Медведев рвётся в четвёрку, Мирра бьётся с украинкой за топ-7: расклады перед «РГ»

С 24 мая по 7 июня в Париже пройдёт Открытый чемпионат Франции. Как обычно, этот турнир закрывает грунтовый сезон. До начала «Ролан Гаррос» остаётся меньше недели, и сейчас самое время посмотреть, кто какой номер получил в посеве и каких перестановок можно ожидать в рейтинге по итогам турнира.

В обеих одиночных сетках посев сформирован на основании рейтингов от 18 мая. В этих таблицах уже учтены результаты, которые теннисисты и теннисистки показали на супертурнире в Риме, но не учитываются выступления на текущей неделе.

Рейтинг ATP на 18 мая

Место Посев Теннисист Очки Изменение в рейтинге 1 1 Янник Синнер 14 700 2 Не играет Карлос Алькарас 11 960 3 2 Александр Зверев 5705 4 3 Новак Джокович 4710 5 4 Феликс Оже-Альяссим 4060 6 5 Бен Шелтон 4030 7 6 Даниил Медведев 3760 +2 8 7 Тейлор Фриц 3720 -1 9 8 Алекс де Минор 3665 -1 10 9 Александр Бублик 3230 +1 11 Не играет Лоренцо Музетти 3115 -1 12 10 Флавио Коболли 2790 13 11 Андрей Рублёв 2780 +1 14 12 Иржи Легечка 2715 -1 15 13 Карен Хачанов 2320 16 14 Лучано Дардери 2260 +4

Какие бы результаты ни принесла жеребьёвка мужского турнира, очевидно, что в сетке изначально будет заложен дисбаланс. Верхняя половина, в которую автоматически попадает Янник Синнер как лидер посева, в силу присутствия итальянца в ней окажется сильнее нижней. Синнер видится безоговорочным фаворитом турнира в отсутствие травмированного Карлоса Алькараса, который мог бы сбалансировать сетку. Второй номер получил третья ракетка мира Александр Зверев. Он заведомо находится в самом низу сетки и потому может сыграть с Синнером только в финале. А потенциальные соперники Синнера и Зверева в полуфиналах — Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим, третий и четвёртый номера соответственно.

Даниил Медведев благодаря выходу в полуфинал Рима сумел подняться на два места в рейтинге ATP — с девятого на седьмое. Вследствие снятия Алькараса Медведев получил шестой номер, который означает, что в четвертьфинале его соперником может стать кто-то из первой четвёрки, в том числе и Синнер. Шансы Даниила получить Янника в качестве потенциального соперника на стадии 1/4 финала составляют 25%, в полуфинале — 25%, в финале — 50% (разумеется, все эти проценты касаются исключительно результатов жеребьёвки — после неё ведь нужно будет ещё выиграть свои матчи, чтобы выйти друг на друга).

Помимо Алькараса, турнир пропустит Лоренцо Музетти. От этого выиграл Андрей Рублёв, 13-я ракетка мира. В посеве Рублёв получил 11-й номер, а это означает, что в четвёртом круге он может встретиться с кем-то из теннисистов, имеющих номера с пятого по восьмой. Соперником Андрея в 1/8 финала может оказаться его добрый товарищ Медведев. Такие же условия, что и у Рублёва, перед жеребьёвкой у Александра Бублика. А вот Карену Хачанову не хватило одного места до топ-12 посева. И поэтому он уже в четвёртом круге может выйти на кого-то из первой четвёрки, в том числе на Синнера.

У женщин, в отличие от мужчин, в турнире примут участие все сильнейшие.

Рейтинг WTA на 18 мая

Арина Соболенко и Елена Рыбакина попадают на самый верх и в самый низ соответственно. Они могут встретиться только в финале. Возможными соперницами Соболенко и Рыбакиной на стадии 1/2 финала являются Ига Швёнтек, получившая третий номер, и Кори Гауфф (4). Все эти теннисистки остались на своих местах, а наибольшего прогресса добилась Элина Свитолина, которая благодаря титулу в Риме, завоёванному в статусе 10-й ракетки мира, заскочила сразу на седьмое место.

Из-за этого Мирра Андреева потеряла одну позицию: теперь 19-летняя россиянка занимает восьмую строчку. Однако это никак не сказалось на шансах Андреевой получить ту или иную сетку при жеребьёвке. Номера с пятого по восьмой имеют одинаковые привилегии, и Мирра пойдёт в четверть к кому-то из первой четвёрки, которую составляют Соболенко, Рыбакина, Швёнтек и Гауфф. Это потенциальные соперницы Андреевой в четвертьфинале.

