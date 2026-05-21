Квалификация Ролан Гаррос — 2026: как сыграли Корнеева, Приданкина, кто соперницы, сетка, где смотреть, личные встречи, статистика

Корнеева и Приданкина впервые выступят в основе «РГ»! Россиянки пробились через отбор
Маргарита Сальникова
Елена Приданкина и Алина Корнеева
Роман Сафиуллин в финале квалификации сразится в пятницу.

В четверг, 21 мая, на «Ролан Гаррос» проходила первая половина решающих сражений в квалификации. В основную сетку грунтового турнира «Большого шлема» стремились пробиться и российские теннисистки — Елена Приданкина и Алина Корнеева. Но обо всём по порядку.

Сафиуллин, Корнеева и Приданкина — в финале квала «РГ». Елена выбила ещё одну россиянку

Путёвку в финал отбора Приданкина получила после победы над соотечественницей Юлией Авдеевой. Елене потребовался лишь 1 час 18 минут, чтобы выиграть сражение у 240-й ракетки мира — 7:5, 6:1. Таким образом, россиянка второй раз подряд одержала верх над Авдеевой — 2-0, до этого Приданкина оказывалась сильнее соперницы на турнире ITF в Дармштадте — 2023.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
21 мая 2026, четверг. 14:55 МСК
Елена Приданкина
220
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Химено Сакацумэ
131
Япония
Химено Сакацумэ
Х. Сакацумэ

За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Елена боролась с 21-й сеяной Химено Сакацумэ, с которой до этого никогда не встречалась. 24-летняя японка в мировой классификации занимает лучшую для себя строчку на данный момент — 131-ю, при этом ещё в октябре 2025 года она находилась аж на 228-м месте. На уровне тура спортсменка не завоевала трофеев, зато у неё в коллекции восемь титулов категории ITF в одиночном разряде.

«Ролан Гаррос». Квалификация. Женщины. Турнирная сетка

На старте поединка Приданкина и Сакацумэ взяли по одной своей подаче — 1:1. В третьем гейме Химено заработала три брейк-пойнта, однако Елене удалось отвести угрозы — 2:1. Следом россиянка проявила упорство и добилась брейка — 3:1. Но японка так просто это не оставила и забрала подачу нашей теннисистки — 2:3. После этого игра Сакацумэ посыпалась, и Приданкиной удалось забрать гейм оппонентки — 4:2, а следом и ещё два — 6:2.

Елена Приданкина

Елена Приданкина

Фото: Tim Clayton/Getty Images

В стартовой партии процент попадания первой подачи у спортсменок получился почти идентичным, но россиянка оказалась чуть лучше японки — 70% против 68%. Приданкина и Сакацумэ не сделали эйсов, при этом Елена допустила одну двойную ошибку, чем не отметилась Химено.

Во втором сете совсем не получилось борьбы со стороны Сакацумэ: Приданкина сначала сделала один брейк — 2:0, затем следующий — 4:0, после чего оказалась в одном гейме от победы — 5:0. Следом Химено удалось размочить счёт в партии — 5:1. Елене оставалось только подать на матч, что она и сделала без особых проблем — 6:2, 6:1.

Таким образом, Приданкина впервые в карьере вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. В прошлом году Елена уступила в первом же круге квалификации, однако в паре с Анастасией Павлюченковой она добралась до второго круга.

В финале отбора на «Ролан Гаррос» также играла Алина Корнеева, получившая 15-й номер посева. Во втором круге квалификации россиянка сошлась на корте со 152-й ракеткой мира Хасмин Ортенси. В итоге нашей теннисистке за 2 часа 18 минут удалось одолеть представительницу Аргентины и заработать путёвку в решающий поединок — 4:6, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 2-й круг
20 мая 2026, среда. 14:30 МСК
Алина Корнеева
120
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 2
         
Хасмин Ортенси
152
Аргентина
Хасмин Ортенси
Х. Ортенси

В качестве соперницы за выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Корнеевой досталась ещё одна аргентинка — 23-летняя Хулия Риера. В мае 2024 года теннисистка была 93-й ракеткой мира, после чего мощно опустилась в рейтинге и сейчас располагается лишь на 180-й позиции. На уровне тура у Риеры нет титулов в одиночке, зато в парном разряде она выигрывала соревнование категории WTA-125 в Монтевидео-2023.

Хулии удалось здорово войти в матч с Алиной и сразу же добиться брейка — 2:1. Но Корнеева не стерпела такого и забрала подачу соперницы — 2:2. После этого россиянке удалось сделать ещё один брейк — 4:2. Далее спортсменки обменялись геймами на своих подачах — 5:3 в пользу нашей теннисистки. И следом Алина спокойно поставила точку в партии — 6:3.

Фото: Andy Cheung/Getty Images

Во втором же гейме второй партии Риера сделала брейк — 2:0. Однако Хулия рано обрадовалось, ведь Корнеева тут же забрала её подачу — 2:1. После этого аргентинка абсолютно выключилась из матча, благодаря чему россиянка стала выигрывать гейм за геймом. В итоге Алина повесила сопернице скрытую «баранку» и победила со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, Корнеева пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос». При этом Алине ранее ни разу не удавалось победить в финале квалификации грунтового ТБШ. В решающем матче отборных состязаний также поборется Роман Сафиуллин в пятницу, 22 мая.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
21 мая 2026, четверг. 16:30 МСК
Алина Корнеева
120
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Хулия Риера
180
Аргентина
Хулия Риера
Х. Риера

Квалификация «Ролан Гаррос» проходит с 18 по 22 мая. Продолжайте следить за всеми событиями на «Чемпионате».

Все новости RSS

