Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2026! С кем сыграют Медведев, Мирра, Синнер и Рыбакина? LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию жеребьёвки главного грунтового турнира года — «Ролан Гаррос». Это будет 125-й по счёту розыгрыш мэйджора во Франции, который начнётся в воскресенье, 24 мая. А за три дня до начала соревнований определится, как будут выглядеть одиночные сетки у мужчин и женщин. В отсутствие травмированного Карлоса Алькараса сетку возглавят Янник Синнер (1-й номер посева) и Александр Зверев (2), в их половины могут попасть Новак Джокович (3) и Феликс Оже-Альяссим (4). Наивысший номер посева из россиян — у Даниила Медведева (6). У женщин лидеры — Елена Рыбакина и Арина Соболенко. У россиянки Мирры Андреевой — 8-й номер посева.
Скоро жеребьёвка «Ролан Гаррос»!
В четверг, 21 мая, в Париже пройдёт жеребьёвка второго в сезоне турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Начало — в 15:00 МСК.