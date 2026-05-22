Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» — особый турнир для российских болельщиков. Именно здесь отечественные теннисисты впервые становились победителями турниров «Большого шлема» в одиночных разрядах. В 1996 году сильнейшим в Париже стал Евгений Кафельников, в 2004-м победила Анастасия Мыскина. 30 лет спустя после триумфа Кафельникова мы вновь с нетерпением ожидаем, что покажут лучшие игроки на кортах в столице Франции.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук объяснил, почему Открытый чемпионат Франции — второй по значимости турнир после Уимблдона. «Ролан Гаррос» – второй по значимости турнир после Уимблдона, который даёт начало теннису, потому что там этот вид спорта и был изобретён Уолтером Уингфилдом в 1874 году. Самое главное отличие «Ролан Гаррос» – грунтовое покрытие, поэтому есть своя специфика. В этом и трудность завоевания всех четырёх турниров в одном сезоне – всего двум теннисистам это удавалось.

Для кого подходит «Ролан Гаррос»? Для тех теннисистов, которые воспитаны на грунте. Это испанцы, итальянцы, другие – в меньшей степени. Хотя это зависит и от индивидуальных особенностей теннисиста: кто-то больше любит грунт, кому-то лучше подходит трава или бетон, как, например, нашему Медведеву», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко подчеркнул, что на грунте в пятисетовом формате участники сталкиваются с большей нагрузкой, чем на других покрытиях. «Потенциальные пять сетов на грунте изначально предполагают возможность несколько большей физической нагрузки, чем на других, более быстрых покрытиях. Хотя в сегодняшних реалиях это всё достаточно условно, различие в скорости покрытий стало меньше», — такое мнение высказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2013 Екатерина Макарова, на счету которой в общей сложности четыре титула на ТБШ в паре и миксте, поделилась особенностями подготовки к грунтовому турниру «Большого шлема». «Это грунтовое покрытие, совсем другое передвижение по корту, более затяжные розыгрыши, где нужно больше терпеть, проявлять упорство. «Ролан Гаррос» требует очень хорошей физической подготовки. Важно не спешить, не торопиться, в то же время быть выносливым, уметь скользить по корту, грамотно передвигаться по скользкому покрытию.

Во время «Ролан Гаррос» погода немного плавающая: могут быть и жаркие дни, и дождливые. А от этого игра сильно меняется. Когда жарко, грунт очень быстрый, когда пасмурно или дождливо, грунт очень медленный, а мячи более объёмные. На «Ролан Гаррос» надо быть готовым ко всему и оставаться психологически устойчивым к разным обстоятельствам», — рассказала Макарова в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина объяснила, почему на «Ролан Гаррос» всегда есть место сенсациям. «Прежде всего, это самое тяжёлое покрытие из всех турниров «Большого шлема», которое требует невероятных физических усилий. Грунт на «Ролан Гаррос» – то самое покрытие, где ты думаешь, что забил навылет, но мяч возвращается обратно. Плюс в Париже достаточно переменчивые погодные условия – очень часто идёт дождь и случаются остановки. Это тяжело психологически. Теннисист должен быть готов всегда – нельзя выпадать из матча, нужно стараться постоянно быть включенным.

Для многих сложно играть на грунте против специалистов в этом деле, поэтому на «Ролан Гаррос» часто случаются сенсации, когда середняки-испанцы или аргентинцы обыгрывают топ-звезду мирового рейтинга просто потому, что философия игры на грунте им понятнее и ближе. Поэтому для многих теннисистов грунт – это тест, который оголяет все слабые стороны. Это наиболее честное покрытие, потому что ты должен быть на высоте абсолютно во всех аспектах игры, чтобы там играть и побеждать.», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

О тонкостях игры на «Ролан Гаррос» подробно рассказала бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова. «Ролан Гаррос» – это земляное покрытие. Игроки подходят к нему подготовленными, сыгравшими много матчей, турниров и потренировавшись на грунте. На этом покрытии много затяжных розыгрышей, интересных комбинаций, не так легко выиграть розыгрыш в несколько ударов – нужна хитрость. Надо попытаться обмануть соперника, а ещё – быть очень выносливым. Мне очень нравится грунт – интересно смотреть матчи, ведь ход игры может измениться в любой момент.

Игрок должен готовиться к нестабильной погоде. В Париже может быть как безумно жарко, так и достаточно холодно. Корт по-другому играет, мячи ощущаются тоже иначе. Может идти постоянный дождь, от этого – сырость, тяжёлый мяч, задержки и переносы матчей. Теннисисту нужно иметь стойкость, но, опять же, они подходят к «Ролан Гаррос» подготовленными и привыкшими к грунту. Но работа на износ: если появилась усталость, забились мышцы, то под конец турнира эти мелочи начинают о себе говорить. Однако прелесть в том, что после «Ролан Гаррос» все возьмут перерыв, поэтому могут выкладываться на максимум», — рассказала она в интервью «Чемпионату».

Немного истории

Первый теннисный турнир, который много лет спустя «превратился» в Открытый чемпионат Франции, прошёл на кортах «Иль-де-Пюто» в Париже в 1891 году в формате однодневного национального чемпионата. В нём принимали участие в основном французские игроки и представители французских клубов, однако первым победителем стал Х. Бриггс из Англии. Имя чемпиона история умалчивает. В 1925 году Французская федерация тенниса решила открыть чемпионат для лучших иностранных игроков. Когда в 1927 году французские «мушкетёры» — Жак Брюньон, Жан Боротра, Анри Коше и Рене Лакост — обыграли сборную США в Кубке Дэвиса, потребовалось построить новый стадион для проведения ответного матча в следующем году.

Французская федерация очертила участок площадью три гектара недалеко от Порт-д'Отёй и попросила назвать новый стадион «Ролан Гаррос» в честь бывшего члена клуба «Стад Франсе», лётчика, который в 1913 году первым совершил беспосадочный перелёт через Средиземное море, длившийся почти восемь часов. В следующем году, с началом Первой мировой войны, Ролан Гаррос вступил во французскую армию. 5 октября 1918 года он был сбит и погиб недалеко от Вузье в Арденнах — за месяц до окончания войны и за день до своего 30-летия.

В 1968 году «Ролан Гаррос» стал первым турниром «Большого шлема» в Открытой эре, а первыми чемпионами новой эпохи стали Кен Розуолл и Нэнси Ричи. В 2001 году центральный корт получил имя бывшего президента Французской федерации тенниса — «Корт Филипп Шатрье». В 2020 году «Ролан Гаррос» стал последним теннисным турниром «Большого шлема», на котором была установлена крыша.

Рафаэль Надаль — Король грунта

Бесспорным героем «Ролан Гаррос» является Рафаэль Надаль, завоевавший 14 титулов в период с 2005 по 2022 год. В 2025 году в честь этого выдающегося достижения организаторы Открытого чемпионата Франции установили мемориальную доску с отпечатком кроссовок легендарного испанца прямо на корте имени Филиппа Шатрье, главной арене турнира. Надаль, известный своей неукротимой волей к победе, является, пожалуй, идеальным воплощением слогана турнира: «Победа принадлежит самым упорным».

Все началось в 2005 году, когда юный Рафа дебютировал на турнире в Париже. На грунтовых кортах в рамках тура испанец выиграл 17 матчей подряд, что привело его к победам в Монте-Карло, Барселоне и Риме. В столице Франции он выступал наилучшим образом, проиграв всего один сет и выйдя в полуфинал…

В день своего 19-летия Рафа встретился с первым номером рейтинга Роджером Федерером в шикарном полуфинале, третьем матче из 40 в их богатой истории противостояния. Одетый в свою знаменитую зелёную майку без рукавов и белые бриджи, Рафа выиграл со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:3.

