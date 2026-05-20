Эжени Бушар попробует себя в качестве телеведущей и эксперта на турнире «Большого шлема» в Париже.

Теннисная красотка будет работать на «РГ»! Компанию ей составят Агасси и другие легенды

Бывшая пятая ракетка мира и финалистка Уимблдона-2014 Эжени Бушар ушла из тенниса летом 2025 года на домашнем «тысячнике» в Монреале. Эжени обыграла в первом круге колумбийку Эмилию Аранго, добыв свою 300-ю победу за карьеру в WTA-туре.

Бушар обещала отложить уход из тенниса в случае завоевания титула в Монреале, но всё-таки канадку слишком подкосили травмы, и она объективно не могла выполнить столь сложную задачу. Во втором круге Эжени пусть и в борьбе, но уступила швейцарке Белинде Бенчич – 2:6, 6:3, 4:6.

Бушар зачехлила ракетку только в теннисе, но не ушла из спорта. Эжени начала на профессиональном уровне выступать в пиклболе, который представляет собой смесь большого тенниса, бадминтона и пинг-понга.

Канадка добилась немалых успехов в новом виде. Прямо сейчас Бушар является 11-й ракеткой мира в пиклбольном мировом рейтинге. В январе 2026 года Эжени достигала пока максимальной для себя девятой строчки, в её активе есть победы над игроками из топ-3.

В течение последнего месяца Бушар решила устроить себе отдых. Она посетила знаменитые винодельни в калифорнийском городе Напа, но бо́льшую часть времени просто наслаждалась пребыванием на пляжах Майами-Бич, о чём сообщала с помощью довольно откровенных фото в соцсетях.

Эжени Бушар на отдыхе в Майами и Калифорнии Фото: Из личного архива Эжени Бушар

«Вернулась к своим выходкам», — подписала одну из подборок снимков Эжени, которая в своё время считалась одной из самых красивых спортсменок мира.

Бушар не просто так решила взять перерыв в пиклболе и устроить себе отпуск. Через несколько дней она приступит к работе на «Ролан Гаррос».

Телеканал TNT Sports включил канадку в звёздный состав экспертов и комментаторов для освещения Открытого чемпионата Франции. Эжени впервые попробует свои силы на столь высоком уровне, хотя ранее у неё был опыт освещения домашних «тысячников» в Канаде.

Вместе с Бушар будут работать легенды американского и мирового тенниса Андре Агасси, Джон Макинрой, Линдсей Дэвенпорт, а также Каролина Возняцки, Крис Юбэнкс, Слоан Стивенс, Коко Вандевей, Сэм Куэрри, Мэри-Джо Фернандес, Тим Хенмэн, Йоханна Конта, Борис Беккер, Крис Эверт, Матс Виландер, Алекс Корретха, Анри Леконт, Лора Робсон, Рэйчел Стрингер, Крэйг Дойл.

Состав ведущих и экспертов подобрался очень именитый, но Эжени определённо в нём не затеряется. Она отлично ладит с Андре Агасси, с которым сблизилась благодаря совместной игре в пиклбол. Другие представители команды телеканала тоже ей хорошо знакомы.

Эжени Бушар и Андре Агасси играют в пиклбол Фото: Bruce Yeung/Getty Images

Эжени получила опыт на телевидении ещё в период игровой карьеры, когда в начале 2020-х практически не выходила на корт из-за травм. Она делала экспертный анализ матчей для Tennis Channel, а на домашних «тысячниках» в Монреале и Торонто работала непосредственно в качестве ведущей и интервьюера на канадском канале Sportsnet.

«Я очень люблю соревноваться, и было странно лишиться этого адреналина, просто жить спокойной жизнью. Я привыкла к взлётам и падениям в нашем сумасшедшем спорте, поэтому работа на телевидении дала мне этот адреналин, заменила эмоции, которые я испытываю во время игры. У меня были чёткие цели. Мне нужно было дать мозгу какую-то работу, потому что я не могла сидеть на одном месте», — заявляла Бушар осенью 2022-го.

Эжени Бушар работает ведущей на «тысячнике» в Монреале в 2023-м Фото: Из личного архива Эжени Бушар

На какое-то время пиклбол стал основным занятием для Бушар, но она всегда была открытой для возвращение на телевидение. Работа на «Ролан Гаррос» в Париже определённо принесёт Эжени удовольствие. Многие любители тенниса тоже будут довольны, увидев бывшую теннисистку в новом качестве на турнире «Большого шлема».