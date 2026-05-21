«Мирра будто груз с себя скинула». Обсуждаем «Ролан Гаррос» с чемпионкой ТБШ в паре
«Ролан Гаррос» подобрался к нам совсем близко! В Париже вовсю идёт квалификация, а уже в это воскресенье, 24 мая, начнутся и матчи основной сетки.

Перед стартом главных поединков грунтового «Шлема» экс первая ракетка мира в паре и чемпионка «Ролан Гаррос» – 2013 Екатерина Макарова специально для «Чемпионата» рассказала о высоких шансах Даниила Медведева, перспективах Елены Рыбакиной стать №1, удачном грунтовом сезоне Мирры Андреевой и главных конкурентах Янника Синнера.

— Какие главные впечатления остались у вас от «Ролан Гаррос» после завершения карьеры?
— После завершения карьеры впечатления немного улеглись, уже не такие яркие. Лучше рассказать о впечатлениях на пике, когда я играла. «Ролан Гаррос» не входил в число моих любимых турниров «Большого шлема». Он мне всегда тяжело давался, в одиночке сложно шли результаты. Я всё-таки больше люблю траву или хард – что-то побыстрее. Однако есть прекрасные воспоминания: результаты нашей пары с Леной Весниной, победы и финал. Кроме того, «Ролан Гаррос» попадал на мой день рождения — это было для меня особенным моментом, всегда хотелось хорошо выступить.

Екатерина Макарова и Елена Веснина на «Ролан Гаррос» – 2013

Фото: Julian Finney/Getty Images

— В чём особенность «Ролан Гаррос» по сравнению с другими ТБШ? В плане подготовки, физических требований к теннисистам, тонкостей самого турнира? К чему должен готовиться игрок, который едет в Париж?
— Это грунтовое покрытие, совсем другое передвижение по корту, более затяжные розыгрыши, где нужно больше терпеть, проявлять упорство. «Ролан Гаррос» требует очень хорошей физической подготовки. Важно не спешить, не торопиться и в то же время быть выносливым, уметь скользить по корту, грамотно передвигаться по скользкому покрытию. Во время «Ролан Гаррос» погода немного плавающая: могут быть и жаркие дни, и дождливые. А от этого игра сильно меняется. Когда жарко — грунт очень быстрый, когда пасмурно или дождливо — очень медленный, а мячи более объёмные. На «Ролан Гаррос» надо быть готовым ко всему и оставаться психологически устойчивым к разным обстоятельствам.

Перед грунтовым сезоном всегда проводятся специальные сборы, чтобы грамотно перейти к грунтовому покрытию. Когда переходишь с харда на грунт, переключаешься на совсем другие передвижения, другую игру. Поэтому важно взять перерыв на подготовку, грамотно перестроить свою игру, физику и подготовить себя к грунтовому сезону.

— Если говорить конкретно про технику и тактику: игрокам с каким стилем игры и сильными сторонами больше всего подходит «Ролан Гаррос»?
— Тем игрокам, которые хорошо передвигаются по корту, строят длинные розыгрыши. Я бы не сказала, что грунт любят игроки, которые подают и играют максимально активно в два удара. Хотя сейчас теннис сильно шагнул вперёд, и даже те, кто играет активно в один-два удара, всё равно здорово двигаются по корту, могут играть на разных покрытиях.

И всё же грунт — это хлеб для игроков, которые выросли на этом покрытии. Испанцы, итальянцы, аргентинцы. Спортсмены, которые могут долго терпеть и затягивать розыгрыш.

Разумеется, всё зависит от погоды и сетки. Например, кто-то не очень любит грунт, но так складывается турнирная сетка, что он показывает классные результаты, где-то ему повезло, где-то он был в хорошей форме, и так далее. На самом деле, на турнире «Большого шлема» всё складывается из мелочей. И сейчас в теннисе настолько все сильны технически, все стабильные, умеют здорово играть. В принципе, у всех есть возможность о себе хорошо заявить.

— В отсутствие Карлоса Алькараса можете назвать Янника Синнера единственным претендентом на победу и сумеет ли он собрать карьерный «Шлем»? Или есть близкие к нему конкуренты?
— Синнера однозначно можно назвать основным фаворитом. Всё упирается в то, как он будет готов физически. Недавно в матче против Медведева у него были судороги, что для него нехарактерно. Хотя он очень выносливый и сильный спортсмен, сейчас непонятно, что с физикой. Учитываем факт, что придётся играть пять сетов.

У Синнера, как и у Алькараса, есть способность на важных турнирах включаться, особенно когда идёт календарный «Большой шлем». Эти ребята умеют фокусироваться, имеют сумасшедшую мотивацию. Если Янник сможет физически хорошо себя подготовить, то однозначно он фаворит.

— А Новак Джокович, по вашему мнению, всё ещё конкурентоспособен на «Шлемах»?
— По нему тяжело сказать что-либо определённое. Можно отметить других ребят, которые могут приблизиться к финальной стадии. Например, Рууд, Зверев, Медведев. А Джокович – уникальный теннисист, который постоянно внедряет какие-то новшества в свою жизнь, и они потом очень здорово на него работают. Если трезво посмотреть: на данный момент вряд ли он сможет составить какую-то конкуренцию. Учитываем и то, что он мало где играл после Австралии. До четвертьфинала может дойти, а дальше – уже как будет складываться сетка.

— К слову про Даниила Медведева: входит ли он в ваш список игроков, которые могут серьёзно пошуметь на этом «Ролан Гаррос»?
— Да. Мне вообще нравится, как Даня сейчас играет. Он улучшил свою игру, стал активно действовать, больше входить в корт, больше доигрывать с лёта. Во время грунтового сезона он использует укороченные удары. Его игра стала очень разнообразной. Конечно, грунт не его любимое покрытие. И тут тоже я буду повторять, что на турнире «Большого шлема» очень многое зависит от того, как сложится сетка.