В финале против Мариано Пуэрты Рафа упустил первый сет (единственный, который он проиграл на турнире), но в итоге одолел аргентинца в четырёх сетах. «Моей мечтой было выиграть титул «Большого шлема», но особенно — «Ролан Гаррос», потому что это турнир, в котором хотят победить все испанцы», — сказал Надаль после матча.

Этот триумф положил начало серии из четырёх титулов в Париже. Надаль проиграл всего три сета в 2006 году, один — в 2007-м и ни одного — в 2008-м, победив Федерера во всех трёх финалах. Выступление 2008 года, в ходе которого он отдал всего 41 гейм в 21 сете, уже тогда укрепило статус Надаля как Короля грунта.

После сенсационного поражения в четвёртом круге в 2009 году от Робина Сёдерлинга Рафаэль отыгрался в 2010-м, обыграв шведа в финале, который проходил под полным контролем испанца. И в этот раз Надаль не потерял ни сета на пути к титулу.

Рафа продолжил доминировать на «Ролан Гаррос», выиграв пять титулов подряд в период с 2010 по 2014 год. Несмотря на конкуренцию со стороны членов «Большой четвёрки» (Федерера, Новака Джоковича и Энди Маррея), перевес испанца в Париже был неоспорим. В этот период его самым серьёзным испытанием стал полуфинал против Джоковича в 2013 году — классическое противостояние, завершившееся со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 6:7 (3:7), 9:7 в пользу испанца после 4 часов 37 минут изнурительной борьбы. Спустя год после того, как Джокович обыграл Рафу в великом финале Открытого чемпионата Австралии (он длился 5 часов 53 минуты и стал самым длинным финалом турнира «Большого шлема» в истории), Рафа вновь преодолел все трудности и вышел в очередной финал.

Неудачи 2015 года (поражение от Джоковича в четвертьфинале) и 2016-го (снятие с турнира из-за травмы запястья) были компенсированы серией из пяти титулов за шесть лет в период с 2017 по 2022 год. Триумф испанца в 2017 году прервал его трёхлетнюю засуху на мэйджорах.

В конце карьеры Рафа продолжал переписывать историю в Париже. Когда Бьорн Борг выиграл шесть титулов «Ролан Гаррос», в том числе четыре подряд в период с 1978 по 1981 год, многие считали, что этот рекорд недосягаем. Сравнявшись с Сампрасом по общему количеству титулов «Большого шлема» только на «Ролан Гаррос» (!), Рафа установил, казалось, невозможное достижение. «Ролан Гаррос — самый важный турнир в моей теннисной карьере, — сказал он перед прощанием. — Всё, что я там пережил, всё, чем я там наслаждался, навсегда останется в моём сердце».

Другие герои

14 побед Надаля в 14 финалах надолго останутся рекордом, если не навсегда. Бьорн Борг тоже выиграл все свои титульные матчи «Ролан Гаррос», но их было «всего» шесть. По количеству финалов Борг уступает Джоковичу — серб семь раз сражался за титул в Париже, но победил только трижды. Надалю принадлежит рекорд Открытой эры и по количеству финалов подряд (пять): с 2010 по 2014 год Рафа неизменно доходил до решающего матча (и побеждал).

У женщин самой титулованной чемпионкой в Открытую эру является Крис Эверт, на счету которой семь трофеев и два поражения в финалах. Штеффи Граф тоже девять раз сражалась за титул, но у неё на одно поражение больше. А такие теннисистки, как Жюстин Энен, Ига Швёнтек и Маргарет Корт, никогда не проигрывали в финалах «РГ», хотя выступали в них не раз. На счету Энен и Швёнтек по четыре титула, у Корт их три.

Что касается чемпионов «Ролан Гаррос» в парных разрядах, то в Открытую эру чаще всех побеждали Даниэль Нестор и Максим Мирный, у которых по четыре титула. Два из этих трофеев они завоевали вместе. В любительскую эпоху рекорд принадлежит Рою Эмерсону, шестикратному чемпиону «РГ» в мужской паре. А до допуска иностранцев не было равных Максу Декюжи, который с 1902 по 1920 год завоевал 13 титулов.

В женском парном разряде семь титулов на счету Мартины Навратиловой, а в миксте самыми успешными являются Франсуаза Дюрр и Жан-Клод Баркле, трёхкратные чемпионы «Ролан Гаррос». Если же суммировать все титулы во всех разрядах за все времена, то больше всего трофеев окажется на счету Макса Декюжи — 28. А у женщин на первом месте по этому показателю находится Сюзанн Ленглен (15).

Самым молодым чемпионом (не только на «Ролан Гаррос», но и вообще на ТБШ среди мужчин-одиночников) является Майкл Чанг, который выиграл турнир 1989 года в возрасте 17 лет 3 месяцев. Женский рекорд в Париже принадлежит Монике Селеш, победившей на следующий год в возрасте 16 лет 6 месяцев. Самый возрастной чемпион — Новак Джокович, который три года назад взял «РГ» в 36 лет 20 дней. А у женщин соответствующий рекорд принадлежит Жуже Кёрмёци, чемпионке 1958 года. Венгерской теннисистке было тогда 33 года 10 месяцев.

Памятные матчи

«Ролан Гаррос» подарил столько ярких матчей, что рассказать о всех не представляется возможным. Но даже на этом фоне выделяется 1999 год. Победа Андре Агасси со счётом 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4 над Андреем Медведевым в финале Открытого чемпионата Франции 1999 года стала «камбэком в камбэке». Или камбэком в квадрате, если хотите. Агасси прошёл путь от игрока, занимавшего первую строчку рейтинга в 1996 году, до 141-го места в октябре 1997 года. К 1999-му он вернулся в ряды лидеров, но на «РГ» был посеян лишь под 13-м номером и не выигрывал турниры «Большого шлема» уже четыре года. За неделю до турнира 29-летний Агасси подумывал пропустить соревнования из-за боли в плече.

Медведев, занимавший 100-е место в рейтинге, казалось, был на пути к своему первому крупному титулу, когда разгромил Агасси за 19 минут в первом сете и так же доминировал, выиграв вторую партию. Переломный момент наступил в девятом гейме третьего сета. При счете 4:4, 30:15 Агасси допустил двойную ошибку дважды подряд, дав Медведеву шанс на брейк. Но Андре спас ситуацию, удержал подачу, а затем сделал брейк в 10-м гейме и выиграл третий сет. Взяв пятую партию и завершив таким образом камбэк, Агасси закрыл лицо руками и заплакал. «Это, безусловно, самое прекрасное чувство, которое я когда-либо испытывал на теннисном корте», — цитирует Агасси New York Times.

За день до того, как её будущий супруг Агасси совершил потрясающий камбэк, Штеффи Граф выиграла матч, который был ещё более насыщен событиями. Победа Граф со счетом 4:6, 7:5, 6:2 над Мартиной Хингис в женском финале 1999 года содержала в себе все элементы незабываемого матча: споры, вовлечённость зрителей, напряжение, проявления эмоций, камбэк… «Это, безусловно, самая большая и самая неожиданная победа, которую я когда-либо одерживала. Это был один из самых безумных матчей в истории; в нём было все», — приводит слова Граф New York Times. Это был также последний матч на Открытом чемпионате Франции для Штеффи, которой через неделю должно было исполниться 30 лет. После матча она заявила, что это был её последний «РГ», а два месяца спустя объявила о завершении карьеры.

