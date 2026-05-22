Сафиуллин пробился в основу «РГ» через квалификацию! В мужской сетке — четверо россиян

В пятницу, 21 мая, на «Ролан Гаррос» подошли к концу отборочные состязания. По итогам квалификации в основную сетку грунтового турнира «Большого шлема» должны были попасть 16 человек. Из россиянок сражения в решающей стадии выиграли Елена Приданкина и Алина Корнеева, а на следующий день к ним стремился присоединиться Роман Сафиуллин. Но обо всём по порядку.

На пути к финалу отбора Сафиуллин выиграл два поединка: сначала он в двух сетах закрыл Марка Лаяла (6:4, 6:4), а затем с точно таким же счётом одержал верх над 20-летним Йоэлем Шверцлером (6:4, 6:4). Любопытно, что на победу над своими соперниками Роман потратил практически идентичное количество времени: представителя Эстонии россиянин одолел за 1 час 30 минут, а австрийца — за 1 час 32 минуты.

За путёвку в основную сетку «Ролан Гаррос» Сафиуллин боролся с немцем Томом Генчем, с которым ранее ему не доводилось встречаться. 22-летний спортсмен в данный момент занимает 219-ю позицию в мировой классификации, что является его лучшим результатом в карьере. На соревнованиях категории ATP юному теннисисту пока не удалось взять титулы, а вот на уровне ITF он завоевал семь трофеев, причём четыре из них — в прошлом году.

В первом круге квалификации «Ролан Гаррос» Генч без особых проблем одержал победу над швейцарцем Жеромом Кимом — 6:2, 6:3 за 1 час 16 минут. А во втором круге Том неожиданно выбил из сетки 16-го сеяного, представителя Норвегии Николая Будков Кьера — 7:6, 6:2 за 1 час 29 минут. Отметим, что немец впервые принимал участие в отборочных состязаниях на грунтовом ТБШ.

Старт матча Сафиуллина и Генча получился лёгким для россиянина, благодаря чему он сразу же повёл с брейком — 2:0. Дальше теннисисты брали только свои подачи, не получая даже возможности перевернуть ход игры — 4:2 в пользу Романа. В седьмом гейме россиянин дошёл до брейк-пойнта, однако реализовать его не смог — 4:3. А вот через гейм Сафиуллину удалось ещё раз забрать подачу соперника и поставить точку в этой партии — 6:3.

В первом сете Том насорил двойными ошибками (3), в то время как Роман такого не позволил себе (0). Процент попадания первой подачи у Генча вышел довольно низким — 59%, а вот Сафиуллин в этом аспекте оказался стабильнее — 73%. Россиянин также обошёл немца по количеству эйсов — два против одного.

С первых секунд второго сета между спортсменами началась мощная борьба: Том добрался до брейк-пойнта, но Роман не позволил сопернику реализовать его — 1:0. В третьем гейме Генч вновь заставил Сафиуллина понервничать, однако всё обошлось в пользу россиянина — 2:1. Следом уже брейк-пойнтов добился наш теннисист, но немец три эти угрозы отвёл — 2:2. Спортсмены продолжили брать только свои геймы, из-за чего дело дошло тай-брейка, где точнее оказался Том — 7:6 (7:2).

Теннисисты совершили одинаковое количество двойных ошибок (3), а вот по эйсам вперёд вышел Сафиуллин — пять против четырёх. Зато Генч отличился по проценту попадания первой подачи — 79% против 71%.

В первом же гейме Роман вырвался вперёд с брейком — 1:0, после чего подтвердил его — 2:0. Дальше Сафиуллин забрал ещё одну подачу соперника, а вместе с ней — и свою — 4:0. Лишь в пятом гейме Генч размочил счёт — 1:4. В итоге за 2 часа 55 минут россиянин довёл матч до победы — 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Таким образом, Сафиуллин попал в основную сетку «Ролан Гаррос». Тем самым Роман впервые в этом сезоне примет участие в турнире «Большого шлема». А ещё россиянин уже третий год подряд выступит на французском мэйджоре.

В основную сетку «Ролан Гаррос» также пробилась чемпионка US Open — 2017 Слоан Стивенс. Представительница США сошлась в финале квалификации с испанкой Лейре Ромеро Гормас, занимающей в мировой классификации 159-е место. Стивенс понадобилось 2 часа 6 минут, чтобы одержать верх над соперницей и завоевать заветную путёвку на грунтовый ТБШ — 3:6, 6:2, 6:1.

Квалификация «Ролан Гаррос» проходила с 18 по 22 мая.