Российская теннисистка сменила гражданство. Селехметьева теперь будет представлять Испанию

А кто ещё решился на этот шаг за последние несколько лет?

Таковы современные реалии – мы вновь говорим о смене спортивного гражданства в теннисе. Перед стартом «Ролан Гаррос» о переходе под испанский флаг сообщила 23-летняя россиянка Оксана Селехметьева. Разбираемся, что привело к такому решению и чем примечательна карьера молодой спортсменки.

Селехметьева родилась в городе Каменка, Пензенская область, но долгое время жила в Москве и тренировалась на Ширяевом поле («Спартак»). Сначала её наставником была легендарная Лариса Дмитриевна Преображенская, затем – Евгения Борисовна Куликовская, которая вела группу Оксаны, Елены Рыбакиной и Амины Аншбы.

Однажды Селехметьева отметила: именно Куликовская помогла ей выйти на новый уровень и заиграть на международной арене. При этом Оксана на юниорских командных соревнованиях представляла и сборную России.

В 2018-м Селехметьева приняла решение о переезде в Барселону. Точкой притяжения стала академия 4Slam, в которой тренировался и до сих пор базируется Андрей Рублёв. Именно это стало решающим фактором для Оксаны и её агента восемь лет назад. Там спортсменка первое время работала с Гало Бланко – наставником Карена Хачанова и Милоша Раонича, а ныне – важным членом команды Рублёва.

Сейчас команда Селехметьевой состоит из испанских специалистов: бывшей 128-й ракетки мира Аны Алькасар в роли тренера и Лауры Урриолы в роли физиотерапевта. Базируется Оксана по-прежнему в Барселоне – это, согласно заявлению испанской теннисной федерации, и помогло спортсменке.

«Российская теннисистка Оксана Селехметьева, проживающая в Барселоне, получила испанское гражданство путём натурализации, как было опубликовано в Официальном государственном вестнике (BOE) в четверг, 21 мая. 23-летняя левша будет доступна для выбора капитаном сборной Испании по теннису Карлой Суарес на Кубок Билли Джин Кинг. Оксана Селехметьева с 14 лет живёт и тренируется в Испании, где также проживают её родители. Королевская испанская теннисная федерация (RFET), зная о её желании играть за Испанию, инициировала юридический процесс в Высшем спортивном совете (CSD) для признания её игроком, представляющим национальный интерес, и, таким образом, предоставления ей права выступать за национальную команду», — говорится в заявлении.

Кстати, двукратная чемпионка ТБШ в одиночном разряде Светлана Кузнецова в прошлом году рассказала, как испанская федерация предлагала ей свою помощь.

«У меня были варианты в начале и по ходу карьеры, когда я тренировалась в Испании. Мне было очень сложно, потому что в России мне не хотели помогать, финансировать, давать какие‑то контракты или что‑то ещё. Мне говорили: ты тренируешься в Испании, там и разговаривай. Там я, русская, никому тоже не нужна.

Это очень наивно, и мне кажется, что сейчас уже все поняли то, что мы там никому не нужны. Где родился, там и пригодился. Испанцы предлагали мне поменять гражданство, играть за них, но в моей семье это даже не могло обсуждаться. Патриотизм у меня впитался с молоком матери, потому что папа воспитал семь олимпийских чемпионов, мама — великая спортсменка и всегда с гордостью представляла свою страну», — рассказала Кузнецова «Матч ТВ».

Светлана Кузнецова Фото: LightRocket via Getty Images

На данный момент Селехметьева в рейтинге WTA занимает 88-ю строчку, максимум она этой весной была 71-й. Из крупных побед в активе у Оксаны трофеи на двух «челленджерах» (WTA-125) в 2025 году.

По юниорам у теннисистки были весьма заметные успехи:

седьмая строчка мирового рейтинга;

полуфиналы на одиночных турнирах «Большого шлема» (US Open – 2019, «Ролан Гаррос» – 2021);

победы в паре на тех же мэйджорах (с Камиллой Бартоне в Нью-Йорке и с Александрой Эалой в Париже).

