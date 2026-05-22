Ролан Гаррос — 2026, Мирра Андреева провела вступительную пресс-конференцию, россиянку ждёт встреча с француженкой Фионой Ферро

«Я знаю, чего ожидать». Мирра готова к выходкам французов на старте «Ролан Гаррос»
Михаил Георгиев
Мирра Андреева
Комментарии
Андреева в первом круге встретится с местной теннисисткой Фионой Ферро. Фанаты будут против россиянки, но у неё уже есть такой опыт.

Первая ракетка России Мирра Андреева отлично проводит грунтовый сезон. Теннисистка выиграла «пятисотник» в Линце, дошла до полуфинала Штутгарта, финала «тысячника» в Мадриде и четвертьфинала Рима.

Теперь восьмая ракетка планеты Андреева настроена преуспеть на турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос», где её соперницей в первом круге станет замыкающая топ-200 рейтинга WTA Фиона Ферро. На пресс-конференции перед стартом соревнований Мирра высказала уверенность в своих силах и поддержала протест игроков из-за низких призовых на мэйджоре.

— Как проходит твоя подготовка к турниру, если учитывать отличные результаты на грунте в этом сезоне?
— Подготовка пока идёт отлично. Я люблю играть в Париже на этих грунтовых кортах. Очень рада вернуться. Показала неплохой результат здесь в прошлом году. Также чувствую, что у меня был очень хороший старт на грунте в этом сезоне. Я просто очень рада начать турнир в воскресенье.

— Ты приезжаешь сюда уже много лет. Начинаешь ли чувствовать, что лучше понимаешь ситуацию, ведь ты уже не новичок на этом турнире, несмотря на свой молодой возраст?
— Я считаю, что ещё не очень давно здесь нахожусь, но да, это мой четвёртый год в Париже. В 2022-м я играла на юниорском турнире. Значит, можно даже считать пятым. Так что да, я приезжаю сюда уже довольно давно и всегда очень рада быть здесь. Это второй турнир «Большого шлема» в сезоне, особая атмосфера. Поэтому я чувствую, что уже знакома с некоторыми вещами. Я уже знаю людей, которые здесь работают. Также знаю многих игроков. Но я всё ещё чувствую, что не очень давно здесь нахожусь.

— Ты отлично играешь в одиночном разряде, но также преуспеваешь и в парном с Дианой Шнайдер. Что делает тебя такой хорошей парной теннисисткой?
— Думаю, всё дело в том, что я люблю играть в теннис. В парном разряде я не так сильно нервничаю и переживаю, а действительно сосредотачиваюсь на том, как получать удовольствие. Выступление в парном разряде напоминает мне о том, как мы с моей сестрой играли в пинг-понг. Это просто время для удовольствия и веселья, хотя мы были очень конкурентоспособны. У меня такое же чувство, когда я играю в парном разряде. Конечно, я хочу победить, но, знаете, при этом наслаждаюсь матчем на корте. Так что просто у меня меньше стресса, когда я играю в парном разряде.

Фото: Julian Finney/Getty Images

— Хотела бы ты так же ощущать себя в одиночных матчах?
— Конечно, это было бы идеально. Очевидно, я очень хочу хорошо выступить в одиночном разряде, качественно играть и забирать много матчей. Знаете, на меня оказывается немного больше давления. Иногда я сама на себя оказываю давление, что нормально, но в последнее время справляюсь с этим немного лучше. Конечно, постараюсь сделать всё возможное, чтобы чувствовать себя так же, когда играю в одиночном разряде.

— В прошлом ты была очень самокритична. Какие советы тебе давали психолог и тренер Кончита Мартинес, чтобы не слишком расстраиваться на корте?
— Очевидно, всё ещё бывают моменты, когда я слишком строга к себе, потому что по какой-то причине мне не нравится своя игра или, допустим, упускается очко, которое, как мне казалось, должна была выиграть. Чувствую, что в последнее время стало лучше. Понимаю, что когда не реагирую ни на что на корте или когда просто пытаюсь говорить себе хорошие позитивные слова, то играть становится намного легче. Я могу лучше думать, принимать лучшие решения, не так много попадать в ауты. Так что немного почувствовала разницу и на самом деле не хочу так сильно впадать в негативное мышление, которое делает игру намного сложнее. Поэтому я прочувствовала и негативные, и позитивные стороны. Позитивная сторона мне нравится больше.

— Видела ли ты сетку и знаешь ли свою соперницу по первому кругу Фиону Ферро? У тебя есть опыт игры с некоторыми местными теннисистками на турнирах «Большого шлема» за последний год, в том числе здесь. Чему ты научилась в предыдущих матчах и насколько может быть сложно пройти француженку?
— Конечно, играть с французской теннисисткой никогда не бывает легко, особенно в Париже. Очевидно, зрители будут поддерживать её изо всех сил, и это совершенно нормально. У меня есть некоторый опыт с прошлого года, когда я играла в четвертьфинале с Лоис Буассон. Я примерно знаю, чего ожидать. Буду готовиться к этому матчу так же, как и к любому другому, а затем посмотрим, как всё пойдёт. Надеюсь, что французские болельщики не будут слишком строги ко мне. Думаю, это будет очень зрелищный матч.

— Участвуешь ли ты сегодня в забастовке игроков?
— Уважаю то, что делают другие теннисисты, и понимаю их. Я их поддерживаю. Мне кажется, что мы все едины в этом решении.

— В финале Мадрида с Мартой Костюк было некоторое внимание к тому, что у тебя и соперницы были тренеры-женщины, что довольно редко встречается в таком важном матче. Сейчас не так много бывших игроков WTA тренируют в туре. Спрашивают ли тебя игроки, каково это – когда в качестве тренера у тебя бывшая теннисистка, и порекомендовала бы ты многим спортсменкам рассмотреть такой вариант?
— Я думаю, что нельзя заставить назначить тренера-женщину или тренера-мужчину. Всё очень лично и индивидуально. Мне очень нравится Кончита Мартинес. Она понимает меня лучше, чем кто-либо другой, пройдя через это. Кончита сыграла очень много матчей в туре, у неё большой, просто огромный опыт. Она чемпионка турнира «Большого шлема». Кончита столько всего пережила за свою карьеру. Мне кажется, она понимает меня лучше, чем кто-либо другой. Это просто сильно вдохновляет. Очень рада, что она мой тренер, находится рядом со мной, делится всем этим опытом и помогает переживать трудные и хорошие моменты на протяжении карьеры.

— Ты наверняка хочешь сосредоточиться на теннисе, но каково при этом участвовать в протесте игроков?
— Как я уже сказала, игроки поступают разумно и у них есть на это причина. Мы все делаем одно и то же. Мы соревнуемся и стараемся изо всех сил на корте. Я думаю, что у нас есть причина для таких действий. Все мы едины в своей позиции. Хорошо, что игроки солидарны и придерживаются одинакового мнения по этому вопросу.

