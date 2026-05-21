«Жаль, что дошло до этого». Теннисисты устроили странную забастовку на «Ролан Гаррос»

Игроки не будут общаться с журналистами дольше 15 минут, хотя бо́льшая часть их пресс-конференций и так занимает значительно меньше времени.

Теннисисты планируют устроить итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос», сократив общение с журналистами. Игроки, которым выпадет возможность участвовать в пресс-конференциях в Париже на медиадне в пятницу, намерены покидать их спустя 15 минут – как символ того, что призовые турниров «Большого шлема» составляют 15% от их доходов.

Данный вариант действий теннисистов является продолжением длительного конфликта с функционерами, которые не хотят удовлетворять их финансовые требования. До крайних мер в виде бойкота дело не дошло, однако спортсмены намерены продолжать борьбу за свои права иными способами.

Итальянская забастовка означает, что работники, в данном случае теннисисты, не прекращают свою деятельность официально, но намеренно доводят бюрократию до абсурда. Возможно, они будут сидеть с секундомерами и следить, чтобы не превысить отведённые на общение с прессой 15 минут.

«Жаль, что дошло до этого — медиадни на турнирах «Большого шлема» очень важны для теннисных журналистов. Они позволяют получать интересные материалы, способствуют популяризации спорта и поддерживают сайты. Что за ограничение в 15 минут? Некоторые игроки проводят пресс-конференции на английском языке, а затем на своём родном», — возмутился британский журналист Адам Аддикотт.

Возможно, беспокойство Аддикотта не имеет под собой оснований. Коллеги указали ему, что пресс-конференции теннисистов очень редко продолжаются дольше 15 минут, даже с учётом выступлений на родном языке.

«Разве бо́льшая часть пресс-конференций длится так долго?» — вопрошает американский журналист Бен Ротенберг.

На медиадне перед Australian Open – 2026 дольше 15 минут с прессой общались только Новак Джокович (15.29) и Дарья Касаткина (18.32). Будущий чемпион Карлос Алькарас говорил 13 минут 14 секунд, если учитывать ответы на родном испанском языке. Янник Синнер (9.06) и Арина Соболенко (9.10) управились менее чем за 10 минут, а Даниил Медведев (6.44) и Александр Зверев (4.22) вообще уделили прессе минимум времени.

Все теннисисты на «Ролан Гаррос» также откажутся от дополнительных интервью для главных медиапартнёров турнира TNT Sports и Eurosport, что выглядит более ощутимыми «санкциями» с их стороны, но не критическими. The Guardian сообщает, что после объявления призового фонда «Ролан Гаррос» теннисисты решили свести деятельность вне корта к необходимому минимуму. Ранее это же издание информировало, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Даниила Медведева, Арину Соболенко и Кори Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых на «Ролан Гаррос».

Бойкотировать «Шлем» в Париже спортсмены не стали, однако грозятся сняться с последующих мэйджоров, если их требования не удовлетворят. Теннисисты хотят, чтобы ТБШ наконец-то довели выплаты до уровня соревнований ATP и WTA, где организаторы отдают им 22% доходов.

Вряд ли теннисистам светит желаемая сумма. Организаторы «Шлемов» тоже готовы отстаивать свою позицию. В частности, Уимблдон и «Ролан Гаррос» на днях обратились в федеральный суд Нью-Йорка с запросом отклонить антимонопольные иски в свой адрес. Пока речь идёт об Ассоциации профессиональных игроков (PTPA), которую ранее возглавлял Новак Джокович. Но что мешает мэйджорам в случае необходимости судиться со всеми активными сторонниками повышения выплат, включая того же Новака, Синнера и Соболенко?

«Ролан Гаррос» в любом случае состоится и соберёт всех сильнейших здоровых игроков, однако без эксцессов не обошлось. Каких-то панических настроений или стремления обострить конфликт из-за акции теннисистов на пресс-конференциях у организаторов нет.

«Мы сожалеем об этом решении игроков, которое наказывает всех заинтересованных лиц на турнире: СМИ, телевещателей, сотрудников федерации и всё теннисное сообщество. Мы осознаём важность роли игроков в успехе турнира и готовы к прямому и конструктивному диалогу по вопросам управления, чтобы предоставить им большее влияние на принятие решений, способствовать их социальной защите и улучшить распределение прибыли», — сказано в пресс-релизе «Ролан Гаррос».

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в 2026 году составит € 61,7 млн. Это примерно в два раза больше, чем было 10 лет назад. Выплаты теннисистам постоянно увеличиваются. Чемпионы женского и мужского одиночного разрядов получат по € 2,8 млн – рост на € 250 000 по сравнению с 2025 годом. Организаторы утверждают, что за последние годы инвестировали более € 450 млн в инфраструктуру «Ролан Гаррос», в том числе улучшая условия для самих игроков.

Точная сумма доходов Открытого чемпионата Франции в этом году ещё неизвестна, но прогнозируемый показатель точно превысит € 400 млн. Иными словами, теннисисты с учётом запрашиваемых 22% хотят видеть призовой фонд в размере € 85-90 млн – примерно в полтора раза выше нынешнего показателя. Рост слишком резкий, что встречает сопротивление боссов турнира. Вероятно, руководителям следующего ТБШ – Уимблдона – придётся искать какой-то компромиссный вариант, чтобы теннисисты прекратили разговоры о бойкоте и начали вести себя как обычно.