Александра Эала и Оксана Селехметьева после победы на «Ролан Гаррос» – 2021 Фото: Robert Prange/Getty Images

Ещё в 2020 году Селехметьева делилась амбициями и впечатлениями от перехода с юниорского уровня на взрослый.

«Много таких юниоров, которые в молодом возрасте выстреливали и не могли перейти через этот рубеж. Некоторые просто перегорают, кто-то не справляется с давлением, а у кого-то поменялись жизненные взгляды. Но если ты видишь себя на вершине, то нужно продолжать идти вперёд. Моя цель — выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. У женщин рекорд 23 «Шлема»? Так вот, я хочу и настроена добиться большего», — признавалась Оксана в интервью «СЭ».

Теперь Селехметьева готовится к выступлению на «Ролан Гаррос». Теннисистка впервые в карьере попала в основную сетку грунтового мэйджора по рейтингу, без квалификации. И на старте турнира Оксана сразится с 15-й сеяной Мартой Костюк.

За последние несколько лет россияне активизировались в процессе смены спортивного гражданства. Например, в прошлом году всё началось с громкого перехода Дарьи Касаткиной под флаг Австралии – до неё в этой стране обосновались Дарья Гаврилова (Сэвилл) и сёстры Родионовы.

Следом сразу три спортсменки друг за другом стали выступать за Узбекистан: 22-летние Мария Тимофеева и Полина Кудерметова, а также 24-летняя Камилла Рахимова. Последняя, к слову, благодаря своим корням имеет тесную связь с Узбекистаном, хотя родилась Камилла в Екатеринбурге и до сих пор часто бывает дома.

«Это было непростое решение, но я верю, что это правильный шаг для моего будущего в теннисе – как в профессиональном, так и в личном плане… Хочу подчеркнуть, что эта смена не стирает мои корни. Но сейчас я смотрю вперёд – на новые возможности, новые вызовы и новые цели», — написала Рахимова в социальных сетях.

Завершился прошлый сезон неожиданным переходом Анастасии Потаповой под флаг Австрии. Вот как уроженка Саратова объяснила свой выбор.

«Я рада сообщить вам всем, что моя заявка на получение гражданства была принята правительством Австрии. Австрия — это место, которое я люблю. Оно невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится быть в Вене, и я с нетерпением жду, чтобы сделать её своим вторым домом. В связи с этим с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере», — написала Потапова в социальных сетях.

Анастасия Потапова Фото: Robert Prange/Getty Images

Параллельно в прошлом сезоне под флаг Армении перешёл 19-летний россиянин Даниил Саркисян. Сейчас парень в рейтинге ATP только-только рвётся в топ-1000. Пару лет назад мы общались с Даниилом.

При этом процесс смены гражданства россиянами запустился ещё в прошлом десятилетии. Сначала случился массовый переход в Казахстан (Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Шевченко). В той волне решение объясняли желанием получать больше финансовой помощи от федерации. Затем – переход под флаг Франции (Варвара Грачёва, Ксения Ефремова). Следом – Натела Дзаламидзе стала выступать за Грузию, а Элина Аванесян – за Армению. Обе теннисистки заявляли, что имеют корни соответствующих стран и желают выступить на Олимпийских играх.

При этом есть российские игроки, наотрез отказывающиеся менять спортивное гражданство. Например, экс-лидер рейтинга ATP Даниил Медведев.

«Я на 100% понимаю и уважаю [это решение]. Потому что такая возможность есть, а спортсменам, вероятно, сменить гражданство немного проще, чем остальным. Я никогда не рассматривал это всерьёз, потому что считаю, что важно то, где ты родился. Политика и остальные вещи – это уже немного другое. Так что я никогда об этом не думал», — признался Даниил на Australian Open в этом году.

Мирра Андреева тоже высказалась на эту тему. Всё же шли слухи, что россиянка может перейти под французский флаг.

«Нет, даже не думала [о смене гражданства]. Знаю про Дашу Касаткину и других, но для меня это не вариант. Никто не предлагал, и я просто продолжаю играть, как играла», — поделилась Мирра в Австралии в текущем сезоне.

И всё же, несмотря на участившиеся случаи смены спортивного гражданства, каждый такой переход неизбежно отзывается в душе болельщиков.