— А что касается Андрея Рублева и Карена Хачанова, вы их видите во второй неделе «Ролан Гаррос»?
— На данный момент они не готовы бороться с топами. Средних игроков с хорошим уровнем они готовы обыгрывать, но побеждать топов — вряд ли… Не вижу, что они могут это сделать на грунте. Поэтому тут тоже всё будет зависеть от того, как пройдёт жеребьёвка.

— Каждый «Шлем» дарит нам новое имя – человека, стоящего невысоко в рейтинге, но показывающего выдающийся результат на мэйджоре. Кого можете предложить на роль тёмной лошадки в мужской сетке на этом «Ролан Гаррос»?
— Очень хороший испанский мальчик Рафаэль Ходар. Он и на грунте здорово о себе заявил, и «Мастерсы» хорошо отыграл, и не боится играть против топов. Такие ребята – голодные до побед. Непонятно пока, как он будет играть пять сетов, это уже совсем другой теннис. Честно говоря, мне как девушке тяжело проанализировать, как строится игра в пятисетовых матчах. Это колоссальный труд.

Также очень хороший спортсмен Дино Прижмич. Он тоже показал отличные результаты в Риме, в хорошей форме сейчас. У Александра Блокса были большие победы на грунте в этом сезоне. Мне кажется, эти ребята могут о себе заявить.

Стефанос Циципас. Он немолодой, состоявшийся спортсмен, и у него были не очень хорошие результаты. Однако сейчас, насколько знаю, он вернулся к старой ракетке и стал получше играть, поэтому что-то важное зацепить тоже сможет.

— А если говорить про тёмных лошадок у женщин?
— Пока не беру молодых, но могу назвать Элину Свитолину, она в этом грунтовом сезоне выглядела шикарно. Выиграла Рим. Она вообще очень талантливая теннисистка. Грунт любит.

Анастасия Потапова. Она здорово сыграла в Мадриде, но Мадрид сильно отличается от других грунтовых турниров, потому что находится на высоте, там быстрый грунт. На больших турнирах Настя может показать очень классный результат, а иногда раз – и сгорает. В её случае многое зависит от настроения.

Из молодых могу назвать Иву Йович, она голодна до побед.

— В основной сетке по приятной традиции будет много наших девушек. В чей успех в этом году вам верится больше всего?
— Думаю, Мирры Андреевой. Я уверена, у неё прекрасные воспоминания с этого турнира. Это тоже иногда придаёт сил, даже если находишься не в лучшей форме. У Мирры был спад, все ждали побед от неё, но она где-то не была к ним готова. А теперь будто этот груз с себя скинула, грунтовый сезон провела прекрасно, набралась уверенности.

Мирра Андреева с трофеем в Линце

Фото: SEPA.Media /Getty Images

— А не станет ли насыщенный грунтовый сезон помехой для Мирры на «Ролан Гаррос»? Не накроет ли её накопившаяся усталость?
— Думаю, нет, потому что ей, наоборот, нужно было это количество турниров, побед, положительных эмоций. В какой-то момент она была очень потеряна на корте, эмоционально неустойчива. И они с командой правильно сделали, что вот так хорошо она провела подготовительный грунтовый сезон к турниру «Большого шлема».

Ига Швёнтек, которая несколько лет подряд считалась главной претенденткой на победу в Париже, в этом году переживает турбулентные времена. Как считаете, сможет ли она оправиться на своём любимом «Шлеме»?
— Мне почему-то не верится. Она дойдёт высоко по сетке, но прямо титул… не могу сказать. На самом деле, если взять всех топов и посмотреть на их грунтовый сезон, пока у них всё идёт не особо хорошо. Интересно будет посмотреть, кто как сможет настроиться, преодолеть какие-то страхи, волнения, переживания. Поражения были и у Арины Соболенко, и у Иги Швёнтек, и у Елены Рыбакиной.

— Как раз про Елену Рыбакину. У неё есть шанс стать первой ракеткой мира по итогам ТБШ в Париже. Справится ли она с этой задачей именно сейчас?
— Мне не очень верится, потому что этот шанс выпадает на не самое любимое покрытие. Не уверена, что она сможет хорошо настроиться на эту цель и её реализовать.

— Анастасия Мыскина в интервью перед стартом грунтового сезона сказала, что верит в упорный финал между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной с таким же драматизмом, как у Янника Синнера и Карлоса Алькараса в прошлом году. Поддерживаете это мнение?
— Настя очень сильна в прогнозах, но в данном случае я в финале вижу скорее Коко Гауфф. Маловероятно, что Рыбакина даже сможет дойти до решающей стадии.

— Поддерживаете ли вы игроков, которые сейчас возмущены распределением призовых на ТБШ? Когда вы выступали, были ли разговоры о том, чтобы игроки объединились и выступили с протестом?
— Сейчас я нахожусь по другую сторону. Если бы в тот момент в профессиональном туре где-то не поднимали призовые и это ощущалось… Например, в количестве трат… Везде цены растут, а теннисисты платят своей команде самостоятельно, покрывают жильё, перелёты, это всё только на зарплате самого игрока. Я не сторонница того, чтобы вообще жёстко бойкотировать. Но поднимать эту тему, вероятнее всего, надо.

Есть ребята, которые понимают в этом больше и считают, что нужно как-то надавить и бойкотировать. Мне сейчас тяжело судить, потому что я нахожусь по другую сторону. Меня это не затронуло, когда мы играли, призовые были очень хорошие, и никто не жаловался.