Хингис, являвшаяся первой сеяной, полностью контролировала ход матча, выиграв первый сет и ведя 2:0 во втором, но затем ситуация резко изменилась. После того как она оспорила решение судьи об ауте, Мартина перешла на половину корта соперницы, чтобы продолжить спорить. Это нарушение не только стоило Хингис штрафного очка, но и вызвало гнев зрителей. После этого швейцарку освистывали, и это явно её беспокоило. Тем не менее Хингис подавала на матч при счете 5:4, однако Граф выиграла три гейма подряд и сравняла счёт.

Граф доминировала в третьем сете, но на матчболе в восьмом гейме Хингис выполнила удар с руки, который помог ей выиграть очко и остаться в игре. Мартина попыталась выполнить еще одну подачу с руки на втором матчболе Граф, а когда промахнулась, зрители зашумели и загудели. Швейцарка снова пожаловалась судье на вышке. Граф выиграла матч на втором матчболе, а потрясённая Хингис быстро покинула корт, не собираясь возвращаться. В итоге Мартину всё же уговорили, чтобы она приняла участие в церемонии награждения после матча.

Победа Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 6:7 (3:7), 9:7 над Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос» 2013 года запомнилась прежде всего высоким уровнем игры. Джон Макинрой заявил, что это, возможно, был лучший матч, когда-либо сыгранный на грунтовом корте, а историк тенниса Стив Флинк сказал в интервью World Tennis Magazine: «Это был, безусловно, один из лучших полуфиналов в истории». К тому моменту Надаль уже выиграл семь титулов «Ролан Гаррос», но Джокович был первым номером в мире, и в памяти зрителей ещё свежа была эпическая пятисетовая победа Новака над Рафой в финале Australian Open 2012 года.

Надаль подавал на матч при счете 6:5 в четвёртом сете и вел 30:15 в 12-м гейме, но Джокович сумел отыграться и довести дело до тай-брейка, который он выиграл. В решающем сете настала очередь Надаля совершить камбэк: он отыграл отставание 2:4 и в итоге взял решающий сет, сделав брейк на подаче Джоковича в 16-м гейме.

И, конечно, прошлогодний мужской финал, в котором Карлос Алькарас спасся с тройного матчбола против Янника Синнера. Не забыли же?

Главные арены «Ролан Гаррос»

Как уже упоминалось, 1927 год стал важной вехой в истории французского тенниса: именно в этом году произошло одно из самых громких событий в спорте начала XX века (по версии французов так уж точно), когда четвёрка теннисистов — Жак Брюньон, Жан Боротра, Анри Коше и Рене Лакост, известная как «французские мушкетёры», — вопреки всем прогнозам выиграла Кубок Дэвиса на американской земле. Они договорились о реванше в 1928 году, но на этот раз он должен был состояться в Париже. Требовался стадион, достойный этого мероприятия. Французской теннисной федерации выделили три гектара земли для строительства нового стадиона.

Когда стадион только строился, главный теннисный корт был известен просто как Центральный корт, однако несколько лет спустя его переименовали в корт Филиппа Шатрье. Четыре главные зрительские трибуны названы в честь четырёх «мушкетёров» и могут вместить 15 тыс. зрителей. После завершения строительства эта четвёрка вышла на корт для матча-реванша Кубка Дэвиса, который они успешно выиграли.

В 1994 году стадион «Ролан Гаррос» значительно расширился, был добавлен корт А, вмещавший 10 тыс. зрителей. В 1997 году он был переименован в корт Сюзанн Ленглен в честь величайшей французской теннисистки, шесть раз выигрывавшей Открытый чемпионат Франции в одиночке, дважды в паре и семь раз в миксте.

Были, конечно, и другие обновления, реконструкции и расширения: появился новый теннисный корт на 5000 мест, названный в честь Симоны Матьё, теннисистки, выигравшей одиночные турниры в 1938 и 1939 годах, а также лидера французского сопротивления во время второй мировой войны. Корт был открыт в марте 2019 года на территории сада Отёй.

Многолетние проблемы, связанные с дождём, прерывающим игру, или недостатком света из-за матчей, затянувшихся до позднего вечера, создали множество трудностей, и, подобно Уимблдону с раздвижной крышей, было принято решение создать аналогичную конструкцию и для «Ролан Гаррос». Для главного центрального корта, корта Филиппа Шатрье, работы начались в 2017 году с изготовления 11 ферм, каждая из которых весит 330 тонн и состоит из семи секций длиной 15 метров и высотой три метра. При сборке эти секции образуют одну ферму длиной 105 метров. Строительство было закончено в 2020 году.

Российские звёзды — чемпионы «Ролан Гаррос»

Наши теннисисты/теннисистки пять раз становились победителями Открытого чемпионата Франции в одиночных разрядах. Всё началось с Евгения Кафельникова, чемпиона «Ролан Гаррос» 1996 года. До четвёртого круга включительно Евгений не отдал ни сета, сражаясь преимущественно с испанцами, которые традиционно сильны на грунте. В четвертьфинале россиянин, посеянный шестым, в четырёх партиях прошёл Рихарда Крайчека, 13-го сеяного. В полуфинале Евгений повесил «баранку» самому Питу Сампрасу, который, правда, крайне редко блистал на грунте, — 7:6 (7:4), 6:0, 6:2. В финале Кафельникову также хватило трёх сетов в противостоянии с Михаэлем Штихом (15), но всё было очень напряжённо — 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4).

В 2004 году состоялся по-настоящему особенный финал. Впервые за титул сражались две представительницы России. В четвёртом круге Анастасия Мыскина, имевшая шестой номер посева, отыграла матчбол в противостоянии со Светланой Кузнецовой (11) — 1:6, 6:4, 8:6. На решающих же стадиях Мыскина не потеряла ни сета. Анастасия по очереди прошла Винус Уильямс (4) и Дженнифер Каприати (7), а в финале взяла верх над соотечественницей Еленой Дементьевой (9) — 6:1, 6:2. И стала первой россиянкой — чемпионкой мэйджора. Дементьева по ходу турнира прошла таких сильных теннисисток, как Линдсей Дэвенпорт (5) и Амели Моресмо (3). Россия стала четвёртой страной, делегировавшей сразу двух теннисисток в финал ТБШ, — после Австралии, США и Бельгии.

Пять лет спустя в финале снова оказались две россиянки. Светлана Кузнецова, посеянная седьмой, с боями прорывалась в финал, одержав три трёхсетовые победы подряд — против Агнешки Радваньской (12), Серены Уильямс (2) и Саманты Стосур (30). А в титульном матче в двух партиях победила Динару Сафину (1) — 6:4, 6:2. Сафина, которая в первых четырёх играх на турнире отдала лишь пять геймов, уступила во втором финале подряд.

В 2012 году победила Мария Шарапова. В начале карьеры Шарапова не любила грунт, но постепенно вошла во вкус — настолько, что сыграла в трёх финалах «Ролан Гаррос» подряд, два из которых выиграла. Проблемы у Марии, второй сеяной, были разве что в четвёртом круге, когда её соперницей была Клара Коукалова. Ту встречу россиянка выиграла со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. Дальше всё было не столь драматично, и Шарапова, победив в финале Сару Эррани (21) со счётом 6:3, 6:2, оформила карьерный «Шлем».

А в 2014-м состоялся последний победный финал Шараповой на турнирах «Большого шлема» — и третий подряд на «Ролан Гаррос». Мария, посеянная под седьмым номером, одержала три волевые победы подряд — против Саманты Стосур (19), Гарбинье Мугурусы и Эжени Бушар (18). А в финале в сложном матче дожала Симону Халеп (4) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Титульная встреча продолжалась более трёх часов! И впервые с 2001 года в финале были сыграны все три партии.

