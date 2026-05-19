Четыре россиянина — во втором круге отбора «РГ»: Авдеева и Приданкина сразятся в дерби

Во вторник, 19 мая, в Париже завершился первый круг квалификации «Ролан Гаррос». В отбор заявились девять представителей России: два теннисиста и семь теннисисток. Кому-то из них удалось пройти дальше, а кто-то покинул квалификацию уже после первого матча. В эти два дня не обошлось без дождя, однако выступить смогли все участники. Теперь обо всём по порядку.

Многие поединки состоялись ещё в понедельник, 18 мая. В квалификации ТБШ дебютировал 22-летний россиянин Илья Симакин, занимающий 259-е место в рейтинге ATP. Он играл с канадцем Лиамом Драслем, 164-й ракеткой мира. В первом сете Симакин уступал 0:3 с брейком, в середине партии спасся и сравнял счёт (4:4), однако отдал последние два гейма и потерял сет — 6:4 в пользу Драсля.

Во второй партии россиянин взял реванш. Теперь уже канадец был в положении догоняющего. Лиам сразу отдал подачу, а в шестом гейме вернул брейк (3:3). Во второй половине сета брейк-пойнтов не было, а на тай-брейке Симакин ушёл с матчбола и перевёл игру в третью партию. Однако Илья не смог довести до конца свой камбэк. В решающем сете он взял только два гейма, и Драсль победил — 6:4, 6:7 (6:8), 6:2 за 2 часа 15 минут.

142-й номер мировой классификации Роман Сафиуллин во вторник вышел на корт с эстонцем Марком Лаялом, располагающимся 15 строчками ниже. В первом сете Сафиуллин был стабилен в своих геймах, несмотря на не очень высокий процент попадания первой подачи (62%). В розыгрышах россиянин действовал собранно, и Лаял ни разу за партию не вышел на брейк-пойнты. Роман же упустил брейк-пойнт в первом гейме, зато в седьмом гейме взял подачу соперника и обеспечил себе преимущество. В 10-м гейме Сафиуллин спокойно закрыл сет — 6:4 за 41 минуту.

На старте второй партии Роман забрал два затяжных гейма: сначала — на приёме, реализовав пятый брейк-пойнт, а затем и на подаче, отыграв, в свою очередь, один брейк-пойнт. На протяжении сета Сафиуллин всё время вёл в счёте и в 10-м гейме подал на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 30 минут.

Эта победа стала для Сафиуллина 14-й в последних 15 матчах. Ранее Роман выиграл два «челленджера» в этот грунтовый сезон — в Оэйраше и Маутхаузене. Следующим его соперником станет 20-летний австриец Йоэль Шверцлер, 169-й номер рейтинга ATP.

Главной неожиданностью первого круга у мужчин стало поражение бывшей 16-й, а ныне 115-й ракетки мира Николоза Басилашвили. Бразилец Педро Боскардин Диас, занимающий 232-е место в рейтинге, победил в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4. Экс седьмой номер мировой классификации Давид Гоффен, располагающийся на 247-й строчке, выбил Чун Син Цена (Китайский Тайбэй) — 6:3, 6:1.

А бывшая третья ракетка мира Григор Димитров, провалившийся на 170-е место, потерпел поражение в матче с португальцем Жайме Фарией, 117-м номером рейтинга. Фария победил со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (10:6). Димитров впервые с 2011 года выступил в квалификации ТБШ. Напомним, менее года назад болгарин вёл 2:0 по сетам в матче Уимблдона с Янником Синнером, но получил травму, снялся с той игры и с тех пор пока не вернулся на былой уровень.

В женской сетке шесть россиянок провели свои встречи в предыдущий игровой день. 240-я ракетка мира Юлия Авдеева противостояла 615-му номеру рейтинга WTA Элидже Инисан. 17-летняя француженка не смогла навязать борьбу Авдеевой. Первый сет россиянка выиграла без единого брейк-пойнта на своей подаче — 6:2. В середине второй партии Юлия ушла с брейк-пойнта и не дала сопернице оторваться, а потом сама дважды брала чужую подачу и прошла дальше — 6:2, 6:3 за 1 час 15 минут.

20-летняя Елена Приданкина, занимающая 220-е место в классификации, вышла на корт с ровесницей Викторией Хименес-Касинцевой — 106-я ракетка мира представляет Андорру. Приданкина смогла добиться волевой победы, несмотря на большой разрыв в рейтинге. В первом сете россиянка уступала 1:5, однако смогла сравнять счёт — в 10-м гейме Хименес-Касинцева не упустила двойной сетбол на подаче. На тай-брейке Виктория была точнее — 7:6 (7:3).

