу стали залогом их успешных выступлений в последние годы», — сказала Вероника.

Сара Эррани и Жасмин Паолини Фото: Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images

Был затронут и вопрос о протестах игроков против «Ролан Гаррос». В этом сезоне многие теннисисты высказались о том, что организаторы зарабатывают на турнире гораздо больше, чем сами спортсмены — главные действующие лица на соревнованиях. «Трудно не согласиться с игроками в этом вопросе. Если взглянуть на распределение призовых между участниками и организаторами турниров, становится очевидно, что ситуация несправедлива по отношению к игрокам, благодаря которым эти призовые и формируются. Многие уже высказывались на эту тему, и добавить здесь особо нечего. Подобные ситуации случались в НХЛ, НБА и других лигах, где, к счастью для спортсменов, всё разрешилось благодаря взаимному пониманию. Надеюсь, что и в теннисе восторжествует справедливость и бойкот не понадобится», — так отреагировала на эту ситуацию Кудерметова.

Вероника высказалась о политике WTA в отношении материнства: «Не знаю, заметила ли я какие-то изменения, но до недавнего времени WTA, на мой взгляд, неплохо справлялась с этой проблемой. Это действительно важный аспект в профессиональном женском спорте, который должен быть в приоритете. Тем не менее плотный календарь с обязательными турнирами, хоть и в ограниченном количестве, ухудшает здоровье женщин, не говоря уже о подготовке к беременности и родам. Но это уже другая тема, и многие, например, футболистки, уже поднимали этот вопрос и продолжают его обсуждать».

Не остался в стороне и вопрос о Хольгере Руне. В одном из интервью Елене Весниной на канале BB Tennis в июле 2025 года Кудерметова удивила всех историей, как датчанин оказывал ей знаки внимания, несмотря на то что Вероника замужем. «Я уже говорила об этом. Разговор был приватным, и мне обещали, что камеры будут выключены, но позже выяснилось, что это не так. Когда интервью вышло в эфир, было уже слишком поздно что-либо предпринимать. Моя ошибка заключалась в том, что я доверилась интервью, не проверив его перед публикацией. Это стало для меня уроком. Мне жаль, что так вышло: этого ни в коем случае не должно было случиться», — рассказала теннисистка.

Россиянка также высказалась о решении своей младшей сестры Полины сменить спортивное гражданство. На данный момент Кудерметова-младшая представляет Узбекистан. «Это стало для меня настоящим шоком. Я просто не могла поверить, что такое может случиться. Но это уже свершившийся факт — то, что нельзя изменить. Остаётся лишь принять это. Полина сделала свой выбор, и я не вправе осуждать ни её, ни её решение. Для меня она по-прежнему единственная сестра, которую я очень люблю и желаю ей всего наилучшего», — отметила Вероника.

Кудерметова отреагировала и на новость, что кто-то предложил отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в туре: «Что можно сказать — или хотя бы объяснить — тем, кто разделяет людей по национальному признаку, цвету кожи или вероисповеданию? Ответьте на этот вопрос вместо меня. Слава богу, есть люди более рассудительные, умные и понимающие — и они не лезут в политику».