В мужском парном разряде Евгений Кафельников завоевал три титула на «Ролан Гаррос». В 1996 и 1997 годах он сделал это вместе с Даниэлем Вацеком, в 2002-м — с Паулом Хархёйсом. У наших женщин на счету четыре титула, причём первые успехи датированы ещё советскими временами. В 1974 году чемпионками «Ролан Гаррос» стали Ольга Морозова и Крис Эверт. В 1989-м титул завоевали Лариса Савченко-Нейланд и Наталья Зверева, в 1992-м Зверева уже под флагом СНГ выиграла турнир вместе с Джиджи Фернандес, а в 2013-м трофей завоевал чисто российский дуэт Екатерина Макарова/Елена Веснина. Наконец, в миксте Евгения Манюкова и Андрей Ольховский стали победителями «Ролан Гаррос» 1993 года.

Без Алькараса

Мужская сетка «Ролан Гаррос» в этом году понесла большую потерю. Семикратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас, дважды бравший титул в Париже, не выступит из-за травмы. Из-за повреждения запястья Алькарас досрочно завершил грунтовый сезон. В Монте-Карло испанец дошёл до финала, где его остановил Синнер, а в Барселоне выиграл один матч, после чего снялся до выхода на корт во втором круге.

Шестикратный победитель мэйджоров Борис Беккер объяснил, почему Алькарас травмируется чаще Синнера. «Да, Алькарас травмируется чаще, чем Синнер, но это связано с его стилем. У него совсем другой теннис. Я называю Синнера Джоковичем 2.0. Похожий стиль, игра с задней линии, высокая стабильность. К тому же он часто выигрывает матчи быстро. Алькарас же нередко отдаёт сет и проводит на корте по три часа — это сказывается на его организме. Синнер естественным образом экономит энергию, в долгосрочной перспективе это даёт большое преимущество», — приводит слова Беккера Eurosport.es.

Бывшие испанские теннисисты Алекс Корретха и Фелисиано Лопес в интервью итальянскому изданию Corriere dello Sport поделились мнением о травме Алькараса. «Запястье — весьма деликатная часть тела. У меня была идентичная травма, и это действительно серьёзно. Там множество мелких сухожилий и костей, а для теннисиста запястье должно быть не просто на 100%, а на все 200%, потому что в игре всё делается через него. Есть огромное количество движений кистью, и, если в момент удара она функционирует не на 100%, а хотя бы на 80%, это уже огромная проблема. Куда более серьёзная, чем аналогичное ограничение в другой части тела.

Думаю, здесь нужно сохранять спокойствие. Сам Карлос же говорил: «Я не спешу, для меня главное — восстановить запястье». На мой взгляд, это довольно серьёзное повреждение, и в его возрасте совершенно нет смысла торопиться», — сказал Корретха.

«Нужно запастись терпением. Сейчас единственное, о чём стоит думать, так это дать запястью как можно больше отдыха, чтобы оно восстановилось максимально качественно, не устанавливая никаких конкретных сроков возвращения. После полутора месяцев простоя он может потерять форму. Посмотрим, когда вообще сможет вернуться к тренировкам.

Начать сезон на траве — не самый простой вариант, потому что там много непривычных движений, которые могут дополнительно нагружать запястье. Поэтому я не понимаю, как дальше будет развиваться ситуация, и не знаю, на какой стадии сейчас восстановление. Надеюсь, что он вернётся как можно скорее. Но если они так быстро объявили, что он не сыграет на «Ролан Гаррос», значит, запястью требуется серьёзное и очень контролируемое лечение. Оно сейчас максимально жёсткое. Главное — ни в коем случае не форсировать восстановление», — добавил Лопес.

Когда вернётся Алькарас, пока неизвестно. В лучшем случае это случится уже после травяного сезона, который начинается сразу после «Ролан Гаррос». Однако форсировать восстановление Карлос явно не будет — здоровье превыше всего. Его второе место в рейтинге ATP пребывает в относительной безопасности (см. ниже рейтинговые расклады).

«У меня впереди долгая карьера. Если буду форсировать возвращение, это может сильно навредить мне в будущем. Я предпочитаю вернуться чуть позже, но полностью готовым, чем вернуться рано и сыграть плохо. Нужно беречь себя, потому что я хочу играть как можно дольше», — сказал Алькарас Eurosport.es.

Призовые

В этом году чемпионы «Ролан Гаррос» в одиночном разряде среди женщин и мужчин получат по € 2,8 млн, что на 9,8% больше, чем в прошлом году. Наибольшую прибавку ощутят теннисисты, выбывшие на ранних стадиях. Игроки, уступившие на этапе квалификации, получат почти на 13% больше, чем в прошлом году, а те, кто вылетит в первом круге основной сетки — на 11,5% больше, нежели год назад.

Призовые на «РГ»-2026, €

Стадия Одиночный разряд Парный разряд Микст Титул 2 800 000 600 000 122 000 Финал 1 400 000 300 000 61 000 1/2 финала 750 000 150 000 31 000 1/4 финала 470 000 82 000 17 500 1/8 финала 285 000 45 000 10 000 1/16 финала 187 000 29,000 5000 1/32 финала 130 000 19 000 – 1/64 финала 87 000 – – Квалификация, финал 48 000 – – Квалификация, второй круг 33 000 – – Квалификация, первый круг 24 000 – –

Однако, несмотря на эти рекордные цифры, увеличение призового фонда не помогло успокоить растущее среди теннисистов недовольство. Основная проблема заключается не в абсолютном размере призовых, а в доле доходов турнира, распределяемой между участниками. По разным оценкам, призовой фонд 2026 года составляет примерно 14-15% от общей выручки «Ролан Гаррос», что значительно ниже 22%, на которых они настаивают, и меньше, чем обычно распределяется на совместных турнирах ATP и WTA.

«Сейчас я нахожусь по другую сторону. Если бы, находясь в этот момент в профессиональном туре, где-то не поднимали призовые, и это ощущалось… Например, в количестве трат… Везде цены растут, а теннисисты платят своей команде самостоятельно, покрывают жильё, перелёты, это всё только на зарплате самого игрока. Я не сторонница того, чтобы вообще жёстко бойкотировать. Но поднимать эту тему, вероятнее всего, да, надо.

Есть ребята, которые понимают в этом больше и считают, что нужно как-то надавить и бойкотировать. Мне сейчас тяжело судить, потому что я нахожусь по другую сторону. Меня это не затронуло, когда мы играли, призовые были очень хорошие, и никто не жаловался», — заявила Екатерина Макарова.

Рейтинговые расклады перед «Ролан Гаррос», ATP

Место Теннисист Лайв-рейтинг на 25 мая Очки на «РГ»-2025 Рейтинг на 8 июня 1 Янник Синнер 14 750 1300 13 450 2 Карлос Алькарас 11 960 2000 9960 3 Александр Зверев 5705 400 5305 4 Феликс Оже-Альяссим 4000 10 3990 5 Бен Шелтон 4070 200 3870 6 Даниил Медведев 3760 10 3750 7 Тейлор Фриц 3720 10 3710 8 Алекс де Минор* 3755 50 3705 9 Новак Джокович 4460 800 3660 10 Александр Бублик* 3270 400 2870 11 Иржи Легечка 2665 100 2565 12 Лоренцо Музетти 3115 800 2315 13 Андрей Рублёв 2460 200 2260 14 Лучано Дардери* 2260 10 2250 15 Флавио Коболли 2340 100 2240 16 Карен Хачанов 2320 100 2220 17 Каспер Рууд* 2225 50 2175 18 Валантен Вашеро 2103 8 2095 19 Лёнер Тьен* 1980 10 1970 20 Артюр Фис 2040 100 1940

* Продолжают выступления на текущей неделе.

