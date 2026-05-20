Сафиуллин, Корнеева и Приданкина — в финале квала «РГ». Елена выбила ещё одну россиянку

До начала грунтового ТБШ — «Ролан Гаррос» — осталось не так много времени. Перед стартом соревнования традиционно проходят квалификационные состязания, по итогам которых в основную сетку попадают 16 человек. В среду, 20 мая, во втором круге отбора приняли участие и российские теннисисты — Елена Приданкина, Юлия Авдеева, Алина Корнеева и Роман Сафиуллин. Но обо всём по порядку.

Изначально из отечественных спортсменов в квалификации «Ролан Гаррос» боролись девять игроков — семь девушек и двое парней: Илья Симакин, Роман Сафиуллин, Татьяна Прозорова, Елена Приданкина, Юлия Авдеева, Алина Чараева, Полина Яценко, Анастасия Гасанова и Алина Корнеева. В итоге в следующий раунд пробились только четыре представителя России.

Прозорова в двух сетах проиграла немке Номе Ноа-Акугуэ (5:7, 6:7), Чараева потерпела поражение от 154-й ракетки мира Лукреции Стефанини (4:6, 5:7), Яценко не справилась с француженкой Кароль Монне (4:6, 6:4, 6:7), Гасановой не удалось победить бельгийку Гретье Миннен (3:6, 5:7), а Симакина выбил из сетки представитель Канады Лиам Драсль (4:6, 7:6, 2:6).

В то же время Приданкина смогла одолеть шестую сеяную Викторию Хименес-Касинцеву (6:7, 6:2, 6:4), Авдеева взяла верх над обладательницей уайлд-кард Элиджей Инисан (6:2, 6:3), Корнеева уверенно обыграла представительницу Японии Нао Хибино (6:3, 7:6), а Сафиуллин с одинаковым счётом в сетах закрыл эстонца Марка Лаяла (6:4, 6:4).

В итоге Елена и Юлия вышли друг на друга во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» и образовали российское дерби. В мировой классификации Приданкина занимает 220-ю позицию, хотя ровно год назад находилась на своём лучшем месте — 168-м. На уровне тура 20-летняя теннисистка пока не завоевала трофеев в одиночке, однако вместе с американкой Куинн Глисон она выиграла турнир WTA-250 в Цзюцзяне — 2025.

23-летняя Авдеева сейчас является 240-й ракеткой мира, при этом в мае 2024-го она забралась на 188-ю строчку в рейтинге. В коллекции у спортсменки пока нет титулов на уровне тура — ни в одиночке, ни в паре. До старта поединка Юлии и Елены в квалификации «Ролан Гаррос» счёт личных встреч был в пользу Приданкиной — 1-0. Россиянка обыграла соотечественницу на турнире ITF в Дармштадте — 2023 — 7:5, 7:6.

Елена здорово вошла в матч и во втором гейме сделала брейк — 3:0. Однако Юлия сильно прибавила в этот момент и сначала забрала одну подачу соперницы — 2:3, а затем и вторую — 4:3. Приданкина с этим мириться не стала и добилась обратного брейка — 4:4, после чего подтвердила его — 5:4. В 12-м гейме Елена ещё раз здорово сыграла на подаче соперницы и поставила точку в партии — 7:5.

На старте второго сета теннисистки обменялись брейками — 1:1. А потом Приданкина поймала кураж и стала забирать гейм за геймом: счёт из 1:1 быстро превратился в 6:1. Так всего за 1 час 18 минут Елена выиграла поединок у соотечественницы — 7:5, 6:1. В финале квалификации «Ролан Гаррос» россиянка поборется с Химено Сакацумэ.

Известный тренер Дмитрий Турсунов в своих соцсетях прокомментировал исход матча между Приданкиной и Авдеевой. «Русское дерби между двумя девушками, которые достаточно легко (относительно) могли бы быть в топ-100. Приданкина давно не показывала достойных результатов, но уже во втором круге квалификации «Ролан Гаррос». Вполне возможно, что может сделать хороший скачок в рейтинге на этой неделе. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Будем надеяться, что её потенциал сможет реализоваться!» — заявил специалист.

В этот день в квалификации «Ролан Гаррос» также боролась Алина Корнеева. В качестве соперницы россиянке досталась аргентинка Хасмин Ортенси, с которой она ранее ни разу не пересекалась на корте. 24-летняя спортсменка в рейтинге стоит на 152-м месте, что является её лучшим результатом на данный момент. На уровне тура Ортенси не выиграла ни одного титула, однако в её коллекции 11 трофеев категории ITF в одиночке и 12 — в паре.

Начало матча получилось удачным для Хасмин: она без проблем добилась брейка — 2:0, а следом подтвердила его — 3:0. Только в седьмом гейме Алина смогла навязать борьбу сопернице и забрать её подачу — 3:4. Следом девушки обменялись брейками — 5:4 в пользу Ортенси. И на очередном приёме аргентинка поставила точку в партии — 6:4.

Во втором сете ситуация получилось обратной и вперёд вырвалась Корнеева — 2:1. Но Ортенси удалось восстановить равновесие в партии — 3:3. В девятом гейме Алина проявила упорство и реализовала заработанный брейк-пойнт — 5:4. Этого небольшого преимущества хватило для завершения сета в свою пользу — 6:4.

На старте решающей партии теннисистки обменялись брейками — 1:1. В пятом гейме Алине удалось выбиться в лидеры — 3:2, а потом забрать ещё одну подачу Хасмин — 5:2. После этого Корнеева без каких-либо проблем подала на матч — 4:6, 6:4, 6:2. В финале квалификации «Ролан Гаррос» россиянку ждёт аргентинка Хулия Риера.

Последним из россиян на корт вышел Роман Сафиуллин, который боролся в этот день с австрийцем Йоэлем Шверцлером. 20-летний спортсмен в мировой классификации занимает свою лучшую строчку в карьере — 169-ю. На турнирах ATP юный теннисист ни разу не добирался до финалов в одиночке, а вот в паре ему и соотечественнику Найлу Оберляйтнеру удалось сразиться в решающем матче в Китцбюэле-2025.

Начало первого сета получилось тяжёлым для теннисистов: они никак не могли забрать подачу друг друга, им удавалось только добраться до брейк-пойнтов. Ситуация изменилась в седьмом гейме, когда Роману удалось справиться с напором Йоэля — 4:3. Дальше Сафиуллин уверенно довёл партию до победы — 6:4.

В пятом гейме второго сета Роман с первого же брейк-пойнта забрал подачу соперника — 3:2. С минимальным преимуществом Сафиуллин поставил финальную точку в поединке — 6:4, 6:4. За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» россиянин сразится с немцем Томом Генчем.

Квалификация «Ролан Гаррос» проходит с 18 по 22 мая.