Екатерина Александрова будет 14-й сеяной. В силу этого при жеребьёвке она идёт в «восьмушку» к кому-то из топ-4, то есть может сыграть с кем-то из них в четвёртом круге. Людмила Самсонова (20) и Анна Калинская (22) находятся в одинаковых условиях. Они уже в третьем круге могут сразиться с кем-то из теннисисток, имеющих номера с 9-го по 16-й. А вот Диане Шнайдер не повезло. Она не смогла защитить очки за четвертьфинал Рима-2025 и с 20-го места в рейтинге опустилась на 25-е. Это привело к тому, что Шнайдер в третьем круге потенциально попадает на кого-то из первой восьмёрки.

А теперь посмотрим, что может измениться в рейтингах по итогам «Ролан Гаррос». Для этого возьмём лайв-рейтинг на 25 мая (теннисисты и теннисистки, участвующие в турнирах на текущей неделе, помечены звёздочкой; их очки ещё могут увеличиться), вычтем очки, заработанные в Париже год назад, и так получим лайв-рейтинг на 8 июня.

Рейтинговые расклады перед «Ролан Гаррос», ATP

Место Теннисист Лайв-рейтинг на 25 мая Очки на «РГ»-2025 Рейтинг на 8 июня 1 Янник Синнер 14 750 1300 13 450 2 Карлос Алькарас 11 960 2000 9960 3 Александр Зверев 5705 400 5305 4 Феликс Оже-Альяссим* 4000 10 3990 5 Бен Шелтон* 4070 200 3870 6 Даниил Медведев 3760 10 3750 7 Тейлор Фриц* 3720 10 3710 8 Новак Джокович 4460 800 3660 9 Алекс де Минор* 3705 50 3655 10 Александр Бублик* 3230 400 2830 11 Иржи Легечка 2665 100 2565 12 Лоренцо Музетти 3115 800 2315 13 Андрей Рублёв 2460 200 2260 14 Флавио Коболли 2340 100 2240 15 Карен Хачанов* 2320 100 2220 16 Лучано Дардери* 2210 10 2200 17 Каспер Рууд* 2200 50 2150 18 Валантен Вашеро 2103 8 2095 19 Артюр Фис 2040 100 1940 20 Лёнер Тьен* 1940 10 1930

* Продолжают выступления на текущей неделе; по состоянию на утро 20 мая.

На мужских ТБШ очки участникам начисляются по такой схеме: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 800, четвертьфинал — 400, четвёртый круг — 200, третий круг — 100, второй круг — 50, первый круг — 10. Янник Синнер, несмотря на то что у него сгорает 1300 очков за финал, в любом случае останется первой ракеткой мира. Его не смог бы догнать даже Карлос Алькарас, если бы участвовал в турнире. Испанец, в свою очередь, не сдвинется со второго места, хотя у него сгорает 2000 очков за титул. Преследователи во главе с Александром Зверевым уступают ему слишком много.

А вот Зверев может опуститься, но только на одну строчку. Его может обойти любой из теннисистов, занимающих места с четвёртого по девятое в нашей таблице, однако только кто-то один. Для этого претендентам на третью строчку нужно брать титул и рассчитывать на как можно более ранний вылет немца. А вот если Александр выйдет в полуфинал, то точно останется третьим вне зависимости от результатов преследователей.

Даниил Медведев входит в число теннисистов, которые могут потеснить Зверева с третьего места. Но это всё-таки малореалистичный сценарий. Куда больше шансов у Медведева на то, чтобы подняться на четвёртую строчку. Отставание в 240 очков от Феликса Оже-Альяссима вовсе не выглядит непреодолимым. Закрыть его можно, скажем, выходом в четвертьфинал, а Оже-Альяссим при этом должен проиграть не позже третьего круга. А от Бена Шелтона Даниил отстаёт всего на 120 очков. И если россиянин выйдет в четвёртый круг, а американец не выйдет в третий, то Медведев потеснит его.

Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые в лайв-рейтинге идут 13-м и 15-м соответственно, могут побороться за 11-е место, а вот вернуться в топ-10 будет тяжеловато. Рублёв отстаёт от 10-го места, на котором располагается Александр Бублик, на 570 очков, Хачанов — на 610. То есть Андрею и Карену нужно выходить как минимум в полуфинал, чтобы хотя бы иметь шансы обосноваться на 10-й строчке по итогам турнира.

Рейтинговые расклады перед «Ролан Гаррос», WTA

Место Теннисистка Лайв-рейтинг на 25 мая Очки на «РГ»-2025 Рейтинг на 8 июня 1 Арина Соболенко 9960 1300 8660 2 Елена Рыбакина 8313 240 8073 3 Ига Швёнтек 7273 780 6493 4 Джессика Пегула 6286 240 6046 5 Аманда Анисимова 5958 240 5718 6 Кори Гауфф 6749 2000 4749 7 Элина Свитолина 4315 430 3885 8 Мирра Андреева 4181 430 3751 9 Каролина Мухова 3318 10 3308 10 Виктория Мбоко* 3471 170 3301 11 Белинда Бенчич 3145 0 3145 12 Линда Носкова 3054 10 3044 13 Жасмин Паолини 2787 240 2547 14 Екатерина Александрова 2679 240 2439 15 Марта Костюк 2387 10 2377 16 Наоми Осака 2341 10 2331 17 Ива Йович* 2306 70 2236 18 Сорана Кырстя 1985 0 1985 19 Элисе Мертенс 1858 10 1848 20 Лейла Фернандес* 1844 10 1834 21 Анна Калинская 1792 10 1782 22 Диана Шнайдер 1796 70 1726

* Продолжают выступления на текущей неделе; по состоянию на утро 20 мая.

На женских мэйджорах очки теннисисткам начисляются чуть иначе: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10. И здесь у нас намечается борьба за звание первой ракетки мира по итогам турнира!

Арина Соболенко, защищающая 1300 очков за финал, будет стремиться сохранить лидерство, а Елена Рыбакина (ей надо защищать 240 очков за четвёртый круг) — покорить новую вершину. Разрыв между ними в лайве на 8 июня составляет 587 очков. Для удобства составим ещё одну таблицу, которая поможет понять, что нужно той или иной теннисистке, чтобы оказаться на первом месте после парижского ТБШ.

Возможные очки Соболенко и Рыбакиной по итогам «Ролан Гаррос»

Теннисистка Первый круг Второй круг Третий круг Четвёртый круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул Соболенко 8670 8730 8790 8900 9090 9440 9960 10 660 Рыбакина 8083 8143 8203 8313 8503 8853 9373 10 073

Из таблицы видно, что Рыбакина в случае титула точно станет первой ракеткой мира, даже если её соперницей по финалу будет Соболенко. Если же казахстанская теннисистка проиграет в финале, белоруске достаточно будет выйти в полуфинал. Если Елена остановится на стадии 1/2 финала, то Арине хватит и четвёртого круга. Ну а если Рыбакина проиграет в 1/4 финала или раньше, Соболенко вне зависимости от своего результата останется во главе рейтинга WTA.

На третье место претендуют четыре спортсменки: Ига Швёнтек, Джессика Пегула, Аманда Анисимова и Кори Гауфф. Последней придётся тяжелее всего, ведь в лайв-рейтинге Гауфф, теряющая 2000 очков за титул, идёт лишь шестой. Если американка не завоюет новый титул, то у неё не будет даже теоретических шансов стать третьей. Явным фаворитом на попадание в топ-3 является Швёнтек, несмотря на все свои проблемы. Шестикратная победительница мэйджоров с сентября ничего не выигрывала, но, во-первых, у неё приличный отрыв от преследовательниц, а во-вторых, она четырёхкратная чемпионка «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева в теории может вернуться на пятую строчку. Но это маловероятно, так как для этого Андреевой необходим не только титул, но и провал Аманды Анисимовой в совокупности с невыходом Гауфф в финал. Куда более вероятно, что Мирра устроит сражение с Элиной Свитолиной за седьмую строчку. Обе защищают по 430 очков за четвертьфинал. Тут пока преимущество у украинки, опережающей россиянку на 134 очка. Если, скажем, Свитолина проиграет в первом круге, то Андреевой достаточно будет выйти в четвёртый круг, чтобы обойти соперницу. Что касается преследовательниц Мирры во главе с Каролиной Муховой, то они могут начать задумываться о том, чтобы обойти россиянку, не ранее полуфинала.

Для Екатерины Александровой, занимающей 14-е место в лайве на 8 июня, наиболее актуальной целью является Жасмин Паолини, пребывающая на 13-й строчке. Россиянка отстаёт от итальянки всего на 108 очков. Подняться на 12-е место проблематично — Линда Носкова впереди аж на 605 очков. А Анна Калинская и Диана Шнайдер, которые идут 21-й и 22-й соответственно, могут нацеливаться на 18-е место, до которого им 203 и 259 очков соответственно. 17-я строчка довольно далеко: до неё им 454 и 510 очков.