Янник Синнер, несмотря на то что у него сгорает 1300 очков за финал, в любом случае останется первой ракеткой мира. Его не смог бы догнать даже Карлос Алькарас, если бы участвовал в турнире. Испанец, в свою очередь, не сдвинется со второго места, хотя у него сгорает 2000 очков за титул. Преследователи во главе с Александром Зверевым уступают ему слишком много. Даниил Медведев входит в число теннисистов, которые могут потеснить Зверева с третьего места. Но это всё-таки малореалистичный сценарий. Куда больше шансов у Медведева на то, чтобы подняться на четвёртую строчку. Отставание от Феликса Оже-Альяссима вовсе не выглядит непреодолимым.

Рейтинговые расклады перед «Ролан Гаррос», WTA

Место Теннисистка Лайв-рейтинг на 25 мая Очки на «РГ»-2025 Рейтинг на 8 июня 1 Арина Соболенко 9960 1300 8660 2 Елена Рыбакина 8313 240 8073 3 Ига Швёнтек 7273 780 6493 4 Джессика Пегула 6286 240 6046 5 Аманда Анисимова 5958 240 5718 6 Кори Гауфф 6749 2000 4749 7 Элина Свитолина 4315 430 3885 8 Мирра Андреева 4181 430 3751 9 Виктория Мбоко* 3558 170 3388 10 Каролина Мухова 3318 10 3308 11 Белинда Бенчич 3145 0 3145 12 Линда Носкова 3054 10 3044 13 Жасмин Паолини 2787 240 2547 14 Екатерина Александрова 2679 240 2439 15 Марта Костюк 2387 10 2377 16 Наоми Осака 2341 10 2331 17 Ива Йович* 2306 70 2236 18 Сорана Кырстя 1985 0 1985 19 Элисе Мертенс 1858 10 1848 20 Лейла Фернандес 1844 10 1834 21 Анна Калинская 1792 10 1782 22 Диана Шнайдер 1796 70 1726

* Продолжают выступления на текущей неделе.

Рыбакина в случае титула точно станет первой ракеткой мира, даже если её соперницей по финалу будет Соболенко. Если же казахстанская теннисистка проиграет в финале, белоруске достаточно будет выйти в полуфинал. Если Елена остановится на стадии 1/2 финала, то Арине хватит и четвёртого круга. Ну а если Рыбакина проиграет в 1/4 финала или раньше, Соболенко вне зависимости от своего результата останется во главе рейтинга WTA.

Мирра Андреева в теории может вернуться на пятую строчку. Но это маловероятно, так как для этого Андреевой необходим не только титул, но и провал Аманды Анисимовой в совокупности с невыходом Гауфф в финал. Куда более вероятно, что Мирра устроит сражение с Элиной Свитолиной за седьмую строчку. Обе защищают по 430 очков за четвертьфинал. Тут пока преимущество у украинки, опережающей россиянку на 134 очка. Если, скажем, Свитолина проиграет в первом круге, то Андреевой достаточно будет выйти в четвёртый круг, чтобы обойти соперницу. Что касается преследовательниц Мирры во главе с Викторией Мбоко, то они могут начать задумываться о том, чтобы обойти россиянку, не ранее четвертьфинала.

Кто в фаворитах?

Вследствие снятия Алькараса главным фаворитом в мужском одиночном разряде видится Янник Синнер. Год назад Синнер упустил тройной матчбол в финале, и чемпионом в итоге стал его испанский соперник. Итальянец сейчас настолько хорош, что, кажется, проиграть может разве что самому себе.

Экс первая ракетка мира, победитель US Open — 2003 Энди Роддик дал комментарий относительно возможности для Синнера победить на Открытом чемпионате Франции — 2026. Он сравнил его статус фаворита с тем, что был в годы Рафаэля Надаля.

«Если Джокович — второй фаворит «Ролан Гаррос», но всё ещё не набрал форму, а Зверев считается одним из главных претендентов на выход в финал или полуфинал, но не прибавляет в решающих матчах, тогда у меня вопрос: является ли Синнер настолько же явным фаворитом, каким был Рафа Надаль? К тому же пять его главных соперников либо подходят к турниру с проблемами, либо вообще не сыграют.

Я не хочу проявлять неуважение к Надалю, потому что это лучший теннисист, которого я видел на любом покрытии, и для меня тут нет сравнений. Знаю, многие считают, что Алькарас и Синнер победили бы его, но, несмотря на доминирование Синнера, я так не думаю. Это не спор о Синнере против Надаля. Если у Надаля было 90% шансов пройти дальше, то вы хотите сказать, что у Синнера их нет?» — приводит слова Роддика AS.

Главная проблема Янника заключается в следующем: сможет ли он выдержать, если придётся играть четыре, а то и все пять сетов в жарких условиях? Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением, что может помешать Синнеру завоевать титул на «Ролан Гаррос» – 2026.

«Думаю, единственное, что может помешать Синнеру выиграть в Париже, — остальные 127 игроков. Им каким-то образом нужно договориться и сказать: «Даже если проиграю этот матч с Янником, я должен заставить его максимально выложиться физически».

Потому что, как мне кажется, единственная возможная проблема у Янника — это то, что, если он проведёт три-четыре действительно тяжёлых матча подряд — мы уже видели, он страдал в Австралии, хотя там гораздо более высокая температура, — если ему не повезёт и он попадёт на соперника в очень жаркий день, а матч затянется, как он восстановится к следующему?

Считаю, что ключевой фактор — физический, потому что на техническом и тактическом уровне его игра и разнообразие ударов сейчас выше остальных. Но, конечно, его можно обыграть — уровень тура невероятный. Даниил Медведев может быть очень опасен в вечерней сессии в Париже, потому что корт там чуть медленнее, а его удары становятся более «тяжёлыми» и плоскими. Или Синнер может сыграть против Каспера Рууда в очень жаркий день, когда его топ-спин становится особенно высоким, а матч превращается в физическое испытание. Но если он играет с Руудом на тяжёлом грунте, у Синнера преимущество, потому что мяч не так сильно отскакивает. А с Медведевым на более быстром корте его удары становятся опаснее — и это тоже играет на руку Яннику.

Так что ему нужно немного удачи. И я по опыту знаю: на «Ролан Гаррос» без удачи не обойтись. Нужно адаптироваться к условиям и сопернику. Это и есть единственные риски для Синнера — неудачное стечение обстоятельств, когда кто-то заставляет его провести очень тяжёлый матч. Но даже тогда не думаю, что его смогут победить», – приводит слова Виландера Eurosport Spain.

На это же указывают и отечественные эксперты. «Янник задыхался после тяжёлых розыгрышей в том же полуфинале с Медведевым. Потом была микротравма, Синнер брал медицинский перерыв. Итальянец подвержен трудностям при больших нагрузках, а пятисетовые матчи на «Ролан Гаррос» и есть очень большие нагрузки», — считает Виктор Янчук.

«Янник, очевидно, фаворит, хотя концовки его последних матчей в Риме с Андреем и Даниилом показали, что и у него бывают сложные моменты. Но запас прочности позволил ему довести те матчи до победы. Пятисетовый формат для Янника всегда был более сложным, особенно когда игра уходила в 4-5-часовые марафоны», — полагает Алексей Селиваненко.

Одним из тех, кто может бросить вызов Синнеру, является Новак Джокович. В день публикации нашего материала 24-кратному чемпиону ТБШ, трижды бравшему титул в Париже, исполнилось 39 лет. Джокович в хорошем смысле одержим мыслью выиграть 25-й мэйджор, однако Виктор Янчук полагает, что на «Ролан Гаррос» это ему не удастся. «Новаку надо отдать дать уважения за все рекорды, которые будут ещё долго держаться. Ветеран! Естественно, он не выиграет «Ролан Гаррос» – это будет четвертьфинал или полуфинал в лучшем случае. На грунте всё-таки надо бегать долго, а Джокович уже не так молод», — говорит Янчук.

