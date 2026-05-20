Медведев рвётся в четвёрку, Мирра бьётся с украинкой за топ-7: расклады перед «РГ»

С 24 мая по 7 июня в Париже пройдёт Открытый чемпионат Франции. Как обычно, этот турнир закрывает грунтовый сезон. До начала «Ролан Гаррос» остаётся меньше недели, и сейчас самое время посмотреть, кто какой номер получил в посеве и каких перестановок можно ожидать в рейтинге по итогам турнира.
В обеих одиночных сетках посев сформирован на основании рейтингов от 18 мая. В этих таблицах уже учтены результаты, которые теннисисты и теннисистки показали на супертурнире в Риме, но не учитываются выступления на текущей неделе.
Рейтинг ATP на 18 мая
|Место
|Посев
|Теннисист
|Очки
|Изменение в рейтинге
|1
|1
|Янник Синнер
|14 700
|2
|Не играет
|Карлос Алькарас
|11 960
|3
|2
|Александр Зверев
|5705
|4
|3
|Новак Джокович
|4710
|5
|4
|Феликс Оже-Альяссим
|4060
|6
|5
|Бен Шелтон
|4030
|7
|6
|Даниил Медведев
|3760
|+2
|8
|7
|Тейлор Фриц
|3720
|-1
|9
|8
|Алекс де Минор
|3665
|-1
|10
|9
|Александр Бублик
|3230
|+1
|11
|Не играет
|Лоренцо Музетти
|3115
|-1
|12
|10
|Флавио Коболли
|2790
|13
|11
|Андрей Рублёв
|2780
|+1
|14
|12
|Иржи Легечка
|2715
|-1
|15
|13
|Карен Хачанов
|2320
|16
|14
|Лучано Дардери
|2260
|+4
Какие бы результаты ни принесла жеребьёвка мужского турнира, очевидно, что в сетке изначально будет заложен дисбаланс. Верхняя половина, в которую автоматически попадает Янник Синнер как лидер посева, в силу присутствия итальянца в ней окажется сильнее нижней. Синнер видится безоговорочным фаворитом турнира в отсутствие травмированного Карлоса Алькараса, который мог бы сбалансировать сетку. Второй номер получил третья ракетка мира Александр Зверев. Он заведомо находится в самом низу сетки и потому может сыграть с Синнером только в финале. А потенциальные соперники Синнера и Зверева в полуфиналах — Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим, третий и четвёртый номера соответственно.
Даниил Медведев благодаря выходу в полуфинал Рима сумел подняться на два места в рейтинге ATP — с девятого на седьмое. Вследствие снятия Алькараса Медведев получил шестой номер, который означает, что в четвертьфинале его соперником может стать кто-то из первой четвёрки, в том числе и Синнер. Шансы Даниила получить Янника в качестве потенциального соперника на стадии 1/4 финала составляют 25%, в полуфинале — 25%, в финале — 50% (разумеется, все эти проценты касаются исключительно результатов жеребьёвки — после неё ведь нужно будет ещё выиграть свои матчи, чтобы выйти друг на друга).
Помимо Алькараса, турнир пропустит Лоренцо Музетти. От этого выиграл Андрей Рублёв, 13-я ракетка мира. В посеве Рублёв получил 11-й номер, а это означает, что в четвёртом круге он может встретиться с кем-то из теннисистов, имеющих номера с пятого по восьмой. Соперником Андрея в 1/8 финала может оказаться его добрый товарищ Медведев. Такие же условия, что и у Рублёва, перед жеребьёвкой у Александра Бублика. А вот Карену Хачанову не хватило одного места до топ-12 посева. И поэтому он уже в четвёртом круге может выйти на кого-то из первой четвёрки, в том числе на Синнера.
У женщин, в отличие от мужчин, в турнире примут участие все сильнейшие.
Рейтинг WTA на 18 мая
|Место
|Посев
|Теннисистка
|Очки
|Изменение в рейтинге
|1
|1
|Арина Соболенко
|9960
|2
|2
|Елена Рыбакина
|8705
|3
|3
|Ига Швёнтек
|7273
|4
|4
|Кори Гауфф
|6749
|5
|5
|Джессика Пегула
|6286
|6
|6
|Аманда Анисимова
|5958
|7
|7
|Элина Свитолина
|4315
|+3
|8
|8
|Мирра Андреева
|4181
|-1
|9
|9
|Виктория Мбоко
|3395
|10
|10
|Каролина Мухова
|3318
|+1
|11
|11
|Белинда Бенчич
|3145
|+1
|12
|12
|Линда Носкова
|3054
|+1
|13
|13
|Жасмин Паолини
|2787
|-5
|14
|14
|Екатерина Александрова
|2679
|…20
|20
|Людмила Самсонова
|1950
|+1
|…22
|22
|Анна Калинская
|1868
|+2
|…25
|25
|Диана Шнайдер
|1796
|-5
Арина Соболенко и Елена Рыбакина попадают на самый верх и в самый низ соответственно. Они могут встретиться только в финале. Возможными соперницами Соболенко и Рыбакиной на стадии 1/2 финала являются Ига Швёнтек, получившая третий номер, и Кори Гауфф (4). Все эти теннисистки остались на своих местах, а наибольшего прогресса добилась Элина Свитолина, которая благодаря титулу в Риме, завоёванному в статусе 10-й ракетки мира, заскочила сразу на седьмое место.
Из-за этого Мирра Андреева потеряла одну позицию: теперь 19-летняя россиянка занимает восьмую строчку. Однако это никак не сказалось на шансах Андреевой получить ту или иную сетку при жеребьёвке. Номера с пятого по восьмой имеют одинаковые привилегии, и Мирра пойдёт в четверть к кому-то из первой четвёрки, которую составляют Соболенко, Рыбакина, Швёнтек и Гауфф. Это потенциальные соперницы Андреевой в четвертьфинале.
Екатерина Александрова будет 14-й сеяной. В силу этого при жеребьёвке она идёт в «восьмушку» к кому-то из топ-4, то есть может сыграть с кем-то из них в четвёртом круге. Людмила Самсонова (20) и Анна Калинская (22) находятся в одинаковых условиях. Они уже в третьем круге могут сразиться с кем-то из теннисисток, имеющих номера с 9-го по 16-й. А вот Диане Шнайдер не повезло. Она не смогла защитить очки за четвертьфинал Рима-2025 и с 20-го места в рейтинге опустилась на 25-е. Это привело к тому, что Шнайдер в третьем круге потенциально попадает на кого-то из первой восьмёрки.
А теперь посмотрим, что может измениться в рейтингах по итогам «Ролан Гаррос». Для этого возьмём лайв-рейтинг на 25 мая (теннисисты и теннисистки, участвующие в турнирах на текущей неделе, помечены звёздочкой; их очки ещё могут увеличиться), вычтем очки, заработанные в Париже год назад, и так получим лайв-рейтинг на 8 июня.
Рейтинговые расклады перед «Ролан Гаррос», ATP
|Место
|Теннисист
|Лайв-рейтинг на 25 мая
|Очки на «РГ»-2025
|Рейтинг на 8 июня
|1
|Янник Синнер
|14 750
|1300
|13 450
|2
|Карлос Алькарас
|11 960
|2000
|9960
|3
|Александр Зверев
|5705
|400
|5305
|4
|Феликс Оже-Альяссим*
|4000
|10
|3990
|5
|Бен Шелтон*
|4070
|200
|3870
|6
|Даниил Медведев
|3760
|10
|3750
|7
|Тейлор Фриц*
|3720
|10
|3710
|8
|Новак Джокович
|4460
|800
|3660
|9
|Алекс де Минор*
|3705
|50
|3655
|10
|Александр Бублик*
|3230
|400
|2830
|11
|Иржи Легечка
|2665
|100
|2565
|12
|Лоренцо Музетти
|3115
|800
|2315
|13
|Андрей Рублёв
|2460
|200
|2260
|14
|Флавио Коболли
|2340
|100
|2240
|15
|Карен Хачанов*
|2320
|100
|2220
|16
|Лучано Дардери*
|2210
|10
|2200
|17
|Каспер Рууд*
|2200
|50
|2150
|18
|Валантен Вашеро
|2103
|8
|2095
|19
|Артюр Фис
|2040
|100
|1940
|20
|Лёнер Тьен*
|1940
|10
|1930
* Продолжают выступления на текущей неделе; по состоянию на утро 20 мая.
На мужских ТБШ очки участникам начисляются по такой схеме: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 800, четвертьфинал — 400, четвёртый круг — 200, третий круг — 100, второй круг — 50, первый круг — 10. Янник Синнер, несмотря на то что у него сгорает 1300 очков за финал, в любом случае останется первой ракеткой мира. Его не смог бы догнать даже Карлос Алькарас, если бы участвовал в турнире. Испанец, в свою очередь, не сдвинется со второго места, хотя у него сгорает 2000 очков за титул. Преследователи во главе с Александром Зверевым уступают ему слишком много.
А вот Зверев может опуститься, но только на одну строчку. Его может обойти любой из теннисистов, занимающих места с четвёртого по девятое в нашей таблице, однако только кто-то один. Для этого претендентам на третью строчку нужно брать титул и рассчитывать на как можно более ранний вылет немца. А вот если Александр выйдет в полуфинал, то точно останется третьим вне зависимости от результатов преследователей.
Даниил Медведев входит в число теннисистов, которые могут потеснить Зверева с третьего места. Но это всё-таки малореалистичный сценарий. Куда больше шансов у Медведева на то, чтобы подняться на четвёртую строчку. Отставание в 240 очков от Феликса Оже-Альяссима вовсе не выглядит непреодолимым. Закрыть его можно, скажем, выходом в четвертьфинал, а Оже-Альяссим при этом должен проиграть не позже третьего круга. А от Бена Шелтона Даниил отстаёт всего на 120 очков. И если россиянин выйдет в четвёртый круг, а американец не выйдет в третий, то Медведев потеснит его.
Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые в лайв-рейтинге идут 13-м и 15-м соответственно, могут побороться за 11-е место, а вот вернуться в топ-10 будет тяжеловато. Рублёв отстаёт от 10-го места, на котором располагается Александр Бублик, на 570 очков, Хачанов — на 610. То есть Андрею и Карену нужно выходить как минимум в полуфинал, чтобы хотя бы иметь шансы обосноваться на 10-й строчке по итогам турнира.
Рейтинговые расклады перед «Ролан Гаррос», WTA
|Место
|Теннисистка
|Лайв-рейтинг на 25 мая
|Очки на «РГ»-2025
|Рейтинг на 8 июня
|1
|Арина Соболенко
|9960
|1300
|8660
|2
|Елена Рыбакина
|8313
|240
|8073
|3
|Ига Швёнтек
|7273
|780
|6493
|4
|Джессика Пегула
|6286
|240
|6046
|5
|Аманда Анисимова
|5958
|240
|5718
|6
|Кори Гауфф
|6749
|2000
|4749
|7
|Элина Свитолина
|4315
|430
|3885
|8
|Мирра Андреева
|4181
|430
|3751
|9
|Каролина Мухова
|3318
|10
|3308
|10
|Виктория Мбоко*
|3471
|170
|3301
|11
|Белинда Бенчич
|3145
|0
|3145
|12
|Линда Носкова
|3054
|10
|3044
|13
|Жасмин Паолини
|2787
|240
|2547
|14
|Екатерина Александрова
|2679
|240
|2439
|15
|Марта Костюк
|2387
|10
|2377
|16
|Наоми Осака
|2341
|10
|2331
|17
|Ива Йович*
|2306
|70
|2236
|18
|Сорана Кырстя
|1985
|0
|1985
|19
|Элисе Мертенс
|1858
|10
|1848
|20
|Лейла Фернандес*
|1844
|10
|1834
|21
|Анна Калинская
|1792
|10
|1782
|22
|Диана Шнайдер
|1796
|70
|1726
* Продолжают выступления на текущей неделе; по состоянию на утро 20 мая.
На женских мэйджорах очки теннисисткам начисляются чуть иначе: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10. И здесь у нас намечается борьба за звание первой ракетки мира по итогам турнира!
Арина Соболенко, защищающая 1300 очков за финал, будет стремиться сохранить лидерство, а Елена Рыбакина (ей надо защищать 240 очков за четвёртый круг) — покорить новую вершину. Разрыв между ними в лайве на 8 июня составляет 587 очков. Для удобства составим ещё одну таблицу, которая поможет понять, что нужно той или иной теннисистке, чтобы оказаться на первом месте после парижского ТБШ.
Возможные очки Соболенко и Рыбакиной по итогам «Ролан Гаррос»
|Теннисистка
|Первый круг
|Второй круг
|Третий круг
|Четвёртый круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|Соболенко
|8670
|8730
|8790
|8900
|9090
|9440
|9960
|10 660
|Рыбакина
|8083
|8143
|8203
|8313
|8503
|8853
|9373
|10 073
Из таблицы видно, что Рыбакина в случае титула точно станет первой ракеткой мира, даже если её соперницей по финалу будет Соболенко. Если же казахстанская теннисистка проиграет в финале, белоруске достаточно будет выйти в полуфинал. Если Елена остановится на стадии 1/2 финала, то Арине хватит и четвёртого круга. Ну а если Рыбакина проиграет в 1/4 финала или раньше, Соболенко вне зависимости от своего результата останется во главе рейтинга WTA.
На третье место претендуют четыре спортсменки: Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Аманда Анисимова и Кори Гауфф. Последней придётся тяжелее всего, ведь в лайв-рейтинге Гауфф, теряющая 2000 очков за титул, идёт лишь шестой. Если американка не завоюет новый титул, то у неё не будет даже теоретических шансов стать третьей. Явным фаворитом на попадание в топ-3 является Швёнтек, несмотря на все свои проблемы. Шестикратная победительница мэйджоров с сентября ничего не выигрывала, но, во-первых, у неё приличный отрыв от преследовательниц, а во-вторых, она четырёхкратная чемпионка «Ролан Гаррос».
Мирра Андреева в теории может вернуться на пятую строчку. Но это маловероятно, так как для этого Андреевой необходим не только титул, но и провал Аманды Анисимовой в совокупности с невыходом Гауфф в финал. Куда более вероятно, что Мирра устроит сражение с Элиной Свитолиной за седьмую строчку. Обе защищают по 430 очков за четвертьфинал. Тут пока преимущество у украинки, опережающей россиянку на 134 очка. Если, скажем, Свитолина проиграет в первом круге, то Андреевой достаточно будет выйти в четвёртый круг, чтобы обойти соперницу. Что касается преследовательниц Мирры во главе с Каролиной Муховой, то они могут начать задумываться о том, чтобы обойти россиянку, не ранее полуфинала.
Для Екатерины Александровой, занимающей 14-е место в лайве на 8 июня, наиболее актуальной целью является Жасмин Паолини, пребывающая на 13-й строчке. Россиянка отстаёт от итальянки всего на 108 очков. Подняться на 12-е место проблематично — Линда Носкова впереди аж на 605 очков. А Анна Калинская и Диана Шнайдер, которые идут 21-й и 22-й соответственно, могут нацеливаться на 18-е место, до которого им 203 и 259 очков соответственно. 17-я строчка довольно далеко: до неё им 454 и 510 очков.