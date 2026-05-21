Корнеева и Приданкина впервые выступят в основе «РГ»! Россиянки пробились через отбор

В четверг, 21 мая, на «Ролан Гаррос» проходила первая половина решающих сражений в квалификации. В основную сетку грунтового турнира «Большого шлема» стремились пробиться и российские теннисистки — Елена Приданкина и Алина Корнеева. Но обо всём по порядку.

Путёвку в финал отбора Приданкина получила после победы над соотечественницей Юлией Авдеевой. Елене потребовался лишь 1 час 18 минут, чтобы выиграть сражение у 240-й ракетки мира — 7:5, 6:1. Таким образом, россиянка второй раз подряд одержала верх над Авдеевой — 2-0, до этого Приданкина оказывалась сильнее соперницы на турнире ITF в Дармштадте — 2023.

За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Елена боролась с 21-й сеяной Химено Сакацумэ, с которой до этого никогда не встречалась. 24-летняя японка в мировой классификации занимает лучшую для себя строчку на данный момент — 131-ю, при этом ещё в октябре 2025 года она находилась аж на 228-м месте. На уровне тура спортсменка не завоевала трофеев, зато у неё в коллекции восемь титулов категории ITF в одиночном разряде.

На старте поединка Приданкина и Сакацумэ взяли по одной своей подаче — 1:1. В третьем гейме Химено заработала три брейк-пойнта, однако Елене удалось отвести угрозы — 2:1. Следом россиянка проявила упорство и добилась брейка — 3:1. Но японка так просто это не оставила и забрала подачу нашей теннисистки — 2:3. После этого игра Сакацумэ посыпалась, и Приданкиной удалось забрать гейм оппонентки — 4:2, а следом и ещё два — 6:2.

В стартовой партии процент попадания первой подачи у спортсменок получился почти идентичным, но россиянка оказалась чуть лучше японки — 70% против 68%. Приданкина и Сакацумэ не сделали эйсов, при этом Елена допустила одну двойную ошибку, чем не отметилась Химено.

Во втором сете совсем не получилось борьбы со стороны Сакацумэ: Приданкина сначала сделала один брейк — 2:0, затем следующий — 4:0, после чего оказалась в одном гейме от победы — 5:0. Следом Химено удалось размочить счёт в партии — 5:1. Елене оставалось только подать на матч, что она и сделала без особых проблем — 6:2, 6:1.

Таким образом, Приданкина впервые в карьере вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. В прошлом году Елена уступила в первом же круге квалификации, однако в паре с Анастасией Павлюченковой она добралась до второго круга.

В финале отбора на «Ролан Гаррос» также играла Алина Корнеева, получившая 15-й номер посева. Во втором круге квалификации россиянка сошлась на корте со 152-й ракеткой мира Хасмин Ортенси. В итоге нашей теннисистке за 2 часа 18 минут удалось одолеть представительницу Аргентины и заработать путёвку в решающий поединок — 4:6, 6:4, 6:2.

В качестве соперницы за выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Корнеевой досталась ещё одна аргентинка — 23-летняя Хулия Риера. В мае 2024 года теннисистка была 93-й ракеткой мира, после чего мощно опустилась в рейтинге и сейчас располагается лишь на 180-й позиции. На уровне тура у Риеры нет титулов в одиночке, зато в парном разряде она выигрывала соревнование категории WTA-125 в Монтевидео-2023.

Хулии удалось здорово войти в матч с Алиной и сразу же добиться брейка — 2:1. Но Корнеева не стерпела такого и забрала подачу соперницы — 2:2. После этого россиянке удалось сделать ещё один брейк — 4:2. Далее спортсменки обменялись геймами на своих подачах — 5:3 в пользу нашей теннисистки. И следом Алина спокойно поставила точку в партии — 6:3.

Во втором же гейме второй партии Риера сделала брейк — 2:0. Однако Хулия рано обрадовалось, ведь Корнеева тут же забрала её подачу — 2:1. После этого аргентинка абсолютно выключилась из матча, благодаря чему россиянка стала выигрывать гейм за геймом. В итоге Алина повесила сопернице скрытую «баранку» и победила со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, Корнеева пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос». При этом Алине ранее ни разу не удавалось победить в финале квалификации грунтового ТБШ. В решающем матче отборных состязаний также поборется Роман Сафиуллин в пятницу, 22 мая.