Так же считает бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн. «Не вижу, что это произойдёт на грунте. Думаю, у Новака, без сомнений, есть шанс на Уимблдоне, потому что физические требования на траве ниже, чем на грунте. Учитывая возраст Джоковича, трудно поверить, что он сможет выиграть семь матчей, состоящих минимум из трёх сетов на «Ролан Гаррос». А вот на траве, учитывая его уровень и то, что там меньше игроков, комфортно чувствующих себя на этом покрытии, я бы точно дал ему шанс», – приводит слова Хенмэна Sky Sports.

Алексей Селиваненко рассказал, в чём, по его мнению, состоит главная сила Новака. «Новак в прошлом году показал, что готов играть со всеми. Хотя понятно, что с каждым новым сезоном это становится просто физически тяжелее. Сила Новака – в его ментальности и способности переворачивать любые матчи», — сказал он.

«Не могу сказать, что отсутствие Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» прямо-таки убивает интригу, но сильно повышает шансы Янника Синнера на карьерный шлем. Но я могу назвать ещё одного человека – для меня одного из величайших теннисистов – Новак Джокович. Он вопреки всему и всегда доказывает, что он может совершать что-то невероятное. Но время безжалостно, и Новаку нужно быть готовым физически. Мы не знаем, в какой он сейчас в форме, потому что он сыграл лишь один турнир в Риме и проиграл в первом круге юному Прижмичу. Но он – тот человек, который может остановить Янника Синнера.

Фавориты кроме Синнера? Помимо него я бы назвала, конечно, Даниила Медведева, Александра Зверева и Артюра Фиса. Но должно сложиться слишком много факторов – Янник Синнер невероятно силён психологически. Однако с физической точки зрения у меня возникли к нему вопросы после турнира в Риме, когда у него случилась то ли паническая атака, то ли не знаю что. Посмотрим, как Янник будет это проходить, и кто сможет доставить ему проблемы уже на первой неделе «Ролан Гаррос», когда тратится слишком много сил. Всегда сложно начинать турнир «Большого шлема», и от этого зависит, как далеко зайдёт Янник. Однако в целом, конечно, Синнер – сильнейший теннисист, и его победа на «Ролан Гаррос» будет вполне логичной», — полагает Елена Веснина.

А российская теннисистка Наталья Вихлянцева не считает, что Синнеру кто-то навяжет борьбу, хотя Янник испытывает проблемы на жаре. «Есть надежда на Новака Джоковича, это будет его 25-й турнир «Большого шлема». Но мне кажется, что у него больше шансов на Уимблдоне, где тоже не будет Алькараса, чем на «Ролан Гаррос». Кто-то говорит, что Фис, Зверев, Медведев, Ходар, Фонсека смогут посоревноваться с Синнером. Но я не думаю, что с ним кто-то может соревноваться в пяти сетах. Говорят, что Янник не так силён физически, а мы видели, что ему становится плохо в жаркую погоду или в продолжительных матчах. Но продолжительные и качественные матчи, в которых Синнер испытывал трудности, были против Карлоса Алькараса, а другие он достаточно спокойно выигрывает. Не думаю, что на «Ролан Гаррос» кто-то сможет навязать итальянцу такую борьбу, чтобы он запутался, нервничал и ошибался. Думаю, что это будет турнир Янника Синнера», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

По мнению Надежды Петровой, шанс на долгожданный «Шлем» может появиться у Александра Зверева. «Конечно, грустно не видеть Карлитоса на этом турнире. Уверена, что многие уже про себя подумывают, что Янник Синнер выиграет этот «Ролан Гаррос». Но я думаю, что могут быть интриги, очень непредсказуемые матчи. Это возможность для молодых, голодных игроков попытать своё счастье. Но и не нужно списывать Джоковича с претендентов, а может быть, наконец-то и Саша Зверев сможет зацепить свой первый «Ролан Гаррос», — полагает она.

В женской сетке нет настолько явного фаворита. Первой с небольшим отрывом от второго места идёт Ига Швёнтек, опережающая Арину Соболенко. Швёнтек сейчас не в лучшей форме, однако нельзя вычеркнуть то, что за плечами у неё четыре титула на «Ролан Гаррос».

Энди Роддик уверен, что Игу нельзя списывать со счетов. «Говорю вам прямо сейчас: все будут сомневаться в Иге Швёнтек, но она в коротком списке претенденток на победу на этом турнире. Я просто говорю вам — она среди главных фаворитов. Свитолина провела отличный матч против неё. Но является ли сейчас Ига той теннисисткой, которая стоит выше всех остальных? Нет. Она больше не выглядит явным номером один или два в мире. Но может ли она выиграть турнир? Абсолютно. Осторожнее с выводами, если собираетесь списывать её со счетов», — заявил Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.

Мнение Энди в целом поддержала четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс. «Против Швёнтек тяжело ставить, когда она играет хорошо. То, как Ига сыграла против Наоми Осаки, было безумно. Уровень, на котором она играла в том матче, был невероятным. Она показывала свой форхенд, была суперагрессивна, почти идеальный матч. Если ей снова удастся выйти на тот уровень, на грунте с ней будет очень тяжело справиться. Но так тяжело постоянно играть на таком уровне. Почти странно думать, что, возможно, Соболенко сейчас немного уступает Иге и Кори, судя по её последним результатам на грунте и тому, как Арина играла. Поражение может случиться, но её удары просто не так сильно бьют. Интенсивность не такая на этих грунтовых кортах», — сказала Клейстерс в эфире шоу Love All.

«Пик Швёнтек уже пройден, к ней подбирают ключики многие теннисистки. Не только Соболенко, но и даже Мирра Андреева может играть с ней на равных. Швёнтек не хватает стабильности – её быстрые удары имеют повышенный риск. Ига подвержена ошибкам в ответственные моменты, а теперь её игру понимают лучше», — указал Виктор Янчук.

Второй в списке претенденток идёт Арина Соболенко. «Соболенко – особенная теннисистка, которая в первую очередь пытается справиться сама с собой. И если Арине это удаётся, ей нет равных – сносит всех. Но при сильном напряжении Соболенко начинает волноваться, машина начинает забиваться. Однако на «Ролан Гаррос» у Арины шансы отличные. Если бы она лучше управляла собой, выиграла бы уже штук 10 турниров «Большого шлема», — добавил Янчук.

«Арина после чемпионского и эмоционально насыщенного отрезка в американской серии неизбежно чуть сбавила темп, достаточно рано закончила в Риме и, очевидно, нацелена на очередную победу в турнире «Большого шлема», — уверен Алексей Селиваненко.

Далее с небольшим отставанием идёт группа преследовательниц, которую составляют Елена Рыбакина, Кори Гауфф и Мирра Андреева. В Казахстане ожидаемо возлагают большие надежды на Рыбакину. «У Лены были хорошие шансы на грунтовых «тысячниках». Она подходила к ним в хорошей форме но чуть не хватило против Потаповой и Свитолиной. На «Ролан Гаррос» настрой тоже, безусловно, позитивный. Лена тренируется, готовится. Это турнир самых достойных, который все мечтают выиграть, но также это очень непростой турнир. Две недели на грунте, все факторы должны сойтись. Но мы ждём, что Рыбакина пройдёт как можно дальше, хотя загадывать сразу титул – тоже неправильно. Нужно идти от матча к матчу, многое будет зависеть от физического состояния, климатических условий, которые играют большую роль, учитывая атакующий теннис Лены», — сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Виктор Янчук подчеркнул, что есть у Рыбакиной и слабые места. «Ей немножко не хватает уверенности, в некоторых моментах Елена ошибается. Не хватает и остроты, стабильности», — полагает тренер.