Во второй партии Приданкина не пустила соперницу к брейк-пойнтам, а сама дважды взяла её подачу — 6:2. В решающем сете Елена тоже сделала на один брейк больше и оформила камбэк — 6:7 (3:7), 6:2, 6:4 за 2 часа 37 минут.

Во втором круге отбора Приданкина и Авдеева сыграют друг с другом — таким образом, на этой стадии нас ожидает российское дерби.

163-я ракетка мира Полина Яценко сражалась с француженкой Кароль Монне, занимающей 195-ю позицию в мировой классификации. В первом сете было зафиксировано семь брейков, и четыре из них сделала Монне. Француженка забрала партию со счётом 6:4. Во втором сете Яценко взяла реванш с таким же счётом, в решающей партии отыграла два матчбола на приёме, однако на тай-брейке всё же уступила — 6:4, 4:6, 7:6 (10:4) в пользу Монне за 2 часа 58 минут.

178-й номер рейтинга Татьяна Прозорова играла с немкой Номой Ноа-Акугуэ, располагающейся 14 строчками выше. В середине первого сета теннисистки обменялись брейками, а в концовке партии сильнее было Ноа-Акугуэ. В 11-м гейме она использовала четвёртый брейк-пойнт, а затем подала на сет — 7:5. Во второй партии немка, подавая на матч, упустила двойной матчбол. Прозорова, со своей стороны, в 12-м гейме не реализовала сетбол на приёме, после чего проиграла тай-брейк, а вместе с ним и весь матч — 7:5, 7:6 (7:2) в пользу Ноа-Акугуэ за 2 часа 13 минут.

Анастасия Гасанова, занимающая 196-е место в рейтинге WTA, противостояла Гретье Миннен, 167-й ракетке мира. До 2:2 включительно теннисистки брали геймы исключительно на приёме, а во второй половине стартового сета Миннен ещё раз взяла чужую подачу и за счёт этого забрала партию — 6:3. Во втором сете теннисистки пришли к 5:5, сделав по три брейка. Бельгийка в 10-м гейме не смогла подать на матч, однако следующие два гейма остались за ней — 6:3, 7:5 за 2 часа 2 минуты.

18-летняя Алина Корнеева, 120-й номер рейтинга, вышла на корт с японкой Нао Хибино, занимающей 185-е место в мировой классификации. Корнеева уверенно выиграла первый сет. Россиянка вела 5:2 с двумя брейками, не смогла подать на сет, под ноль отдав свой гейм, однако после этого ещё раз добилась брейка — 6:3.

Во второй партии Алина вела 4:1 с брейком, а затем начались проблемы. Она проиграла четыре гейма подряд, зато потом отыграла подачу на сет — 5:5. На тай-брейке Корнеева реализовала первый же матчбол — 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 38 минут. Во втором круге Алина Корнеева сразится с аргентинкой Хасмин Ортенси, 152-й ракеткой мира.

А сегодня 122-я ракетка мира Алина Чараева играла с итальянкой Лукрецией Стефанини, занимающей 154-е место. В первом сете Чараева дважды выходила вперёд с брейком, но сохранить это преимущество не сумела. После счёта 4:2 в свою пользу россиянка отдала четыре гейма подряд, причём на этом неудачном отрезке даже до «ровно» не добиралась. В 10-м гейме Стефанини сделала третий брейк — 6:4 за 58 минут.

Во второй партии брейк-пойнты у теннисисток возникали почти в каждом из геймов. До 4:4 теннисистки дошли с тремя брейками у каждой. Потом Чараева с пятого брейк-пойнта взяла подачу соперницы, однако после этого не реализовала двойной сетбол на своей подаче. Последние два гейма тоже взяла Стефанини. Итальянка использовала первый же матчбол на приёме — 6:4, 7:5 за 2 часа 21 минуту.

Чемпионка US Open 2017 года Слоан Стивенс прошла Кэрол Ян Су Ли — 6:3, 6:2. Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова получила «баранку» за 19 минут, но смогла одержать волевую победу над Ён Ву Ку — 0:6, 6:3, 6:1. А победительница US Open — 2019 Бьянка Андрееску обыграла Дафне Мпетчи Перрикар — 6:3, 6:2.

Таким образом, во второй круг отбора из наших пробились Сафиуллин, Авдеева, Приданкина (сразятся друг с другом) и Корнеева. Им осталось выиграть ещё по два матча, чтобы пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции.