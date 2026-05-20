Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Ролан Гаррос — 2026, рейтинг, расклады: на каком месте Даниил Медведев, Мирра Андреева, куда могут подняться, первая ракетка мира

Медведев рвётся в четвёрку, Мирра бьётся с украинкой за топ-7: расклады перед «РГ»
Александр Насонов
Расклады перед «Ролан Гаррос»
Комментарии
А Елена Рыбакина может обойти Арину Соболенко и стать первой ракеткой мира — всё в её руках.

С 24 мая по 7 июня в Париже пройдёт Открытый чемпионат Франции. Как обычно, этот турнир закрывает грунтовый сезон. До начала «Ролан Гаррос» остаётся меньше недели, и сейчас самое время посмотреть, кто какой номер получил в посеве и каких перестановок можно ожидать в рейтинге по итогам турнира.

В обеих одиночных сетках посев сформирован на основании рейтингов от 18 мая. В этих таблицах уже учтены результаты, которые теннисисты и теннисистки показали на супертурнире в Риме, но не учитываются выступления на текущей неделе.

Рейтинг ATP на 18 мая

МестоПосевТеннисистОчкиИзменение в рейтинге
11Янник Синнер14 700
2Не играетКарлос Алькарас11 960
32Александр Зверев5705
43Новак Джокович4710
54Феликс Оже-Альяссим4060
65Бен Шелтон4030
76Даниил Медведев3760+2
87Тейлор Фриц3720-1
98Алекс де Минор3665-1
109Александр Бублик3230+1
11Не играетЛоренцо Музетти3115-1
1210Флавио Коболли2790
1311Андрей Рублёв2780+1
1412Иржи Легечка2715-1
1513Карен Хачанов2320
1614Лучано Дардери2260+4

Какие бы результаты ни принесла жеребьёвка мужского турнира, очевидно, что в сетке изначально будет заложен дисбаланс. Верхняя половина, в которую автоматически попадает Янник Синнер как лидер посева, в силу присутствия итальянца в ней окажется сильнее нижней. Синнер видится безоговорочным фаворитом турнира в отсутствие травмированного Карлоса Алькараса, который мог бы сбалансировать сетку. Второй номер получил третья ракетка мира Александр Зверев. Он заведомо находится в самом низу сетки и потому может сыграть с Синнером только в финале. А потенциальные соперники Синнера и Зверева в полуфиналах — Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим, третий и четвёртый номера соответственно.

Материалы по теме
Синнер — новый чемпион Рима! Янник стал вторым, кто собрал карьерный «Золотой Мастерс»
Синнер — новый чемпион Рима! Янник стал вторым, кто собрал карьерный «Золотой Мастерс»

Даниил Медведев благодаря выходу в полуфинал Рима сумел подняться на два места в рейтинге ATP — с девятого на седьмое. Вследствие снятия Алькараса Медведев получил шестой номер, который означает, что в четвертьфинале его соперником может стать кто-то из первой четвёрки, в том числе и Синнер. Шансы Даниила получить Янника в качестве потенциального соперника на стадии 1/4 финала составляют 25%, в полуфинале — 25%, в финале — 50% (разумеется, все эти проценты касаются исключительно результатов жеребьёвки — после неё ведь нужно будет ещё выиграть свои матчи, чтобы выйти друг на друга).

Помимо Алькараса, турнир пропустит Лоренцо Музетти. От этого выиграл Андрей Рублёв, 13-я ракетка мира. В посеве Рублёв получил 11-й номер, а это означает, что в четвёртом круге он может встретиться с кем-то из теннисистов, имеющих номера с пятого по восьмой. Соперником Андрея в 1/8 финала может оказаться его добрый товарищ Медведев. Такие же условия, что и у Рублёва, перед жеребьёвкой у Александра Бублика. А вот Карену Хачанову не хватило одного места до топ-12 посева. И поэтому он уже в четвёртом круге может выйти на кого-то из первой четвёрки, в том числе на Синнера.

Материалы по теме
«Ролан Гаррос» заплатит игрокам $ 72 млн — рекорд турнира. Но те поговаривают о бойкоте
«Ролан Гаррос» заплатит игрокам $ 72 млн — рекорд турнира. Но те поговаривают о бойкоте

У женщин, в отличие от мужчин, в турнире примут участие все сильнейшие.

Рейтинг WTA на 18 мая

МестоПосевТеннисисткаОчкиИзменение в рейтинге
11Арина Соболенко9960
22Елена Рыбакина8705
33Ига Швёнтек7273
44Кори Гауфф6749
55Джессика Пегула6286
66Аманда Анисимова5958
77Элина Свитолина4315+3
88Мирра Андреева4181-1
99Виктория Мбоко3395
1010Каролина Мухова3318+1
1111Белинда Бенчич3145+1
1212Линда Носкова3054+1
1313Жасмин Паолини2787-5
1414Екатерина Александрова2679
…2020Людмила Самсонова1950+1
…2222Анна Калинская1868+2
…2525Диана Шнайдер1796-5

Арина Соболенко и Елена Рыбакина попадают на самый верх и в самый низ соответственно. Они могут встретиться только в финале. Возможными соперницами Соболенко и Рыбакиной на стадии 1/2 финала являются Ига Швёнтек, получившая третий номер, и Кори Гауфф (4). Все эти теннисистки остались на своих местах, а наибольшего прогресса добилась Элина Свитолина, которая благодаря титулу в Риме, завоёванному в статусе 10-й ракетки мира, заскочила сразу на седьмое место.

Из-за этого Мирра Андреева потеряла одну позицию: теперь 19-летняя россиянка занимает восьмую строчку. Однако это никак не сказалось на шансах Андреевой получить ту или иную сетку при жеребьёвке. Номера с пятого по восьмой имеют одинаковые привилегии, и Мирра пойдёт в четверть к кому-то из первой четвёрки, которую составляют Соболенко, Рыбакина, Швёнтек и Гауфф. Это потенциальные соперницы Андреевой в четвертьфинале.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Julian Finney/Getty Images

Екатерина Александрова будет 14-й сеяной. В силу этого при жеребьёвке она идёт в «восьмушку» к кому-то из топ-4, то есть может сыграть с кем-то из них в четвёртом круге. Людмила Самсонова (20) и Анна Калинская (22) находятся в одинаковых условиях. Они уже в третьем круге могут сразиться с кем-то из теннисисток, имеющих номера с 9-го по 16-й. А вот Диане Шнайдер не повезло. Она не смогла защитить очки за четвертьфинал Рима-2025 и с 20-го места в рейтинге опустилась на 25-е. Это привело к тому, что Шнайдер в третьем круге потенциально попадает на кого-то из первой восьмёрки.

А теперь посмотрим, что может измениться в рейтингах по итогам «Ролан Гаррос». Для этого возьмём лайв-рейтинг на 25 мая (теннисисты и теннисистки, участвующие в турнирах на текущей неделе, помечены звёздочкой; их очки ещё могут увеличиться), вычтем очки, заработанные в Париже год назад, и так получим лайв-рейтинг на 8 июня.

Рейтинговые расклады перед «Ролан Гаррос», ATP

МестоТеннисистЛайв-рейтинг на 25 маяОчки на «РГ»-2025Рейтинг на 8 июня
1Янник Синнер14 750130013 450
2Карлос Алькарас11 96020009960
3Александр Зверев57054005305
4Феликс Оже-Альяссим*4000103990
5Бен Шелтон*40702003870
6Даниил Медведев3760103750
7Тейлор Фриц*3720103710
8Новак Джокович44608003660
9Алекс де Минор*3705503655
10Александр Бублик*32304002830
11Иржи Легечка26651002565
12Лоренцо Музетти31158002315
13Андрей Рублёв24602002260
14Флавио Коболли23401002240
15Карен Хачанов*23201002220
16Лучано Дардери*2210102200
17Каспер Рууд*2200502150
18Валантен Вашеро210382095
19Артюр Фис20401001940
20Лёнер Тьен*1940101930

* Продолжают выступления на текущей неделе; по состоянию на утро 20 мая.

На мужских ТБШ очки участникам начисляются по такой схеме: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 800, четвертьфинал — 400, четвёртый круг — 200, третий круг — 100, второй круг — 50, первый круг — 10. Янник Синнер, несмотря на то что у него сгорает 1300 очков за финал, в любом случае останется первой ракеткой мира. Его не смог бы догнать даже Карлос Алькарас, если бы участвовал в турнире. Испанец, в свою очередь, не сдвинется со второго места, хотя у него сгорает 2000 очков за титул. Преследователи во главе с Александром Зверевым уступают ему слишком много.

А вот Зверев может опуститься, но только на одну строчку. Его может обойти любой из теннисистов, занимающих места с четвёртого по девятое в нашей таблице, однако только кто-то один. Для этого претендентам на третью строчку нужно брать титул и рассчитывать на как можно более ранний вылет немца. А вот если Александр выйдет в полуфинал, то точно останется третьим вне зависимости от результатов преследователей.

Даниил Медведев входит в число теннисистов, которые могут потеснить Зверева с третьего места. Но это всё-таки малореалистичный сценарий. Куда больше шансов у Медведева на то, чтобы подняться на четвёртую строчку. Отставание в 240 очков от Феликса Оже-Альяссима вовсе не выглядит непреодолимым. Закрыть его можно, скажем, выходом в четвертьфинал, а Оже-Альяссим при этом должен проиграть не позже третьего круга. А от Бена Шелтона Даниил отстаёт всего на 120 очков. И если россиянин выйдет в четвёртый круг, а американец не выйдет в третий, то Медведев потеснит его.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые в лайв-рейтинге идут 13-м и 15-м соответственно, могут побороться за 11-е место, а вот вернуться в топ-10 будет тяжеловато. Рублёв отстаёт от 10-го места, на котором располагается Александр Бублик, на 570 очков, Хачанов — на 610. То есть Андрею и Карену нужно выходить как минимум в полуфинал, чтобы хотя бы иметь шансы обосноваться на 10-й строчке по итогам турнира.

Рейтинговые расклады перед «Ролан Гаррос», WTA

МестоТеннисисткаЛайв-рейтинг на 25 маяОчки на «РГ»-2025Рейтинг на 8 июня
1Арина Соболенко996013008660
2Елена Рыбакина83132408073
3Ига Швёнтек72737806493
4Джессика Пегула62862406046
5Аманда Анисимова59582405718
6Кори Гауфф674920004749
7Элина Свитолина43154303885
8Мирра Андреева41814303751
9Каролина Мухова3318103308
10Виктория Мбоко*34711703301
11Белинда Бенчич314503145
12Линда Носкова3054103044
13Жасмин Паолини27872402547
14Екатерина Александрова26792402439
15Марта Костюк2387102377
16Наоми Осака2341102331
17Ива Йович*2306702236
18Сорана Кырстя198501985
19Элисе Мертенс1858101848
20Лейла Фернандес*1844101834
21Анна Калинская1792101782
22Диана Шнайдер1796701726

* Продолжают выступления на текущей неделе; по состоянию на утро 20 мая.

На женских мэйджорах очки теннисисткам начисляются чуть иначе: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10. И здесь у нас намечается борьба за звание первой ракетки мира по итогам турнира!

Арина Соболенко, защищающая 1300 очков за финал, будет стремиться сохранить лидерство, а Елена Рыбакина (ей надо защищать 240 очков за четвёртый круг) — покорить новую вершину. Разрыв между ними в лайве на 8 июня составляет 587 очков. Для удобства составим ещё одну таблицу, которая поможет понять, что нужно той или иной теннисистке, чтобы оказаться на первом месте после парижского ТБШ.

Возможные очки Соболенко и Рыбакиной по итогам «Ролан Гаррос»

ТеннисисткаПервый кругВторой кругТретий кругЧетвёртый круг1/4 финала1/2 финалаФиналТитул
Соболенко867087308790890090909440996010 660
Рыбакина808381438203831385038853937310 073

Из таблицы видно, что Рыбакина в случае титула точно станет первой ракеткой мира, даже если её соперницей по финалу будет Соболенко. Если же казахстанская теннисистка проиграет в финале, белоруске достаточно будет выйти в полуфинал. Если Елена остановится на стадии 1/2 финала, то Арине хватит и четвёртого круга. Ну а если Рыбакина проиграет в 1/4 финала или раньше, Соболенко вне зависимости от своего результата останется во главе рейтинга WTA.

На третье место претендуют четыре спортсменки: Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Аманда Анисимова и Кори Гауфф. Последней придётся тяжелее всего, ведь в лайв-рейтинге Гауфф, теряющая 2000 очков за титул, идёт лишь шестой. Если американка не завоюет новый титул, то у неё не будет даже теоретических шансов стать третьей. Явным фаворитом на попадание в топ-3 является Швёнтек, несмотря на все свои проблемы. Шестикратная победительница мэйджоров с сентября ничего не выигрывала, но, во-первых, у неё приличный отрыв от преследовательниц, а во-вторых, она четырёхкратная чемпионка «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
«Соболенко и Рыбакина стагнируют?» Вылет первых ракеток мира в Риме оставил много вопросов
«Соболенко и Рыбакина стагнируют?» Вылет первых ракеток мира в Риме оставил много вопросов

Мирра Андреева в теории может вернуться на пятую строчку. Но это маловероятно, так как для этого Андреевой необходим не только титул, но и провал Аманды Анисимовой в совокупности с невыходом Гауфф в финал. Куда более вероятно, что Мирра устроит сражение с Элиной Свитолиной за седьмую строчку. Обе защищают по 430 очков за четвертьфинал. Тут пока преимущество у украинки, опережающей россиянку на 134 очка. Если, скажем, Свитолина проиграет в первом круге, то Андреевой достаточно будет выйти в четвёртый круг, чтобы обойти соперницу. Что касается преследовательниц Мирры во главе с Каролиной Муховой, то они могут начать задумываться о том, чтобы обойти россиянку, не ранее полуфинала.

Для Екатерины Александровой, занимающей 14-е место в лайве на 8 июня, наиболее актуальной целью является Жасмин Паолини, пребывающая на 13-й строчке. Россиянка отстаёт от итальянки всего на 108 очков. Подняться на 12-е место проблематично — Линда Носкова впереди аж на 605 очков. А Анна Калинская и Диана Шнайдер, которые идут 21-й и 22-й соответственно, могут нацеливаться на 18-е место, до которого им 203 и 259 очков соответственно. 17-я строчка довольно далеко: до неё им 454 и 510 очков.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android