По мнению Натальи Вихлянцевой, Рыбакина и Швёнтек не входят в число главных фаворитов в борьбе за титул. «На турнире в Риме мне в какой-то момент показалось, что Швёнтек возвращается на свой уровень. Но потом опять какой-то спад, сложный матч против теннисистки, которая не считается фавориткой. Сейчас Иге тяжело даются победы, и я бы не называла её фавориткой «Ролан Гаррос». Не всегда смена тренера помогает игроку, и здесь это сыграло не лучшую роль. Возможно, к турниру она подойдёт в лучшей форме, но на ТБШ нужно провести две недели на своём пике. На данный момент для меня есть другие фавориты турнира в Париже, хотя бывают сенсации.

У Елены Рыбакиной есть шанс занять первую строчку мирового рейтинга, но мне не кажется, что она сможет что-то показать в Париже. Мы видим, что она очень много работает и трудится, показывает отличные результаты. Но грунтовое покрытие пока ей не близко. Если где-то она может обойти Соболенко, то это Уимблдон», — сказала она.

Российские участники «Ролан Гаррос» — 2026

Даниил Медведев

Медведев не очень любит грунтовое покрытие, хотя в последнее время отзывается о нём не так резко, как раньше. «Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», на котором чемпион US Open 2021 года ни разу не выходил в полуфинал. Да и в 1/4 финала он пробивался в Париже лишь однажды, ещё в 2021 году.

В минувшем сезоне Даниил прекратил борьбу после первого же матча. Но это было ещё с прежним тренером Жилем Сервара, а с новым наставником Томасом Юханссоном россиянин ощутимо прибавил. «Он стал ещё быстрее играть, сильнее бить по мячу. Раньше ему не хватало скоростей, лучшие соперники Медведева успевали за большей частью его атакующих ударов. Теперь он довольно часто бьёт на вылет. Второй сет в игре с Синнером – лучший теннис Медведева. Всё это говорит о том, что Медведев претендует на высокие места на «Ролан Гаррос», в том числе на полуфинал и финал при удачном раскладе», — отметил Виктор Янчук.

Алексей Селиваненко заявил, что Медведев может претендовать даже на титул. «Даниил всегда один из тех, кто может претендовать на победу. Отсутствие в Париже Карлоса Алькараса и не совсем понятное состояние Янника Синнера может сделать сетку достаточно открытой», — полагает он.

«Входит ли Медведев в список игроков, которые могут серьёзно пошуметь на этом «Ролан Гаррос»? Да. Мне вообще нравится, как Даня сейчас играет. Он улучшил свою игру, стал активно действовать, больше входить в корт, больше доигрывать слёта. Во время грунтового сезона он использует укороченные удары. Его игра стала очень разнообразной. Конечно, грунт не его любимое покрытие. И тут тоже я буду повторять, что на турнире «Большого шлема» очень многое зависит от того, как сложится сетка», – говорит Екатерина Макарова.

«Я считаю, что Даниил Медведев реально может хорошо сыграть на «Ролан Гаррос». У него отличная форма, но всё зависит от большого числа крайне важных для Даниила факторов. Нужно, чтобы не шёл дождь, чтобы корт был достаточно быстрый и сухой. Когда он мокрый, тяжёлый, мячи тяжёлые, а Медведев будет играть против неудобных для него соперников – будет непросто. Но Даниил умеет играть на турнирах «Большого шлема», на важных этапах. Поэтому я думаю, что у Даниила очень хорошие шансы на этом «Ролан Гаррос»», — такое мнение высказала Елена Веснина.

«Медведев для многих будет считаться фаворитом, а мне будет интересно посмотреть, как он начнёт. Будто бы ему самому эти первые раунды всегда даются сложнее, чем более поздние, когда Даниил набирает обороты. Даже при хорошей серии турниров, хороших выступлениях в последнее время. Тут вопрос в настрое: если первые круги Медведев пройдёт, то сможет побороться за место в четвертьфинале или полуфинале. В Риме Даниил немножко напряг Янника Синнера, вывел его из зоны комфорта. Но мне кажется, что на ТБШ его максимум – полуфинал. Не верю, что Медведев сможет пройти дальше, если попадёт на того же Синнера. Если он окажется в нижней части сетки, наверное, можно надеяться даже на финал», — так считает Наталья Вихлянцева.

А Надежда Петрова рассказала, какие условия, по её мнению, могут подходить Медведеву на «Ролан Гаррос». «Даниил Медведев действительно провёл хороший грунтовый сезон. Будем надеяться – мы бы очень хотели увидеть хорошее выступление Даниила на «Ролан Гаррос». Для Дани грунт – не самое любимое покрытие, и он сам об этом говорит. Но если будет тепло и солнечно, корт будет более плотным, и Медведев сможет играть в более быстрый теннис. Это было бы здорово для него. Даниил – игрок с большим опытом, который нащупал и поменял свою игру. Шанс всегда есть, нужно стараться и идти до конца», — такое мнение высказала Петрова.

Андрей Рублёв

Рублёв ни разу не преодолевал четвертьфинальный барьер на ТБШ: 10 поражений в 10 матчах. А в последнее время и до этой стадии не добирался. Последний выход Андрея в восьмёрку лучших на мэйджорах приключился на Australian Open — 2024, то есть уже два с половиной года назад. На «Ролан Гаррос» он дважды доходил до 1/4 финала: в 2020 году и в 2022-м. В этот раз Рублёву предстоит защищать очки за четвёртый круг.

Карен Хачанов

Хачанов, полуфиналист US Open 2022 года и Australian Open — 2023, на «Ролан Гаррос» дважды играл в 1/4 финала — в сезонах 2019 и 2023 годов. Год назад Карен остановился в третьем раунде парижского мэйджора.

Екатерина Макарова высказала мнение, что Рублёв и Хачанов не готовы бороться с топами. «На данный момент они не готовы бороться с топами. Средних игроков с хорошим уровнем они готовы обыгрывать, но совершать победы над топами вряд ли… Не вижу, что они могут это сделать на грунте. Поэтому тут тоже всё будет зависеть от того, как пройдёт жеребьёвка», — говорит Макарова.

Мирра Андреева

Три года назад Андреева в возрасте 16 лет дебютировала на ТБШ — именно на «Ролан Гаррос». Тогда она дошла до третьего круга, а год спустя стала полуфиналисткой, и пока это её лучший результат на мэйджорах. В минувшем сезоне Мирра проиграла здесь на стадии 1/4 финала.

«Мирра прогрессирует, она молодец. Окрепла, подросла, стала играть острее и мощнее. Сейчас Андреевой всё равно чего-то не хватает, она старается совершенствоваться. И это ей удаётся. Мирра читает игру, в её теннисе есть многообразие. Её боятся как восходящую звезду, поэтому у неё есть хорошие шансы на «Ролан Гаррос». Можно попытаться и выиграть ТБШ», — такое мнение высказал Виктор Янчук.

Екатерина Макарова назвала россиянку, которая может лучше всех сыграть на «Ролан Гаррос». «Думаю, Мирра Андреева. Я уверена, у неё прекрасные воспоминания с этого турнира. Это тоже иногда придаёт сил, даже если находишься в не самой лучшей форме. У Мирры был спад, все ждали побед от неё, но она где-то не была к ним готова. А теперь будто этот груз с себя скинула, грунтовый сезон провела прекрасно, набрала уверенности», — говорит она.

