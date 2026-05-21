Медведев попал в половину к Синнеру, Мирра — в одной четверти с Рыбакиной: жеребьёвка «РГ»

В четверг, 21 мая, состоялась жеребьёвка обеих одиночных сеток Открытого чемпионата Франции, также известного как «Ролан Гаррос». Ведущие теннисисты и теннисистки получили соперников по первому кругу, а также узнали, с кем им, возможно, предстоит сыграть на других стадиях. Даниил Медведев, Мирра Андреева, Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Янник Синнер — все эти спортсмены и спортсменки выступят на турнире. Давайте посмотрим, какие сетки они получили.

Мужской турнир недосчитался двух теннисистов, которые попадали бы в посев. Речь о травмированных Карлосе Алькарасе и Лоренцо Музетти. Алькарас не сможет защитить прошлогодний титул. Первый номер посева достался Яннику Синнеру, а второй ввиду отсутствия Алькараса — Александру Звереву. Синнер и Зверев отправились на самый верх сетки и в самый её низ соответственно.

Даниил Медведев, седьмая ракетка мира, получил шестой номер и при жеребьёвке шёл в четверть к кому-то из первой четвёрки, которую, помимо Синнера и Зверева, составили Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим. В итоге Медведеву достался Оже-Альяссим — они могут сыграть друг с другом в 1/4 финала. А в полуфинале Даниил потенциально выходит на Синнера.

Вот как сформировались возможные четвертьфинальные пары:

Медведев, четвертьфиналист «Ролан Гаррос» 2021 года, в этом году ничего не защищает в Париже. Год назад он уступил здесь в первом круге. Начнёт турнир Даниил матчем с австралийцем Адамом Уолтоном. Во втором круге россиянин может сыграть либо с Алексеем Попыриным, либо с Закари Свайдой. Возможный соперник Даниила в третьем круге — Франсиско Серундоло (25)/Гаэль Монфис, в четвёртом — Флавио Коболли (10)/Лёнер Тьен (18), в 1/4 финала — Феликс Оже-Альяссим (4), в полуфинале — Янник Синнер (1), в финале — Александр Зверев (2)/Новак Джокович (3).

Андрей Рублёв (11) в первом матче встретится с перуанцем Игнасио Бусе. В третьем круге его может ожидать Томас Мартин Этчеверри (23), в четвёртом — Алекс де Минор (8), в 1/4 финала — Новак Джокович (3)/Каспер Рууд (15)/Жоао Фонсека (28). Отсюда, кстати, видим, насколько сложная сетка на старте у Джоковича. В первом круге он встретится с Джованни Мпетчи Перрикаром, в третьем идёт на Фонсеку (или на Дино Прижмича, который недавно победил Новака в Риме), а в четвёртом — на Рууда, сильно выступающего именно на грунте. Зато с Синнером серб может встретиться только в финале.

Что касается Карена Хачанова, то его первый соперник на турнире — француз Артюр Жа. В третьем круге Хачанова, не исключено, будет ожидать Артюр Фис (17), Стэн Вавринка (эти двое сыграют друг с другом в первом круге!), Райлли Опелка, а в четвёртом — Александр Зверев (2).

В женском турнире выступят все сильнейшие. Посев возглавили Арина Соболенко и Елена Рыбакина, получившие первый и второй номера соответственно. А Мирре Андреевой достался восьмой номер. У неё условия были те же, что и у Медведева, то есть попадание в четверть к кому-то из топ-4. У женщин эту четвёрку, кроме Соболенко и Рыбакиной, составили Ига Швёнтек и действующая чемпионка Кори Гауфф. В итоге Андреевой досталась Рыбакина.

Вот как могут выглядеть матчи 1/4 финала:

Мирра, которая защищает очки за четвертьфинал (а годом ранее 17-летняя на тот момент теннисистка остановилась в полуфинале), в первом матче на турнире сразится с француженкой Фионой Ферро. Во втором круге россиянка может встретиться с Эмилианой Аранго, в третьем — с Мари Боузковой (27), в четвёртом — с Каролиной Муховой (10)/Людмилой Самсоновой (20), в 1/4 финала — с Еленой Рыбакиной (2)/Жасмин Паолини (13), в полуфинале — с Игой Швёнтек (3)/Элиной Свитолиной (7), в финале — с Ариной Соболенко (1)/Кори Гауфф (4).

Интересная сетка досталась Екатерине Александровой (14) и Анне Калинской (22). В третьем круге они выходят друг на друга. При этом Калинская в первом матче встретится с Лоис Буассон, которая год назад победила Мирру Андрееву в 1/4 финала. Сильнейшая теннисистка из этого узла сетки в четвёртом круге может выйти на Кори Гауфф (4), а в четвертьфинале — на Аманду Анисимову (6).

У Арины Соболенко тоже вырисовывается любопытная сетка: третий круг — Кристина Букша (31)/Дарья Касаткина, четвёртый — Наоми Осака (16)/Ива Йович (17), четвертьфинал — Джессика Пегула (5)/Виктория Мбоко (9)/Мэдисон Киз (19)/Диана Шнайдер (25).

Также отметим, что две несеяных россиянки сыграют на старте с украинками: Оксана Селехметьева — с Мартой Костюк (15), Анна Блинкова — с Юлией Стародубцевой. На этом турнире Селехметьева выступает в нейтральном статусе, при том что теннисистка уже получила гражданство Испании — об этом стало известно в день жеребьёвки.

Что касается Блинковой, то во втором круге она идёт на Елену Рыбакину (2). Анастасия Захарова на старте встретится с Каролиной Муховой (10). А Ига Швёнтек в третьем круге может получить самую неприятную для неё соперницу из всех возможных на этой стадии — Елену Остапенко (29). Латвийка выиграла у польки все шесть очных матчей.

«Ролан Гаррос» начнётся 24 мая и закончится 7 июня.