Елена Веснина и Наталья Вихлянцева полагают, что Андреева может добиться большого успеха на ТБШ вообще и на «Ролан Гаррос» в частности. «Мирра – молодец. Она провела очень насыщенный грунтовый сезон, и это было ей очень нужно – нужны были эти победы. Андреева всё ещё молоденькая теннисистка, и ей необходимо получать уверенность. Всё ещё есть теннисистки, которые превосходят её в мощи, победах и регалиях. Конечно, ей хочется победить и всем доказать, что она может выигрывать турниры “Большого шлема”. Но всё складывается не так быстро. Нужно принять себя и верить в тот теннис, в который Мирра играет. Всё будет зависеть от жребия.

У Мирры есть шансы на полуфинал и даже финал. Победа – сложно, в женском теннисе доминируют Соболенко, Рыбакина, Гауфф, которая очень сильна на грунте. Не будем забывать и Швёнтек, несмотря на то, что она сейчас не в лучшем психологическом состоянии. Но Мирра сыграла много матчей на грунте, и от этого должно быть лучше. Вспоминаю победу Светы Кузнецовой на «Ролан Гаррос», когда в финале она обыграла Динару Сафину. Тогда Света провела невероятное количество матчей на грунте, начиная со Штутгарта и заканчивая финалом Рима и Мадридом. Все тогда говорили, что это слишком много, но Кузнецова смогла победить на «Ролан Гаррос» именно благодаря накопленному опыту. Физическая мощь Мирры, конечно, не та, что была у Светланы. Но молодость, быстрое восстановление на «Ролан Гаррос» имеет большое значение. Даже после тяжёлых матчей организм Андреевой должен быть готов играть на следующий день», — говорит Веснина.

«Мирра Андреева играет много турниров. Есть хорошие выступления, титулы и финалы. В паре с Дианой Шнайдер они отлично сыграли в Мадриде, выиграли титул в Риме. Мирра во многих интервью говорит, что она не устаёт. Мне понравилась её игра в Мадриде, когда она вела себя спокойно, по-взрослому. Андреева прогрессирует, становится лучше. У неё есть тренировочная неделя, чтобы подготовиться к «Ролан Гаррос». Хотелось бы верить, что наконец на ТБШ Мирра порадует фееричными результатами. Учитывая количество её титулов на «Мастерсах», мне кажется, что это уже где-то рядом», — считает Вихлянцева.

«Мирра действительно провела хороший, насыщенный грунтовый сезон. Никакой помехой для неё это не станет – наоборот, это большой плюс. Андреева набрала уверенность на этом покрытии, и многие будут её побаиваться. Усталость вряд ли там большая накопилась. Сейчас идёт тренировочная неделя, где она уже на кортах «Ролан Гаррос» играет с лучшими теннисистами. Для Мирры не будет сюрпризом, что на некоторых кортах скорость другая», — подытожила Надежда Петрова.

Екатерина Александрова

Александрова на всех турнирах «Большого шлема», кроме Australian Open, выходила во вторую неделю, то есть в четвёртый круг. Именно такой результат Екатерина показала на «Ролан Гаррос» 2025 года.

Людмила Самсонова

В минувшем сезоне Самсонова впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ, и произошло это на Уимблдоне. На «Ролан Гаррос» Людмила тоже побила личный рекорд, выйдя в четвёртый раунд.

Анна Калинская

«Ролан Гаррос» — самый неудобный мэйджор для Калинской, четвертьфиналистки Australian Open 2024 года. Здесь она лишь однажды смогла выйти во второй круг — в сезоне-2024. А год назад Анна в Париже уступила в первом раунде.

Диана Шнайдер

То же самое верно и для Шнайдер. Диана на всех трёх ТБШ, кроме «Ролан Гаррос», выходила в третий раунд. А в Париже её максимумом пока что является второй круг. В 2025-м она остановилась на этой стадии.

Анастасия Захарова

В этом году Захарова дебютирует на «Ролан Гаррос». До этого она четырежды пыталась пройти квалификацию, но всякий раз терпела неудачу. А лучшим результатом Анастасии на мэйджорах является выход в третий круг Australian Open 2024 года.

Оксана Селехметьева

В этом году Селехметьева впервые смогла пройти первый круг ТБШ. На Australian Open она остановилась в третьем раунде. А на «Ролан Гаррос» у Оксаны пока два поражения в двух матчах в основной сетке, в том числе одно в прошлом году. Этот турнир она проведёт в нейтральном статусе, однако теннисистка уже получила испанское гражданство.

«Российская теннисистка Оксана Селехметьева, проживающая в Барселоне, получила испанское гражданство путем натурализации, как было опубликовано в Официальном государственном вестнике (BOE) в четверг, 21 мая. 23-летняя левша будет доступна для выбора капитаном сборной Испании по теннису Карлой Суарес на Кубок Билли Джин Кинг. Оксана Селехметьева живёт и тренируется в Испании с 14 лет, где также проживают её родители. Королевская испанская теннисная федерация (RFET), зная о её желании играть за Испанию, инициировала юридический процесс в Высшем спортивном совете (CSD) для признания её игроком, представляющим национальный интерес, и, таким образом, предоставления ей права выступать за национальную сборную», — говорится в пресс-релизе Федерации тенниса Испании.

Анна Блинкова

Блинкова на «Ролан Гаррос», как и на других «Шлемах», кроме US Open, доходила до третьего круга, но не дальше. А год назад Анна уступила в первом раунде в Париже.

Алина Корнеева

Корнеева, дебютировавшая на ТБШ на Australian Open 2024 года, с тех пор неоднократно пыталась преодолеть квалификацию, но ни разу не прошла хотя бы во второй круг отбора. И только теперь Алина выиграла все три матча — и готовится к дебюту в основной сетке.

Елена Приданкина

С шестой попытки Приданкина наконец прошла квалификацию ТБШ. Елена не пропустила ни одного отбора начиная с Australian Open 2025 года, но только теперь пробилась в основную сетку.

Жеребьёвка

В мужской сетке первый номер посева достался Яннику Синнеру, а второй ввиду отсутствия Карлоса Алькараса — Александру Звереву. Синнер и Зверев отправились на самый верх сетки и в самый её низ соответственно. Даниил Медведев, седьмая ракетка мира, получил шестой номер и при жеребьёвке шёл в четверть к кому-то из первой четвёрки, которую, помимо Синнера и Зверева, составили Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим. В итоге Медведеву достался Оже-Альяссим — они могут сыграть друг с другом в 1/4 финала. А в полуфинале Даниил потенциально выходит на Синнера.

Вот какие сформировались возможные четвертьфинальные пары:

В женском турнире выступят все сильнейшие. Посев возглавили Арина Соболенко и Елена Рыбакина, получившие первый и второй номера соответственно. А Мирре Андреевой достался восьмой номер. У неё условия были те же, что и у Медведева, то есть попадание в четверть к кому-то из топ-4. У женщин эту четвёрку, кроме Соболенко и Рыбакиной, составили Ига Швёнтек и действующая чемпионка Кори Гауфф. В итоге Андреевой досталась Рыбакина.

Вот как могут выглядеть матчи 1/4 финала:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 5);

Кори Гауфф (США, 4) — Аманда Анисимова (США, 6);

Элина Свитолина (Украина, 7) — Ига Швёнтек (Польша, 3);

Мирра Андреева (Россия, 8) — Елена Рыбакина; (Казахстан, 2)

Насколько предсказуемым видится итог в мужском одиночном разряде «Ролан Гаррос», настолько непонятным представляются результаты женского турнира. Синнеру могут помешать два слова из четырёх букв: либо жара, либо чудо. А вот кто завоюет трофей у женщин… В список фаворитов входят сразу несколько теннисисток, и одна из них — Мирра Андреева. Россиянка не возглавляет этот перечень, но в роли третьей-четвёртой силы ей даже ещё комфортнее — меньше груз ожиданий. Надо караулить свой шанс, и тогда, возможно, успех придёт.